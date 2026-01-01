Avatarlar

Avatarlar, HeyGen'de video oluşturmanın merkezinde yer alır. İster dijital ikizinizi oluşturuyor olun, ister YZ (yapay zeka) ile bir avatar oluşturuyor olun, ister HeyGen’in hazır seçeneklerinden birini kullanıyor olun, mesajınızı hayata geçiren ekrandaki sunuculardır. Bu eğitim setinde, avatarları daha gelişmiş ve esnek şekillerde nasıl oluşturup kullanabileceğinizi adım adım inceleyeceğiz. YZ kullanarak nasıl avatar oluşturacağınızı, farklı kullanım senaryolarına uyarlamak için yüz değiştirmeyi (face swap) nasıl uygulayacağınızı ve daha ilgi çekici, bağlam açısından zengin sahneler oluşturmak için ürünleri doğrudan avatar videolarınızın içine nasıl yerleştireceğinizi öğreneceksiniz. Tüm süreç boyunca, bu araçların iş akışınıza nasıl doğal biçimde uyum sağladığını, her seferinde sıfırdan başlamadan videolarınızı özelleştirmenize nasıl yardımcı olduğunu göreceksiniz.