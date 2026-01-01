1. adım: dikey bir video oluşturun veya açın

HeyGen içinde yeni bir dikey video oluşturarak veya daha önce tamamladığınız bir videoyu açarak başlayın. Videonun eksiksiz olduğundan ve son biçimlendirmeye hazır olduğundan emin olun.

Adım 2: stil düzenleye dokunun

Videonuz açıldığında stilleri düzenle seçeneğini seçin. Bu, videonuzu stil düzenleme görünümüne taşır.

3. adım: mevcut şablonları önizleyin

Mevcut şablonlar arasında gezinin ve her birinin videonuzda nasıl göründüğünü önizleyin. Hook’un nasıl göründüğüne, altyazıların nasıl gösterildiğine ve genel akışın (tempoyu) nasıl hissettirdiğine dikkat edin.

4. adım: bir şablon seçin

Platformunuza ve içerik tarzınıza en uygun şablonu seçin. Videonuza uygulayın.

Adım 5: Gerekirse rengi ayarlayın

Şablonda renk seçenekleri varsa, markanızla veya görsel tercihinizle uyumlu olanı seçin.

Adım 6: nihai sonucu gözden geçirin

Biçimlendirilmiş versiyonu baştan sona izleyin. Altyazıların, giriş kısmının ve ritmin kitlenize uygun hissettirdiğinden emin olun.

Adım 7: videonuzu paylaşın

Memnun kaldığınızda videonuzu doğrudan yayınlayın. Ek düzenleme yapmanıza veya harici araçlar kullanmanıza gerek yok.