Zaman çizelgeleri, manuel düzenleme veya karmaşık kurulum olmadan, yalnızca fikrinizi anlatarak eksiksiz ve profesyonel bir video oluşturabildiğinizi hayal edin?

Video Agent tam olarak bunu yapar. Video Agent, tek bir prompt'u tamamlanmış bir videoya dönüştürmek için tasarlanmış, HeyGen’in ilk prompt-odaklı yaratıcı motorudur. Senaryo, görseller, seslendirme, tempo ve altyazıların tümü otomatik olarak oluşturulur.

İster bir ürün tanıtım videosu, ister bir reklam, ister kısa bir hikâye tasarlıyor olun, Video Agent fikirlerinizi dakikalar içinde hayata geçirmenize yardımcı olur.

Video Agent ile oluşturun

HeyGen kontrol panelinizden Video Agent'a tıklayarak başlayın.

Promptunuzu yazarak başlayın. Videonun ne hakkında olmasını istediğinizi, gerekirse tonunu, amacını veya hedef kitlesini de belirterek açıklayın.

Ardından, kullanmak istediğiniz avatarı seçin. Kendi özel avatarlarınızdan birini seçebilir veya HeyGen’in herkese açık avatarları arasından tercih yapabilirsiniz. Son olarak, birkaç saniyeden üç dakikaya kadar değişen istediğiniz video süresini belirleyin.

Ayrıca varlıklar veya medya ekleyebilir, bir düzen seçebilir ve Oluştur’a tıklamadan önce isteğe bağlı ayarları düzenleyebilirsiniz.

Video planını gözden geçirin

Oluştur’a tıkladıktan sonra, Video Agent size bir video planı sunar. Bu plan, sistemin videonuzu nasıl yapılandırmayı amaçladığının, tempo ve akış dahil olmak üzere, bir özetidir.

Planı inceleyebilir ve değişiklik talep etmek için doğrudan sohbet üzerinden geri bildirim verebilirsiniz. Her şey iyi görünüyorsa, devam etmek için yalnızca "Proceed" yazarak yanıt verin.

Onaylandıktan sonra HeyGen, tam videoyu otomatik olarak oluşturur. Buna senaryo, seslendirme, görseller, tempo ve altyazılar dahildir—ek bir kurulum gerekmez.

Videonuzu düzenleyin ve mükemmelleştirin

Videonuz hazır olduğunda, onu açıp Düzenle’yi seçerek değişiklikler yapabilirsiniz.

Buradan, metni güncelleyebilir, avatarları değiştirebilir veya yükleyebilir, sesi ya da tonu değiştirebilir, görselleri yenileriyle değiştirebilir ve arka plan müziği ekleyebilirsiniz. Görselleri, yeni medya oluşturarak, HeyGen’in stok kitaplığından seçim yaparak veya kendi varlıklarınızı yükleyerek değiştirebilirsiniz. Ayrıca altyazıları ayarlayabilir, sahnelerin sırasını değiştirebilir veya sahneleri birleştirebilirsiniz.

Daha kapsamlı kontrol için projeyi AI Studio'da açın. Bu sayede geçişler, tempo ve ayrıntılı sahne özelleştirmesi gibi gelişmiş düzenleme özelliklerine tam erişim elde edersiniz.