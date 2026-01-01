Pazarlamacılar için HeyGen: Yapay zeka video oluşturma için kapsamlı başlangıç rehberi

YZ video pazarlama hızlı başlangıç rehberinize hoş geldiniz

Daha fazla video içerik oluşturmak istiyor ama sınırlı zaman, bütçe veya prodüksiyon kaynakları nedeniyle kendinizi kısıtlanmış mı hissediyorsunuz? Yalnız değilsiniz. İyi haber şu ki: HeyGen ile, geleneksel prodüksiyonlardan bile daha iyi görünen videoları maliyetin ve sürenin çok küçük bir kısmıyla oluşturabilirsiniz.

Bu rehber, stratejisini yapay zeka videosu ile güçlendirmeye hazır pazarlamacılar için hazırlandı. Kameralara, stüdyolara veya ekrandaki yeteneklere ihtiyaç duymadan, fikirden kampanyaya nasıl geçeceğinizi ve ölçeklenebilir, yüksek kaliteli içerikler oluşturacağınızı öğreneceksiniz.

Don’t miss the hands-on video creation exercise in the İlk videonuzu oluşturma bölümündeki uygulamalı video oluşturma alıştırmasını kaçırmayın. Yaparak öğrenmenize ve hızla ilerlemenize yardımcı olmak için tasarlandı!

Başlıca kullanım alanları: Pazarlamacılar HeyGen'i nasıl kullanıyor

HeyGen yalnızca bir video aracı değil. Hızlı hareket etmesi, içeriği ölçeklendirmesi ve kaliteyi düşürmeden sonuç üretmesi gereken pazarlamacılar için tasarlanmış yaratıcı bir motor. Influencer reklamlarından onboarding iş akışlarına kadar, farklı ekiplerdeki pazarlamacıların HeyGen’i ölçeklenebilir, yüksek etkili videolar oluşturmak için nasıl kullandıklarına dair bazı örnekler:

Video reklamları

Şunlar için ideal: Büyüme pazarlamacıları, talep yaratma pazarlamacıları, performans pazarlamacıları ve daha fazlası!

Sosyal influencer videosu

Şunlar için idealdir: sosyal medya pazarlamacıları, içerik pazarlamacıları, performans pazarlamacıları, talep yaratma pazarlamacıları, büyüme pazarlamacıları ve daha fazlası!

Nasıl yapılır videoları

Şunlar için idealdir: Ürün pazarlamacıları, performans pazarlamacıları, talep oluşturma pazarlamacıları, büyüme pazarlamacıları

Marka videoları

Şunlar için idealdir: içerik pazarlamacıları, marka pazarlamacıları, sosyal medya pazarlamacıları

Ürün tanıtım videoları

Şunlar için idealdir: ürün pazarlamacıları, performans pazarlamacıları, talep yaratma pazarlamacıları, büyüme pazarlamacıları

Günümüzde pazarlamada video neden kritik öneme sahip?

Zorluk
  • Geleneksel prodüksiyon pahalıdır, yavaştır ve çalışan sayısı ile bütçeler tarafından sınırlanır.
  • Pazarlamacıların daha az kaynakla daha fazlasını yapması gerekiyor: daha kısıtlı bütçeler, daha az zaman ve rakipleri geride bırakma baskısı.

Daha derine inmeye hazır mısınız?

İlk yapay zeka videonuzu oluşturma

Giriş

Videoya yeni mi başlıyorsunuz veya HeyGen’i ilk kez mi deniyorsunuz? Bunu başarabilirsiniz. Bu bölüm, harika bir videoyu hızlıca oluşturmanıza yardımcı olmak için sizi her adımda yönlendirecek.

Video reklamı

Ürün ve hizmetlerinizi tanıtmak için en uygunu

Şablonu açın

Sosyal influencer videosu

Dikey sosyal medya videoları için en uygundur

Şablonu açın

Nasıl Yapılır videosu

Ekran kaydı veya diğer görseller gerektiren eğitimler ya da adım adım anlatımlar için en uygunu

Şablonu açın

Öğrenirken uygulamayı da seviyor musunuz?

Yukarıdan bir video türü seçerek HeyGen'de kullanıma hazır bir şablon açın ve adım adım takip edin.

Aşırı mı hırslısınız?

Bayılırız! Hemen 4. Adım: Doğru YZ avatar sözcüsünü seçin ve kendi YZ avatarınızı—dijital ikizinizi ve gelecekteki video yıldızınızı oluşturun.

Henüz başlamaya hazır değil misiniz?

Sorun değil. Adımlara şimdi kısaca göz atın, hazır olduğunuzda ayrıntılı nasıl yapılır rehberine geri dönün.

Başlamaya hazır mısınız?

Şununla başlayın: HeyGen’in AI Studio Editörü için 2 dakikalık tur ve ardından derinlemesine inceleyelim!

Daha fazla bilgi için adım adım video eğitimlerimizi izleyin

HeyGen Academy: 101

HeyGen'in tüm özelliklerine genel bir bakış

HeyGen Academy: AI Studio

video düzenlemeye daha derinlemesine bir bakış

Adım 1: HeyGen çalışma alanınızı ölçeklenebilirlik için hazırlayın

Akıllı pazarlamacılar her seferinde sıfırdan başlamaz; ölçeklenebilen sistemler kurar.

HeyGen ile, bir Brand Kit oluşturarak videolarınızı marka kimliğinize uygun tutmak ve yazı tiplerinizi, renklerinizi, logolarınızı ve varlıklarınızı otomatik olarak kullanmak çok kolay.

Başlamak için şirketinizin URL’sini yapıştırın veya marka öğelerinizi manuel olarak yükleyin.

Aceleniz mi var? Sorun değil. Bu adımı daha sonra tamamlamak için her zaman geri dönebilirsiniz.

İpucu

Marka Kitiniz marka renklerinizle hazır olduğunda, çoğu HeyGen Şablonunu kolayca uyumlu hale getirebilirsiniz. Tüm videolarınızın marka kimliğinize uygun kalması için sadece kendi renklerinizi ekleyin veya Renkleri Karıştır düğmesine basarak HeyGen'in bunları otomatik olarak değiştirmesini sağlayın.

Adım 2: Stratejinizi belirleyin

Video oluşturmaya başlamadan önce, hedefinizi, hedef kitlenizi, dağıtım kanallarınızı ve dikkat çekici mesajınızı (hook) net bir şekilde tanımlayarak kampanya stratejinizi kristal netliğinde belirleyin.

Kampanya hedefi

Bu videonun ne başarmasını istiyorsunuz?

Örnekler: marka bilinirliği, ürün lansmanı, potansiyel müşteri oluşturma, satış dönüşümü

Hedef kitle

Bu videoyu kimin için oluşturuyorsunuz? Ne tür bir müşteri bunlar? Huninin hangi aşamasındalar?

Örnekler: Markanızı hiç duymamış Z kuşağı soğuk potansiyel müşteriler, seçenekleri değerlendiren huninin orta aşamasındaki küçük işletme adayları

Birincil dağıtım kanalı

Videonuz nerede yayınlanacak?

Örnekler: LinkedIn, TikTok, YouTube, ücretli reklamlar, web sitesi, e-posta kampanyası

İlgi çekici giriş

Hangi sorunu çözüyor ve ilk birkaç saniyede dikkati nasıl çekeceksiniz?

İpucu

Stratejiniz hakkında ikinci bir görüşe mi ihtiyacınız var? ChatGPT, Claude veya tercih ettiğiniz başka bir araca gidin ve aşağıdaki prompt'u kullanın:

"[ürün/hizmet] için bir pazarlama video kampanyası planlıyorum. Hedefim [goal], hedef kitlem [audience], videoyu [channel] üzerinden dağıtacağım ve temel mesajım veya dikkat çekici fikrim (hook) şu: [hook]. Bunun ne kadar net ve etkili olduğu konusunda bana geri bildirim verebilir ve iyileştirme önerilerinde bulunabilir misiniz?"

3. adım: Metninizi yazın

Metniniz harika bir videonun bel kemiğidir. İşte gerçekten etkili olmasını sağlamanın yolları:

  • Güçlü bir girişle başlayın (ilk 3-5 saniye en kritik kısımdır)
  • Net bir CTA (eyleme çağrı) ile bitirin
  • Basit, doğrudan ve jargondan arındırılmış tutun
İpucu

Daha hızlı ilerlemek mi istiyorsunuz? ChatGPT gibi araçları kullanarak metninizi yazma konusunda rehberlik için aşağıdaki En İyi Uygulamalar sayfasına göz atın.

Nereden başlayacağınızdan hâlâ emin değil misiniz? İlham vermesi için işte birkaç örnek taslak.

HeyGen'de adım adım ilerliyorsanız, bu komut dosyaları zaten şablonunuza eklenmiş durumda.

Bu metinleri içeren şablonlara buradan erişin:

Video reklamı

Sosyal influencer videosu

Nasıl Yapılır videosu

Popüler pazarlama video türleri için senaryo şablonlarını ve daha fazla ipucunu keşfedin

Video reklamları
Sosyal influencer videoları
Nasıl yapılır videoları
Ürün tanıtım videoları


Senaryo yazımını daha derinlemesine keşfedin

En iyi uygulamalar: Yapay zeka ile senaryoları daha iyi ve daha hızlı yazın

Daha çok değil, daha akıllı çalışmak mı istiyorsunuz? İşte ChatGPT, Claude, Gemini veya diğer araçlardan yararlanarak senaryo yazımını hızlandırmanız için bazı ipuçları.

Adım 1: Net bir prompt ile başlayın

Oluşturduğunuz videoyu açıklaması için YZ'ye doğrudan ve ayrıntılı bir prompt verin. Aşağıdakiler gibi önemli bağlamları ekleyin:

  • Ne tür bir video oluşturduğunuz (sosyal medya reklamı, ürün eğitimi, marka videosu)
  • Kimin için olduğu (hedef kitle)
  • Videonun amacı (tıklama almak, bir kavramı açıklamak, bilgilendirmek)
  • Videonun kullanmasını istediğiniz ton veya üslup (samimi, profesyonel, sohbet havasında)

Örnek prompt:

"Küçük işletme sahiplerini hedefleyen B2B bir HeyGen ürün tanıtımı için 60 saniyelik bir video senaryosu yazın. Tonu kendinden emin ve net olsun. Güçlü bir harekete geçirici mesajla bitirin."

Adım 2: Temel konuşma noktalarını ekleyin

Videonun ele almasını istediğiniz noktaların kısa bir madde işaretli listesini ekleyerek daha doğru sonuçlar elde edebilirsiniz.

Örnek:

  • Ürün/hizmet adı
  • Temel değer önerisi
  • Eylem çağrısı

Örnek prompt:

"Aşağıdaki noktaları ekleyin: HeyGen küçük işletmelerin zamandan ve paradan tasarruf etmesine yardımcı olur ve kullanımı kolaydır. CTA: Ücretsiz deneme için kayıt olun."

3. adım: Doğru formatı isteyin

Yapay zekaya, videoya uygun olacak şekilde hazırlanmış bir senaryoya ihtiyacınız olduğunu belirtin.

Örnek:

  • CEO'muzun avatarı tarafından seslendirilen bir metin
  • Samimi, insana yakın bir ton

Örnek prompt:

"Bunu, HeyGen CEO'sunun avatarı tarafından sesli olarak okunacak bir senaryo şeklinde yazın. Doğal ve sohbet havasında bir dil kullanın."

4. adım: Gözden geçirin ve ince ayar yapın

Ardından metni kopyalayıp HeyGen içine yapıştırın ve avatarınızın metni yüksek sesle okuması için önizleme düğmesine tıklayın! Doğal geliyor mu? İstediğiniz akışta ilerliyor mu? Eğer değilse, YZ aracınızdan aşağıdaki gibi prompt’larla metni gözden geçirip düzeltmesini isteyin:

  • Bunu daha samimi/resmî hale getirin
  • Başlangıca daha güçlü bir giriş ekleyin
  • [özellik veya fayda] hakkında bir satır ekleyin
  • Bunu 30 saniyelik bir versiyona dönüştürün
  • CTA için bana üç farklı versiyon verin
Betik yazımını daha derinlemesine keşfedin

YZ ile kazandıran video senaryoları nasıl yazılır: Modern pazarlamacının rehberi (e-kitap)

4. adım: Doğru YZ avatarını seçin

Sözcünüz tonu belirler. Hazır bir Public Avatar seçin, markanıza uygun bir Custom Avatar oluşturun veya en kişisel dokunuş için, HeyGen’in Hyper Realistic Avatar özelliğiyle dijital ikizinizi birkaç dakika içinde oluşturun!

HeyGen, Özel Avatarlar oluşturmanız için birden fazla seçenek sunar. Ayrıntılara daha derinlemesine göz atmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayın.

Avatar türü

İhtiyacınız olacak

Şunları alacaksınız

En uygun olduğu alanlar

Hiper gerçekçi avatar

2-5 dakikalık eğitim videosu

Eğitim videonuza göre en gerçekçi görünüm, hareket, ses ve dudak senkronizasyonu

Hiper gerçekçi dijital ikiz

Fotoğraf avatarı

10-15 fotoğraf

Fotoğraflarınıza dayalı gerçekçi görünüm; yapay zeka ile oluşturulan hareket, ses ve dudak senkronizasyonu

Gerçekçi dijital ikiz

Avatar oluşturun

Metin prompt'u

Tamamen YZ ile oluşturulmuş görünüm, hareket, ses ve dudak senkronizasyonu

Gerçekçi veya farklı animasyon stillerinde kurgusal karakterler

Avatar IV (yeni!)

1 fotoğraf

Bir fotoğrafa dayalı, son derece gerçekçi bir görünüm; YZ ile oluşturulan hareket, ses ve dudak senkronizasyonu. Oluşturmak için kredi gerektirir.

Müziğe dudak senkronizasyonu dahil olmak üzere 30 saniyeden kısa videolar

En iyi uygulamalar: Mükemmel özel avatarı oluşturma

Sonsuz özelleştirme seçeneklerine sahip, profesyonel ve gerçekçi bir avatar oluşturmaya hazır mısınız? Başlamak için ihtiyaç duyacağınız noktaların kısa bir özetini, ipuçlarını ve en iyi uygulamaları görmek için aşağıdaki kaynakları inceleyin.

Özel bir avatar oluştururken şunu unutmayın: içeri giren kalite, dışarı çıkan kaliteyi belirler. Fotoğraflarınız, videolarınız ve yazılı prompt'larınız ne kadar iyi olursa, avatarınız da o kadar gerçekçi ve kusursuz görünecektir.

Hyper Realistic Avatar eğitim videonuzdaki jestlerden yüz ifadelerine, ses tonlamasına kadar ne varsa, bunların tümü nihai sonuca yansıyacaktır.

Avatar türü

İhtiyacınız olacak

En iyi uygulamalar

Hiper gerçekçi avatar

2-5 dakikalık eğitim videosu

  • Sinematik modlu bir akıllı telefonla veya 4K kamerayla çekim yapın
  • Doğal ışıkla birlikte sade bir arka plan kullanın
  • Kaçının: büyük el kol hareketlerinden, ağzınızı kapatmaktan

Fotoğraf avatarı

10-15 fotoğraf

  • Yakın plan ve tam boy çekimlerin karışımı
  • Açılardan, yüz ifadelerinden ve kıyafetlerden oluşan karışım
  • Kaçının: başka yüzler, evcil hayvanlar, güneş gözlüğü, şapka, filtre içeren veya düşük kaliteli fotoğraflardan

Avatar oluşturun

Metin prompt'u

Prompt yazımına yeni başlıyorsanız, prompt hazırlama için en iyi uygulamalarımıza göz atın

Avatar IV (yeni!)

1 fotoğraf

Yalnızca kişiyi içeren, iyi aydınlatılmış ve yüksek çözünürlüklü 1 fotoğraf

İpucu

HeyGen’in Generating Looks özelliğini kullanarak avatarınızın pozunu, çevresini veya kıyafetini yalnızca bir metin prompt’u ile değiştirebilirsiniz.

Daha derine inmeye hazır mısınız?

Hyper-Realistic avatar oluşturma için adım adım eğitim

En iyi uygulamalar: yüksek kaliteli özel YZ sesleri oluşturma

HeyGen, 175'ten fazla dil, lehçe ve duygusal ton içeren geniş bir yapay zeka ile oluşturulmuş hazır ses kütüphanesine sahiptir, ancak bazen mükemmel bir video için özel bir sese ihtiyaç duyulur. Aşağıda Özel Sesler oluşturmanın üç yolunu bulabilirsiniz.

Özel ses türü

Oluşturma yöntemi

Çıktı

En uygun olduğu alanlar

HeyGen Özel Ses Klonlama

Hyper-Realistic Avatar oluştururken otomatikveya
2-5 dakikalık bir ses kaydı yükleyin

Gerçek sesiniz ve tonlamalarınıza dayalı gerçekçi ses klonlama. Birden fazla duyguyu destekler.

Tıpkı sizin gibi ses çıkaran bir ses klonu

Ses oluşturun

Metin prompt'u ile özellikleri belirtin (yaş, aksan, cinsiyet, ton, perde, duygu)

Prompt'a dayalı, tamamen YZ ile oluşturulmuş ses.

Kurgusal bir ses veya belirgin şekilde karakterize edilmiş sesler

Üçüncü taraf ses

Harici YZ ses hizmeti (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)

Gerçek sesiniz ve tonlamalarınızla eğitilmiş gerçekçi bir ses klonu. İnce ayar kontrolleri kullanılan servise göre değişir. Dijital ikiziniz için harika bir seçenek, ancak genellikle ek ücret gerektirir.

Tıpkı sizin gibi ses çıkaran bir ses klonu

En iyi ses kalitesi için güçlü bir kaynak sesle başlayın. İşte harika bir kayıt almanın yolları:

• Yüksek kaliteli bir mikrofon veya akıllı telefon kullanın ve ağzınızdan 6–8 inç uzakta tutun

• Sessiz, gürültüsüz bir ortamda kayıt yapın

• Doğal duraklamalar ve hafif duygusal ifadelerle net bir şekilde konuşun

• Farklı duygusal tonlara sahip birden fazla örnek yükleyin; böylece daha esnek kullanabilirsiniz (yalnızca HeyGen Custom Voice Clones için)

Daha derine inmek ister misiniz?

Son derece gerçekçi özel ses klonlama için kapsamlı rehber

Özel ses klonunuza duygular ekleyin

En iyi uygulamalar: Bir profesyonel gibi prompt yazma

Prompting, sıfırdan görsel, hareketli içerik veya ses gibi içerikler oluşturması için YZ araçlarını yönlendirmede kullanılan metin talimatlarını (prompt adı verilen komutları) özenle hazırlama ve yineleme uygulamasıdır.

Prompting, her YZ pazarlamacısı için güçlü bir beceridir. HeyGen ile birlikte kullanıldığında, prompting hayal gücünüzün tek sınır olduğu, yüksek etkili videolar oluşturmanın sayısız yolunu açar! Denemeye, yinelemeye ve HeyGen'de promptları şu amaçlarla kullanmaya hazır olun:

Özellik

Fonksiyon

Şunlar için kullanın

Görünümler oluşturun

Özel bir avatarın pozunu, ortamını veya kıyafetini değiştirin

  • Özel avatarlarınızı farklı bağlamlara veya kullanım senaryolarına uyarlama
  • Avatar videolarınıza fiziksel bir ürün ekleme
  • Avatarınız için daha dinamik bir his vermek üzere birden fazla kamera açısı oluşturma

Hareket oluşturun

Fotoğraf avatarlarını
jestler ve mimiklerle hayata geçirin

  • Fotoğraf avatarlarını canlandırma
  • Konuşan kafa videolarına gerçekçilik katma

Avatar oluşturun

Özel avatarlar oluşturma (gerçekçi veya animasyonlu)

  • Animasyonlu veya kurgusal karakter oluşturma

Sesler oluşturun

Özel sesler oluşturma

  • Tamamen YZ ile oluşturulmuş, kurgusal sesler
  • Belirgin karaktere sahip sesler
Prompt yazımı için en iyi uygulamalar
Açık ve net olun

İstediğiniz şeyi (ton, görünüm, jest, duygu) ne kadar net tarif ederseniz, yapay zeka vizyonunuzu o kadar iyi yakalayabilir.

Yapıdan başlayın

Tutarlı bir yapı kullanın: ne, kim, nerede, nasıl. Bu, görseller, ses tonu ve hareket yönü için de geçerlidir.

Bağlamı ve amacı ekleyin

YZ'ye amacınızı belirtin: Bir ürün demosu için mi? Bir sosyal medya reklamı için mi? Bir eğitim videosu için mi? Bağlam, sonucu ihtiyaçlarınıza göre şekillendirmeye yardımcı olur.

Açıklayıcı bir dil kullanın

Duyguyu, stili veya açıklığı yansıtan sıfatlar kullanın (örneğin, “kendinden emin”, “minimalist”, “yüksek enerjili”, “sakin tempolu”).

Yineleyin ve geliştirin

İlk denemenizle yetinmeyin. Küçük prompt düzenlemeleri, tüm medya türlerinde çok daha iyi sonuçlar elde etmenizi sağlayabilir!

Prompt yazma için en iyi uygulamalar, ne oluşturduğunuza bağlı olarak biraz değişebilir

Aşağıdaki kaynakları inceleyerek her türü daha derinlemesine keşfedin ve prompt'larınızdan en yüksek verimi alın!

Adım 5: Sahnenizi AI Studio'da oluşturun ve mükemmelleştirin

Artık metniniz ve avatarınız hazır olduğuna göre, mesajınızı HeyGen’in AI Studio editöründe hayata geçirmenin zamanı geldi; videonuzun her bir bölümünü düzenlemek, geliştirmek ve son rötuşları yapmak çok kolay – üstelik hiçbir video düzenleme deneyimi gerektirmez!

  • Sahnelerinizi birkaç dakika içinde tasarlayın: Marka Kiti veya Şablonlar (1. Adımda oluşturduğunuz) ile.
  • Mesajınızı ekrandaki metinler veya görsellerle güçlendirin ve bunların görünmesini/kaybolmasını Animasyonlar ile tetikleyin.
  • Yüksek kaliteli b-roll videolar için HeyGen’in stok medya kitaplığını telifsiz olarak inceleyin.
  • VideonuzaPremium Scene Transitions ile akıcı ve profesyonel bir görünüm kazandırın.
  • Videolarınızı daha ilgi çekici ve erişilebilir hale getirmek için altyazılar ekleyin ve özelleştirin.
İpucu

Oluşturun ve videolarınızın birden fazla versiyonunu A/B test edin performansı artırmak, sonuçları güçlendirmek ve dönüşümleri yükseltmek için.

Profesyonel gibi düzenlemeye hazır mısınız?

HeyGen Academy: AI Studio, HeyGen'in düzenleme özelliklerini kapsayan kapsamlı bir video kursu

En iyi uygulamalar: telaffuzu, duyguları ve tonlamaları ayarlayın

Avatarınızın tam istediğiniz gibi ses çıkarmasını mı istiyorsunuz? HeyGen, gerçek hayattaki gibi doğal ve doğru bir anlatım için seslendirmeleri ince ayarlarla düzenlemenizi sağlayan güçlü araçlar sunar.

Özellik

İşlev

Şunun için kullanın

Duraklamalar ve telaffuz

Script Panel içinde doğrudan duraklamalar ekleyin ve belirli kelimelerin telaffuzunu ayarlayın

  • Hızı hızlıca ayarlayın
  • İsimler ve nadir kullanılan kelimeler için doğru telaffuz

Ses Yansıtma

İstediğiniz ton, tempo ve telaffuzla bir ses dosyası yükleyin veya kaydedin, ardından herhangi bir avatarın bunu kendi sesiyle iletmesini sağlayın

  • Ses stilinize birebir uyan, son derece hassas ve insan benzeri bir seslendirme
  • Benzersiz aksanları yeniden oluşturun

Ses yönetmeni

Bir senaryonun duygu ve tonunu tek tıkla şekillendirin

  • Duygu ve tonu hızla doğrudan iletin

Özel ses klonu duyguları

Farklı duygusal tonlara sahip ek kayıtlar yükleyerek Özel Sesinizin kapsamını genişletin. Her an için en uygun olanı seçin.

  • Özel ses klonunuza esneklik kazandırın
Onu iş başında görmek ister misiniz?

HeyGen Academy: AI Studio - Telaffuz modülü

Etkisini ölçeklendirme stratejileri

İster yeni pazarlara ulaşın, ister neyin işe yaradığını test edin, ister içeriği farklı kitlelere göre uyarlayın, bu gelişmiş en iyi uygulamalar ve araçlar, etkinizi hassasiyetle ölçeklendirmenize yardımcı olacaktır.

Performans pazarlama uzmanı gibi optimize edin ve sürekli iyileştirin

HeyGen ile A/B testleri için videolarınızın birden fazla versiyonunu oluşturmak hiç bu kadar kolay, hızlı ve uygun maliyetli olmamıştı. bir performans pazarlama uzmanı gibi A/B testleri yapmayı öğrenin ve dönüşümleri artırmaya, performansı en üst düzeye çıkarmaya ve veriye dayalı güvenle kampanyalar oluşturmaya başlayın!


Çeviriyle küreselleşin

Öğrenin videolarınızı nasıl çevirebileceğinizi ve yerelleştirebileceğinizi 175’ten fazla dil ve lehçeye, üstelik dublaj veya seslendirme sanatçılarına ihtiyaç duymadan.

Çevrilmiş videolarda tutarlılık sağlamak için belirli kelimelerin nasıl ele alınacağını özelleştirmenize olanak tanıyan Brand Voice özelliğini kullanın (örneğin marka adı telaffuzları, belirli terimlerin çevirisini zorunlu kılma veya engelleme gibi).

Enterprise ve Team planı kullanıcıları, Proofread özelliğimizi kullanarak çevrilmiş metinlerde doğrudan düzenleme de yapabilir.

İlham mı arıyorsunuz? 30 pazarda TV reklamlarını aynı anda yerelleştirmek için Trivago’nun HeyGen’i nasıl kullandığına göz atın: how Trivago used HeyGen to simultaneously localize TV ads in 30 markets.

Büyük ölçekte kişiselleştirin

E-posta kampanyalarınıza, satış iletişimlerinize veya müşteri desteğinize kişisel bir dokunuş katmak için Kişiselleştirilmiş Videoları kullanın. İzleyicinin adı veya ilgi alanlarına göre uyarlanmış bilgiler gibi dinamik öğeler kullanarak, her bir kişi için benzersiz ve daha ilgi çekici bir deneyim oluşturabilirsiniz.

Etkileşimli avatar

İster satış, ister müşteri desteği, ister eğitim için olsun, Interactive Avatars tek yönlü videoları dinamik, çift yönlü konuşmalara dönüştürür. Etkileşimi artırmanın, deneyimleri kişiselleştirmenin ve aksiyon aldırmanın güçlü bir yoludur.

İlham mı arıyorsunuz? Canlı, kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimleriyle getitAI e-ticaret satışlarını nasıl artırıyor, inceleyin.

Kullanım örneği #1: video reklamlar

Müşteri hikayeleri ve örnekler
Videoimagem, HeyGen ile müşteri kampanyalarını nasıl dönüştürdü

Trivago, TV reklamlarını aynı anda 30 pazarda yerelleştirmek için HeyGen'i nasıl kullandı?

Jason Felts'ten “Hollywood Virgin: Eğlence Sektörüne Giriş ve Çıkış” için tanıtım

Şunlar için ideal

Büyüme pazarlamacıları, talep yaratma pazarlamacıları, performans pazarlamacıları ve daha fazlası!

En iyi uygulamalar
  • Videoları kısa tutun. İzleyicinin dikkatini korumak ve tamamlama oranlarını artırmak için 30 saniyenin altında olmalarına özen gösterin.
  • Değerle başlayın. Temel mesajınızın veya değer teklifinizin ilk birkaç saniye içinde iletildiğinden emin olun.
  • Formatı huninize göre uyarlayın.Reklamın süresini, stilini ve CTA'sını, nerede görüneceğine ve kullanıcıdan hangi aksiyonu almak istediğinize göre uyarlayın.
  • Öncelikle mobil cihazlarda izlenmeye uygun tasarlayın.Küçük ekranlarda tüketim için kadrajı ve ritmi optimize edin.
  • Düzenlemelerinizi öne çıkarın. B-roll, animasyonlu metin ve hareket kullanarak görsel enerjiyi yüksek, etkileşimi ise sürekli tutun.
  • Performans pazarlama uzmanı gibi test edin. Farklı giriş cümlelerini, görselleri, avatarları ve harekete geçirici mesajları (CTA) A/B testleriyle karşılaştırarak en iyi dönüşüm sağlayanı bulun.
Öne çıkan özellikler
  • Ürün yerleştirme: videolarınıza tek tıklamayla fiziksel ürünler ekleyin.
  • Görünüm Oluşturma: Avatarınızı yalnızca bir metin prompt'u ile pozunu, ortamını veya kıyafetini değiştirerek daha dinamik hale getirin.
İpucu

İşte Favoured'dan sosyal medya yapımcısı George “GG” Gossland'ın defalarca denenmiş ve kendini kanıtlamış bir senaryo yapısı:

  • Hook – Görsel olarak tuhaf ya da beklenmedik bir şey.
  • Problem – İzleyiciniz hangi zorluklarla karşı karşıya?
  • Çözüm – Ürün veya hizmet bu zorlukları nasıl ortadan kaldırıyor?
  • Öne çıkan satış noktaları (USP'ler) – yani “benzersiz satış vaadi”. Öne çıkan özellikleri gösterin!
  • CTA – İzleyicilere her zaman bir sonraki adım için yapacakları bir şey verin.
Bir üst seviyeye çıkmaya hazır mısınız?

→ İzleyin: video reklam oluşturma için adım adım eğitim

→ HeyGen’in video reklamlarınızı ve performansınızı geliştirmenin 5 yolu adlı e-kitabına göz atın

Kullanım senaryosu #2: sosyal influencer videosu

Müşteri hikayeleri ve örnekler
Favoured, miktarı ve kaliteyi artırmak için UGC içeriğini HeyGen ile 6 kat ölçeklendiriyor

Reply.io, CEO’sunun TikTok görünürlüğünü HeyGen ile nasıl artırdı?

“Gümrük tarifeleri işinizi nasıl etkiliyor?” Glass Engine tarafından

Şunlar için ideal

İçerik pazarlamacıları, performans pazarlamacıları, talep yaratma pazarlamacıları, büyüme pazarlamacıları ve brifinglerini UGC reklama dönüştürmeye hazır diğer pazarlama ekipleri

En iyi uygulamalar
  • İzleyicileri hızla yakalayın.İlk 1-2 saniye içinde hareket, kalın metin veya etkileyici bir görselle dikkat çekmeyi hedefleyin.
  • Sessiz otomatik oynatma için tasarlayın. altyazılar, metin bindirmeleri ve birçok kullanıcı sesi kapalı izlediği için görsel hikâye anlatımı kullanın.
  • Kısa tutun.Daha azı daha çoktur. TikTok, Instagram Reels veya YouTube Shorts için 15–30 saniyenin altında kalmaya çalışın. Gelişmiş ses ayarlarını kullanarak metninizin hızını ayarlayın.
  • Akışa uygun çerçeveleyin. Platforma bağlı olarak dikey (9:16) veya kare formatlar kullanın. Yalnızca YouTube’a yüklüyorsanız yatay (landscape) yönlendirmeden yararlanın.
  • “Aha” anıyla başlayın. Dönüşümü, faydayı veya duygusal getiriyi yalnızca ürün özelliklerini anlatmak yerine daha en başta öne çıkarın.
  • Yerel görünsün. Platform trendlerini, daha hızlı tempolu içerik üretici tarzı kurguları veya UGC avatarları kullanarak akışa doğal şekilde karışmasını sağlayın.
Öne çıkan özellikler
  • UGC avatarlar: özgün içerik üreticisi hissi veren yüzlerce yapay zeka ile oluşturulmuş stok avatarı keşfedin.
  • Altyazılar: ses kapalıyken bile mesajınızın iletildiğinden emin olun.
İpucu

TikTok, Reels ve Shorts’ta öne çıkan içerik üreticilerinin kullandığı, yüksek performanslı bir içerik yapısı şöyle:

  1. Dikkat çeken görseller: kaydırmayı durdurmak için çarpıcı bir metin, hareket veya şaşırtıcı bir görselle başlayın
  2. Bağ kurulabilir an: gerçek bir acı noktasını ya da “ben de bunu yaşadım” hissi veren bir durumu yansıtarak anında bağlantı kurun
  3. Dönüşüm veya kazanç: ürününüzün değerini kullanım anında gösterin
  4. Yaratıcı bakış açısı: kişisel ve samimi bir tonla anlatmak için seslendirme veya ekrandaki metni kullanın
  5. Basit CTA: bir sonraki adımı netleştirin! (“Bunu deneyin”, “daha fazlasını izleyin” veya “web sitesini ziyaret edin.”)
Daha derine inmeye hazır mısınız?

→ Adım adım izleyin sosyal medya influencer videoları oluşturma eğitimi

→ HeyGen’in e-kitabına göz atın video reklamlarınızı ve performansınızı geliştirmenin 5 yolu


Kullanım örneği #3: nasıl yapılır videosu

Müşteri hikayeleri ve örnekler
Pyne, PLG B2B şirketlerinde deneme dönüşüm oranlarını ikiye katlamak için HeyGen'i nasıl kullanıyor

HeyGen Academy: YZ Studio eşliğinde ilerleme video kursu

Pascal van Aken'den NotebookLM video podcast'ine YZ avatarları nasıl eklenir

Şunlar için ideal

Ürün pazarlamacıları, performans pazarlamacıları, talep yaratma pazarlamacıları, büyüme pazarlamacıları

Öne çıkan özellikler
  • Animasyonlar: önemli adımları vurgulamak, öğrenmeyi pekiştirmek ve izleyicilerin dikkatini canlı tutmak için animasyonlu metinler veya görseller ekleyin.
  • Şablonlar: oluşturma sürecini kolaylaştırın ve her şeyi tutarlı tutun. HeyGen’in hazır şablonlarını markanızın renkleriyle özelleştirebileceğinizi unutmayın!
En iyi uygulamalar
  • Kısa ve öz tutun. Hızlı rehberler için 60-120 saniyeyi, detaylı eğitimler için ise en fazla 5 dakikayı hedefleyin.Netlik için yapılandırın. Açık bir girişle başlayın, ardından adım adım ilerleyen açıklamalarla devam edin ve güçlü bir özet ile harekete geçirici bir çağrıyla bitirin.
  • Görsellerle zenginleştirin. Önemli noktaları göstermek ve anlaşılabilirliği artırmak için grafikler, altyazılar ve ekran kayıtları kullanın.Tutarlılığı koruyun. Tüm videolarda marka kimliğini güçlendirmek için tutarlı bir marka kullanımı, ton ve stil tercih edin.
  • Erişilebilirlik için optimize edin. Altyazı ekleyin ve daha geniş bir kitleye ulaşmak için içeriğin mobil uyumlu olmasını sağlayın.
İpucu

Nasıl yapılır videonuz ekran kaydı gibi ek görsellere ihtiyaç duyuyorsa, bunların senaryonuzla uyumlu olduğundan emin olun. Önce senaryonuzu yazın, ardından en iyi zamanlamayı yakalamak için önizleme düğmesini kullanarak sesi oynatırken ekranınızı anlatımla senkronize şekilde kaydedin.

Daha derine inmeye hazır mısınız?

→ Adım adım izleyin how-to videolar oluşturma eğitimi