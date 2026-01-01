Her bir kadın sesini, AI Studio’daki metin tabanlı editörde ton, tempo ve duyguyu ayarlayarak şekillendirin; tıpkı bir belgeyi düzenler gibi. Yanlış telaffuz edilen bir ismi düzeltin ya da sıcak bir okumayı enerjik bir yoruma dönüştürmek için sadece metni düzenleyip yeniden oluşturun; yeniden kayıt seansına gerek kalmadan.