Pazarlamacılar için HeyGen: Yapay zeka video oluşturma için kapsamlı başlangıç rehberi

YZ video pazarlama hızlı başlangıç rehberinize hoş geldiniz

Daha fazla video içerik oluşturmak istiyor ama sınırlı zaman, bütçe veya prodüksiyon kaynakları nedeniyle kendinizi kısıtlanmış mı hissediyorsunuz? Yalnız değilsiniz. İyi haber şu ki: HeyGen ile, geleneksel prodüksiyonlardan bile daha iyi görünen videoları maliyetin ve sürenin çok küçük bir kısmıyla oluşturabilirsiniz.

Bu rehber, stratejisini yapay zeka videosu ile güçlendirmeye hazır pazarlamacılar için hazırlandı. Kameralara, stüdyolara veya ekrandaki yeteneklere ihtiyaç duymadan, fikirden kampanyaya nasıl geçeceğinizi ve ölçeklenebilir, yüksek kaliteli içerikler oluşturacağınızı öğreneceksiniz.

Don’t miss the hands-on video creation exercise in the İlk videonuzu oluşturma bölümündeki uygulamalı video oluşturma alıştırmasını kaçırmayın. Yaparak öğrenmenize ve hızla ilerlemenize yardımcı olmak için tasarlandı!

Başlıca kullanım alanları: Pazarlamacılar HeyGen'i nasıl kullanıyor

HeyGen yalnızca bir video aracı değil. Hızlı hareket etmesi, içeriği ölçeklendirmesi ve kaliteyi düşürmeden sonuç üretmesi gereken pazarlamacılar için tasarlanmış yaratıcı bir motor. Influencer reklamlarından onboarding iş akışlarına kadar, farklı ekiplerdeki pazarlamacıların HeyGen’i ölçeklenebilir, yüksek etkili videolar oluşturmak için nasıl kullandıklarına dair bazı örnekler: