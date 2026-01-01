Instant Highlights, uzun videolarınızı alıp bunları otomatik olarak kısa ve ilgi çekici öne çıkan kesitlere dönüştürmek için tasarlanmıştır. İçeriği saatlerce elle taramak yerine, en iyi anları HeyGen’in yapay zekasının belirlemesine izin verebilir ve paylaşmaya hazır kliplere dönüştürebilirsiniz. Bu özellik şu anda Beta aşamasındadır ve hem ücretsiz hem de ücretli kullanıcılara açıktır.

Uygulamalardan Anlık Öne Çıkanları seçin

HeyGen kontrol panelinizden Apps bölümüne gidin ve Instant Highlights'ı seçin. Video kaynağınızı, bilgisayarınızdan bir dosya yükleyerek veya bir YouTube ya da Google Drive bağlantısı yapıştırarak seçin. Videonuz eklendikten sonra Get Highlights'a tıklayın.

Dili ve talimatları seçin

Girdi dilini seçin veya HeyGen'in bunu otomatik algılamasına izin verin. Instant Highlights, videonun orijinal dilinde çalışır. Daha sonra çeviriye ihtiyaç duyarsanız, HeyGen'in video çeviri özelliklerini kullanabilirsiniz. Talimatlar kutusunda, odaklanmasını istediğiniz noktaları açıklayarak YZ'yi yönlendirin.

Klip tercihlerini ayarlayın

Her bir öne çıkan klibin süresini seçin. Ardından en-boy oranınızı 16:9 veya 9:16 olarak belirleyin. Ayrıca altyazıların açık mı kapalı mı olacağına karar verebilirsiniz.

Öne çıkanları oluşturun ve gözden geçirin

Submit'e tıklayın; HeyGen sizin için özel bir klasörde düzenlenmiş, profesyonelce hazırlanmış öne çıkan klipler oluşturacaktır. Öne çıkan klipler hazır olduğunda klasörü açın, bir klibe tıklayın ve gözden geçirin. Buradan klibi paylaşabilir veya indirebilirsiniz.