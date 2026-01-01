İyi yazılmış bir metin, etkileyici bir videonun temelini oluşturur. Yapıyı sağlar, mesajınızı net tutar ve hikâyenin izleyicileriniz için doğal bir akışla ilerlemesini güvence altına alır. HeyGen'de metin yazmak, yeni bir proje başlatmak kadar kolaydır. Sıfırdan başlayabilir veya size hızlı bir başlangıç sağlamak için bir şablon uygulayabilirsiniz. Kelimeleriniz zaman çizelgesine yerleştiği anda, anlatımı ve altyazıları doğrudan besleyerek videonuzun ritmini ve sunumunu şekillendirir.

Metninizin yer aldığı bölüm

Başlamak için HeyGen'i açın ve yeni bir proje oluşturun. AI Studio'nun içindeyken senaryonuz script panelinde yer alır. Avatarınızın söyleyeceği her şeyi burada yazacak, düzenleyecek ve geliştireceksiniz.

İleri eğik çizgi “/” yazdığınızda, ek seçenekler içeren bir menü açılır. Buradan mevcut bir metni yükleyebilir, ses dosyası yükleyebilir veya kaydedebilir ya da yapay zeka kullanarak yeni bir metin oluşturabilirsiniz.

YZ ile bir senaryo oluşturun

Henüz bir metniniz yoksa, menüden YZ Metin Yazarı'nı seçin. Sizden videonuzun ne hakkında olduğunu açıklamanız istenecektir.

Konu, istediğiniz ton, değinilmesi gereken temel noktalar ve yaklaşık uzunluk gibi ayrıntıları ekleyin. Örneğin şöyle diyebilirsiniz: “Yapay zekanın bankacılık sektörünü nasıl dönüştürdüğüyle ilgili, müşteri desteği, tahminleme ve trend öngörüsünü de içeren bir metin yaz.”

Enter tuşuna basın, HeyGen sizin için taslak bir metin oluşturacaktır.

Metninizi gözden geçirin ve düzenleyin

Betik oluşturulduktan sonra dikkatlice okuyun. Size tam olarak doğru gelmezse, yeni bir sürüm görmek için betiği yeniden oluşturabilir veya onu kabul edip düzenlemeye başlayabilirsiniz.

Metni tıpkı herhangi bir belgede olduğu gibi doğrudan düzenleyebilirsiniz. Akışı kontrol etmek için duraklamalar ekleyebilirsiniz. İmlecinizi duraklama eklemek istediğiniz yere getirin, eğik çizgi yazın ve Duraklama Ekle’yi seçin. Ardından, tam zamanlama için duraklama süresini saniye cinsinden ayarlayabilirsiniz.

Konuşma temposunu ve telaffuzu iyileştirin

Noktalama işaretleri, metninizin nasıl duyulduğunda önemli bir rol oynar. Virgüller kısa duraklamalar yaratır, noktalar doğal olarak alçalan bir tonla daha uzun aralar ekler ve kısa çizgiler heceleri ayırarak telaffuzun daha net olmasına yardımcı olabilir.

Bir kelime doğru telaffuz edilmiyorsa, bunu manuel olarak düzeltebilirsiniz. Kelimeye çift tıklayın, Telaffuz’u seçin ve nasıl söylenmesini istiyorsanız o şekilde yazın.