Ekran kaydı

1. adım: ekran kaydediciyi açın
HeyGen'e giriş yapın ve ana menüden ekran kaydedici bölümüne gidin.
Adım 2: yeni bir kayıt başlatın
Yeni bir kayıt oluşturmak için tıklayın. İstendiğinde, yakalamak istediğiniz içeriği seçin:
İçeriğinize en uygun seçeneği seçin ve ardından onaylayın.
3. adım: kaydı başlatın
Tıklayın kaydı başlat. Kaydın aktif olduğunu göstermek için küçük bir kontrol paneli görünecektir.
Demonuzu, ürün turunu veya sunumunuzu her zamanki gibi yapın. İçeriğinizi net bir şekilde açıklamaya odaklanın. Küçük hatalar veya dolgu kelimeler için durmayın.
4. adım: kaydı durdurun
İşiniz bittiğinde kaydı durdur seçeneğine tıklayın.
Adım 5: işlemenin tamamlanmasını bekleyin
Kaydı durdurduktan sonra, HeyGen'in kaydı işlemesine izin verin. Sistem şunları yapacaktır:
Bu işlem otomatik olarak gerçekleşir.
Adım 6: oluşturulan sahneleri gözden geçirin
İşleme tamamlandığında, videonuzu zaman çizelgesinde gözden geçirin.
Kaydınızın ayrı sahnelere bölündüğünü göreceksiniz. Yapıyı ve akışı doğrulamak için her birini oynatın.
Adım 7: gerekirse sahne geçişlerini ayarlayın
Gerekirse, herhangi bir sahnenin içine tıklayarak şunları yapın:
Otomatik yapıyı olduğu gibi koruyun veya tercihinize uyacak şekilde değiştirin.
Adım 8: temizlenmiş sesi gözden geçirin
Sesin akıcı olduğundan emin olmak için kaydın tamamını oynatın. Dolgu kelimelerin ve uzun duraklamaların beklendiği gibi kaldırıldığını kontrol edin.
Orijinal sürüme erişmeniz gerekiyorsa, ham dosya seçeneğini bulun. Aksi halde, işlenmiş sürümle devam edin.
9. adım: sonlandırın ve paylaşın
Memnun kaldığınızda, videoyu nasıl kullanacağınıza karar verin. Şunları yapabilirsiniz:
Adım 10: gelecekteki kayıtlar için en iyi uygulamaları hayata geçirin
İlerleyen dönemde daha güçlü sonuçlar için:
Bir kez kaydedin, hızla gözden geçirin ve manuel düzenleme yapmadan paylaşın.