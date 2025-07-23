YZ video hızlı başlangıç rehberinize hoş geldiniz
Daha fazla video içeriği üretmek istiyor ama sınırlı zaman, bütçe veya prodüksiyon kaynakları nedeniyle kendinizi kısıtlanmış mı hissediyorsunuz? Yalnız değilsiniz. İyi haber şu ki: HeyGen ile ekibiniz, geleneksel prodüksiyonlardan bile daha iyi görünen videoları maliyetin ve sürenin çok küçük bir kısmıyla oluşturabilir.
Bu rehber, müşterilerinin pazarlama ve içerik çalışmalarını yapay zeka videosu ile bir üst seviyeye taşımaya hazır ajanslar için hazırlandı. Kameralara, stüdyolara veya ekranda yer alacak yeteneklere ihtiyaç duymadan, fikir aşamasından kampanyaya kadar nasıl ilerleyebileceğinizi ve ölçeklenebilir, yüksek kaliteli içerikler oluşturabileceğinizi öğreneceksiniz.
İlk elden video oluşturma alıştırmasını kaçırmayın: İlk videonuzu oluşturma bölümü, yaparak öğrenmenize ve kısa sürede hız kazanmanıza yardımcı olmak için tasarlandı. Hemen başlayalım!
Öne çıkan kullanım alanları: Ajanslar HeyGen'i nasıl kullanıyor?
HeyGen yalnızca bir video aracı değil. Hızlı hareket etmesi, içeriği ölçeklendirmesi ve kaliteyi feda etmeden sonuç üretmesi gereken ekipler için tasarlanmış yaratıcı bir motordur. Influencer reklamlarından onboarding iş akışlarına kadar, farklı sektörlerdeki ajanslar ve müşteriler, ölçeklenebilir şekilde yüksek etkili videolar oluşturmak için HeyGen’i şöyle kullanıyor.
Kişiselleştirilmiş video kampanyaları
- Publicis Groupe, CEO'larının çalışanlara isimlerini ve ana dillerini kullanarak 100.000 teşekkür notunu kişiselleştirmek için HeyGen'i kullandı
- Videoimagem, futbol taraftarlarına yönelik kişiselleştirilmiş müşteri kampanyalarıyla etkileşimi 3 kat artırdı
Müşteri sunumları ve teklifleri
Günümüzde iş büyümesinde video neden kritik öneme sahip
Zorluk
- Geleneksel prodüksiyon pahalıdır, yavaştır ve bütçelerle sınırlıdır
- Ekiplerin daha az kaynakla daha fazlasını yapması gerekiyor—daha kısıtlı bütçeler, daha az zaman ve rakipleri geride bırakma baskısı
YZ videonun sunduğu olanaklar
Hız
- Haftada 40 saatlik video prodüksiyon süresi tasarrufu, böylece Reply.io CEO'sunun TikTok hesabını bir yıldan kısa sürede çeyrek milyon takipçiye çıkarabildi
- 5 kat daha hızlı prodüksiyon süreci finansal hizmetler lideri için eğitim amaçlı video içeriğinde Equity Trust
Maliyet tasarrufu
- %%60 azalma Tomorrow.io tarafından video prodüksiyon maliyetlerindeTomorrow.io
- Dakika başına 1.000 € tasarruf eğitim içeriğinde Sibelco
Ölçeklenebilirlik
- 6 kat daha hızlı A/B testi yapıldı, Favoured'de 50 benzersiz YZ influencer reklamı yayınlayarakFavoured
- Ortalama %80-90 tamamlama oranı müşteri ve iş ortağı eğitim videoları için Komatsu
Yerelleştirme
- 30 farklı pazara ulaşıldı, Trivago sayesinde 3-4 aylık post prodüksiyon süresi tasarruf edildiTrivago
Kişiselleştirme
- 50 binden fazla kişiselleştirilmiş video ile 3 kat etkileşim üreten Videoimagem AB InBev için
Ajans iş ortakları için HeyGen
HeyGen’in Ajans İş Ortakları programı, yüksek kaliteli video prodüksiyonunu yapay zekanın (YZ) hızı ve verimliliğiyle ölçeklendirmek isteyen yaratıcı ve pazarlama ekipleri için tasarlanmıştır. Ogilvy ve Publicis gibi global ajanslardan çevik butik ekiplere kadar iş ortakları, geleneksel maliyetin ve sürenin çok küçük bir kısmıyla etkileyici video içerikler sunmak için HeyGen’e güveniyor.
Ajans iş ortaklarının elde ettikleri
- Sınırsız video oluşturma
- Ekipler için esnek koltuk yönetimi
- Alt çalışma alanı desteğiyle düzenli müşteri çalışma alanları
- Uzaktan benzerlik onayı ve verimli avatar oluşturma araçları
- Kurumsal düzeyde güvenlik, yönetici kontrolleri ve SSO
- Özel müşteri desteği ve iş ortağı başarısı kaynakları
- Sertifikasyon programı ve HeyGen Agency Directory'e dahil edilme olasılığı
- Yeni özelliklere erken erişim ve indirimli kurumsal fiyatlandırma
Ajanslar neden HeyGen'i tercih ediyor
- 10 kat daha fazla içerik üretim çıktısı
- Video maliyetlerinde %50+ azalma
- Büyük ölçekte uçtan uca, ayrıcalıklı hizmet sunmanızı sağlar
- Yapılandırılmış işe alım süreci, canlı eğitimler ve topluluk erişimi
- Modern, ölçeklenebilir video stratejileri için ideal
İlk yapay zeka videonuzu oluşturma
Giriş
Videoya yeni misiniz veya HeyGen’i ilk kez mi deniyorsunuz? Bunu başarabilirsiniz. Bu bölüm, harika bir videoyu hızlıca oluşturmanıza yardımcı olmak için sizi her adımda yönlendirecek.
Öğrenmenin uygulamalı hâlini mi seviyorsunuz?
Yukarıdan bir video türü seçerek HeyGen'de kullanıma hazır bir şablon açın ve adım adım takip edin.
Henüz başlamaya hazır değil misiniz?
Sorun değil. Adımlara şimdi kısaca göz atın, hazır olduğunuzda ayrıntılı nasıl yapılır rehberine geri dönün.
Başlamaya hazır mısınız? Önce bu HeyGen’in YZ Studio Editörü için 2 dakikalık turagöz atın, sonra derinlemesine inceleyelim!
Adım 1: Ölçek için kurulumu yapın: Marka Kiti ve Alt Çalışma Alanları
Verimli ekipler her seferinde sıfırdan başlamaz; ölçeklenebilen sistemler kurar.
HeyGen ile, her bir müşteriniz için bir Brand Kit oluşturarak videolarını markaya uygun tutmak çok kolay; böylece yazı tipleri, renkleri, logoları ve diğer varlıkları HeyGen’in YZ Studio editörü içinde kolayca erişilebilir olur.
Başlamak için müşterinizin URL’sini yapıştırın veya marka öğelerinizi manuel olarak yükleyin.
Aceleniz mi var? Sorun değil. Bu adıma her zaman geri dönüp tamamlayabilirsiniz.
Sertifikalı HeyGen for Agency Partners programı üyeleri ayrıca Alt Çalışma Alanlarına erişebilir; bunlar, bir HeyGen hesabı içinde daha iyi ekip ve proje yönetimi sağlayan ayrı çalışma alanlarıdır. Her Alt Çalışma Alanının kendi üyeleri, izinleri ve ayarları vardır; bu sayede ekibiniz farklı müşteriler ve kampanyalar arasında erişimi, faturalandırmayı ve API kullanımını kontrol edebilir.
İpucu
Marka Kitiniz marka renklerinizle hazır olduğunda, çoğu HeyGen Şablonu kolayca uyumlu olacak şekilde güncelleyebilirsiniz. Her videonun marka kimliğinize uygun kalması için kendi renklerinizi ekleyin ya da Renkleri Karıştır düğmesine basarak HeyGen'in bunları otomatik olarak değiştirmesini sağlayın.
Adım 2: Metninizi yazın
Senaryo, etkileyici bir videonun bel kemiğidir. Ondan en iyi şekilde yararlanmak için şunlara dikkat edin:
- Güçlü bir girişle başlayın (ilk 3-5 saniye en kritik kısımdır)
- Net bir CTA (eyleme çağrı) ile bitirin
- Basit, doğrudan ve jargondan arındırılmış tutun
Uzman ipucu: Daha hızlı ilerlemek ister misiniz? Metninizi yazmak için ChatGPT gibi araçları kullanmaya yönelik en iyi uygulamaları görmek üzere aşağıdaki En İyi Uygulamalar sayfasını inceleyin.
Nereden başlayacağınızdan hâlâ emin değil misiniz? İlham vermesi için işte birkaç örnek taslak.
HeyGen'de adımları takip ediyorsanız, bu komut dosyaları zaten şablonunuza eklenmiş durumda.
Senaryo yazımını daha derinlemesine keşfedin
Popüler pazarlama ve iletişim video türleri için senaryo şablonlarını ve daha fazla ipucunu keşfedin
Video reklamlar - Sosyal influencer videoları - Nasıl yapılır videoları - Ürün açıklama videoları - Marka videoları - Web seminerleri ve podcast'ler - Bültenler - Öğrenme kursları - Açıklayıcı videolar - Kurumsal eğitim - Beceri eğitimi - İK ve işe alıştırma eğitimi - Uyumluluk eğitimi - Güvenlik eğitimi - YZ eğitimleri - Liderlik güncellemeleri ve iç iletişim
En iyi uygulamalar: Yapay zeka ile senaryoları daha iyi ve daha hızlı yazın
Daha çok değil, daha akıllı çalışmak mı istiyorsunuz? İşte ChatGPT, Claude, Gemini veya benzeri araçlardan yararlanarak senaryo yazımını hızlandırmanız için bazı ipuçları.
Oluşturduğunuz videoyu açıklaması için YZ'ye doğrudan ve ayrıntılı bir prompt verin. Aşağıdakiler gibi önemli bağlamları ekleyin:
- Ne tür bir video oluşturduğunuz (influencer reklamı, ürün eğitimi, marka videosu)
- Kimin için olduğu (hedef kitle)
- Videonun amacı (tıklama almak, bir kavramı açıklamak, bilgilendirmek)
- Videonun kullanmasını istediğiniz ton veya üslup (samimi, profesyonel, sohbet havasında)
Örnek prompt:
"HeySkin adlı yeni bir cilt bakım serisini tanıtan, Z kuşağını hedefleyen bir influencer reklamı için 60 saniyelik bir video senaryosu yazın. Tonu kendinden emin ve net olsun. Güçlü bir harekete geçirici mesajla bitirin.”
Adım 2: Temel konuşma noktalarını ekleyin
Videonun ele almasını istediğiniz noktaları kısa bir madde listesi hâlinde ekleyerek daha doğru sonuçlar elde edebilirsiniz.
Örnek:
- Ürün/hizmet adı
- Temel değer önerisi
- Eylem çağrısı
Örnek prompt:
"Şu noktaları ekleyin: HeySkin gün boyu nemli kalmanıza yardımcı olur. CTA: %10 indirim için indirim kodumu kullanın."
3. adım: Doğru formatı isteyin
Yapay zekaya, videoya uygun olacak şekilde hazırlanmış bir senaryoya ihtiyacınız olduğunu belirtin.
Örnek:
- Z kuşağından bir güzellik influencer'ının sunduğu konuşma metni
- Samimi, insana yakın bir ton
Örnek prompt:
"Bunu, Gen Z kuşağından bir güzellik influencer'ının seslendirdiği konuşma metni olarak yazın. Doğal, eğlenceli ve sohbet havasında bir dil kullanın."
Adım 4: Gözden geçirin ve ince ayar yapın
Sonra, metni kopyalayıp HeyGen içine yapıştırın ve avatarınızın metni yüksek sesle okuması için önizleme düğmesine tıklayın! Doğal geliyor mu? İstediğiniz akışta ilerliyor mu? Eğer değilse, ChatGPT'den aşağıdaki gibi prompt'larla metni gözden geçirmesini isteyin:
- Bunu daha samimi/resmi hale getirin
- Başlangıca daha güçlü bir giriş ekleyin
- [özellik veya fayda] hakkında bir satır ekleyin
- Bunu 30 saniyelik bir versiyona dönüştürün
- Bana harekete geçirici mesajın üç farklı versiyonunu verin
Senaryo yazımına daha derinlemesine dalın
Adım 3: Son derece gerçekçi bir avatar oluşturun
Sözcünüz tonu belirler. HeyGen'in kullanıma hazır 700'den fazla Public Avatars seçeneği vardır, ancak son derece gerçekçi bir Custom Avatar oluşturmak, her müşterinin ihtiyacına uyum sağlamanıza olanak tanır.
HeyGen, Özel Avatar oluşturmak için birden fazla seçenek sunar. Ayrıntılara daha derinlemesine göz atmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayın.
Avatar türü
İhtiyacınız olacak
Şunları alacaksınız
En uygun olduğu alanlar
2-5 dakikalık eğitim videosu
Eğitim videonuza göre en gerçekçi görünüm, hareket, ses ve dudak senkronizasyonu
Hiper gerçekçi dijital ikiz
10-15 fotoğraf
Fotoğraflarınıza dayalı gerçekçi görünüm; yapay zeka ile oluşturulan hareket, ses ve dudak senkronizasyonu
Gerçekçi dijital ikiz
Metin prompt'u
Tamamen YZ ile oluşturulmuş görünüm, hareket, ses ve dudak senkronizasyonu
Gerçekçi veya farklı animasyon stillerinde kurgusal karakterler
Avatar IV (yeni!)
1 fotoğraf
Bir fotoğrafa dayalı, son derece gerçekçi görünüm; YZ ile oluşturulan hareket, ses ve dudak senkronizasyonu. Oluşturmak için kredi gerektirir.
<30 saniyelik videolar, müzikle dudak senkronizasyonu dahil
Özel bir avatar oluştururken şunu unutmayın: içeri giren kalite, dışarı çıkan kaliteyi belirler. Fotoğraflarınız, videolarınız ve yazılı promptlarınız ne kadar iyi olursa, avatarınız da o kadar gerçekçi ve kusursuz görünecektir.
Hyper Realistic Avatar eğitim videonuzda yer alan her şey, jestlerden yüz ifadelerine ve ses tonlamasına kadar, nihai sonuca yansıyacaktır.
Avatar türü
İhtiyacınız olacak
En iyi uygulamalar
2-5 dakikalık eğitim videosu
10-15 fotoğraf
Avatar oluşturun
Metin prompt'u
Prompt yazımında yeniyseniz, şu kaynağımıza göz atın: prompt yazma için en iyi uygulamalar
Avatar IV (yeni!)
1 fotoğraf
Yalnızca kişiyi içeren, iyi aydınlatılmış ve yüksek çözünürlüklü 1 fotoğraf
İpucu
HeyGen’in Generate Looks özelliğini kullanarak avatarınızın pozunu, ortamını veya kıyafetini yalnızca bir metin prompt’u ile değiştirebilirsiniz.
Daha derine inmeye hazır mısınız?
En iyi uygulamalar: yüksek kaliteli özel YZ sesleri oluşturma
HeyGen, 175'ten fazla dil, lehçe ve duygusal ton içeren geniş bir yapay zeka ile oluşturulmuş hazır ses kütüphanesine sahiptir, ancak bazen mükemmel bir video için özel bir sese ihtiyaç duyulur. Aşağıda Özel Sesler oluşturmanın üç yolunu bulabilirsiniz.
Özel ses türü
Oluşturma yöntemi
Çıktı
En Uygun Olduğu Kullanım Alanları
Hyper-Realistic Avatar oluştururken otomatikveya
Gerçek sesiniz ve tonlamalarınıza dayalı gerçekçi ses klonlama. Birden fazla duyguyu destekler.
Tıpkı sizin gibi ses çıkaran bir ses klonu
Metin prompt'u ile özellikleri belirtin (yaş, aksan, cinsiyet, ton, perde, duygu)
Prompt'a dayalı, tamamen YZ ile oluşturulmuş ses.
Kurgusal bir ses veya belirgin şekilde karakterize edilmiş sesler
Harici YZ ses hizmeti (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
Gerçek sesiniz ve tonlamalarınızla eğitilmiş gerçekçi bir ses klonu. İnce ayar kontrolleri kullanılan servise göre değişir. Dijital ikiziniz için harika bir seçenek, ancak genellikle ek ödeme gerektirir.
Tıpkı sizin gibi ses çıkaran bir ses klonu
En iyi ses kalitesi için güçlü bir kaynak sesle başlayın. İşte harika bir kayıt almanın yolları:
• Ağzınızdan 15–20 cm uzakta tutulan, yüksek kaliteli bir mikrofon veya akıllı telefon kullanın
• Sessiz, gürültüsüz bir ortamda kayıt yapın
• Doğal duraklamalar ve hafif duygusal ifadelerle net bir şekilde konuşun
• Daha fazla esneklik için farklı duygusal tonlara sahip birden fazla örnek yükleyin (yalnızca HeyGen Custom Voice Clones için)
Daha derine inmek ister misiniz?
→ Son derece gerçekçi özel ses klonlama için kapsamlı rehber
En iyi uygulamalar: Bir profesyonel gibi prompt yazma
Prompting, görüntü, hareket veya ses gibi içerikleri sıfırdan oluşturması için YZ araçlarını yönlendirmede kullanılan metin talimatlarının (prompt olarak adlandırılır) özenle hazırlanması ve yinelemeli olarak geliştirilmesi uygulamasıdır.
Prompting, herhangi bir YZ içerik üreticisi için son derece güçlü bir beceridir. HeyGen ile birlikte kullanıldığında, prompting hayal gücünüzün tek sınır olduğu, yüksek etki yaratan videolar oluşturmanız için sayısız yolun kapısını açar! Denemeye ve yineleyerek geliştirmeye hazır olun.
Özellik
Fonksiyon
Şunlar için kullanın
Özel bir avatarın pozunu, ortamını veya kıyafetini değiştirin
Fotoğraf avatarlarını
Özel avatarlar oluşturma (gerçekçi veya animasyonlu)
Özel sesler oluşturma
Prompt yazımı için en iyi uygulamalar
Açık ve net olun
İstediğiniz şeyi (ton, görünüm, jest, duygu) ne kadar net tarif ederseniz, yapay zeka vizyonunuzu o kadar iyi yakalayabilir.
Yapıdan başlayın
Tutarlı bir yapı kullanın: ne, kim, nerede, nasıl. Bu, görseller, ses tonu ve hareket yönü için de geçerlidir.
Bağlamı ve amacı ekleyin
YZ'ye amacınızı belirtin: Bir ürün demosu için mi? Bir sosyal medya reklamı için mi? Bir eğitim videosu için mi? Bağlam, sonucu ihtiyaçlarınıza göre şekillendirmeye yardımcı olur.
Açıklayıcı bir dil kullanın
Duyguyu, stili veya açıklığı yansıtan sıfatlar kullanın (örneğin, “kendinden emin”, “minimalist”, “yüksek enerjili”, “sakin tempolu”).
Yineleyin ve iyileştirin
İlk denemenizle yetinmeyin. Küçük prompt düzenlemeleri, tüm medya türlerinde çok daha iyi sonuçlar elde etmenizi sağlayabilir!
Prompt yazımına dair en iyi uygulamalar, ne oluşturduğunuza bağlı olarak biraz değişebilir
Aşağıdaki kaynakları inceleyerek her türü daha derinlemesine keşfedin ve prompt'larınızdan en yüksek verimi alın!
Adım 4: Sahnenizi AI Studio'da oluşturun ve mükemmelleştirin
Artık metniniz ve avatarınız hazır olduğuna göre, mesajınızı HeyGen’in AI Studio editöründe hayata geçirmenin zamanı geldi; videonuzun her bir bölümünü düzenlemek, geliştirmek ve son rötuşları yapmak çok kolay — üstelik hiçbir video düzenleme deneyimi gerektirmez!
- Sahnelerinizi birkaç dakika içinde Brand Kit veya Şablonlar kullanarak Adım 1'de oluşturduğunuz şekilde tasarlayın.
- Mesajınızı ekrandaki metinler veya görsellerle güçlendirin ve bunların görünmesini/kaybolmasını Animasyonlar ile tetikleyin.
- Yüksek kaliteli b-roll videolar için HeyGen’in stok medya kitaplığını telifsiz olarak inceleyin.
- Videonuza pürüzsüz, profesyonel bir görünüm kazandırmak için Premium Sahne Geçişleri kullanın.
- Videolarınızı daha ilgi çekici ve erişilebilir hale getirmek için altyazılar ekleyin ve özelleştirin.
- Çevirin videolarınızı küresel öğrenenlere, ekip arkadaşlarınıza ve hedef kitlelere ulaştırmak için
İpucu
Videolarınızın birden fazla versiyonunu oluşturup A/B testleri yaparak performansı artırın, sonuçları iyileştirin ve dönüşümleri yükseltin.
Profesyonel gibi düzenlemeye hazır mısınız?
→ HeyGen Academy: AI Studio, HeyGen'in düzenleme özelliklerini ayrıntılı olarak anlatan kapsamlı bir video kursu
En iyi uygulamalar: telaffuzu, duyguları ve tonlamaları ayarlayın
Avatarınızın tam istediğiniz gibi ses çıkarmasını mı istiyorsunuz? HeyGen, gerçekçi ve gerçeğe yakın bir anlatım için seslendirmeleri ince ayarlarla doğal ve doğru hale getirmenizi sağlayan güçlü araçlar sunar.
Özellik
Fonksiyon
Şunun için kullanın
Duraklamalar ekleyin ve belirli kelimelerin telaffuzunu doğrudan Senaryo Paneli'nde ayarlayın
İstediğiniz ton, tempo ve telaffuzla bir ses dosyası yükleyin veya kaydedin, bırakın herhangi bir avatar bunu kendi sesiyle aktarsın
Bir senaryonun duygu ve tonunu tek tıkla şekillendirin
Farklı duygusal tonlara sahip ek kayıtlar yükleyerek Özel Sesinizin kapsamını genişletin. Her an için en uygun olanı seçin
Onu iş başında görmek ister misiniz?
Etkisini ölçeklendirme stratejileri
İster müşterileriniz yeni pazarlara ulaşmaya, neyin işe yaradığını test etmeye, ister içeriklerini niş kitlelere göre uyarlamaya çalışıyor olsun, bu gelişmiş en iyi uygulamalar ve araçlar, etkinizi hassasiyetle ölçeklendirmenize yardımcı olacaktır.
Performans pazarlama uzmanı gibi optimize edin ve yineleyin
HeyGen ile A/B testi için videolarınızın birden fazla versiyonunu oluşturmak hiç bu kadar kolay, hızlı ve uygun maliyetli olmamıştı. Şunu öğrenin: bir performans pazarlama uzmanı gibi A/B testi yapmak ve dönüşümleri artırmaya, performansı en üst düzeye çıkarmaya ve veriye dayalı güvenle kampanyalar oluşturmaya başlayın!
Çeviriyle küresel ölçekte büyüyün
Öğrenin videolarınızı nasıl çevirebileceğinizi ve yerelleştirebileceğinizi 175’ten fazla dil ve lehçeye, üstelik dublaj veya seslendirme sanatçılarına gerek kalmadan.
HeyGen’in Brand Voice özelliğini kullanarak belirli kelimelerin nasıl ele alınacağını özelleştirip (örneğin marka adı telaffuzları, belirli terimlerin çevirisini zorunlu kılma veya engelleme) çevrilmiş videolarda tutarlılık sağlayın.
Enterprise ve Team planı kullanıcıları ayrıca Proofread özelliğimizi kullanarak çevrilmiş metinlerde doğrudan düzenleme de yapabilir.
İlham mı arıyorsunuz? Şuna göz atın: Trivago’nun TV reklamlarını aynı anda 30 pazarda yerelleştirmek için HeyGen’i nasıl kullandığı.
Büyük ölçekte kişiselleştirin
E-posta kampanyalarınıza, satış iletişimlerinize veya müşteri desteğinize kişisel bir dokunuş katmak için Kişiselleştirilmiş Videolar kullanın. İzleyicinin adı veya ilgi alanlarına göre uyarlanmış bilgiler gibi dinamik öğelerden yararlanarak, her bir kişi için benzersiz ve çok daha ilgi çekici bir deneyim oluşturabilirsiniz.
Etkileşimli avatar
İster satış, ister müşteri desteği, ister eğitim için olsun, Interactive Avatars tek yönlü videoları dinamik, çift yönlü konuşmalara dönüştürür. Etkileşimi artırmanın, deneyimleri kişiselleştirmenin ve aksiyon aldırmanın güçlü bir yoludur.
İlham mı arıyorsunuz? Canlı, kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimleriyle getitAI nasıl e-ticaret satışlarını artırıyor, inceleyin.
Esnek, güncellenebilir içerikle değişim yönetimini destekleyin
Değişim süreklidir ve eğitim materyallerinizin buna ayak uydurması gerekir. İster tam bir kurs modülünü yeniliyor olun ister tek bir eğitim videosunu güncelliyor olun, yeniden çekim ve kurgu gerektiren geleneksel içerik üretimi, küçük bir güncellemeyi bile büyük bir işe dönüştürebilir.
HeyGen ile videoları güncellemek günler değil, dakikalar sürer. Senaryoları değiştirin, metni düzenleyin, görselleri yenileyin ve sadece birkaç tıklamayla yeni versiyonlar oluşturun. Artık darboğaz yok. Kuruluşunuz ne kadar hızlı hareket ederse etsin, öğrenenlerinizin aynı hızda uyum sağlamasına yardımcı olan hızlı ve esnek videolar elde edin. Şu konuda daha fazla bilgi edinin: değişim yönetimi için HeyGen kullanımı.
Erişilebilirlik ve ölçeklenebilir kapsayıcı öğrenme
Günümüzün öğrenme ortamlarında erişilebilirlik bir seçenek değil, zorunluluktur. Öğrenenler çok farklı yeteneklere, tercihlere ve dijital okuryazarlık düzeylerine sahiptir ve içeriğinizin bunu yansıtması gerekir.
Kapsamlı rehberimize göz atın: çeşitli öğrenen ihtiyaçlarını karşılayan erişilebilir eğitim videoları oluşturma hakkında; görsel ve işitsel erişilebilirlik gereksinimlerine kolayca uyum sağlama, mikro öğrenme modülleri oluşturma ve kültürel farklılıklara göre uyarlama konusunda daha fazla bilgi edinin.
Kullanım senaryosu #1: video reklamlar
Müşteri hikayeleri ve örnekler
Videoimagem, HeyGen ile müşteri kampanyalarını nasıl dönüştürdü
Trivago, TV reklamlarını aynı anda 30 pazarda yerelleştirmek için HeyGen'i nasıl kullandı?
Yazar Jason Felts, kitabını avatar videolarıyla tanıttı
En iyi uygulamalar
- Videoları kısa tutun. İzleyicinin dikkatini korumak ve tam izlenme oranlarını artırmak için 30 saniyenin altında olmaya özen gösterin.
- Değerle başlayın. Temel mesajınızın veya değer teklifinizin ilk birkaç saniye içinde iletildiğinden emin olun
- Formatı huninize göre uyarlayın.Reklamın süresini, stilini ve CTA'sını, nerede görüneceğine ve kullanıcıdan hangi aksiyonu almak istediğinize göre uyarlayın.
- Önce mobil deneyimi düşünün.Küçük ekranlarda izlenmeye uygun olacak şekilde kadrajı ve ritmi optimize edin.
- Düzenlemelerinizi öne çıkarın. B-roll, animasyonlu metin ve hareket kullanarak görsel enerjiyi yüksek, etkileşimi ise sürekli tutun.
- Test edin ve performansı optimize edinFarklı giriş cümlelerini, görselleri, avatarları ve harekete geçirici mesajları (CTA) A/B testleriyle karşılaştırarak en iyi dönüşüm sağlayanı bulun.
Öne çıkan özellikler
- Ürün yerleştirme: videolarınıza tek tıklamayla fiziksel ürünler ekleyin.
- Görünüm Oluşturma: Sadece bir metin prompt'u kullanarak avatarınızın pozunu, çevresini veya kıyafetini değiştirerek onu daha dinamik hale getirin.
İpucu
İşte sosyal medya yapımcısı George “GG” Gossland’ın Favoured adlı ajansından kanıtlanmış ve güvenilir bir senaryo yapısı:
- Hook – Görsel olarak tuhaf ya da beklenmedik bir şey.
- Sorun – İzleyiciniz hangi zorluklarla karşı karşıya?
- Çözüm – Ürün veya hizmet bu zorlukları nasıl ortadan kaldırıyor?
- Öne çıkan satış noktaları (USP'ler) – yani “benzersiz satış vaadi”. Öne çıkan özellikleri gösterin!
- CTA – İzleyicilere her zaman bir sonraki adım için yapacakları bir şey verin.
Kullanım alanı #2: sosyal influencer videoları
Müşteri hikayeleri ve örnekler
Reply.io, CEO’sunun TikTok görünürlüğünü HeyGen avatarıyla nasıl artırdı?
Favoured, miktarı ve kaliteyi aynı anda artırmak için UGC içeriğini HeyGen ile 6 kat ölçeklendiriyor
Glass Engine'den “Gümrük tarifeleri işinizi nasıl etkiliyor?”
En iyi uygulamalar
- İzleyicileri hızla yakalayın.İlk 1-2 saniye içinde hareket, kalın metin veya etkileyici bir görselle dikkat çekmeyi hedefleyin.
- Sessiz otomatik oynatma için tasarlayın. altyazılar, metin bindirmeleri ve birçok kullanıcı sesi kapalı izlediği için görsel hikâye anlatımı kullanın.
- Kısa tutun.Daha azı daha çoktur. TikTok, Instagram Reels veya YouTube Shorts için 15–30 saniyenin altında kalmaya çalışın. Gelişmiş ses ayarlarını kullanarak metninizin hızını ayarlayın.
- Akışa uygun çerçeveleyin. Platforma bağlı olarak dikey (9:16) veya kare formatlar kullanın. Yalnızca YouTube’a yüklüyorsanız yatay (landscape) yönlendirmeyi tercih edin.
- Önce o “aha” anını öne çıkarın.Dönüşümü, faydayı veya duygusal getiriyi yalnızca ürün özelliklerini anlatmakla yetinmeden, daha en başta vurgulayın.
- Yerel görünsün. Platform trendlerini, daha hızlı tempolu içerik üreticisi tarzı kurguları veya UGC avatarları kullanarak akışa doğal şekilde karışmasını sağlayın.
Öne çıkan özellikler
- UGC avatarlar: özgün içerik üreticisi hissi veren yüzlerce YZ ile oluşturulmuş stok avatarı keşfedin.
- Altyazılar: ses kapalıyken bile mesajınızın iletildiğinden emin olun.
İpucu
TikTok, Reels ve Shorts genelinde önde gelen içerik üreticilerinin kullandığı, yüksek performanslı bir içerik yapısı şöyledir:
- Kaydırmayı durduran görseller: kaydırmayı durdurmak için dikkat çekici kalın metin, hareket veya şaşırtıcı bir görselle başlayın
- Bağ kurulabilir an: gerçek bir acı noktasını veya “ben de bunu yaşadım” durumunu yansıtarak anında bağlantı kurun
- Dönüşüm veya kazanç: ürününüzün değerini kullanım anında gösterin
- Yaratıcı bakış açısı: kişisel ve samimi bir tonla anlatmak için seslendirme veya ekrandaki metni kullanın
- Basit CTA: bir sonraki adımı netleştirin! (“Bunu deneyin”, “daha fazlasını izleyin” veya “web sitesini ziyaret edin.”)
Kullanım örneği #3: kişiselleştirilmiş videolar
Müşteri hikayeleri ve örnekler
Publicis Groupe, CEO'larının çalışanlara gönderdiği 100.000 teşekkür notunu, çalışanların isimlerini ve ana dillerini kullanarak kişiselleştirmek için HeyGen'i kullandı
Videoimagem, futbol taraftarlarına yönelik kişiselleştirilmiş müşteri kampanyalarıyla etkileşimi 3 kat artırdı
En iyi uygulamalar
- İlgililik için kitlenizi segmentlere ayırınKitlenizi anlamlı gruplara (potansiyel müşteriler, mevcut müşteriler, etkinlik katılımcıları vb.) ayırın ki her video özel olarak hazırlanmış ve amaçlı hissettirsin.
- Esnek bir temel senaryo oluşturun
Akışı bozmadan kolayca değiştirilebilecek, açıkça işaretlenmiş değişkenler (örneğin [First Name], [Company], [Product]) içeren güçlü bir temel senaryo yazın.
- Doğal bir ton ve tempo kullanın
Hem sabit metinde hem de dinamik değişkenlerde tutarlı ve nötr bir anlatım sürdürün; isimler veya özel eklemeler üzerinde abartılı vurgudan kaçının.
- Kısa ve net tutun
30–60 saniyeyi hedefleyin. Dikkati kaybetmeden sonuç almak için tek bir ana mesaja veya CTA'ya odaklanın.
- Dinamik öğeleri stratejik kullanın
İsimler, logolar ve görsellerle kişiselleştirme ekleyin, ancak aşırıya kaçmayın. Mesajın net ve odaklı kalmasını sağlayın.
- Ölçeklendirmeden önce test edin
Değişkenlerin sorunsuz bir şekilde göründüğünden ve bağlam içinde kulağa yapay veya tuhaf gelmediğinden emin olmak için küçük test grupları çalıştırın.
- Markaya sadık kalın
Müşterinizin yazı tiplerini, renklerini ve ses tonunu kullanın. Kişiselleştirme, markalarının doğal bir uzantısı gibi hissettirmelidir.
- Net ve kişisel bir CTA ekleyin
Kampanya hedefinizle uyumlu bir harekete geçirici mesajla bitirin; örneğin “Demonstrasyonunuzu planlayın, [Name]” veya “Bu hafta bağlantı kuralım.”
- Performansı takip edin ve optimize edin
İzlenme oranlarını, tıklamaları ve dönüşümleri ölçmek için video analitiği veya UTM linkleri kullanın ve işe yarayanlara göre yaklaşımınızı geliştirin.
Öne çıkan özellikler
- Kişiselleştirilmiş video: Yeni işe başlayanları isimleriyle karşılayan ve işe alım sürecini kolaylaştırmak, etkileşimi artırmak için departman veya bölge gibi diğer değişkenleri özelleştiren kişiselleştirilmiş videolar oluşturun.
- Özel avatarlar: Onboarding sürecinize, tanıdık ve markalı bir ses tonuyla eğitim sunan dijital ikizler veya departmana özel sunucularla insani bir dokunuş katın.
- Marka Kiti: Onaylı logolar, yazı tipleri, renkler ve varlıklarla bir Marka Kiti oluşturarak görsel marka tutarlılığını koruyun.
- Entegrasyonlar: İş ortaklarımızı inceleyin ve kişiselleştirilmiş videolarınızı Zapier, Clay, HubSpot, Make ve daha fazlası üzerinden dağıtın