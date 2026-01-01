HeyGen'de bir video işleme sürecini tamamladığında, içeriğinizi gözden geçirmek, iş birliği yapmak ve dağıtmak için merkezi bir alan olan Paylaşım Sayfası'nda açılır. Buradan videonuzu izleyebilir, altyazıları açıp kapatabilir ve gerekirse düzenlemeye geri dönebilirsiniz. Paylaşım Sayfası yalnızca bir oynatma ekranı olarak değil, iş birliği ve dağıtımın bir araya geldiği yer olarak tasarlanmıştır.

Geri bildirim süreci basit ve etkileşimlidir. Hızlı emoji tepkileri, izleyicilerin anında yanıt vermesini sağlar; zaman damgalı yorumlar ise iş birliğini son derece net hale getirir. Ekip arkadaşlarınız videonun herhangi bir anında duraklatabilir, doğrudan zaman çizelgesi üzerine notlar bırakabilir ve hatta birbirlerine yanıt vererek belirli anlara bağlı, zincirlenmiş konuşmalar oluşturabilir. Bu sayede düzenleme önermek, bölümleri onaylamak veya iyileştirilmesi gereken noktaları vurgulamak hiçbir karışıklık olmadan kolaylaşır.

Videonuzu paylaşma zamanı geldiğinde, Paylaşım Sayfası size birden fazla seçenek sunar. Videoyu ekip arkadaşlarınızla veya klasörlerle paylaşarak dahili tutabilir, tüm çalışma alanınıza açabilir ya da oturum açma gerektirmeyen herkese açık bir bağlantı oluşturabilirsiniz. Hassas içerikler için parola koruması ek bir güvenlik katmanı sağlar. HeyGen’in ötesinde, videolar web sitelerine gömülebilir, sosyal platformlarda paylaşılabilir, e-posta kampanyalarına eklenebilir veya GIF önizlemeleri olarak dışa aktarılabilir.

İndirmeler, farklı iş akışlarına uyum sağlayacak çeşitli formatlarda sunulur. Videoyu 4K’ya kadar yüksek çözünürlükte kaydedebilir, LMS platformları için SCORM olarak dışa aktarabilir veya yeniden kullanmak üzere yalnızca ses dosyalarını ve altyazıları indirebilirsiniz. Bu esneklik, aynı içerik parçasının birçok kanala hizmet etmesini sağlar.

Paylaşım Sayfası ayrıca performans hakkında içgörü sağlar. Görüntüleme sayısını, izlenme süresini, tamamlama oranlarını ve indirmeleri takip ederek hedef kitlenin etkileşimine dair net bir tablo elde edebilirsiniz. Ayrıntılı izleyici günlüğü, videoya kimin eriştiğini göstererek dahili incelemeler veya harici kampanyalar için şeffaflık sunar.

Çeviri özelliği doğrudan Paylaşım Sayfasına entegre edilmiştir. Senaryoları, altyazıları veya her ikisini birden çevirebilir ve aynı anda birden fazla dilde sürüm oluşturabilirsiniz. Çeviriler tamamlandığında Çok Dilli Oynatıcı etkinleşir ve izleyiciler sayfadan ayrılmadan açılır menüden diller arasında geçiş yapabilir.

Geri bildirim, paylaşım, analiz ve çeviri gibi tüm bu yeteneklerin tek bir yerde toplanmasıyla Share Page, video oluşturmanın son adımını iş birliğine dayalı ve ölçeklenebilir bir deneyime dönüştürür. Çalışmanızın son hâle getirildiği, onaylandığı ve hedef kitlenize sunulduğu alan burasıdır.