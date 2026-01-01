Ses

Bu bölümde, HeyGen'de seslerin nasıl çalıştığını ve videolarınızdaki seslendirmeyi nasıl tamamen kontrol edebileceğinizi daha derinlemesine inceliyoruz. Sesler yalnızca metninizi okumaz; duygudan tempoya, netlikten kişiliğe kadar mesajınızın nasıl hissettirdiğini şekillendirir. Farklı ses modellerinin gerçekçilik ve ifade gücünü nasıl etkilediğini ve kullanım senaryonuza göre doğru modeli nasıl seçeceğinizi öğreneceksiniz. Özel bir şeye ihtiyaç duyduğunuzda yeni sesler oluşturma adımlarını birlikte inceleyecek, ardından Voice Director ve Voice Mirroring gibi araçları kullanarak seslendirmeyi nasıl yönlendireceğinizi göstereceğiz. Bu özellikler, ister kusursuz bir profesyonellik ister daha sohbet havasında, insana yakın bir anlatım hedefleyin, tonu, vurguyu ve ritmi hassas bir şekilde yönlendirmenizi sağlar.