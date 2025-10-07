Video reklam oluşturucu: Dakikalar içinde yaratıcı reklamlar hazırlayın

Kamera, ekip veya karmaşık kurgu araçlarına ihtiyaç duymadan stüdyo kalitesinde video reklamlar oluşturun. HeyGen ile basit fikirlerinizi, dikkat çeken ve gerçek iş sonuçları sağlayan, özenle hazırlanmış yüksek etkili reklam içeriklerine dönüştürebilirsiniz. Daha fazla reklam oluşturun, daha hızlı test edin ve kampanyalarınızı kolayca ölçeklendirin.

128.632.802Oluşturulan videolar
102.862.378Oluşturulan avatarlar
17.680.346Çevrilen videolar
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.

Ürün lansman reklamları

Showcase your product’s features with clear visuals and messaging that help audiences understand why it stands out and why they should take action.

UGC tarzı video reklamlar

Create authentic, relatable videos using avatars and natural voiceovers. Perfect for brands focused on trust, credibility, and social-proof–driven conversion through ai ads.

Marka bilinirliği kampanyaları

Tell your story with ads that highlight your mission and personality. Create memorable content that increases visibility and strengthens brand recall.

Performans pazarlama reklamları

Produce ads optimized for conversions with strong hooks, clean visuals, and messaging built to improve ROAS across paid channels.

E-ticaret kampanyaları

Promote sales, bundles, or seasonal offers with videos that highlight product benefits and make purchasing decisions effortless using an online video ad maker.

Kurs ve hizmet reklamları

Educate and inspire your audience with ads designed to explain your program, outline key benefits, and drive signups or bookings.

Video reklamlar için HeyGen'i neden kullanmalısınız

HeyGen, YZ (yapay zeka) ile güçlendirilmiş eksiksiz bir video prodüksiyon iş akışı sunarak, her kanalda dönüşüm sağlayan reklamlar oluşturmanızı kolaylaştırır. Metinlerden görsellere ve avatarlara kadar her şey, video reklam oluşturucumuzla tek ve kesintisiz bir deneyim içinde yönetilir. Kampanyalarınızı daha hızlı başlatın ve erişiminizi en üst düzeye çıkarın.

Hızlı büyüme için hızlı üretim

Her platformda yüksek performans için uyarlanmış YZ ile oluşturulmuş senaryolar, görseller ve mesajlarla etkileyici reklamları dakikalar içinde oluşturun.

Performans için tasarlandı

Her reklam, etkileşimi artırmak ve tıklanma oranlarını iyileştirmek için tasarlanır; böylece yapay zeka video araçlarımızla her kampanyadan daha fazla değer elde edebilirsiniz.

Ölçeklenebilir şekilde oluşturun

Ek kaynak gerektirmeden ekibinizin tutarlı çıktı üretmesini sağlayarak, varyantları, yerelleştirmeleri ve yeni reklam konseptlerini anında oluşturun.

YZ senaryo oluşturma

Basit prompt'ları, ürününüzün değerini öne çıkaran etkileyici ve ikna edici reklam senaryolarına dönüştürün. YZ'miz her mesajı izleyicileri hızla yakalayacak ve onları aksiyona yönlendirecek şekilde kurgular.

YZ avatarları ve seslendirmeler

Mesajınızı, doğal görünümlü avatarlar ve birden fazla dilde etkileyici seslendirmelerle hayata geçirin. Ücretsiz video reklam oluşturucumuzla çekim yapmadan veya sunucu tutmadan profesyonel videolar oluşturun.

Çok formatlı dışa aktarma

Reklamınızı TikTok, Instagram, YouTube ve daha birçok platform için dikey, kare veya yatay formatlarda, çevrimiçi video reklam oluşturucumuzu kullanarak dışa aktarın. Hedef kitlenizin bulunduğu her yerde, marka kimliğinizle tutarlı kreatifler sunun.

Görsel iyileştirme araçları

Otomatik ışıklandırma, tempo ve tasarım iyileştirmeleriyle reklamınızın görünümünü geliştirin ve etkili bir reklam videosu oluşturun. Daha önce hiç video düzenlememiş olsanız bile temiz, profesyonel görseller üretin.

Kaliteye, kolaylığa ve hıza önem veren 100.000'den fazla ekip tarafından kullanılıyor

Sizin gibi işletmelerin içerik oluşturmayı nasıl ölçeklendirdiğini ve pazardaki en yenilikçi görselden videoya platformla büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Miro
"Bu, yazarlarımızın görsel hikâye anlatımı mecralarında benim sahip olduğum yaratıcılık düzeyine süreç boyunca aynı ölçüde sahip olmalarını sağladı."

Steve Sowrey, Öğrenme Medyası Tasarımcısı
Vision Creative Labs
"Benim için sihirli an, her hafta çektiğim bir filmi artık farklı şekilde yapabildiğimizi fark ettiğimiz andı. Bir anda, bir senaryo yazıp gönderebileceğimi ve bir daha asla kameranın karşısına geçmek zorunda kalmayacağımı anladık."

Roger Hirst, Kurucu Ortak
Workday
"HeyGen hakkında en sevdiğim şey, artık projelere hayır demek zorunda kalmıyor olmam. Sanki ekibimizi büyütmüş gibiyiz. Sahip olduğumuz kaynaklarla çok daha fazlasını yapabiliyoruz."

Justin Meisinger, Program Yöneticisi
Nasıl çalışır

Video reklam oluşturucuyu nasıl kullanırsınız

HeyGen, herkesin kullanıma hazır video reklamlar üretmesini kolaylaştırır. Dakikalar içinde video reklamınızı oluşturmak için hiçbir ekipmana, kurgu becerisine veya prodüksiyon deneyimine ihtiyacınız yok.

Adım 1

Bir prompt ile başlayın

Ürününüzü, hedef kitlenizi veya kampanya amacınızı birkaç cümleyle açıklayın. HeyGen bu girdiyi kullanarak pazarlama hedeflerinizle uyumlu, özel bir metin ve başlangıç storyboard’u oluşturur.

Adım 2

Metni gözden geçirin ve iyileştirin

Oluşturulan senaryo ve storyboard’u gözden geçirip akışı ayarlamak için cümleleri kısaltın veya uzatın, harekete geçirici mesajı (CTA) ince ayarlarla düzenleyin ve görsellere geçmeden önce tonun ve mesajların markanızla uyumlu olduğundan emin olun.

Adım 3

Görselleri ve sesi özelleştirin

Bir avatar veya sunucu seçin, arka planları ve görselleri belirleyin, müzik ve altyazılar ekleyin, bir ses seçin ya da kendi sesinizi kaydedin. Reklamın doğal akması için zamanlamayı ve sahne sırasını ayarlayın.

Adım 4

Dışa aktarın ve başlatın

Sosyal medya, web veya yayın için hazır ayarları kullanarak platforma hazır versiyonlar oluşturun ya da MP4 dosyalarını indirin. Test için birden fazla varyasyon hazırlayın, ardından yükleyip kampanyanızı başlatın.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Video reklam oluşturucu nedir?

Video reklam oluşturucu, YZ destekli metinler, avatarlar, şablonlar ve görsel iyileştirmeler kullanarak tanıtım videolarını hızlıca hazırlamanıza yardımcı olan bir araçtır. Tüm reklam oluşturma sürecini kolaylaştırır.

HeyGen'i kullanmak için video düzenleme deneyimine ihtiyacım var mı?

YZ video oluşturucu ve araçlarını kullanmak için herhangi bir deneyim gerekmez. HeyGen, senaryo yazımını, görselleri, seslendirmeleri ve formatlamayı otomatik olarak halleder; böylece herkes profesyonel ve etkili reklamlar oluşturabilir.

HeyGen'in oluşturduğu reklamları özelleştirebilir miyim?

Evet, ücretsiz video reklamlarımız kullanıcı dostudur. Metninizi, görsellerinizi, avatarınızı, dili, temposu ve stilini markanız ve kampanya hedeflerinizle uyumlu olacak şekilde kişiselleştirebilirsiniz.

HeyGen ile hangi tür reklamlar oluşturabilirim?

Ürün tanıtımları, UGC tarzı reklamlar, marka videoları, açıklayıcı videolar, performans reklamları, referans videoları ve çok daha fazlasını, tüm pazarlama kanalları için oluşturabilirsiniz.

Farklı dillerde reklam oluşturabilir miyim?

Kesinlikle. HeyGen, çok dilli seslendirmeleri ve avatarları destekleyerek, reklamlarınızı saniyeler içinde küresel kitleler için yerelleştirmenizi sağlar.

HeyGen platforma özgü formatları destekliyor mu?

Evet. TikTok, Instagram, YouTube, Facebook ve diğer platformlara uygun reklamlar hazırlamanız için 9:16, 1:1 ve 16:9 dahil tüm yaygın boyutlarda videoları dışa aktarabilirsiniz.

Bu reklamları ticari amaçlarla kullanabilir miyim?

Evet. HeyGen ile oluşturulan tüm içerikler, ücretli ve organik kanalların tamamında ticari reklam amaçlı olarak kullanılabilir.

Bir video reklam hazırlamak ne kadar sürer?

Çoğu kullanıcı yalnızca birkaç dakika içinde cilalı, yayına hazır bir video reklam oluşturuyor. YZ, asıl ağır işi üstlenir; böylece daha hızlı ve güvenle çalışabilirsiniz.

Birden fazla reklam varyasyonunu test edebilir miyim?

Evet. Reklam oluşturucumuzla yeni giriş cümleleri, senaryolar, stiller ve formatları anında oluşturarak A/B testleri yapabilir ve pazarlama performansınızı optimize edebilirsiniz.

HeyGen'i kullanmak için yazılım indirmem gerekiyor mu?

İndirme gerekmez. HeyGen tamamen çevrimiçi çalışır, böylece internet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan video reklamlar oluşturabilirsiniz.

