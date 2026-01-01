Adım 1: Video dublajına erişin
Panelden Çevir'e tıklayın, ardından Video Dublaj'ı seçin.
Adım 2: Videonuzu yükleyin
Buradan itibaren şunlardan birini yapabilirsiniz:
3. Adım: Ayarlarınızı yapılandırın
Hız veya Hassasiyet seçeneklerinden birini seçin. Daha fazla seçeneğe erişmek için Gelişmiş sekmesine geçin. Burada şu ayarları yapılandırabilirsiniz:
En yüksek doğruluk için, kendi altyazı dosyanızı SRT veya ASS formatında da yükleyebilirsiniz.
Adım 4: Düzeltmeni açın
Her şey iyi görünüyorsa Review and Edit’e tıklayın. Bu, çevirinizi son video oluşturulmadan önce kontrol edip düzeltmenizi sağlayan Proofreader’ı açar.
İşleme süreci, videonuzun uzunluğuna bağlı olarak birkaç dakika sürebilir.
Önemli: Tam olarak oluşturulduktan sonra çevrilmiş bir videoyu son okuma yapamaz veya düzenleyemezsiniz. Sonuç videosunu oluşturmadan önce, çeviri iş akışının bir parçası olarak Proofreader kullanılmalıdır.
Bir çeviriyi zaten tamamladıysanız ve değişiklik yapmanız gerekiyorsa, seçenekleriniz şunlardır:
Adım 5: Çevrilmiş metninizi gözden geçirin
İşleme tamamlandığında videonuz kitaplığınızda görünecektir. İncelemeye başlamak için videoyu açın. Videonuzun yanında çevrilmiş bir metin göreceksiniz. Burada şunları yapabilirsiniz:
Telaffuz ve akışı kontrol etmek için videonuzu önizlemenizi öneririz.
Adım 6: Ek senaryo araçlarını kullanın
Ek araçlara erişmek için metnin üzerindeki hamburger simgesine tıklayın. Şunları yapabilirsiniz:
Adım 7: Nihai sonucunuzu oluşturun
Metninizden ve çevirinizden memnun olduğunuzda Sonucu Oluştur’a tıklayın. Oluşturmadan önce ayrıca şunları da seçebilirsiniz:
Adım 8: Bir düzeltmen davet edin (isteğe bağlı)
Çalışmanızı ana dili o dil olan birinin gözden geçirmesini isterseniz, Contra.com üzerinden doğrudan sertifikalı bir HeyGen Proofreader ile çalışabilirsiniz.
Erişim vermek için iki seçeneğiniz vardır:
Seçenek A — Doğrudan davet: Invite Proofreaders’a tıklayın, ardından e-posta adreslerini ekleyin veya düzeltme bağlantısını kopyalayın.
Seçenek B — Projects sekmesi üzerinden: Projects sekmesine gidin, videonuzun bir klasör içinde olduğundan emin olun, o klasörün yanındaki üç noktaya tıklayın ve Paylaş'ı seçin. Düzeltmenin yapılacağı kişinin e-posta adresini girin ve onu düzeltmen olarak davet edin.
Düzeltmeninizi yapacak kişinin projenize erişebilmesi için herhangi bir plan türünde bir HeyGen hesabına sahip olması yeterlidir. Yalnızca onları davet ettiğiniz klasörü görebilirler — başka hiçbir şeye erişemezler.