Platforma genel bakış

HeyGen kontrol paneli ve temel gezinme yapısını yakından tanıyın; böylece hesabınızı güvenle kurup video oluşturmaya başlayabilirsiniz

1. Adım: kontrol panelinize gidin

Giriş yaptığınızda kontrol panelinize yönlendirilirsiniz. Burası HeyGen içindeki merkezi alanınızdır.

Burada şunları yapabilirsiniz:

  • Tüm projelerinize erişin
  • Videolarınızı yönetin ve düzenleyin
  • Tamamlanan içeriği paylaşın

Bu alana sık sık döneceğiniz için, nasıl düzenlendiğini anlamanız önemlidir.

Adım 2: ana gezinme menüsünü keşfedin

Ekranın sol tarafında ana gezinme menüsünü bulacaksınız. Bu panel, iş akışınız boyunca kullanacağınız araçlara erişmenizi sağlar.

Buradan şunları yapabilirsiniz:

  • Videolar oluşturun ve yönetin
  • Varlıkları düzenleyin ve kullanın
  • Avatarlar, sesler ve çevirilerle çalışın

Bu menüye aşina olmanız, diğer her şeyi daha kolay hale getirecektir.

Adım 3: başlarken panelini inceleyin

Kontrol panelinizde ayrıca başlarken panelini de göreceksiniz. Bu bölüm, önemli hiçbir adımı atlamamanız için gerekli temel kurulum adımlarında size rehberlik eder.

Her görevi tamamladıkça otomatik olarak işaretlenir. Ara verirseniz, daha sonra geri dönüp kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

4. adım: ilk kurulum görevlerinizi tamamlayın

Gösterilen görevler, rolünüze bağlı olarak değişebilir. Şunları içerebilir:

  • Çalışma alanınızı ayarlama
  • Ekip arkadaşlarını davet etme
  • Temel güvenlik ayarlarını gözden geçirme

Her şeyi aynı anda tamamlamanıza gerek yok. HeyGen, kendi hızınızda ilerlemenize olanak tanıyacak şekilde tasarlanmıştır.

Adım 5: hazırlığa odaklanın

Bu aşamada amaç mükemmellik değil. Sadece hesabınızın doğru şekilde ayarlandığından ve içerik oluşturmaya hazır olduğunuzda her şeyin hazır olduğundan emin olmaktır.

Adım 6: video oluşturma aşamasına geçin

Yönünüzü bulup kurulumunuzu tamamladığınızda, bir sonraki aşamaya hazırsınız demektir.

Bir sonraki derste ilk videonuzu oluşturacak ve HeyGen’in YZ stüdyosunda uygulamalı olarak çalışmaya başlayacaksınız.