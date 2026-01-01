Yerleşimleri, animasyonları ve görsel akışı tek tek elle ayarlamak yerine, şablonlar size kolayca özelleştirebileceğiniz güçlü bir başlangıç noktası sunar. Hızlı hareket etmeniz, görsel tutarlılığı korumanız veya ölçekli içerik üretmeniz gerektiğinde idealdir. Sadece birkaç küçük düzenlemeyle kendi varlıklarınızı, avatarlarınızı ve marka kitlerinizi uygulayarak her videonun profesyonel, özenli ve tamamen markanıza uygun görünmesini sağlayabilirsiniz.

Şablon kitaplığına erişin

Başlamak için HeyGen kontrol panelinize gidin ve Templates sekmesine tıklayın. Bu, farklı kullanım senaryoları için tasarlanmış çok çeşitli hazır seçenekler bulabileceğiniz tam şablon kitaplığını açar. Tüm koleksiyona göz atabilir veya pazarlama, eğitim, sosyal medya ya da duyurular gibi kategorilere göre filtreleyebilirsiniz.

İhtiyaçlarınıza uygun bir şablon bulduğunuzda, üzerine tıklayın ve AI Studio ile Oluştur seçeneğini seçin. Şablon doğrudan düzenleyicide açılacak ve özelleştirmeye hazır olacaktır.

AI Studio'da şablonunuzu özelleştirin

AI Studio içinde, şablonun neredeyse her öğesi güncellenebilir. Avatarları değiştirebilir, arka planları yenileyebilir, kendi metninizi ekleyebilir, sahneleri ekleyip kaldırabilir ve görselleri hedeflerinize tam uyacak şekilde ince ayarlarla optimize edebilirsiniz.

Bir avatarı veya arka planı güncellemek için, değiştirmek istediğiniz öğeye tıklamanız yeterlidir. Buradan yeni bir arka plan rengi, görsel veya video seçebilir ve HeyGen kitaplığınızdan farklı bir avatar belirleyebilirsiniz.

Metninizi düzenleyin ve geliştirin

Her sahnenin metni doğrudan editör içinde düzenlenebilir. Metni güncellemek, temposunu ayarlamak veya belirli satırları yeniden yazmak için bir sahnenin içine tıklayın. Metninizi oluşturma veya iyileştirme konusunda yardım almak isterseniz, metin alanına bir eğik çizgi yazın ve AI Script Writer'ı seçin. Bu sayede yapay zeka kullanarak yeni içerik oluşturabilir veya mevcut metni geliştirebilirsiniz.

Arka plan müziği ekleyin veya değiştirin

Bazı şablonlarda varsayılan olarak arka plan müziği bulunur, ancak bunu kolayca değiştirebilir veya kendi müziğinizi ekleyebilirsiniz. Sol kenar çubuğundaki Müzik düğmesine tıklayarak mevcut parçaları göz atıp önizleyin ve ardından birini doğrudan videonuza ekleyin. Özel bir ses tercih ediyorsanız, Varlıklar bölümünü açıp kendi dosyanızı yükleyin.

Videonuzu gözden geçirin ve gönderin

Videonuz istediğiniz gibi göründüğünde, görsellerin, metnin ve sesin birlikte sorunsuz çalıştığından emin olmak için önizleyin. Hazır olduğunuzda Submit’e tıklayın, çıktı çözünürlüğünü seçin ve onaylayın. HeyGen videonuzu işleyecek ve hazır olduğunda bir bildirim veya e-posta alacaksınız. İşleme süresi, video uzunluğuna ve dosya boyutuna bağlı olarak değişebilir.

Kendi yeniden kullanılabilir şablonlarınızı oluşturun

Markanıza özel uyarlanmış özel şablonlar da oluşturabilirsiniz. Bir videoyu, tercih ettiğiniz yerleşim, yapı ve stil ile eşleşene kadar düzenlemeniz yeterlidir. Ardından sağ üst köşedeki menüyü açın ve Şablon Olarak Kaydet’i seçin. Bu işlem, videoyu gelecekteki projelerinizde kullanabileceğiniz, yeniden kullanılabilir bir şablon olarak kaydeder; böylece içeriği standartlaştırmayı, prodüksiyonu hızlandırmayı ve tüm videolarınızda tutarlılığı korumayı kolaylaştırır.

Hepsi bu kadar. Şablonlar, kurulumla uğraşmak yerine daha hızlı hareket etmenize, tutarlı kalmanıza ve mesajınıza odaklanmanıza yardımcı olur. Yalnızca birkaç tıklamayla, önceden oluşturulmuş bir şablonu tamamen özelleştirilmiş, paylaşmaya hazır bir videoya dönüştürebilirsiniz.