Etkileşim özelliği, videonuzun içine butonlar, şekiller ve metinler gibi tıklanabilir öğeler eklemenize olanak tanır; bu öğeler harici içeriklere bağlantı verebilir veya izleyicileri videonuz içinde farklı sahnelere yönlendirebilir.

Bu, izleyicilerin içeriği kendi hızlarında keşfetmeleri, belirli bilgileri gözden geçirdiklerini onaylamaları veya sonraki adımda ne öğrenmek istediklerini seçmeleri gereken eğitim senaryoları için idealdir.

Etkileşim her sahneye ayrı ayrı eklenir ve sağ taraftaki panelden yönetilir. Uygulandıktan sonra etkileşimli sahneler zaman çizelgesinde açıkça işaretlenir, böylece öğrenenlerin hangi noktalarda giriş yapması gerektiğini takip etmek kolaylaşır.

Sahnelerinize etkileşimli öğeler ekleyin

Başlamak için projenizi açın ve sağ taraftaki panele gidin. Mevcut etkileşim türlerini görmek için Interactivity bölümünü seçin. Buradan, oluşturmak istediğiniz deneyime bağlı olarak dallanma, eylem düğmeleri ve sınavlar arasından seçim yapabilirsiniz.

Her etkileşim türü iki sekme kullanılarak yapılandırılır:

, burada soruları, metni ve yanıt seçeneklerini girebilir ve düzenleyebilirsiniz Görünüm, etkileşimin yazı tiplerini, renklerini ve genel görsel stilini özelleştirdiğiniz yer

Bu sekmeler tüm etkileşim türlerinde tutarlı şekilde çalışır; böylece dallanma, eylem butonları ve sınavlar arasında geçiş yaparken tanıdık bir kurulum akışını koruyarak işleri kolaylaştırır.

Etkileşim türleri

Dallanma

Dallanma, izleyicileri seçtikleri seçeneğe göre farklı sahnelere yönlendirmenizi sağlar. Bu, senaryo tabanlı öğrenme, rol yapma simülasyonları ve karara dayalı eğitimler için idealdir.

Dallanma etkileşimi eklediğinizde, düzenleyici otomatik olarak dal görünümüne geçer. Bu görünüm yalnızca dallanma kullanıldığında görünür ve L&D çözümü kapsamındaki kurumsal müşteriler için kullanılabilir.

Dal görünümüne girdiğinizde, dallanma deneyimini doğrudan zaman çizelgesinin içinde oluşturup yönetebilirsiniz. Ek bir seçeneğe ihtiyaç duyarsanız, bunu doğrudan dal görünümünde ekleyebilir, böylece farklı öğrenen yollarını düşünürken senaryoyu kolayca genişletebilirsiniz.

Her bir dalı tasarlarken, o dalın içinde doğrudan yeni sahneler oluşturabilir ve bunları projenizdeki diğer sahneler gibi düzenleyebilirsiniz.

Yeniden kullanmak istediğiniz bir sahneniz zaten varsa, onu baştan oluşturmanıza gerek yoktur. Bunun yerine mevcut bir sahneye atlamayı seçebilir, böylece birden fazla seçenek veya dalın videoda aynı noktada birleşmesini sağlayabilirsiniz.

Bir atlama ayarlandığında, sahnenin yeniden oluşturulmak yerine tekrar kullanıldığını açıkça göstermek için görsel bir gösterge görünür.

Dal görünümü, videonuz geliştikçe içeriğinizi yeniden düzenlemeyi de kolaylaştırır. Farklı dallar arasında sahneleri sürükleyip bırakabilirsiniz; bu da içeriğinizin asla tek bir yola sıkışıp kalmamasına ve atıl durumda kalmamasına yardımcı olur.

Bir sahne veya dal artık ilgili değilse, onu basitçe silebilirsiniz ve yapı anında güncellenir. Bu süreç boyunca görsel yerleşim, her seçeneğin nereye götürdüğünü netleştirir; böylece tekrar tekrar ön izlemeye ihtiyaç duymadan videonun tüm akışını bir bakışta anlayabilirsiniz.

Sorunları önlemeye yardımcı olmak için HeyGen, olası problemleri doğrudan editörde işaretler. Dallanma nedeniyle atlanabilecek sahneler kırmızı bir göstergeyle belirtilir ve bir sahnenin metni yoksa veya bir dalın bağlı olduğu bir sahne bulunmuyorsa ek uyarılar görüntülenir.

Düzenleme tercihinize bağlı olarak, istediğiniz zaman dal görünümü ile doğrusal zaman çizelgesi arasında geçiş yapabilirsiniz.

Eylem düğmeleri

Eylem düğmeleri, izleyicileri oynatma sırasında belirli bir işlem yapmaya yönlendirir. Bunları, öğrenenleri harici bir bağlantıya göndermek veya video içinde başka bir sahneye atlatmak için kullanabilirsiniz.

Bir eylem düğmesi kullanmak için, etkileşim menüsünden Eylem düğmesi'ni seçin ve ardından eylem türünü belirleyin:

URL , buraya harici bir bağlantı yapıştırırsınız

, buraya harici bir bağlantı yapıştırırsınız Sahneye atla, videodaki mevcut bir sahneyi seçtiğiniz yer

Testler

Testler, öğrenenlere sorular sormanıza ve yanıtlarına göre anında geri bildirim sağlamanıza olanak tanır. Bir video boyunca bilgi kontrolü, pekiştirme ve değerlendirmeler için kullanışlıdır.

Bir sınavı kullanmak için, etkileşim menüsünden Quiz'i seçin ve İçerik sekmesinde soru metnini güncelleyin. Gerektiğinde cevap seçenekleri ekleyip kaldırabilir ve hangi cevapların doğru olduğunu işaretleyebilirsiniz.

Testler hem tek doğru cevabı hem de birden fazla doğru cevabı destekler. Yanıtlandıktan sonra, öğrenen kişi seçiminin doğru olup olmadığını açık bir geri bildirimle görür.

“Tıklamayı Bekle” ile deneyimi kontrol edin

Bu özelliğin en güçlü yönlerinden biri, varsayılan olarak açık gelen Wait for click seçeneğidir. Etkin olduğunda video duraklar ve devam etmeden önce izleyicinin tıklamasını bekler. Bu, özellikle anlama düzeyini doğrulamak veya kendi kendine ilerlenen bir öğrenme akışında içeriğin hızını ayarlamak için son derece kullanışlıdır.

Videonun izleyicinin etkileşimine ihtiyaç duymadan oynatılmaya devam etmesini istiyorsanız, Wait for Click özelliğini kapatabilirsiniz. Ancak unutmayın: eğer dallanan bir eylem söz konusuysa, öğrenenlerin karar noktasını atlamaması için Wait for Click açık kalmalıdır.

Dallanmanız kullanıcıları 3. Sahneye gönderiyorsa ve daha sonra onun öncesine yeni bir sahne eklerseniz, o ilk bağlantı yine de artık 4. Sahne olan yere işaret etmeye devam eder. Bu, mantığınızın tutarlı kalmasını sağlar, ancak dallanma nedeniyle atlanan sahnelerin inceleyebilmeniz için işaretleneceğini unutmayın.

Etkileşimli videonuzu önizleyin ve son haline getirin

Etkileşimli öğeler doğrudan tuval üzerinde çalışmaz, ancak Önizleme’ye tıklayarak bunları iş başında görebilirsiniz. Burada her tıklanabilir öğeyi test edebilir, dalların nasıl ilerlediğini görebilir ve Wait for Click özelliğinin işini yapıp yapmadığını doğrulayabilirsiniz.

Zaman çizelgenizdeki mavi simgeler, hangi sahnelerin etkileşim içerdiğini kolayca belirlemenizi de sağlar.

Her şey iyi görünüyorsa Oluştur'a tıklayın. Artık etkileşimli videonuz kullanıma ve paylaşmaya hazır.