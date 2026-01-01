Toplu Mod, aynı anda birden fazla tek sahneli avatar videosu oluşturmanıza olanak tanır. Her videonun kendi metni, avatarı ve sesi olabilir; bunların tümü tek bir toplu işte birlikte oluşturulur. Videoları stüdyoda tek tek hazırlamak yerine, Toplu Mod hız ve verimlilik için tasarlanmış bir üretim hattı gibi çalışır.

Bu özellik, reklam varyasyonları oluşturan pazarlama ekipleri, birden fazla dilde dersler hazırlayan eğitimciler, farklı müşteriler için içerik yöneten ajanslar veya büyük ölçekli kişiselleştirilmiş mesajlar hazırlayan kurumsal ekipler için özellikle kullanışlıdır.

Toplu Mod, düzenleme stüdyosundan farklıdır. Birden fazla sahneye, detaylı görsellere, geçişlere veya doğrudan yaratıcı kontrolüne ihtiyaç duyduğunuzda stüdyo en iyi seçenektir. Toplu Mod ise videolarınız aynı yapıyı korurken yalnızca metin, avatar veya ses bakımından değiştiğinde en iyi sonucu verir. Stüdyoyu yaratıcı çalışma alanınız, Toplu Modu ise toplu video oluşturma aracınız olarak düşünebilirsiniz.

Toplu Modu kullanarak videolar oluşturun

Hen kontrol panelinizden Uygulamalar'a gidin ve Batch Mode'u seçin. Oluşturulan tüm videoların düzenli kalması için işe, toplu projenize bir ad vererek başlayın.

Ardından, en-boy oranını seçin. Videolarınızın nerede kullanılacağına bağlı olarak dikey veya yatay formatı tercih edebilirsiniz. Bu ayar, partideki tüm videolara uygulanır.

Şimdi metinlerinizi ekleyin. Her metin kutusuna, avatarın okumasını istediğiniz metni yazın veya yapıştırın. Toplu Mod her video için tek sahne destekler, bu nedenle her metin tam bir videoyu temsil eder. Ek videolar oluşturmak için artı simgesine tıklayarak daha fazla metin kutusu ekleyin. Her kutu ayrı bir video olur.

Ardından avatarları ve sesleri atayın. Her bir senaryo için, mesajı iletecek avatarı seçin. Aynı avatarı birden fazla senaryoda tekrar kullanabilir veya her biri için farklı avatarlar seçebilirsiniz. Sonrasında, her video için en uygun olanı göz önünde bulundurarak, özel seslerinizden ya da HeyGen ses kütüphanesinden bir ses seçin.

Her şey hazır olduğunda Generate Videos’a tıklayın. HeyGen, partideki tüm videoları aynı anda oluşturacaktır. İşleme tamamlandığında, her video kendi projesi olarak görünecektir.

Oluşturduktan sonra düzenleyin

Değişiklik yapmanız gerekirse hiçbir şeye kilitli değilsiniz. Oluşturma tamamlandıktan sonra herhangi bir videoyu açıp Düzenle’ye tıklayarak düzenleme stüdyosuna getirebilirsiniz. Buradan metni geliştirebilir, avatarı veya sesi değiştirebilir ya da ihtiyaç duyduğunuz ek öğeleri ekleyebilirsiniz.