Kamera, ekip veya karmaşık kurgu araçlarına ihtiyaç duymadan stüdyo kalitesinde video reklamlar oluşturun. HeyGen ile basit fikirlerinizi, dikkat çeken ve gerçek iş sonuçları sağlayan, özenle hazırlanmış yüksek etkili reklam içeriklerine dönüştürebilirsiniz. Daha fazla reklam oluşturun, daha hızlı test edin ve kampanyalarınızı kolayca ölçeklendirin.
Ücretsiz görselden videoya oluşturucumuzu deneyin
Showcase your product’s features with clear visuals and messaging that help audiences understand why it stands out and why they should take action.
Create authentic, relatable videos using avatars and natural voiceovers. Perfect for brands focused on trust, credibility, and social-proof–driven conversion through ai ads.
Tell your story with ads that highlight your mission and personality. Create memorable content that increases visibility and strengthens brand recall.
Produce ads optimized for conversions with strong hooks, clean visuals, and messaging built to improve ROAS across paid channels.
Promote sales, bundles, or seasonal offers with videos that highlight product benefits and make purchasing decisions effortless using an online video ad maker.
Educate and inspire your audience with ads designed to explain your program, outline key benefits, and drive signups or bookings.
Video reklamlar için HeyGen'i neden kullanmalısınız
HeyGen, YZ (yapay zeka) ile güçlendirilmiş eksiksiz bir video prodüksiyon iş akışı sunarak, her kanalda dönüşüm sağlayan reklamlar oluşturmanızı kolaylaştırır. Metinlerden görsellere ve avatarlara kadar her şey, video reklam oluşturucumuzla tek ve kesintisiz bir deneyim içinde yönetilir. Kampanyalarınızı daha hızlı başlatın ve erişiminizi en üst düzeye çıkarın.
Her platformda yüksek performans için uyarlanmış YZ ile oluşturulmuş senaryolar, görseller ve mesajlarla etkileyici reklamları dakikalar içinde oluşturun.
Her reklam, etkileşimi artırmak ve tıklanma oranlarını iyileştirmek için tasarlanır; böylece yapay zeka video araçlarımızla her kampanyadan daha fazla değer elde edebilirsiniz.
Ek kaynak gerektirmeden ekibinizin tutarlı çıktı üretmesini sağlayarak, varyantları, yerelleştirmeleri ve yeni reklam konseptlerini anında oluşturun.
YZ senaryo oluşturma
Basit prompt'ları, ürününüzün değerini öne çıkaran etkileyici ve ikna edici reklam senaryolarına dönüştürün. YZ'miz her mesajı izleyicileri hızla yakalayacak ve onları aksiyona yönlendirecek şekilde kurgular.
YZ avatarları ve seslendirmeler
Mesajınızı, doğal görünümlü avatarlar ve birden fazla dilde etkileyici seslendirmelerle hayata geçirin. Ücretsiz video reklam oluşturucumuzla çekim yapmadan veya sunucu tutmadan profesyonel videolar oluşturun.
Çok formatlı dışa aktarma
Reklamınızı TikTok, Instagram, YouTube ve daha birçok platform için dikey, kare veya yatay formatlarda, çevrimiçi video reklam oluşturucumuzu kullanarak dışa aktarın. Hedef kitlenizin bulunduğu her yerde, marka kimliğinizle tutarlı kreatifler sunun.
Görsel iyileştirme araçları
Otomatik ışıklandırma, tempo ve tasarım iyileştirmeleriyle reklamınızın görünümünü geliştirin ve etkili bir reklam videosu oluşturun. Daha önce hiç video düzenlememiş olsanız bile temiz, profesyonel görseller üretin.
Sizin gibi işletmelerin içerik oluşturmayı nasıl ölçeklendirdiğini ve pazardaki en yenilikçi görselden videoya platformla büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.
Video reklam oluşturucuyu nasıl kullanırsınız
HeyGen, herkesin kullanıma hazır video reklamlar üretmesini kolaylaştırır. Dakikalar içinde video reklamınızı oluşturmak için hiçbir ekipmana, kurgu becerisine veya prodüksiyon deneyimine ihtiyacınız yok.
Ürününüzü, hedef kitlenizi veya kampanya amacınızı birkaç cümleyle açıklayın. HeyGen bu girdiyi kullanarak pazarlama hedeflerinizle uyumlu, özel bir metin ve başlangıç storyboard’u oluşturur.
Oluşturulan senaryo ve storyboard’u gözden geçirip akışı ayarlamak için cümleleri kısaltın veya uzatın, harekete geçirici mesajı (CTA) ince ayarlarla düzenleyin ve görsellere geçmeden önce tonun ve mesajların markanızla uyumlu olduğundan emin olun.
Bir avatar veya sunucu seçin, arka planları ve görselleri belirleyin, müzik ve altyazılar ekleyin, bir ses seçin ya da kendi sesinizi kaydedin. Reklamın doğal akması için zamanlamayı ve sahne sırasını ayarlayın.
Sosyal medya, web veya yayın için hazır ayarları kullanarak platforma hazır versiyonlar oluşturun ya da MP4 dosyalarını indirin. Test için birden fazla varyasyon hazırlayın, ardından yükleyip kampanyanızı başlatın.
Video reklam oluşturucu, YZ destekli metinler, avatarlar, şablonlar ve görsel iyileştirmeler kullanarak tanıtım videolarını hızlıca hazırlamanıza yardımcı olan bir araçtır. Tüm reklam oluşturma sürecini kolaylaştırır.
YZ video oluşturucu ve araçlarını kullanmak için herhangi bir deneyim gerekmez. HeyGen, senaryo yazımını, görselleri, seslendirmeleri ve formatlamayı otomatik olarak halleder; böylece herkes profesyonel ve etkili reklamlar oluşturabilir.
Evet, ücretsiz video reklamlarımız kullanıcı dostudur. Metninizi, görsellerinizi, avatarınızı, dili, temposu ve stilini markanız ve kampanya hedeflerinizle uyumlu olacak şekilde kişiselleştirebilirsiniz.
Ürün tanıtımları, UGC tarzı reklamlar, marka videoları, açıklayıcı videolar, performans reklamları, referans videoları ve çok daha fazlasını, tüm pazarlama kanalları için oluşturabilirsiniz.
Kesinlikle. HeyGen, çok dilli seslendirmeleri ve avatarları destekleyerek, reklamlarınızı saniyeler içinde küresel kitleler için yerelleştirmenizi sağlar.
Evet. TikTok, Instagram, YouTube, Facebook ve diğer platformlara uygun reklamlar hazırlamanız için 9:16, 1:1 ve 16:9 dahil tüm yaygın boyutlarda videoları dışa aktarabilirsiniz.
Evet. HeyGen ile oluşturulan tüm içerikler, ücretli ve organik kanalların tamamında ticari reklam amaçlı olarak kullanılabilir.
Çoğu kullanıcı yalnızca birkaç dakika içinde cilalı, yayına hazır bir video reklam oluşturuyor. YZ, asıl ağır işi üstlenir; böylece daha hızlı ve güvenle çalışabilirsiniz.
Evet. Reklam oluşturucumuzla yeni giriş cümleleri, senaryolar, stiller ve formatları anında oluşturarak A/B testleri yapabilir ve pazarlama performansınızı optimize edebilirsiniz.
İndirme gerekmez. HeyGen tamamen çevrimiçi çalışır, böylece internet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan video reklamlar oluşturabilirsiniz.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Fikirlerinizi yapay zeka ile profesyonel videolara dönüştürün.