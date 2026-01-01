Yapay zeka kullanarak yeni bir avatar nasıl oluşturulur

1. Adım: Avatarlar bölümüne gidin

HeyGen menüsünden Avatars bölümüne gidin ve Create Avatar'a tıklayın.

Adım 2: YZ ile tasarımı seçin

Avatarınızı Oluştur penceresinde, Sanal Bir Karakter Oluştur seçeneğinin üzerine gelin ve Yapay Zeka ile Tasarla’yı seçin.

Adım 3: Avatarınızın temel bilgilerini girin

Temel Bilgiler bölümünde aşağıdaki gibi bilgileri girin:

  • ad
  • yaş
  • cinsiyet
  • etnik köken

Adım 4: Görünüm prompt'unuzu ekleyin

Appearance bölümüne geçin ve avatarınızın nasıl görünmesi gerektiğini açıklayın. İlham almak için, HeyGen'in önceden yazılmış promptlarından birini hızlıca kullanmaya başlamak üzere Try a Sample'a tıklayın.

Adım 5: Yönü, pozu ve stili seçin

Açıklamanız hazır olduğunda avatarınızın şunlarını seçin:

  • yönü
  • poz
  • stil

Her şey iyi görünüyorsa, Önizleme Oluştur'a tıklayın.

Adım 6: Avatarınızı gözden geçirin ve kaydedin

HeyGen, incelemeniz için birkaç örnek avatar oluşturacak. Sonuçlardan memnun kalmazsanız şunları yapabilirsiniz:

  • yeniden oluşturun
  • prompt'unuzu düzenleyin

Aksi halde Kaydet'e tıklayın.

Adım 7: Bir ses seçin

Avatarınız için bir ses seçmeniz istenecek. Şu seçenekleriniz olacak:

  • mevcut kitaplığınızdan bir ses seçin
  • bir sesi klonlayın
  • yeni bir ses tasarlayın
  • İptal'e tıklayarak HeyGen'in otomatik olarak birini seçmesine izin verin

Adım 8: Onaylayın ve oluşturun

Sesinizi onayladıktan sonra HeyGen yeni avatarınızı oluşturacak ve avatar kitaplığınıza ekleyecek.