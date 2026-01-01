Kadın seslendirme (Text to Speech)
Herhangi bir metni dakikalar içinde doğal bir kadın seslendirmesine ve tamamlanmış bir videoya dönüştürün. 175’ten fazla dilde 300’den fazla kadın YZ sesi arasından seçim yapın, dudak senkronizasyonlu bir sunucu ekleyin ve kamera, mikrofon veya kurgu yazılımı olmadan yayınlayın.
Sesi aşan kadın metinden konuşmaya özellikleri
Doğal kadın YZ sesleri
Metninizi yazın veya yapıştırın, YZ ses oluşturucuonu eski araçların düz ve robotik tonlaması yerine sıcak, doğal bir kadın vurgusuyla okur. 175+ dilde 300+ kadın sesini çevrimiçi olarak ücretsiz önizleyin ve oluşturma işleminden önce tonları karşılaştırın.
Kendi kadın sesinizi klonlayın
Kısa bir örnek kaydedin ve YZ ses klonlama ile tanınabilir tonunuzu koruyarak herhangi bir metni anlatan kadın bir ses oluşturun. Ekipler, her yeni proje için seslendirme sanatçısı ayırtmaya gerek kalmadan, tüm videolarda tek bir klonlanmış sesi kullanarak tutarlı bir marka sesi sağlar.
Dudak senkronizasyonlu kadın YZ sunucular
Kadın seslendirme kaydınızı 1.100+ avatar arasından biriyle eşleştirin ve fonem düzeyinde YZ lip-sync her kelimeyi sunucunun ağzıyla birebir eşleştirir. Yalnızca ses odaklı araçlar size bir dosya teslim eder; HeyGen ise her kanal için hazır, izlenebilir, tamamlanmış bir video sunar.
Ton, tempo ve duygu kontrolü
Her bir kadın sesini, AI Studio’daki metin tabanlı editörde ton, tempo ve duyguyu ayarlayarak şekillendirin; tıpkı bir belgeyi düzenler gibi. Yanlış telaffuz edilen bir ismi düzeltin ya da sıcak bir okumayı enerjik bir yoruma dönüştürmek için sadece metni düzenleyip yeniden oluşturun; yeniden kayıt seansına gerek kalmadan.
Altyazılar ve SRT dışa aktarma
Altyazıları otomatik olarak altyazı oluşturucu ile oluşturun ve MP4 videonuzla birlikte HD veya 4K çözünürlükte SRT dosyalarını dışa aktarın. Altyazılar, sosyal medya akışlarında sesi kapalı izleyen kullanıcıları videoda tutar ve içeriğinizi her bir konuşma satırını altyazılarla takip eden izleyicilere açar.
İçerik ekipleri için kadın YZ ses kullanım alanları
YouTube için kadın seslendirmeleri
Anlatımı tekrar tekrar kaydetmek her yüklemeyi yavaşlatır. Metninizi yapıştırın, kadın bir ses seçin ve kitlenize en uygun tonla, aynı gün içinde kanal yayınına hazır açıklayıcı videolar ve Shorts’lar yayınlayın.
E-öğrenme ve eğitim anlatımı
Kurs anlatımı genellikle stüdyo süresi veya ajans ücretleri anlamına gelir. Bunun yerine, eğitici ama samimi bir kadın sesiyle, doğrudan senaryonuzdan eğitim modülleri oluşturun; ardından dilediğiniz dersi sadece metni düzenleyip sesi yeniden oluşturarak kolayca güncelleyin.
Pazarlama ve sosyal medya klipleri
Her reklam varyasyonu için yeni bir ses kaydı gerektiğinde kampanyalar yavaşlar. Tek bir metinden birden fazla kadın seslendirme versiyonu oluşturun, farklı tonları test edin ve aynı gün içinde her mecra için yerelleştirilmiş klipler hazırlayıp yayına alın.
Ürün tanıtım anlatımı
Ürün tanıtımlarınızın her sürümde tutarlı bir kadın sese sahip olması gerekir. Demoyu bir kez metinle hazırlayın, seslendirmeyi oluşturun ve arayüz her değiştiğinde yeni kayıt seansı ayarlamadan videoyu yeniden oluşturun.
Sesli kitap ve uzun biçimli anlatım
Uzun metinleri elle seslendirmek pahalıdır. Bölüm bölüm ilerleyen içeriğinizi tek, tutarlı bir kadın sesiyle oluşturun, tüm proje boyunca telaffuzu aynı seviyede koruyun ve yalnızca metni düzenleyip yeniden oluşturarak istediğiniz satırı anında düzeltin.
Kadın sesleriyle videoları yerelleştirin
Yeni pazarlar için içeriği yeniden çekmek aylar sürer ve ikinci bir ekip gerektirir. Bunun yerine, bitmiş herhangi bir videoyu YZ video çevirmeninden geçirin ve tek seferde yerelleştirilmiş bir kadın sesi, klonlanmış ton ve uyumlu dudak hareketi elde edin.
HeyGen'de kadın sesiyle metinden konuşmaya video nasıl oluşturulur
Bir metni yapıştırın, kadın bir ses seçin, bir sunucu ekleyin ve tarayıcı içinde dört adımda hazır bir HD videoyu dışa aktarın.
Metninizi yapıştırın
Metninizi düzenleyiciye yazın veya yapıştırın ve gerektiği şekilde sahnelere ayırın.
Kadın bir YZ sesi seçin
175+ dildeki kadın seslerini önizleyin, ardından istediğiniz tonu, konuşma hızını ve duyguyu ayarlayın.
Bir sunucu veya görseller ekleyin
Anlatımınızı dudak senkronizasyonuyla seslendirecek bir avatar seçin veya B-roll kullanarak yüz göstermeyen bir düzen tercih edin.
HD olarak oluşturun ve dışa aktarın
Videonuzu işleyin, MP4’ü HD veya 4K olarak indirin ve her platform için SRT altyazıları ekleyin.
Kadın sesli metinden konuşma nedir ve nasıl çalışır?
Kadın seslendirme (female text to speech), yazılı metni doğal duyulan bir kadın sesine dönüştürür ve isteğe bağlı olarak bunu görsellerle veya dudak senkronizasyonlu bir sunucu ile eşleştirir. HeyGen'de bir metin (script) yapıştırır, kadın bir ses seçer ve yayına hazır, son hâle getirilmiş bir MP4 oluşturursunuz.
Kadın YZ sesleri doğal mı duyulacak, yoksa eski TTS araçlarındaki gibi robotik mi olacak?
Modern kadın YZ sesleri, eski TTS sistemlerinin kesik ritmi yerine akıcı ifadeler ve cümle düzeyinde tonlamayla doğal duyulur. HeyGen'de birden fazla kadın sesi önizleyebilir, ardından okumanın amacınızı tam olarak yansıtmasına kadar hız ve duyguyu ayarlayabilirsiniz.
HeyGen kaç farklı kadın sesi ve dil seçeneği sunuyor?
HeyGen, 175'ten fazla dil ve birçok bölgesel aksan arasında geniş bir kadın ses yelpazesini de içeren 300+ YZ sesi sunar. Videonuza en uygun sesi seçmeden önce sıcak, profesyonel, enerjik ve sakin tonları yan yana karşılaştırabilirsiniz.
Hiçbir şey kaydetmeden videoma kadın seslendirme nasıl ekleyebilirim?
Metninizi yapıştırın, kadın bir ses seçin; HeyGen anlatımı oluşturur ve otomatik olarak avatarınıza veya görüntünüze senkronize eder. Tüm iş akışı tarayıcıda çalışır, bu yüzden mikrofon, stüdyo veya montaj yazılımına gerek yoktur.
Neden diğer kadın seslendirme araçları yerine HeyGen'i tercih etmelisiniz?
Çoğu TTS aracı, videoya sizin eklemeniz gereken bir ses dosyasıyla sınırlı kalır. HeyGen ise kadın seslendirmeyi ve bitmiş videoyu birlikte oluşturur; 1.100’den fazla avatar, dudak senkronizasyonu ve tam video çevirisini tek bir platformda sunar.
Kendi kadın sesimi videoları anlatması için klonlayabilir miyim?
Evet. Kısa bir örnek kaydedin ve YZ ses klonlama teknolojisi, tanınabilir tonunuzu koruyarak metinlerinizi okuyan bir kadın sesi oluşturur. İçerik üreticileri, her video için tekrar tekrar kayıt almak zorunda kalmadan tüm videolarda kendi sesleriyle duyulmak için bunu kullanır.
Kadın sesinin tonunu ve duygusunu kontrol edebilir miyim?
Evet. Editör içinde ton, tempo ve duyguyu doğrudan ayarlayabilirsiniz; böylece aynı metin, işe alıştırma süreci için sıcak ve güven verici, bir reklam için ise enerjik ve hareketli duyulabilir. Metni düzenleyin, yeniden oluşturun ve değişikliği anında duyun.
YZ ile oluşturulan çok dilli ses prodüksiyon ölçeğinde gerçekten işe yarıyor mu?
Evet. AI Smart Ventures, AI Smart Ventures müşteri hikayesindeayrıntılı olarak açıklandığı üzere, 170’ten fazla dili kapsayan HeyGen içerikleriyle 10.000’den fazla kişiyi eğitti. Tek bir platform, yerelleştirdikleri her pazarda ses ve kaliteyi tutarlı tuttu.
HeyGen mevcut bir videoya başka bir dilde kadın sesi ekleyebilir mi?
Evet. Bitmiş bir videoyu yükleyin ve YZ video çevirmeni videoyu kadın sesi, klonlanmış ton ve uyumlu dudak hareketleriyle yerelleştirir; böylece konuşmacı, videoyu yeni dilde çekmiş gibi görünür. Aynı iş akışı 175’ten fazla dilde çalışır.
HeyGen'de kadın sesiyle metinden konuşmaya dönüştürme ücretsiz mi ve ücretli planlar neler sunuyor?
Evet, Free planı kadın seslendirmeli videoları hiçbir ücret ödemeden oluşturmanıza olanak tanır. Ücretli planlar aylık 24 $’dan başlar ve daha uzun videolar ile daha fazla dışa aktarma sunar; yüksek hacimde üretim yapan ekipler için ise özel Enterprise planları mevcuttur.
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