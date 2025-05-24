AI Smart Ventures, YZ odaklı çözümler alanında lider bir şirket olarak 2015’ten bu yana yapay zeka benimsenmesine öncülük etmektedir. Misyonu, teknolojinin yön verdiği bir dünyada öne çıkmaları için işletmeleri ihtiyaç duydukları iç yapay zeka uzmanlığıyla güçlendirmek ve donatmaktır. Özelleştirilmiş yapay zeka eğitimleri, kapsamlı uygulama hizmetleri ve derinlemesine stratejik danışmanlık aracılığıyla AI Smart Ventures, şirketleri kurumsal yapıda yapay zekayı benimsemenin karmaşıklıkları boyunca yönlendirir ve en ileri düzeyde yapay zeka çözümleri sunar.

AI Smart Marketing ve AI Smart Insiders’a adanmış bölümleriyle AI Smart Ventures, çok çeşitli müşteriler için ölçeklenebilir, çok dilli video içerik üretme zorluğuyla karşı karşıyaydı. Kurumsal müşterilerin eğitim materyallerini hızla yerelleştirmesi gerekiyordu, ancak geleneksel video prodüksiyon yöntemleri kaynak açısından yoğun, zaman alıcıydı ve bu talepleri karşılayacak esnekliğe sahip değildi.

YZ videosunun gücüyle yeni nesli eğitmek

İşletme sahiplerini ve ekiplerini, kuruluşları genelinde YZ (yapay zeka) araçlarını etkili bir şekilde nasıl kullanacakları konusunda güçlendirmek için AI Smart Ventures, 10 haftalık AI Smart Insiders eğitim programı sunuyor. Kullanım kolaylığı, avatar kalitesi ve çok yönlülüğü sayesinde HeyGen, temel üç YZ video aracından biri olarak öne çıkarılıyor.

“Şirket genelinde YZ’yi geniş kapsamda nasıl kullanacaklarına dair uygulamalı yapay zeka eğitimleri veriyoruz, ardından da belirli araçlar üzerinde ileri seviye eğitimler yapıyoruz,” dedi AI Smart Ventures Kurucusu Nicole Donnelly. “HeyGen’i nasıl kullanacaklarını, AI Smart Insiders eğitimimizdeki tüm kohortlarımıza öğretiyoruz.”

HeyGen, gerçekçi avatarlar ve seslendirmelerle çok dilli videolar oluşturmak için sezgisel bir platform sunarak AI Smart Ventures ve müşterileri için mükemmel çözümü sağladı. Platform, AI Smart Ventures'ün operasyonlarına sorunsuz bir şekilde entegre olarak ekibin video içeriklerini farklı platformlarda hızlıca üretmesini, yerelleştirmesini ve dağıtmasını mümkün kılıyor.

“Çok fazla insan videodan korkuyor. Aldığımız geri bildirim şu: ‘Video kaydı yapmayı sevmiyorum çünkü kendimin çok farkındayım,’” dedi Nicole. “HeyGen üzerinde ilk videoyu oluşturduktan sonra kendilerini çok daha iyi hissediyorlar çünkü artık kayıt yapmak zorunda kalmıyorlar ve yeni videolar yapmak için bir kaynağa sahip oluyorlar.”

you.com için video çevirisini kolaylaştırma

HeyGen'den yararlanan AI Smart Ventures, çok dilli video oluşturma konusunda yeni olanakların kilidini açarak daha hızlı ve daha etkili eğitim ve pazarlama çözümleri sunabilir hale geldi. HeyGen’in platformu, AI Smart Ventures'ün inovasyonu sürdürme ve müşterilerine değer yaratma misyonunun vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

Milyonlarca kişi tarafından kullanılan you.com, derinlemesine aramalar yapan, kod çalıştıran, görseller oluşturan ve üretkenliği artırmak için araçlar kullanan bir YZ verimlilik motorudur. Video çeviri sürecini sadeleştirmek için you.com, kurumsal eğitim ve nasıl yapılır videolarını Almanca’ya hızlı ve verimli bir şekilde çevirmek üzere AI Smart Ventures’ı görevlendirdi.

“you.com sözleşmesini almamızın en önemli nedenlerinden biri, kurumsal eğitim kurslarını Almancaya çok hızlı çevirebilmemizdi. Yani, gerçekten çok hızlı. HeyGen ile, onların İngilizce eğitimleri hazırladıkları gün biz de aynı gün Almancaya çevirip uyarlayabiliyoruz,” dedi Nicole.

Hayat kurtaran eğitimleri dünyanın geri kalanına ölçeklendirmek