YZ altyazı oluşturucu: Anında altyazı oluşturun

Her videoyu, sesinizle mükemmel senkronize olan YZ altyazılarıyla sonuna kadar izlenen bir deneyime dönüştürün. HeyGen, daha fazla izleyicinin sesi kapalıyken bile içeriğinizi takip edebilmesi için altyazılarınızı otomatik olarak yazıya döker, zamanlar ve markanıza uygun şekilde tasarlar. Elle yazma yok, hantal araçlar yok; sadece markanızla uyumlu, net ve ilgi çekici altyazılar.

Sosyal medya kısa videoları ve Reels

Turn fast-paced clips into thumb-stopping content with large, animated captions tuned for mobile. Highlight key phrases so your message lands even when the sound is off.

YouTube videoları ve podcast klipleri

Auto-generate subtitles for long-form content and cut it into captioned clips in one flow. Boost retention, watch time, and searchability with clear, searchable on-screen text.

Eğitim, işe alıştırma ve öğrenme-gelişim (L&D)

Make internal videos easier to follow for global teams and noisy environments. Add subtitles in multiple languages so everyone can learn at their own pace and in their preferred language.

Pazarlama, reklamlar ve tanıtımlar

Pair powerful visuals with high-impact kinetic captions for your TikTok videos. Use bold fonts, color blocks, and animated word-by-word reveals to emphasize hooks, offers, and calls to action.

Web seminerleri, etkinlikler ve ürün tanıtımları

Upload recordings and generate subtitles in a few clicks. Export captioned versions or download subtitle files to embed on your website, LMS, or video platform.

Kurs oluşturucuları ve eğitimciler

Turn lessons and explainer videos into highly digestible, captioned learning experiences. Subtitles help students stay focused, take notes, and revisit key concepts quickly.

HeyGen'in YZ altyazı oluşturucusunu neden tercih etmelisiniz

Videonuzun her saniyesini, her kanala uygun, markanızla uyumlu ve yüksek doğrulukta altyazılarla değerli hale getirin. HeyGen, transkripsiyon, zamanlama, çeviri ve stil vermeyi tek bir basit iş akışında yönetir.


İster mevcut içeriğinizi yeniden kullanın ister HeyGen içinde yeni videolar oluşturun, altyazılar tek tıkla oluşturulur ve hizalanır. Ücretsiz YZ altyazı oluşturucumuzla zamanınızı kare kare düzenlemelere değil, hikâyenize ve stratejinize ayırın.

Saatler değil, dakikalar içinde doğru altyazılar

Videonuzu yükleyin veya sıfırdan oluşturun, oluştur'a tıklayın ve YZ'nin otomatik olarak altyazı metnini ve zamanlamayı çıkarmasına izin verin. Temiz bir editörde her satırı hızla gözden geçirip düzenleyerek nihai sonuç üzerinde tam kontrolü elinizde tutun.

İçeriğinizle uyumlu, marka kimliğinize uygun stiller

Saniyeler içinde cesur, sosyal medya odaklı altyazılar, sade kurumsal altyazılar veya karaoke tarzı kelime vurguları uygulayın. Favori altyazı ön ayarlarınızı kaydedin, böylece tüm video içeriklerinizde her video tutarlı görünsün ve hissettirsin.

Küresel ve erişilebilir video için tasarlandı

Otomatik altyazı oluşturucumuzu kullanarak tek bir çalışma alanında birden fazla dil için altyazı ve çeviri oluşturun. İçeriğinizi işitme engelli ve işitme güçlüğü çeken izleyiciler, ana dili farklı olan kullanıcılar ve sesi kapalı izleyen herkes için erişilebilir hale getirin.

Tek tıkla otomatik altyazı

Konuşmayı algılayın, sesi yazıya dökün ve altyazıları her sahneyle otomatik olarak senkronize edin. Ayrı transkripsiyon araçlarından elle zaman kodlama veya kopyala-yapıştır yapmaya gerek yok.

Gelişmiş stil ve animasyon

Temiz alt bant altyazılar, dikkat çekici sosyal medya tarzı altyazılar, “konuşan kafa” formatları ve karaoke tarzı kelime vurguları arasından seçim yapın. Yalnızca birkaç tıklamayla yazı tiplerini, boyutları, renkleri, arka planları ve zamanlamayı ayarlayın.

Çok dilli çeviri

Otomatik altyazı oluşturucumuzu kullanarak önce birincil dilinizde altyazılar oluşturun, ardından bunları anında 50’den fazla dile çevirin. Küresel markalar, uluslararası ekipler ve içeriklerini ölçekli şekilde yerelleştiren içerik üreticileri için idealdir.

Esnek dışa aktarma seçenekleri

Altyazıları sosyal platformlar için doğrudan videonuza gömün veya barındırdığınız her yere yüklemek üzere SRT gibi altyazı dosyalarını indirin. Videoyu yeniden kurgulamak zorunda kalmadan farklı dil versiyonları oluşturun.

Kaliteye, kolaylığa ve hıza önem veren 100.000+ ekip tarafından kullanılıyor

Sizin gibi işletmelerin içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve pazardaki en yenilikçi görselden videoya platform ile büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Miro
"Bu, yazarlarımızın görsel hikâye anlatımı mecralarında benim sahip olduğum yaratıcılık düzeyine süreç boyunca aynı şekilde sahip olmalarını sağladı."

Steve Sowrey, Öğrenme Medyası Tasarımcısı
Vision Creative Labs
"Benim için sihirli an, her hafta çektiğim bir filmi HeyGen ile yapabildiğimizde oldu. Bir anda fark ettik ki bir senaryo yazıp gönderebilirim ve bir daha asla kameranın karşısına geçmek zorunda kalmam."

Roger Hirst, Kurucu Ortak
Workday
"HeyGen hakkında en sevdiğim şey, artık projelere hayır demek zorunda kalmıyor olmam. Sanki ekibimizi büyütmüş gibiyiz. Sahip olduğumuz kaynaklarla çok daha fazlasını yapabiliyoruz."

Justin Meisinger, Program Yöneticisi
Nasıl çalışır

YZ altyazı oluşturucuyu nasıl kullanabilirsiniz

Yüksek kaliteli altyazılar oluşturmak için ses mühendisi ya da profesyonel altyazı uzmanı olmanıza gerek yok. HeyGen, zahmetli işleri otomatikleştirirken ayrıntıları ince ayar yapmanız için size basit kontroller sunar.

Adım 1

Videonuzu yükleyin veya oluşturun

İstediğiniz herhangi bir videoyla başlayın: HeyGen içinde kayıt alın, mevcut bir dosya yükleyin veya daha önce oluşturduğunuz bir videoyu içe aktarın. Motorumuz konuşmayı algılar ve altyazı eklemek için sesi hazırlar.

Adım 2

Yapay zeka ile otomatik altyazı oluşturun

Altyazı panelini açın ve otomatik oluşturmak için tıklayın. HeyGen sesi yazıya döker, konuşulan ifadeleri okunabilir parçalara böler ve altyazıları zaman çizelgenizle hizalar.

Adım 3

Altyazılarınızı düzenleyin ve stil verin

Metni gözden geçirin, ifadeleri dilediğiniz gibi düzenleyin ve altyazı stilinizi seçin. Yazı tiplerini, renkleri ve efektleri ayarlayın veya kaydedilmiş bir hazır ayarı uygulayarak altyazılarınızın markanızın geri kalanıyla uyumlu olmasını sağlayın.

Adım 4

Çevirin, dışa aktarın ve yayınlayın

Gerekiyorsa çevrilmiş altyazı izleri ekleyin, ardından videonuzu gömülü altyazılarla dışa aktarın veya altyazı dosyalarını indirin. En sevdiğiniz platformlarda yayınlayın ve izleyicilerinizi nerede izlerlerse izlesinler etkileşimde tutun.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

YZ altyazı oluşturucu nedir?

Bir YZ altyazı oluşturucu, videonuzdaki sesi otomatik olarak yazıya döker, okunabilir altyazılara dönüştürür ve metni doğru zaman kodlarıyla senkronize eder. Her satırı tek tek yazmak yerine, birkaç dakika içinde otomatik olarak eksiksiz bir altyazı parçası oluşturabilirsiniz.

HeyGen'in altyazıları ne kadar doğru?

HeyGen, çok çeşitli kayıt düzenlerinde son derece doğru transkriptler üretmek için gelişmiş konuşma tanıma teknolojisi kullanır. Altyazı düzenleyicisi içinde herhangi bir satırı hızla tarayıp düzenleyebilir, böylece son altyazılarınız marka diliniz ve terminolojinizle tam olarak uyumlu olur.

Altyazılarımın görünümünü özelleştirebilir miyim?

Evet, altyazılarınızın stilini tamamen özelleştirebilirsiniz. Yazı tiplerini, boyutları, renkleri, arka planları ve animasyonları seçin; ardından en sevdiğiniz kombinasyonları ön ayar olarak kaydedip tüm video içeriklerinizde tekrar kullanarak tutarlı bir görünüm sağlayın.

YZ Altyazı Oluşturucu birden fazla dili destekliyor mu?

Oluşturucu, hem transkripsiyon hem de çeviri için birçok büyük dilde çalışabilir; bunun için video çevirici özelliğini kullanır. Altyazıları tek bir dilde oluşturabilir, ardından bunları birden fazla dile çevirerek içeriğinizin dünya çapındaki kitlelerle buluşmasını sağlayabilirsiniz.

SRT gibi altyazı dosyalarını dışa aktarabilir miyim?

Altyazıları doğrudan videonuza gömebilir veya yayınlama planınıza bağlı olarak SRT gibi altyazı dosyaları şeklinde dışa aktarabilirsiniz. Bu da kapalı altyazıları destekleyen farklı platformlarda aynı altyazıları esnek bir şekilde kullanmanızı sağlar.

Altyazılar sosyal medya performansımı artırır mı?

Altyazılar genellikle izlenme süresini ve tamamlama oranlarını artırır; özellikle de birçok izleyicinin sesi kapalı izlediği mobilde. Net ve okunabilir altyazılar, insanların içeriği takip etmesini kolaylaştırır; bu da etkileşimi ve genel içerik performansını iyileştirebilir.

Web seminerleri gibi uzun videolar için YZ altyazıları kullanabilir miyim?

Evet, YZ Altyazı Oluşturucu, web seminerleri, eğitim oturumları ve sunumlar gibi uzun biçimli içerikler için idealdir. Tüm oturumlara otomatik olarak altyazı ekleyebilir ve ardından vtt veya txt formatlarını kullanarak önemli anları daha kısa, tamamen altyazılı kliplere dönüştürebilirsiniz.

HeyGen altyazılarını kullanmak için düzenleme deneyimine ihtiyacım var mı?

Herhangi bir düzenleme deneyimi gerekmez. Altyazı araçları, basit bir arayüz ve sezgisel bir metin editörüyle, teknik olmayan kullanıcılar için kolay video içeriği oluşturmayı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bir dokümanı düzenleyebiliyorsanız, HeyGen içinde altyazıları oluşturabilir ve geliştirebilirsiniz.

Altyazılarda küçük düzeltmeler gerekiyorsa zamanlamayı ayarlayabilir miyim?

Altyazı panelinden tek tek altyazıların zamanlamasını ince ayar yapabilirsiniz. Satırları kaydırın, birleştirin veya bölün; böylece karmaşık zaman kodu arayüzleriyle uğraşmadan tam istediğiniz anda ekranda görünmelerini sağlayın.

YZ Altyazı Oluşturucu, HeyGen video araçlarına dahil mi?

Altyazı oluşturucu, HeyGen video oluşturma deneyiminin bir parçasıdır; böylece senaryodan ve kayıttan, altyazılı dışa aktarmaya tek bir yerde geçiş yapabilirsiniz. Hesabınız için hangi altyazı ve çeviri seçeneklerinin kullanılabilir olduğunu görmek için plan detaylarınızı kontrol edin.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

