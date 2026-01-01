Entegrasyonlar

HeyGen'deki entegrasyonlar, video oluşturma iş akışınızı her gün kullandığınız araçlarla bağlamanıza yardımcı olur. HeyGen'i Canva, Adobe Express, HubSpot ve daha birçok platformla entegre ederek, birden fazla uygulama arasında geçiş yapmak zorunda kalmadan video oluşturabilir, kişiselleştirebilir ve dağıtabilirsiniz. Entegrasyonlar sayesinde HeyGen avatarlarını ve seslerini tasarımlarınıza taşıyabilir, kişiselleştirilmiş video kampanyalarını otomatikleştirebilir, iş birliğini kolaylaştırabilir ve pazarlama, satış, eğitim ve öğrenme iş akışlarınızda video üretimini ölçeklendirebilirsiniz. Entegrasyonlar, zaman kazandırmak, manuel işleri azaltmak ve mevcut içerik ile verileri yüksek kaliteli videolara dönüştürmeyi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.