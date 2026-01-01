Bilgi girişimcileri için yapay zeka video hızlı başlangıç rehberinize hoş geldiniz
Dünyayla paylaşmak istediğiniz değerli bilgi, uzmanlık veya deneyimleriniz mi var? HeyGen ile fikirlerinizi, çerçevelerinizi ve derslerinizi, haftalar değil dakikalar içinde ölçeklenebilir, stüdyo kalitesinde video içeriklerle anında aktarabilirsiniz.
Bu rehber, fikir aşamasından üretime geçmenize yardımcı olarak görünürlüğünüzü, hızınızı ve güvenilirliğinizi artıracaktır. İlk video iletişim varlığınızı nasıl oluşturacağınızı öğrenecek, temel en iyi uygulamaları keşfedecek ve video etkisini ölçeklendirmek için stratejiler inceleyeceksiniz.
Öne çıkan kullanım alanları: bilgi girişimcileri HeyGen'i nasıl kullanıyor?
HeyGen yalnızca bir video aracı değil; modern bilgi girişimcileri, eğitimciler ve eğitmenler için bir hikâye anlatma ve iletişim motorudur.
Kurs tanıtım videoları
- Julia McCoy: Yeni yapay zeka eğitim işini, kursları ve içerik oluşturmayı ölçeklendirmek için HeyGen avatarları ve seslerini kullanarak kurdu.
- Tomorrow.io: YZ videolarıyla pazarlama ve düşünce liderliği içeriklerini kökten dönüştürdü.
- Reid AI (Reid Hoffman): LiveAvatar kullanarak liderlik vizyonunu ve hikâye anlatımını ölçeklendirdi, 50 milyondan fazla gösterime ulaştı.
Mikro dersler ve açıklayıcı videolar
- ELB Learning: eğitim videolarının geliştirme süresini %75 oranında azalttı.
- Miro: HeyGen kullanarak ürün açıklama videolarını 10 kat daha hızlı üreterek eğitim içeriklerini 90 milyondan fazla kullanıcıya ölçeklendirdi.
- Sibelco: Kurumsal eğitim videolarını ve güvenlik modüllerini çok dilli mikro derslere dönüştürdü.
Kişiselleştirilmiş işe alım videoları
- Lattice: Dünya genelindeki yeni çalışanlara şirket kültürünü ve değerlerini tanıtmak için kişiselleştirilmiş, YZ ile oluşturulmuş onboarding videoları hazırladı.
- Publicis Groupe: 100.000'den fazla kişiselleştirilmiş teşekkür videosu özelleştirdi.
- Curt Landry Ministries: HeyGen çeviri araçlarını kullanarak çok dilli bir YouTube kanalı büyüttü ve etkileşimi 5 kat artırdı.
Bilgi üretiminin durumu
Video artık bir seçenek değil. Bilginin aktarılmasının, keşfedilmesinin ve gelir elde edilmesinin temelini oluşturuyor.
Zorluk
- Geleneksel video prodüksiyonu, hâlâ çoğu bağımsız eğitmen ve içerik üreticisi için erişilebilir değil.
- Profesyonel bir çevrimiçi kurs çekmenin maliyeti 5.000 ila 25.000 $ arasında olabilir ve 4–8 haftalık bir prodüksiyon süresi gerektirebilir.
- Çoğu eğitimci, tutarlı video içerikleri oluşturmanın önündeki en büyük engeller olarak zamanı ve maliyeti gösteriyor.
- Uzmanlar, kısıtlı kaynaklarla daha fazlasını yapmak zorunda kalarak, sınırlı imkânlarla ve kalite ile sıklığa yönelik artan beklentiler altında üretici ekonomisinde rekabet ediyor.
YZ videonun sunduğu olanaklar
Hız
- Miro, geleneksel çekim kurulumlarına ihtiyaç duymadan, eğitim ekibinin 90 milyondan fazla kullanıcı için daha ilgi çekici öğrenme içerikleri üretebilmesini sağlayarak video prodüksiyon süresini haftalardan günlere indirdi.
Maliyet tasarrufu
- I Love Happy Cats'in kurucusu Anneleen Van de Water, HeyGen ile videoları 5 kat daha hızlı oluşturup çeviriyor; böylece bütçe ve zaman tasarrufu sağlayarak eğitim işini küresel ölçekte büyütmeye odaklanabiliyor.
Ölçeklenebilirlik
- Vision Creative Labs, yılda birkaç video üretmekten günde 50–60 video üretmeye ölçeklenerek, finans ve eğitim sektörlerindeki müşterilerinin geniş ölçekte nasıl iletişim kurduğunu dönüştürdü.
Yerelleştirme
- Workday’in küreselleşme ekibi, daha fazla projeye “evet” diyebilmek için HeyGen’i kullanarak pazarlara göre uyarlanmış, çok dilli ve marka kimliğiyle uyumlu videolar oluşturuyor; bunu yaparken kaliteyi ve tutarlılığı da koruyor.
Kişiselleştirme
- Videoimagem tarafından oluşturulan, 3 kat daha fazla etkileşim sağlayan 50 binden fazla kişiselleştirilmiş video bir AB InBev kampanyası için
İlk yapay zeka videonuzu oluşturma
Giriş
Videoya yeni misiniz veya HeyGen'i ilk kez mi deniyorsunuz? Bu bölüm, hızlıca yüksek kaliteli videolar oluşturabilmeniz için sizi her adımda yönlendirecek.
E-posta pazarlama kursu
Bu özenle hazırlanmış şablon, kurs satış stratejisini geliştirmek isteyen pazarlamacılar için idealdir. Bunu, net bir kurs özeti sunmak, ölçülebilir sonuçları vurgulamak ve katılımcılarınızın bekleyebileceği değeri ortaya koymak için kullanın.
Siber güvenlik şablonu
Güven oluşturmayı ve kayıtları artırmayı hedefleyen bir sonraki siber güvenlik kursunuzu tanıtmak için bu şablonu kullanın. Hedef kitlenizin benzersiz yöntemler ve çerçeveler öğrenmesini sağlayarak, siber güvenliğe en iyi şekilde kursunuz üzerinden nasıl yaklaşılacağını vurgulayın.
Oryantasyon
Yeni ekibinizi karşılamak artık çok daha kolay. Bu şablon, işletmeniz için bir araya getirdiğiniz yetenekleri öne çıkarır ve şirketinizin yeni çalışanınızın işine nasıl uyum sağladığını açıklar.
Öğrenmenin uygulamalı halini mi seviyorsunuz?
Yukarıdan bir video türü seçerek HeyGen'de kullanıma hazır bir şablon açın ve adım adım takip edin.
Henüz başlamaya hazır değil misiniz?
Hiç sorun değil. Adımlara şimdi kısaca göz atın, hazır olduğunuzda ayrıntılı anlatıma geri dönün.
“Oluştur”a tıklamadan önce, öğrenme ya da iletişim hedefinizi netleştirin. Kendinize şunu sorun:
- Hedef: Bu videonun ne başarmasını istiyorsunuz? Örnekler: Temel bir kavramı öğretmek, yeni bir kurs duyurmak, öğrencileri işe alıştırmak, bir web seminerini tanıtmak
- Hedef kitle: Kiminle konuşuyorsunuz? Örnekler: Yeni öğrenenler, mevcut müşterileriniz, çevrimiçi topluluğunuz
- Dağıtım: Videonuz nerede yer alacak? Örnekler: Eğitim platformunuz, YouTube, e-posta, web sitesi
- Hook: İlk birkaç saniyede dikkat çekmek için hangi soru, hangi acı noktası veya hangi içgörüyü kullanacaksınız?
Uzman ipucu
İkinci bir görüşe mi ihtiyacınız var? ChatGPT'ye veya Claude'a sorun:
“[topic] konusunda kısa bir kurs tanıtım videosu hazırlıyorum. Amacım [goal]. Hedef kitlem [audience]. Dikkat çekici giriş cümlem [hook]. Bunu daha etkileyici hale getirmek için yollar önerebilir misiniz?”
Adım 1: Ölçeklenebilirlik için HeyGen çalışma alanınızı kurun
Bilgi odaklı bir girişimci olarak markanız hem sınıfınız hem de bir iletişim biçimidir. Yazı tipleriniz, logolarınız ve renklerinizle bir Marka Seti oluşturarak her videonun anında tanınabilir olmasını sağlayın.
Web sitenizin URL’sini yapıştırarak marka stilinizi otomatik içe aktarın veya varlıklarınızı manuel olarak yükleyin. Acele ediyorsanız, her zaman daha sonra geri dönebilirsiniz.
İpucu
Brand Kit'inizi kurduktan sonra, HeyGen şablonlarını anında markanızla eşleştirebilirsiniz. Marka renklerinizi kullanarak her eğitim veya tanıtım videosunun tutarlı görünmesini sağlayın.
Adım 2: Doğru YZ avatarını seçin
Sözcünüz tonu belirler. Hazır bir genel avatar seçin, markanıza uygun bir özel avatar oluşturun veya en kişisel dokunuş için, HeyGen’in gerçekçi avatar özelliğiyle dijital ikizinizi birkaç dakika içinde oluşturun!
HeyGen, özel avatarlar oluşturmanız için birden fazla seçenek sunar. Ayrıntılara daha derinlemesine göz atmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayın.
Avatar türü
İhtiyacınız olacak
Şunları alacaksınız
En Uygun Olduğu Alanlar
2-5 dakikalık eğitim videosu
Eğitim videonuza göre en gerçekçi görünüm, hareket, ses ve dudak senkronizasyonu
Hiper gerçekçi dijital ikiz
10-15 fotoğraf
Fotoğraflarınıza dayalı gerçekçi görünüm; YZ ile oluşturulan hareket, ses ve dudak senkronizasyonu
Gerçekçi dijital ikiz
Metin prompt'u
Tamamen YZ ile oluşturulmuş görünüm, hareket, ses ve dudak senkronizasyonu
Gerçekçi veya farklı animasyon stillerinde kurgusal karakterler
1 fotoğraf
Bir fotoğrafa dayalı, son derece gerçekçi görünüm; YZ ile oluşturulan hareket, ses ve dudak senkronizasyonu. Oluşturmak için kredi gerektirir.
<30 saniyelik videolar, müzikle dudak senkronizasyonu (lip-sync) dahil
İpucu
HeyGen’in generating looks özelliğini kullanarak avatarınızın pozunu, ortamını veya kıyafetini yalnızca bir metin prompt’u ile değiştirebilirsiniz.
En iyi uygulamalar: Mükemmel dijital ikizinizi oluşturun
Sonsuz özelleştirme seçeneklerine sahip, profesyonel ve gerçekçi bir avatar oluşturmaya hazır mısınız? Başlamak için ihtiyaç duyacağınız şeylere dair ipuçları, en iyi uygulamalar ve hızlı bir genel bakış için aşağıdaki kaynakları inceleyin.
Dijital bir ikiz oluştururken şunu unutmayın: girdi kalitesi çıktının kalitesini belirler. Fotoğraflarınız, videolarınız ve yazılı prompt'larınız ne kadar iyi olursa, avatarınız da o kadar gerçekçi ve kusursuz olacaktır.
Gerçeğe yakın avatar eğitim videonuzda yer alan her şey, jestlerden yüz ifadelerine ve ses tonlamasına kadar, nihai sonuca yansıyacaktır.
Oluşturduğunuz videoyu açıklaması için yapay zekaya doğrudan ve ayrıntılı bir prompt verin. Aşağıdakiler gibi önemli bağlamlar ekleyin:
- Ne tür bir video oluşturduğunuz (influencer reklamı, ürün eğitimi, marka videosu)
- Kimin için olduğu (hedef kitle)
- Videonun amacı (tıklama almak, bir kavramı açıklamak, bilgilendirmek)
- Kullanılmasını istediğiniz ton veya üslup (samimi, profesyonel, sohbet havasında)
Avatar türü
İhtiyacınız olacak
En iyi uygulamalar
2-5 dakikalık eğitim videosu
10-15 fotoğraf
Avatar oluşturun
Metin prompt'u
Prompt yazımına yeni başlıyorsanız, prompt hazırlama için en iyi uygulamalarımıza göz atın
Avatar IV (yeni!)
1 fotoğraf
Yalnızca kişiyi içeren, iyi aydınlatılmış ve yüksek çözünürlüklü 1 fotoğraf
İpucu
HeyGen’in Generate Looks özelliğini kullanarak avatarınızın pozunu, ortamını veya kıyafetini yalnızca bir metin prompt’u ile değiştirebilirsiniz.
En iyi uygulamalar: yüksek kaliteli özel YZ sesleri oluşturma
HeyGen, 175’ten fazla dil, lehçe ve duygusal ton içeren çok geniş bir hazır YZ ses kütüphanesine sahiptir, ancak bazen mükemmel bir video için özel bir sese ihtiyaç duyulur. Aşağıda Özel Sesler oluşturmanın üç yolunu bulabilirsiniz.
Özel ses türü
Oluşturma yöntemi
Çıktı
En uygun olduğu alanlar
Hyper-Realistic Avatar oluştururken otomatikveya
Gerçek sesiniz ve tonlamalarınıza dayalı gerçekçi ses klonlama. Birden fazla duyguyu destekler.
Tıpkı sizin gibi ses çıkaran bir ses klonu
Metin prompt'u ile özellikleri belirtin (yaş, aksan, cinsiyet, ton, perde, duygu)
Prompt'a dayalı, tamamen YZ ile oluşturulmuş ses.
Kurgusal bir ses veya belirgin şekilde karakterize edilmiş sesler
Harici YZ ses hizmeti (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
Gerçek sesiniz ve tonlamalarınızla eğitilmiş gerçekçi bir ses klonu. İnce ayar kontrolleri kullanılan servise göre değişir. Dijital ikiziniz için harika bir seçenek, ancak genellikle ek ödeme gerektirir.
Tıpkı sizin gibi ses çıkaran bir ses klonu
En iyi ses kalitesi için güçlü bir kaynak sesle başlayın. İşte harika bir kayıt almanın yolları:
• Yüksek kaliteli bir mikrofon veya akıllı telefon kullanın ve ağzınızdan 6–8" uzaklıkta tutun
• Sessiz, gürültüsüz bir ortamda kayıt yapın
• Doğal duraklamalar ve hafif duygusal ifadelerle net bir şekilde konuşun
• Daha fazla esneklik için farklı duygusal tonlara sahip birden fazla örnek yükleyin (yalnızca HeyGen Custom Voice Clones için)
Daha derine inmek ister misiniz?
→ Son derece gerçekçi özel ses klonlama için kapsamlı rehber
En iyi uygulamalar: Prompt yazmada uzmanlaşın
Prompting, görüntü, hareket veya ses gibi içerikleri sıfırdan oluşturması için YZ araçlarını yönlendirmede kullanılan metin talimatlarını (prompt adı verilir) özenle hazırlama ve yineleme uygulamasıdır.
Prompting, herhangi bir YZ içerik üreticisi için son derece güçlü bir beceridir. HeyGen ile birlikte kullanıldığında, prompting hayal gücünüzün tek sınır olduğu, yüksek etkili videolar oluşturmanın sayısız yolunu açar! Denemeye ve yinelemeye hazır olun.
Özellik
Fonksiyon
Şunlar için kullanın
Özel bir avatarın pozunu, ortamını veya kıyafetini değiştirin
Fotoğraf avatarlarını
Özel avatarlar oluşturma (gerçekçi veya animasyonlu)
Özel sesler oluşturma
Prompt yazımı için en iyi uygulamalar
Spesifik olun
İstediğiniz şeyi (ton, görünüm, jest, duygu) ne kadar net tarif ederseniz, yapay zeka vizyonunuzu o kadar iyi yakalayabilir.
Yapıyı oluşturarak başlayın
Tutarlı bir yapı kullanın: ne, kim, nerede, nasıl. Bu, görseller, ses tonu ve hareket yönü için de geçerlidir.
Bağlamı ve amacı ekleyin
Yapay zekaya amacınızı belirtin: Bir ürün demosu için mi? Bir sosyal medya reklamı için mi? Bir eğitim videosu için mi? Bağlam, sonucu ihtiyaçlarınıza göre şekillendirmeye yardımcı olur.
Açıklayıcı bir dil kullanın
Duyguyu, stili veya açıklığı yansıtan sıfatlar kullanın (örneğin, “kendinden emin”, “minimalist”, “yüksek enerjili”, “sakin tempolu”).
Yineleyin ve iyileştirin
İlk denemenizle yetinmeyin. Küçük prompt düzenlemeleri, tüm medya türlerinde çok daha iyi sonuçlar elde etmenizi sağlayabilir!
Prompt oluşturma için en iyi uygulamalar, ne oluşturduğunuza bağlı olarak biraz değişebilir
Aşağıdaki kaynakları inceleyerek her türü daha derinlemesine keşfedin ve prompt'larınızdan en yüksek verimi alın!
3. adım: Videonuzu üç farklı şekilde oluşturun
Bilgi Girişimcisi olarak farklı iş akışlarına, teknik konfor seviyelerine ve yaratıcı stillere sahipsiniz. HeyGen, fikirlerinizi dakikalar içinde profesyonel, markanıza uygun videolarla hayata geçirmeniz için size eşit derecede güçlü üç farklı yol sunar.
Sürecinize en uygun yöntemi seçin veya en yüksek esneklik için hepsini bir arada kullanın.
Şununla oluşturun Video Agent
Fikirleriniz taslaklarda sıkışıp kalmak değil, görülmek için var. HeyGen’in Video Agent’ı, basit bir prompt ile konseptlerinizi stüdyo kalitesinde videolara dönüştürmek için tasarlanmış, her zaman yanınızda olan yaratıcı ortağınızdır.
Zaman çizelgelerini, manuel düzenlemeyi veya serbest çalışanları beklemeyi unutun. Video Agent ile fikirden senaryoya, görsellere, anlatıma ve dışa aktarmaya otomatik olarak geçebilirsiniz.
Bilgi odaklı girişimciler için neden mükemmel
Uzmanlığınız en değerli varlığınızdır. Video Agent, üretimi otomatikleştirerek öğretmeye, satış yapmaya ve ölçeklendirmeye odaklanmanızı sağlar.
Görev
Senaryo yazımı
Görseller
Anlatım
Düzenleme
Altyazılar
Video Agent sizin yerinize halleder
Konu veya prompt'unuzu net ve etkileyici bir hikâyeye dönüştürür
Tonunuza ve temanıza uygun stok görüntüleri veya görselleri otomatik olarak seçer
175'ten fazla dilde doğal, duyguları algılayan seslendirmeler ekler
Ritim, geçişler ve zamanlamayı otomatik olarak yönetir
Netlik ve erişilebilirlik için doğru altyazılar oluşturur
İpucu: Prompt'ları yaratıcı brifiniz gibi ele alın. Fikriniz ne kadar net olursa, Agent o kadar akıllı hale gelir. Şu tür net prompt'lar kullanın:
- “Dijital avatarlar kullanarak kişisel marka oluşturma üzerine 90 saniyelik bir açıklayıcı video oluşturun.”
- “En son bültenimi 1 dakikalık bir TikTok senaryosu olarak özetleyin.”
- “Hareketli ritme ve enerjik bir tona sahip bir ürün lansmanı videosu oluşturun.”
Prompt'ları editörünüzle yaptığınız konuşmalar gibi düşünün; ne kadar fazla ayrıntı verirseniz, sonuçlarınız o kadar iyi olur.
Sinematik sonuçlar için profesyonel ipuçları
- Net bir brif hazırlayın.Prompt’unuzu, ton, format ve hedef dahil olmak üzere yaratıcı yönlendirmeniz olarak düşünün. “Dijital avatarlarla kişisel marka oluşturma hakkında 90 saniyelik bir açıklayıcı video oluştur.”
- Güçlü görseller kullanın.Kişiselleştirilmiş bir dokunuş için kendi ürün kliplerinizi veya B-roll görüntülerinizi yükleyin.
- Hızlı yineleyin.Ön izleme yapın, ince ayar yapın ve yeniden oluşturun; Agent geri bildirimlerinizden öğrenir.
- Dünyaya açılın.Çok dilli ses desteğiyle anında yerelleştirin.
- Avatarınızı ekleyin. HeyGen avatarınızla Video Agent'ı birleştirerek tutarlı bir marka deneyimi oluşturun.
Kısayol: İlk taslağınız için Video Agent kullanın, ardından YZ Studio'da (Adım 5) geliştirin veya özelleştirin. Ham bilgiyi cilalı, yayına hazır videoya dönüştürmenin en hızlı yoludur.
Daha derine inmek ister misiniz?
→ Sıradakileri keşfedin:
Scriptlerle oluşturun
Metniniz hazır mı? Yazılı senaryonuzu sadece birkaç tıklamayla tamamen üretilmiş bir videoya dönüştürün. Bu yöntem, mesajınız ve tonunuz üzerinde tam kontrol sağlarken prodüksiyon detaylarını HeyGen'in üstlenmesine olanak tanır.
Öncelikle metninizi yazın veya içe aktarın. Bu bir blog yazısı, bülten, kurs taslağı ya da konuşma notları belgesi olabilir. Ardından HeyGen, bunu sahne sahne ilerleyen bir videoya dönüştürür.
Senaryonuz, bilginiz ile öğreneninizin sizi anlaması arasındaki köprüdür. Metni sade, samimi ve uygulanabilir tutun.
- Net bir vaat veya içgörüyle başlayın.
- Net bir sonraki adımla (CTA) bitirin: “Kursuma katılın”, “Sıradaki modülü izleyin” veya “Çalışma sayfasını indirin.”
- Samimi bir üslup kullanın ve karşınızda motive olmuş tek bir öğrenciyle konuştuğunuzu hayal edin.
Tam kontrolle sahneleri, temposunu ve tasarımı düzenleyebileceğiniz AI Studio içinde senaryonuzu nasıl içe aktaracağınızı ve geliştireceğinizi adım adım öğrenmek için 5. adıma geçin.
İpucu:
Daha hızlı yazmanıza yardımcı olması için YZ araçlarını kullanın. Ayrıca platformdan hiç ayrılmadan, video senaryolarınız için fikir üretmek, taslak oluşturmak veya metni geliştirmek üzere HeyGen içinde doğrudan ChatGPT'ye erişebilirsiniz.
Komut dosyanızı anında oluşturmak veya geliştirmek için betik düzenleyicinizdeki “ChatGPT” paneline tıklamanız yeterlidir.
HeyGen dışında kendi GPT'lerinizi kullanmayı mı tercih ediyorsunuz? Sorun değil. Yine de ChatGPT, Claude veya Gemini gibi araçlarla metninizi taslak olarak hazırlayıp HeyGen'e yapıştırarak anında video oluşturabilirsiniz.
“[konu] hakkında çevrimiçi kursum için 60 saniyelik bir açıklayıcı video metni yazın. Tonu samimi, teşvik edici ve net tutun.”
Popüler bilgi videosu türleri için senaryo şablonlarını ve daha fazla ipucunu keşfedin
Eğitim videoları - Nasıl yapılır videoları - E-öğrenme kursları - Ürün açıklama videoları - YZ eğitimleri - Finansal bilgi paylaşımı
PDF/PPT ile oluşturun
Zaten yapılandırılmış içerikleriniz, slaytlarınız, çerçeveleriniz veya e-kitaplarınız mı var? Bunları saniyeler içinde videolara dönüştürün.
Bir PDF veya PowerPoint sunumu yükleyin, HeyGen her sayfayı otomatik olarak düzenlenebilir video sahnelerine dönüştürsün. Avatarınızı, metninizi ve seslendirmeyi ekleyin; mevcut eğitim materyalleriniz dinamik bir öğrenme deneyimine dönüşsün.
Şunlar için ideal:
- Kursları, atölyeleri ve web seminerlerini yeniden kullanma
- Statik sunumları ilgi çekici video derslere dönüştürme
- Eski içerikleri yeni prodüksiyon maliyetleri olmadan ölçeklendirme
İpucu
Yüksek değerli tek bir sunum ya da dokümanla basit başlayın ve bunu kısa bir açıklayıcı video serisine dönüştürün. Mevcut bilginizin ne kadar hızlı hayata geçtiğine şaşıracaksınız.
Size en uygun yol hangisi?
Özellik
Fonksiyon
Mesaj kontrolünü ve tonu elinizde tutun
Mevcut varlıkları yeniden kullanın
En iyi yol
Video Aracısı
Kendi metninizi kullanarak oluşturun
PDF / PPT'ten videoya
Nereden başlarsanız başlayın, üç yol da sorunsuz bir şekilde birbirine bağlanır. Video Agent ile başlayabilir, metninizi AI Studio’da geliştirebilir veya mevcut içeriğinizi yeniden kurgulayabilirsiniz; tüm bunları HeyGen içinde yapabilirsiniz.
En iyi uygulamalar: Yapay zeka ile hızlıca kaliteli senaryolar yazın
Daha çok değil, daha akıllı çalışmak mı istiyorsunuz? İşte ChatGPT, Claude, Gemini veya diğer araçlardan yararlanarak senaryo yazımını hızlandırmanız için bazı ipuçları.
Adım 1: Net bir prompt ile başlayın
Oluşturduğunuz videoyu açıklaması için ChatGPT'ye doğrudan ve ayrıntılı bir prompt verin. Aşağıdakiler gibi önemli bağlam bilgilerini ekleyin:
- Oluşturduğunuz video türü (kurs tanıtımı, ders, özet veya duyuru)
- Kimin için olduğu (öğrenciler, müşteriler veya topluluk üyeleri)
- Hedef (eğitmek, ilham vermek, satış yapmak veya onboarding sürecini yürütmek)
- Ton veya üslup (samimi, kendinden emin, uzman ya da sohbet havasında)
Örnek prompt:
“[konu] hakkında bir kurs tanıtımı için 60 saniyelik bir metin yazın. Tonu teşvik edici ve profesyonel olsun. Metni, kursa katılmaya açık ve net bir davetle bitirin.”
Adım 2: Temel öğretim noktalarınızı ekleyin
Yapay zeka, net yönlendirme ile en iyi performansı gösterir. Ele alınmasını istediğiniz noktaları madde işaretleriyle ekleyin.
Örnek:
- Kurs veya ders adı
- Temel öğrenme çıktısı veya değer
- Eylem çağrısı (sonraki dersi izleyin, rehberi indirin, topluluğa katılın)
Örnek prompt: “Şu noktaları ekleyin: Kursum, içerik üreticilerinin ilk yapay zeka destekli video serilerini oluşturmalarına yardımcı oluyor. CTA: İlk dersinize başlamak için hemen kaydolun.”
3. adım: Doğru yapıyı isteyin
YZ aracınızın metni konuşma diline yakın, okunması kolay bir tarzda; kısa cümleler, doğal akış ve net geçişlerle sunmasını sağlayın.
Örnek prompt: “Bunu avatar anlatımlı bir açıklayıcı video için konuşma metni olarak yazın. Öğrenciyle doğrudan konuşan bir öğretmen gibi hissedilen, sade ve teşvik edici bir dil kullanın.”
Adım 4: Gözden geçirin ve iyileştirin
Metninizi HeyGen'e yapıştırın ve avatarınızın bunu nasıl okuduğunu duymak için Önizleme'ye tıklayın. Ardından, duyduklarınıza göre metni iyileştirin.
Örnek revizyon prompt'ları:
- “Bunu daha ilham verici hale getirin.”
- “Daha güçlü bir açılış cümlesi ekleyin.”
- “Son bölümü sadeleştirin ve CTA'yı daha harekete geçirici hale getirin.”
- “Temel çıkarımlara odaklanan 30 saniyelik bir versiyon verin.”
İpucu
YZ’yi yerinize geçecek bir araç değil, birlikte yazan bir ortak olarak kullanın. En iyi senaryolar, sizin uzmanlığınızı yapay zekanın hızıyla birleştirir; içgörüyü siz sağlarsınız, son dokunuşu YZ yapar.
Adım 4: Sahnenizi AI Studio'da oluşturun ve mükemmelleştirin
Artık içeriğinizi HeyGen’in AI Studio ortamında hayata geçirmenin zamanı. Videonuzu netlik, akıcılık ve etkileşim odaklı olacak şekilde tasarlayın.
- Sahnelerinizi birkaç dakika içinde Marka Kiti veya şablonları kullanarak, 1. Adımda oluşturduğunuz şekilde tasarlayın.
- Mesajınızı ekrandaki metinler veya görsellerle güçlendirin ve bunların görünmesini/kaybolmasını animasyon ile tetikleyin.
- Yüksek kaliteli b-roll videolar için HeyGen’in stok medya kitaplığını telifsiz olarak inceleyin.
- Use premium scene transitions to give your video a smooth, professional polish.Add and customize captions to make your videos more engaging and accessible.
İpucu
- Derslerinizi daha dinamik hale getirmek için etkileşim özelliklerini kullanın. Alıştırmalara, sınavlara veya daha derin modüllere bağlanan tıklanabilir butonlar, şekiller ya da metinler ekleyin. Ya da izleyicileri seçimlerine göre farklı sahnelere veya sonuçlara yönlendirmek için dallanma mantığını kullanın. Özellikle onboarding, değerlendirme veya modüler öğrenme yolları için idealdir.
- Kursları veya herkese açık dersleri yayımlarken çok dilli oynatıcıyı kullanın. Videonuzun çevrilmiş tüm sürümlerini, açılır menü seçicisine sahip tek bir oynatıcı bağlantısında otomatik olarak bir araya getirir.
- Motion designer ile görseller veya ders animasyonları oluşturun; basit prompt’larla animasyonlu metinler, kavram şemaları veya açıklayıcı görseller oluşturun. Özellikle karmaşık fikirleri görsel olarak sadeleştirmek için idealdir.
Profesyonel gibi düzenlemeye hazır mısınız?
Ziyaret edin HeyGen Academy: AI Studio, HeyGen’in tüm düzenleme özelliklerini kapsayan kapsamlı bir video kursu.
En iyi uygulamalar: Telaffuzu, duyguları ve tonlamaları ayarlayın
Avatarınızın tam istediğiniz gibi ses çıkarmasını mı istiyorsunuz? HeyGen, doğal, doğru ve gerçekçi hissettiren bir anlatım için seslendirmeleri ince ayarlarla düzenlemenizi sağlayan güçlü araçlar sunar.
Özellik
Nasıl çalışır
Duraklamalar ekleyin ve belirli kelimelerin telaffuzunu doğrudan senaryo panelinde ayarlayın.
İstediğiniz ton, tempo ve telaffuzla bir ses dosyası yükleyin veya kaydedin; seçtiğiniz herhangi bir avatarın bunu kendi sesiyle iletmesini sağlayın.
Bir senaryonun duygu ve tonunu tek tıkla şekillendirin.
Farklı duygusal tonlara sahip ek kayıtlar yükleyerek özel sesinizin kapsamını genişletin. Her an için en uygun olanı seçin.
En uygun olan
Nasıl çalıştığını görmek ister misiniz?
İletişim etkinizi ölçeklendirme stratejileri
İster kitlenizi büyütüyor, ister neyin karşılık bulduğunu test ediyor, ister farklı öğrenenlere göre dersleri uyarlıyor olun, bu gelişmiş araçlar bilgi odaklı girişimcilerin ölçeklenmesini hassasiyetle sağlar.
Bir profesyonel gibi optimize edin ve yineleyin
Ders girişinizin, ilgi çekici açılışınızın veya CTA'nızın birden fazla versiyonunu oluşturun ve sonuçları karşılaştırın.
- Farklı örnekleri veya açıklamaları test etmek için sahneleri çoğaltın.
- Öğrenenlerin hangi tonu tercih ettiğini görmek için avatarları/sesleri değiştirin.
- Platformunuzda izlenme süresini, tıklamaları ve tamamlama oranlarını ölçerek işe yarayanları koruyun.
Çeviriyle küreselleşin
Öğrenin videolarınızı nasıl çevireceğinizi ve yerelleştireceğinizi 175’ten fazla dil ve lehçeye, üstelik dublaj veya seslendirme sanatçılarına ihtiyaç duymadan.
HeyGen’in Brand Voice özelliğini kullanarak belirli kelimelerin nasıl ele alınacağını özelleştirip (örneğin marka adı telaffuzları, belirli terimlerin çevirisini zorunlu kılma veya engelleme) çevrilmiş videolarda tutarlılık sağlayın.
Enterprise ve Team planı kullanıcıları ayrıca Proofread özelliğimizi kullanarak çevrilmiş metinlerde doğrudan düzenleme de yapabilir.
Şununla yayınlayın: çok dilli oynatıcı. Klasördeki her oluşturulmuş çeviri için dil açılır menüsüne sahip tek bir paylaşım bağlantısı sunar.
İlham mı arıyorsunuz? Happy Cats’in HeyGen ile küresel ölçekte nasıl büyüdüğünü, çok dilli video içeriklerini maliyetleri düşürerek 5 kat daha hızlı oluşturup yeni kitlelere ulaştığını keşfedin.
Büyük ölçekte kişiselleştirin
E-posta kampanyalarınıza, satış iletişimlerinize veya müşteri desteğinize kişisel bir dokunuş katmak için Kişiselleştirilmiş Videolar kullanın. İzleyicinin adı veya ilgi alanlarına göre uyarlanmış bilgiler gibi dinamik öğelerden yararlanarak, her kişi için benzersiz ve çok daha ilgi çekici bir deneyim oluşturabilirsiniz.
Doğru modüle yönlendirmek veya çalışma sayfalarına bağlantı vermek için etkileşim düğmeleri ekleyin.
Kavramları görselleştirin
Soyut fikirleri net ve akılda kalıcı görsellere dönüştürün.
- Motion designer prompt'larınızdan animasyonlu başlıklar, diyagramlar ve sosyal medya içerik kancaları oluşturur. Süreçler, çerçeveler ve tanımlar için idealdir (üretken kredi kullanır).
- Stok medya + ekranlar: Öğrenmeyi örnekler, B‑roll görüntüler veya slayt bindirmeleriyle pekiştirin.
HeyGen LiveAvatar
İster satış, ister müşteri desteği ya da eğitim için olsun, LiveAvatar tek yönlü videoları dinamik, çift yönlü konuşmalara dönüştürür. Etkileşimi artırmanın, deneyimleri kişiselleştirmenin ve aksiyon aldırmanın güçlü bir yoludur.
İlham mı arıyorsunuz?
Önde gelen yenilikçilerin LiveAvatar ile öğrenmeyi, iletişimi ve etkiyi nasıl yeniden tasarladığını görün.
Düşünce liderliği
Reid AI, Reid Hoffman’ın içgörülerini küresel ölçekte ölçeklendirmek için LiveAvatar kullanarak 50 milyonun üzerinde gösterime ulaşıyor. Reid’in dijital ikizi, etkileşimli sohbetlerle kitlelerle iletişim kurarak fikirlerini ve varlığını farklı formatlar ve topluluklar arasında genişletiyor.
Dil öğrenimi
Speakology AI, öğrencilerin telaffuz ve diyalog pratiğini yüksek sesle yapmalarına yardımcı olmak için LiveAvatar'ı ekledi ve bu da etkileşimde ölçülebilir bir artış sağladı.
Sürükleyici iletişim ve etkinlikler
Proto Hologram, LiveAvatar'ı holografik ekranlara entegre ederek Fortune 500 şirketleri için YZ destekli, etkileşimli varlıklar oluşturuyor.
LiveAvatar, eğitimcilerin, danışmanların ve içerik üreticilerinin canlı olmadan kişisel varlıklarını ölçeklendirmesini sağlar; kayıtlı videoları etkileşimli, isteğe bağlı öğrenme ve etkileşim deneyimlerine dönüştürür.
Şunlar için kullanın:
- Dijital ikizinizi 7/24 hizmet veren bir öğretim asistanına veya danışmana dönüştürün
- Etkileşimli öğrenci veya müşteri onboarding deneyimleri oluşturun
- Kendi kendine işleyen çevrimiçi ofis saatleri veya soru-cevap oturumları düzenleyin
- Uzmanlığınızı genişleten etkileşimli bilgi merkezleri oluşturun
Kullanım örneği #1: Kurs tanıtım videoları
Şunlar için ideal:
Koçlar, danışmanlar, yazarlar, kurs oluşturucuları
En iyi uygulamalar:
- Süresini 3-4 dakikanın altında tutun; öğrenenlerin elde edeceği dönüşümü en başta vurgulayın.
- Sonuçları, sosyal kanıtları ve net bir CTA’yı gösterin (“Bugün kaydolun” / “1. Modülü izleyin”).
- Altyazılar ve sıkı kadraj kullanarak öncelikli olarak mobil için tasarlayın.
Öne çıkan özellikler:
- Video Agent hızlı bir ilk kurgu için;
- Şablonlar marka tutarlılığı için
- Motion designer için animasyonlu başlık kartları ve çerçeveler
- Çok dilli oynatıcı her dil için tek bir bağlantı paylaşmak üzere
- Nano Banana ürün/kitap kapak yerleşimi veya görsel ince ayarlar için
İpucu
İşte sosyal medya yapımcısı George “GG” Gossland’ın, Favoured için kanıtlanmış ve güvenilir bir senaryo yapısı:
- Hook – Görsel olarak tuhaf ya da beklenmedik bir şey.
- Problem – İzleyiciniz ne tür zorluklarla karşı karşıya?
- Çözüm – Ürün veya hizmet bu zorlukları nasıl ortadan kaldırıyor?
- Öne çıkan satış noktaları (USP'ler) – yani “benzersiz satış vaadi.” Öne çıkan özellikleri gösterin!
- CTA – İzleyicilere her zaman bir sonraki adımda yapacakları bir şey verin.
Kullanım örneği #2: Mikro dersler ve açıklayıcı videolar
Şunlar için ideal:
Kurs oluşturucuları, eğitimciler, danışmanlar
En iyi uygulamalar:
- Her bir kavram için 60–180 saniyelik bir süre hedefleyin.
- Her sahnede tek bir fikre odaklanın; sonunda kısa bir özet ve bir sonraki adımla bitirin (“Bu egzersizi deneyin”).
- Tempoyu ilgi çekici tutmak için altyazılar ve hafif hareketler ekleyin.
Öne çıkan özellikler:
- AI Studio sahne zamanlaması ve altyazı kontrolleri için
- Etkileşim pratik alıştırmalara, kaynaklara veya sonraki modüllere dallanmak için
- Motion designer diyagramlar ve animasyonlu tanımlar için
- Çeviri + çok dilli oynatıcı küresel gruplar için
Kullanım örneği #3: Kişiselleştirilmiş onboarding videoları
Şunlar için ideal:
Kohortlar, üyelikler, koçluk programları, ajanslar
En iyi uygulamalar:
- Kısa tutun (30–60 saniye); nelerin dahil olduğunu ve sonraki adımda ne yapılacağını netleştirin.
- Öğrenenin adını kullanın ve kendi özel öğrenme yolu ya da modülüne yönlendirin.
- Takip hatırlatıcısı veya kontrol listesi bağlantısı ekleyin.
Öne çıkan özellikler:
- Kişiselleştirilmiş videolar isimler ve dinamik alanlar için
- Etkileşim incelemeyi onaylamak ve doğru modüle atlamak için
- Şablonlar + Marka Kiti ile gruplar arasında tutarlılık sağlamak için
- Çeviri + çok dilli oynatıcıuluslararası öğrenciler için