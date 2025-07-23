YZ video hızlı başlangıç rehberinize hoş geldiniz

Daha fazla video içeriği üretmek istiyor ama sınırlı zaman, bütçe veya prodüksiyon kaynakları nedeniyle kendinizi kısıtlanmış mı hissediyorsunuz? Yalnız değilsiniz. İyi haber şu ki: HeyGen ile ekibiniz, geleneksel prodüksiyonlardan bile daha iyi görünen videoları maliyetin ve sürenin çok küçük bir kısmıyla oluşturabilir.

Bu rehber, müşterilerinin pazarlama ve içerik çalışmalarını yapay zeka videosu ile bir üst seviyeye taşımaya hazır ajanslar için hazırlandı. Kameralara, stüdyolara veya ekranda yer alacak yeteneklere ihtiyaç duymadan, fikir aşamasından kampanyaya kadar nasıl ilerleyebileceğinizi ve ölçeklenebilir, yüksek kaliteli içerikler oluşturabileceğinizi öğreneceksiniz.

İlk elden video oluşturma alıştırmasını kaçırmayın: İlk videonuzu oluşturma bölümü, yaparak öğrenmenize ve kısa sürede hız kazanmanıza yardımcı olmak için tasarlandı. Hemen başlayalım!

Öne çıkan kullanım alanları: Ajanslar HeyGen'i nasıl kullanıyor?

HeyGen yalnızca bir video aracı değil. Hızlı hareket etmesi, içeriği ölçeklendirmesi ve kaliteyi feda etmeden sonuç üretmesi gereken ekipler için tasarlanmış yaratıcı bir motordur. Influencer reklamlarından onboarding iş akışlarına kadar, farklı sektörlerdeki ajanslar ve müşteriler, ölçeklenebilir şekilde yüksek etkili videolar oluşturmak için HeyGen’i şöyle kullanıyor.