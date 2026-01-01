Ekran kaydı

1. adım: ekran kaydediciyi açın

HeyGen'e giriş yapın ve ana menüden ekran kaydedici bölümüne gidin.

Adım 2: yeni bir kayıt başlatın

Yeni bir kayıt oluşturmak için tıklayın. İstendiğinde, yakalamak istediğiniz içeriği seçin:

tüm ekranınız

belirli bir pencere

bir tarayıcı sekmesi

İçeriğinize en uygun seçeneği seçin ve ardından onaylayın.

3. adım: kaydı başlatın

Tıklayın kaydı başlat. Kaydın aktif olduğunu göstermek için küçük bir kontrol paneli görünecektir.

Demonuzu, ürün turunu veya sunumunuzu her zamanki gibi yapın. İçeriğinizi net bir şekilde açıklamaya odaklanın. Küçük hatalar veya dolgu kelimeler için durmayın.

4. adım: kaydı durdurun

İşiniz bittiğinde kaydı durdur seçeneğine tıklayın.

Adım 5: işlemenin tamamlanmasını bekleyin

Kaydı durdurduktan sonra, HeyGen'in kaydı işlemesine izin verin. Sistem şunları yapacaktır:

içeriğinizi mantıklı sahnelere ayırın

gereksiz kelimeleri ve rahatsız edici duraklamaları kaldırın

Bu işlem otomatik olarak gerçekleşir.

Adım 6: oluşturulan sahneleri gözden geçirin

İşleme tamamlandığında, videonuzu zaman çizelgesinde gözden geçirin.

Kaydınızın ayrı sahnelere bölündüğünü göreceksiniz. Yapıyı ve akışı doğrulamak için her birini oynatın.

Adım 7: gerekirse sahne geçişlerini ayarlayın

Gerekirse, herhangi bir sahnenin içine tıklayarak şunları yapın:

başlangıç veya bitiş noktasını ayarlayın

bir sahneyi daha fazla bölün

sahneleri birleştirin

Otomatik yapıyı olduğu gibi koruyun veya tercihinize uyacak şekilde değiştirin.

Adım 8: temizlenmiş sesi gözden geçirin

Sesin akıcı olduğundan emin olmak için kaydın tamamını oynatın. Dolgu kelimelerin ve uzun duraklamaların beklendiği gibi kaldırıldığını kontrol edin.

Orijinal sürüme erişmeniz gerekiyorsa, ham dosya seçeneğini bulun. Aksi halde, işlenmiş sürümle devam edin.

9. adım: sonlandırın ve paylaşın

Memnun kaldığınızda, videoyu nasıl kullanacağınıza karar verin. Şunları yapabilirsiniz:

dışa aktarın

doğrudan paylaşın

bir eğitim kitaplığına ekleyin

HeyGen içinde düzenlemeye devam edin

Adım 10: gelecekteki kayıtlar için en iyi uygulamaları hayata geçirin

İlerleyen dönemde daha güçlü sonuçlar için:

kayda başlamadan önce temel noktalarınızı taslağını çıkarın

duraklasanız veya yanlış konuşsanız bile kayda devam edin

dışa aktarmadan önce sahne bölünmelerini hızla gözden geçirin

tekrarlanabilir demolar ve eğitim içerikleri için ekran kaydediciyi kullanın

Bir kez kaydedin, hızla gözden geçirin ve manuel düzenleme yapmadan paylaşın.