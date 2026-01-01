Adım 1: Video dublajına erişin

Panelden Çevir'e tıklayın, ardından Video Dublaj'ı seçin.

Adım 2: Videonuzu yükleyin

Buradan itibaren şunlardan birini yapabilirsiniz:

video dosyanızı doğrudan yükleyin

YouTube veya Google Drive bağlantısı kullanın

3. Adım: Ayarlarınızı yapılandırın

Hız veya Hassasiyet seçeneklerinden birini seçin. Daha fazla seçeneğe erişmek için Gelişmiş sekmesine geçin. Burada şu ayarları yapılandırabilirsiniz:

Marka sözlüğü

diğer gelişmiş seçenekler

En yüksek doğruluk için, kendi altyazı dosyanızı SRT veya ASS formatında da yükleyebilirsiniz.

Adım 4: Düzeltmeni açın

Her şey iyi görünüyorsa Review and Edit’e tıklayın. Bu, çevirinizi son video oluşturulmadan önce kontrol edip düzeltmenizi sağlayan Proofreader’ı açar.

İşleme süreci, videonuzun uzunluğuna bağlı olarak birkaç dakika sürebilir.

Önemli: Tam olarak oluşturulduktan sonra çevrilmiş bir videoyu son okuma yapamaz veya düzenleyemezsiniz. Sonuç videosunu oluşturmadan önce, çeviri iş akışının bir parçası olarak Proofreader kullanılmalıdır.

Bir çeviriyi zaten tamamladıysanız ve değişiklik yapmanız gerekiyorsa, seçenekleriniz şunlardır:



Düzeltmen etkinleştirilmiş olarak yeni bir çeviri başlatın

altyazıları ayrı olarak indirip üçüncü taraf bir araçta düzenleyin

videoyu en baştan yeniden çevirin

Adım 5: Çevrilmiş metninizi gözden geçirin

İşleme tamamlandığında videonuz kitaplığınızda görünecektir. İncelemeye başlamak için videoyu açın. Videonuzun yanında çevrilmiş bir metin göreceksiniz. Burada şunları yapabilirsiniz:

metni düzenleyin ve ifadeleri ayarlayın

yeni bir anlatım sesi seçin

özel bir ses klonu oluşturun

Telaffuz ve akışı kontrol etmek için videonuzu önizlemenizi öneririz.

Adım 6: Ek senaryo araçlarını kullanın

Ek araçlara erişmek için metnin üzerindeki hamburger simgesine tıklayın. Şunları yapabilirsiniz:

senaryonuzu Excel, Çeviri SRT veya Orijinal Transkript SRT olarak indirin

metni çevrimdışı düzenleyin ve hazır olduğunda yeniden yükleyin

doğru telaffuz için herhangi bir kelimeyi vurgulayarak fonetik yazımını görün

Adım 7: Nihai sonucunuzu oluşturun

Metninizden ve çevirinizden memnun olduğunuzda Sonucu Oluştur’a tıklayın. Oluşturmadan önce ayrıca şunları da seçebilirsiniz:

altyazıları ekleyin

yalnızca sesi çevirin, eğer lip-sync özelliğinin etkin olmasını istemiyorsanız

Adım 8: Bir düzeltmen davet edin (isteğe bağlı)

Çalışmanızı ana dili o dil olan birinin gözden geçirmesini isterseniz, Contra.com üzerinden doğrudan sertifikalı bir HeyGen Proofreader ile çalışabilirsiniz.

Erişim vermek için iki seçeneğiniz vardır:

Seçenek A — Doğrudan davet: Invite Proofreaders’a tıklayın, ardından e-posta adreslerini ekleyin veya düzeltme bağlantısını kopyalayın.

Seçenek B — Projects sekmesi üzerinden: Projects sekmesine gidin, videonuzun bir klasör içinde olduğundan emin olun, o klasörün yanındaki üç noktaya tıklayın ve Paylaş'ı seçin. Düzeltmenin yapılacağı kişinin e-posta adresini girin ve onu düzeltmen olarak davet edin.

Düzeltmeninizi yapacak kişinin projenize erişebilmesi için herhangi bir plan türünde bir HeyGen hesabına sahip olması yeterlidir. Yalnızca onları davet ettiğiniz klasörü görebilirler — başka hiçbir şeye erişemezler.