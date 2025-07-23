L&D için HeyGen: Yapay zeka video oluşturma için kapsamlı başlangıç rehberi

YZ L&D video hızlı başlangıç rehberinize hoş geldiniz
Daha fazla video içerik oluşturmak istiyorsunuz ama kendinizi kısıtlanmış mı hissediyorsunuz
zaman, bütçe veya prodüksiyon kaynaklarının kısıtlı olması sizi geri mi tutuyor? Yalnız değilsiniz. İyi haber şu ki: HeyGen ile, geleneksel prodüksiyonlardan çok daha iyi görünen videoları maliyetin ve sürenin çok küçük bir kısmına üretebilir, çevirebilir ve uyarlayabilirsiniz.
Bu rehber, yapay zeka videosuyla seviyeyi yükseltmeye hazır öğrenme profesyonelleri, eğitim tasarımcıları ve eğitim içeriği üreticileri için hazırlanmıştır. Kameralara, stüdyolara veya ekranda yer alacak yeteneklere ihtiyaç duymadan, fikir aşamasından eğitime uzanan süreçte yüksek kaliteli ve ölçeklenebilir içerikler oluşturmayı öğreneceksiniz.
Öne çıkan kullanım alanları: öğrenme profesyonelleri HeyGen'i nasıl kullanıyor?
HeyGen yalnızca bir video aracı değildir. Hızlı hareket etmesi, içeriği ölçeklendirmesi ve kaliteyi feda etmeden sonuç üretmesi gereken öğrenme profesyonelleri için tasarlanmış yaratıcı bir motordur. Eğitimlerden çok dilli eğitim videolarına kadar, farklı görevlerdeki öğrenme profesyonellerinin HeyGen’i ölçeklenebilir, yüksek etkili videolar oluşturmak için nasıl kullandığına dair bazı örnekler aşağıdadır.
Öğrenme kursları
Şunlar için ideal: Eğitim Tasarımcıları, Öğrenme ve Gelişim, İK, Satış Etkinleştirme
Eğitim ve işe alıştırma
Şunlar için ideal: Eğitim Tasarımcıları, Öğrenme ve Gelişim, Satış Etkinleştirme, İK, Uyum, Kurum İçi İletişim
Çeviri ve erişilebilirlik
Şunlar için ideal: eğitim tasarımcıları, kurumsal iletişim ekipleri, öğrenme ve gelişim, insan kaynakları, uyum birimleri
Günümüzde öğrenme ve gelişimde videonun kritik önemi
- 1 numaralı araç öğrenenlerin etkileşimini ve bilgi kalıcılığını artırmak için videodur
- Ankete katılan öğrenenlerin %83'ü ses veya metin yerine video izlemeyi tercih ediyor
- Öğrenme süresinde %40-60 azalma video ile sağlanabilir; çünkü öğrenenler bilgiyi görsel ve işitsel ipuçları sayesinde çok daha verimli bir şekilde özümser.
- Bilginin %95'inin akılda kalmasıöğrenenler bir video izlediğinde, metin okuduklarında ise %10 (Insivia)
Zorluk
- Sık yapılan güncellemeler, politikalar, süreçler ve sektörler geliştikçe hızlı ve kolay video düzenlemeleri gerektirir
- Sınırlı bant genişliği ile küresel dil veya erişilebilirlik ihtiyaçları, prodüksiyon kapasitesini zorluyor
- Dış kaynak kullanımı maliyetli ve yavaştır, özellikle de uyumluluk veya güvenlik gibi karmaşık içerikler söz konusu olduğunda
YZ videosunun sunduğu olanaklar
Maliyet tasarrufu
1.000 € tasarruf eğitim içeriğinin her dakikası için Sibelco
%80 daha düşük üretim maliyetleri ve %50 daha hızlı teslim süresi Simulations Software
Hız
5 kat artış finansal hizmetler lideri Equity Trust'ta eğitim videosu üretim hızında
Ölçeklenebilirlik
Ortalama %80-90 tamamlama oranı Komatsu'deki müşteri ve iş ortağı eğitim videoları içinKomatsu
15.000+ canlı satış rol oyunu eğitim simülasyonu ve Copient.ai'de tamamlanan 2.500+ saatlik eğitimCopient.ai
Yerelleştirme
Video çevirisinde %80 azalma maliyet ve %50 üretim süresi tasarrufu sağlayan Würth Group
5 kat artış reklam getirisi İspanyol, Fransız ve Alman pazarlarındaRosetta Stone
Kişiselleştirme
İsimleriyle hitap eden yüzlerce işe alım videosu ve tercih ettikleri dilde Lattice
İlk yapay zeka videonuzu oluşturma
Giriş
Videoya yeni misiniz veya HeyGen’i ilk kez mi deniyorsunuz? Bunu başarabilirsiniz. Bu bölüm, harika bir videoyu hızlıca oluşturmanıza yardımcı olmak için sizi her adımda yönlendirecek.
Nasıl yapılır videosu
Ekran kayıtları veya diğer görseller gerektiren eğitimler ya da adım adım anlatımlar için en uygun seçenek
Adım 1: Ölçeklenebilirlik için HeyGen çalışma alanınızı kurun
Akıllı pazarlamacılar her seferinde sıfırdan başlamaz; ölçeklenebilen sistemler kurar.
HeyGen ile, bir Brand Kit oluşturarak videolarınızı markanıza uygun tutmak ve yazı tiplerinizi, renklerinizi, logolarınızı ve varlıklarınızı otomatik olarak kullanmak çok kolay.
Başlamak için şirketinizin URL’sini yapıştırın veya marka öğelerinizi manuel olarak yükleyin.
Aceleniz mi var? Sorun değil. Bu adımı daha sonra tamamlamak için her zaman geri dönebilirsiniz.
İpucu
Marka Kit'iniz marka renklerinizle hazır olduğunda, çoğu HeyGen Templates şablonunu bunlara uyacak şekilde kolayca güncelleyebilirsiniz. Her videonun marka kimliğinize uygun kalması için sadece kendi renklerinizi kullanın.
Adım 2: Stratejinizi belirleyin
Videonuzu oluşturmadan önce, özellikle bu video daha kapsamlı bir kursun veya eğitim serisinin parçasıysa, öğrenme stratejinizi netleştirmek için bir adım geri çekilin. Bu videonun özel amacını, öğrenenlerin kim olduğunu, videonun nasıl sunulacağını ve öğrenenlerin ilgisini süreç boyunca nasıl canlı tutacağınızı belirleyin.
Adım 2: Doğru YZ avatarını seçin
Eğitmeniniz öğrenme ortamını belirler. Hazır bir Public Avatar seçin, kurumunuza veya konuya uygun bir Custom Avatar oluşturun ya da en kişisel dokunuş için, HeyGen’in Hyper Realistic Avatar özelliğiyle dijital ikizinizi birkaç dakika içinde oluşturun!
HeyGen, Özel Avatarlar oluşturmanız için birden fazla seçenek sunar. Ayrıntılara daha derinlemesine göz atmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayın.
Avatar türü
İhtiyacınız olacak
Şunları alacaksınız
En uygun olduğu alanlar
2-5 dakikalık eğitim videosu
Eğitim videonuza göre en gerçekçi görünüm, hareket, ses ve dudak senkronizasyonu
Hiper gerçekçi dijital ikiz
10-15 fotoğraf
Fotoğraflarınıza dayalı gerçekçi görünüm; YZ ile oluşturulan hareket, ses ve dudak senkronizasyonu
Gerçekçi dijital ikiz
Metin prompt'u
Tamamen YZ ile oluşturulmuş görünüm, hareket, ses ve dudak senkronizasyonu
Gerçekçi veya farklı animasyon stillerindeki kurgusal karakterler
Avatar IV (yeni!)
1 fotoğraf
Bir fotoğrafa dayalı, son derece gerçekçi görünüm; YZ ile oluşturulan hareket, ses ve dudak senkronizasyonu. Oluşturmak için kredi gerektirir.
Müziğe dudak senkronizasyonu dahil, 30 saniyeden kısa videolar
İpucu
HeyGen’in Generating Looks özelliğini kullanarak avatarınızın pozunu, çevresini veya kıyafetini yalnızca bir metin prompt’u ile değiştirebilirsiniz.
En iyi uygulamalar: Mükemmel özel avatarı oluşturma
Sonsuz özelleştirme seçeneğine sahip, profesyonel ve gerçekçi bir avatar oluşturmaya hazır mısınız? Başlamak için ihtiyaç duyacağınız şeylere hızlı bir genel bakış, ipuçları ve en iyi uygulamalar için aşağıdaki kaynakları inceleyin.
Özel bir avatar oluştururken şunu unutmayın: içeri giren kalite, dışarı çıkan kaliteyi belirler. Fotoğraflarınız, videolarınız ve yazılı prompt'larınız ne kadar iyi olursa, avatarınız da o kadar gerçekçi ve kusursuz görünecektir.
Hyper Realistic Avatar eğitim videonuzdaki jestlerden yüz ifadelerine, ses tonlamasına kadar ne varsa, bunların tümü nihai sonuca yansıyacaktır.
Avatar türü
İhtiyacınız olacak
En iyi uygulamalar
2-5 dakikalık eğitim videosu
10-15 fotoğraf
Avatar oluşturun
Metin prompt'u
Prompt yazımında yeniyseniz, prompt hazırlama için en iyi uygulamalarımıza göz atın
Avatar IV (yeni!)
1 fotoğraf
Yalnızca kişiyi içeren, iyi aydınlatılmış ve yüksek çözünürlüklü 1 fotoğraf
İpucu
HeyGen’in Generating Looks özelliğini kullanarak avatarınızın pozunu, çevresini veya kıyafetini yalnızca bir metin prompt’u ile değiştirebilirsiniz.
Eğitim hedefi
Bu videonun ne başarmasını istiyorsunuz?
Örnekler: yeni işe alınanların işe alıştırılması, uyum prosedürlerinin pekiştirilmesi, yeni araçlar veya süreçler için beceri geliştirme
Öğrenen Profili
Bu videoyu kimin için oluşturuyorsunuz? Hangi rolde ya da hangi ekipte yer alıyorlar? Mevcut bilgi düzeyleri nedir?
Örnekler: Tüm çalışanlar, çoğunlukla teknik olmayan roller, sınırlı zaman, güvenlik protokollerine dair farklı düzeylerde farkındalık
Birincil dağıtım kanalı
Videonuza nereden erişilecek?
Örnekler: dahili LMS, SharePoint, Slack, işe alıştırma e-posta servisleri, şirket wiki’si, mobil öğrenme uygulaması
Etkileşim stratejisi
Öğrenenlerin ilgisini nasıl canlı tutacak ve kalıcılığı nasıl artıracaksınız?
Örnekler: interaktif prompt'lar, aralıklı tekrar, ilişkilendirilebilir senaryolar, dikkati sürdürmek ve temel çıkarımları pekiştirmek için kısa ve odaklı bölümler
İpucu
Stratejiniz hakkında ikinci bir görüşe mi ihtiyacınız var? ChatGPT, Claude veya seçtiğiniz başka bir araca gidin ve aşağıdaki prompt'u kullanın:
"[konu veya beceri] için bir [eğitim videosu] oluşturmayı planlıyorum. Amacım [öğrenme hedefini ekleyin], hedef kitlem [öğrenen profili], video [platformlar veya kanallar] üzerinden sunulacak ve etkileşim stratejim: [etkileşim stratejisi]. Bu planın ne kadar etkili olduğuna dair bana geri bildirim verebilir ve iyileştirme önerilerinde bulunabilir misiniz?"
3. adım: Metninizi yazın
Senaryonuz, net ve etkili bir öğrenme deneyiminin bel kemiğidir. İster tek başına bir eğitim videosu, ister daha kapsamlı bir eğitimin modüllerinden biri üzerinde çalışıyor olun, iyi yapılandırılmış bir senaryo açıklığı, tutarlılığı ve öğrenenlerin etkileşimini sağlar. Bunu doğru yapmak için şunlara dikkat edin:
- Bağlam ve önemle başlayın örneğin konunun neden önemli olduğunu gösteren bir senaryo, soru veya yaygın bir zorluk kullanın. Bu, motivasyonu ve öğrenenlerin sürece katılımını artırır.
- Yapıyı düzenli ve odaklı tutuniçeriği mantıklı, kolay takip edilebilir adımlara ayırarak net ve dengeli bir tempo sağlayın.
- Basit, sohbet havasında bir dil kullanınöğrenene doğrudan ve net bir şekilde hitap edin. Açıklanmadığı sürece jargon kullanmaktan kaçının.
- Temel çıkarımları ve sonraki adımları pekiştirin basit bir özetle, öğrenilenleri düşünmeye veya uygulamaya çağrıyla ya da bir sonraki modüle veya kaynağa açık bir yönlendirmeyle bitirerek.
Uzman ipucu
Daha hızlı ilerlemek mi istiyorsunuz? ChatGPT gibi araçları kullanarak metninizi yazma konusunda rehberlik için aşağıdaki En İyi Uygulamalar sayfasına göz atın.
Nereden başlayacağınızdan hâlâ emin değil misiniz? İlham vermesi için işte birkaç örnek taslak.
HeyGen'de adımları takip ediyorsanız, bu komut dosyaları zaten şablonunuza eklenmiş durumda.
Bu metinleri içeren şablonlara buradan erişin:
Daha kapsamlı senaryo şablonlarını ve popüler L&D video türleri için daha fazla ipucu keşfedin
Senaryo yazımına daha derinlemesine dalın
En iyi uygulamalar: Yapay zeka ile senaryoları daha iyi ve daha hızlı yazın
İş akışınızı sadeleştirip yazı yazma süresinden saatler kazanmak mı istiyorsunuz? İşte eğitim videolarınız için net, öğrenen odaklı metinleri hızlıca oluşturmak üzere ChatGPT, Claude veya Gemini gibi araçları nasıl kullanabileceğiniz.
1. adım: Net bir prompt ile başlayın
YZ'ye ne tür bir eğitim videosu oluşturduğunuzu, kimin için olduğunu ve hangi sonucu elde etmek istediğinizi söyleyin. Aşağıdaki gibi bağlam bilgilerini ekleyin:
- Hedef: Öğrenenin neyi yapabilmesi veya neyi anlayabilmesi gerekir?
- Öğrenen profili: Kimdirler (yeni işe başlayan, satış temsilcisi, ekip lideri) ve temel bilgi düzeyleri nedir?
- Dağıtım: video nerede yer alacak (LMS, Slack, işe alıştırma akışı)?
- Etkileşim: tercih edilen ton ve anlatım biçimi (sohbet tarzı, senaryo tabanlı, doğrudan anlatım)
Örnek prompt:
“Workday'de masraf formlarının nasıl doldurulacağını anlatan 2 dakikalık bir eğitim metni yazın. Hedef kitle, daha önce Workday deneyimi olmayan, finans bölümündeki yeni işe alınan çalışanlardır. Ton net ve destekleyici olmalıdır. Bu içerik, LMS sistemimizin içindeki bir avatar tarafından sunulacaktır.”
Adım 2: Temel konuşma noktalarını ekleyin
Videonun neleri kapsaması gerektiğine dair kısa bir liste ekleyerek yapay zekanın (YZ) doğru ve odaklı kalmasına yardımcı olun
Örnek:
- Açıklanan görev veya araç
- Temel adımlar veya politikalar
- Kaçınılması gereken yaygın hatalar
- Herhangi bir uyumluluk veya süreç notları
- Hedeflenen sonuç
Örnek prompt:
"Kapsam: Workday'de gider aracının nerede bulunduğu, bir fişin nasıl yükleneceği, onaya nasıl gönderileceği. Not: gönderim politikasının zaman çizelgesini vurgulayın."
3. Adım: Doğru formatı isteyin
İçeriğin nasıl sunulacağını yapay zekaya belirtin. Bu, tonu, ritmi ve kelime seçimlerini etkiler.
Örnek:
- Bir avatar tarafından okunan konuşma metni
- Ekrandaki görsellerle birlikte seslendirme için tasarlanmıştır
- Mikro öğrenme dizisine uyum sağlayacak şekilde modüler
Örnek prompt:
"Bunu, kısa ve net cümleler ile görsel vurgular için duraklama noktaları içeren, konuşan kafa avatarı için bir senaryo olarak yazın."
Adım 4: Gözden geçirin ve ince ayar yapın
Metninizi HeyGen'e yapıştırın ve önizleme aracını kullanarak nasıl hayata geçtiğini izleyin. Ardından gerektiği şekilde ince ayar yapın. Şu tür takip prompt'ları kullanın:
- Bunu 60 saniyelik bir versiyon için daha özlü hale getirin.
- Düşünmeyi teşvik edecek bir soru ekleyin.
- Daha az resmi bir dil kullanın ve metni daha sohbet havasında yapın.
- Yaygın bir hataya ve bunun nasıl düzeltileceğine dair bir örnek ekleyin.
Senaryonuzu bir üst seviyeye taşıyın
En iyi uygulamalar: yüksek kaliteli özel YZ sesleri oluşturma
HeyGen, 175'ten fazla dil, lehçe ve duygusal tona sahip geniş bir yapay zeka ile oluşturulmuş hazır ses kütüphanesi sunar, ancak bazen mükemmel bir video için özel bir sese ihtiyaç duyulur. Aşağıda Özel Sesler oluşturmanın üç yolunu bulabilirsiniz.
Özel ses türü
Oluşturma yöntemi
Çıktı
En uygun olduğu alanlar
Hyper-Realistic Avatar oluştururken otomatikveya
Gerçek sesiniz ve tonlamalarınıza dayalı gerçekçi ses klonlama. Birden fazla duyguyu destekler.
Tıpkı sizin gibi ses çıkaran bir ses klonu
Metin prompt'u ile özellikleri belirtin (yaş, aksan, cinsiyet, ton, perde, duygu)
Prompt'a göre tamamen YZ ile oluşturulmuş ses.
Kurgusal bir ses veya belirgin şekilde karakterize edilmiş sesler
Mutlaka okuyun: üçüncü taraf hizmetin dokümantasyonu
Harici YZ ses hizmeti (ElevenLabs, Cartesia, LMNT)
Gerçek sesiniz ve tonlamalarınızla eğitilmiş gerçekçi bir ses klonu. İnce ayar kontrolleri kullanılan servise göre değişir. Dijital ikiziniz için harika bir seçenek, ancak genellikle ek ücret gerektirir.
Tıpkı sizin gibi ses çıkaran bir ses klonu
En iyi ses kalitesi için güçlü bir kaynak sesle başlayın. İşte harika bir kayıt almanın yolları:
• Yüksek kaliteli bir mikrofon veya akıllı telefon kullanın ve ağzınızdan 6–8 inç uzakta tutun
• Sessiz, gürültüsüz bir ortamda kayıt yapın
• Doğal duraklamalar ve hafif duygusal ifadelerle net bir şekilde konuşun
• Daha fazla esneklik için farklı duygusal tonlara sahip birden fazla örnek yükleyin (yalnızca HeyGen Custom Voice Clones için)
Daha derine inmek ister misiniz?
→ Son derece gerçekçi özel ses klonlama için kapsamlı rehber
En iyi uygulamalar: Bir profesyonel gibi prompt yazma
Prompting, görüntü, hareket veya ses gibi içerikleri sıfırdan oluşturması için YZ araçlarını yönlendirmede kullanılan (prompt adı verilen) metin komutlarını özenle hazırlama ve yineleyerek geliştirme uygulamasıdır.
Prompt yazmak, herhangi bir yapay zeka videosu oluşturucusu için güçlü bir beceridir. HeyGen ile birlikte kullanıldığında, promptlar hayal gücünüzün tek sınır olduğu, yüksek etki yaratan videolar oluşturmanız için sayısız yol açar! Hedeflerinize tam olarak uyan videolar hazırlamak için HeyGen içinde promptları test etmeye, uyarlamaya ve uygulamaya hazır olun.
Özellik
Fonksiyon
Bunu şunun için kullanın
Özel bir avatarın pozunu, ortamını veya kıyafetini değiştirin
Fotoğraf avatarlarını
Özel avatarlar oluşturma (gerçekçi veya animasyonlu)
Özel sesler oluşturma
Prompt yazımı için en iyi uygulamalar
Açık ve net olun
Ne istediğinizi (ton, görünüm, jest, duygu) ne kadar net tarif ederseniz, yapay zeka vizyonunuza o kadar iyi uyum sağlar.
Yapıdan başlayın
Tutarlı bir yapı kullanın: ne, kim, nerede, nasıl. Bu, görseller, ses tonu ve hareket yönü için de geçerlidir.
Bağlamı ve amacı ekleyin
YZ'ye amacınızı belirtin: Bir ürün demosu için mi? Bir sosyal medya reklamı için mi? Bir eğitim videosu için mi? Bağlam, sonucu ihtiyaçlarınıza göre şekillendirmeye yardımcı olur.
Açıklayıcı bir dil kullanın
Duyguyu, stili veya açıklığı yansıtan sıfatlar kullanın (örneğin, “kendinden emin”, “minimalist”, “yüksek enerjili”, “sakin tempolu”).
Yineleyin ve iyileştirin
İlk denemenizle yetinmeyin. Küçük prompt ayarları, tüm medya türlerinde çok daha iyi sonuçlar elde etmenizi sağlayabilir!
Prompt yazma için en iyi uygulamalar, ne oluşturduğunuza bağlı olarak biraz değişebilir
Aşağıdaki kaynakları inceleyerek her bir türü daha derinlemesine keşfedin ve prompt'larınızdan en yüksek verimi alın!
Adım 5: Sahnenizi AI Studio'da oluşturun ve mükemmelleştirin
Artık metniniz ve avatarınız hazır olduğuna göre, mesajınızı HeyGen’in AI Studio editöründe hayata geçirmenin zamanı geldi; videonuzun her bir bölümünü düzenlemek, geliştirmek ve cilalamak çok kolay — üstelik hiçbir video düzenleme deneyimi gerektirmez!
- Sahnelerinizi birkaç dakika içinde tasarlayın: Marka Kiti veya Şablonlar (1. Adımda oluşturduğunuz).
- Mesajınızı ekrandaki metin veya görsellerle güçlendirin ve bunların görünmesini/kaybolmasını Animasyonlar ile tetikleyin.
- Yüksek kaliteli b-roll videolar için HeyGen’in stok medya kitaplığını telifsiz olarak inceleyin.
- Videonuza pürüzsüz ve profesyonel bir görünüm kazandırmak için Premium Scene Transitions kullanın.
- Videolarınızı daha ilgi çekici ve erişilebilir hale getirmek için altyazılar ekleyip özelleştirin.
- Çevirin videolarınızı küresel öğrenenlere, ekip arkadaşlarınıza ve hedef kitlelere ulaştırmak için.
- SCORM uyumlu bir LMS mi kullanıyorsunuz? Kurumsal plan kullanıcıları iş akışlarını SCORM dışa aktarımları ile kolaylaştırır.
İpucu
Eğitim videolarınızın birden fazla versiyonunu oluşturup karşılaştırarak etkileşimi, bilgi kalıcılığını ve öğrenenlerin sonuçlarını en çok hangi versiyonun iyileştirdiğini görün.
Profesyonel gibi düzenlemeye hazır mısınız?
Ziyaret edin HeyGen Academy: AI Studio, HeyGen’in tüm düzenleme özelliklerini kapsayan kapsamlı bir video kursu.
En iyi uygulamalar: Telaffuzu, duyguları ve tonlamaları ayarlayın
Avatarınızın tam istediğiniz gibi ses çıkarmasını mı istiyorsunuz? HeyGen, gerçek hayattaki gibi doğal ve doğru bir anlatım için seslendirmeleri ince ayarlarla düzenlemenizi sağlayan güçlü araçlar sunar.
Özellik
Fonksiyon
Şunun için kullanın
Script Panel içinde doğrudan duraklamalar ekleyin ve belirli kelimelerin telaffuzunu ayarlayın
İstediğiniz ton, tempo ve telaffuzla bir ses dosyası yükleyin veya kaydedin, bırakın herhangi bir avatar bunu kendi sesiyle iletsin
Bir senaryonun duygu ve tonunu tek tıkla şekillendirin
Farklı duygusal tonlara sahip ek kayıtlar yükleyerek Özel Sesinizin kapsamını genişletin. Her ana en uygun olanı seçin.
Nasıl çalıştığını görmek ister misiniz?
Şu içeriği izleyin: HeyGen Academy: AI Studio - Pronunciation module ile bu özellikleri uygulamada görün ve kendi projelerinizde nasıl kullanacağınızı öğrenin.
Etkisini ölçeklendirme stratejileri
İster yeni pazarlara ulaşın, ister neyin işe yaradığını test edin ya da içeriği farklı kitlelere göre uyarlayın, bu gelişmiş en iyi uygulamalar ve araçlar, etkinizi hassasiyetle ölçeklendirmenize yardımcı olacaktır.
Çeviriyle küreselleşin
Öğrenin videolarınızı nasıl çevireceğinizi ve yerelleştireceğinizi 175’ten fazla dil ve lehçeye, üstelik dublaj veya seslendirme sanatçılarına gerek kalmadan.
HeyGen’in Brand Voice özelliğini kullanarak belirli kelimelerin nasıl ele alınacağını özelleştirip (örneğin marka adı telaffuzları, belirli terimlerin çevirisini zorunlu kılma veya engelleme) çevrilmiş videolarda tutarlılık sağlayın.
Enterprise ve Team planı kullanıcıları ayrıca Proofread özelliğimizi kullanarak çevrilmiş metinlerde doğrudan düzenleme de yapabilir.
İlham mı arıyorsunuz? Şuna göz atın: Trivago’nun TV reklamlarını aynı anda 30 pazarda yerelleştirmek için HeyGen’i nasıl kullandığı.
Esnek, güncellenebilir içerikle değişim yönetimini destekleyin
Değişim süreklidir ve öğrenme materyallerinizin buna ayak uydurması gerekir. İster tam bir kurs modülünü yeniliyor olun ister tek bir eğitim videosunu güncelliyor olun, yeniden çekim ve kurgulama gerektiren geleneksel içerik üretimi, küçük bir güncellemeyi bile büyük bir işe dönüştürebilir.
HeyGen ile videoları güncellemek günler değil, sadece dakikalar alır. Senaryoları değiştirin, metni düzenleyin, görselleri yenileyin ve sadece birkaç tıklamayla yeni sürümler oluşturun. Artık darboğaz yok. Kuruluşunuz ne kadar hızlı hareket ediyorsa, öğrenenlerinizin de o kadar hızlı uyum sağlamasına yardımcı olan hızlı ve esnek videolar var. Daha fazlasını öğrenin: HeyGen for change management.
Erişilebilirlik ve ölçeklenebilir kapsayıcı öğrenme
Günümüzün öğrenme ortamlarında erişilebilirlik bir seçenek değil, zorunluluktur. Öğrenenler çok çeşitli yeteneklere, tercihlere ve dijital okuryazarlık düzeylerine sahiptir ve içeriğinizin bunu yansıtması gerekir.
Şu rehberimize göz atın: çeşitli öğrenen ihtiyaçlarını karşılayan erişilebilir eğitim videoları nasıl oluşturulur görsel ve işitsel erişilebilirlik ihtiyaçlarına kolayca uyum sağlama, mikro öğrenme modülleri oluşturma ve kültürel farklılıklara göre uyarlama hakkında daha fazla bilgi edinmek için.
Etkileşimli avatar
İster uyum eğitimi veriyor olun ister yeni çalışanları işe alıştırıyor olun, Interactive Avatars pasif videoları etkileşimi artıran, içeriği kişiselleştiren ve öğrenenleri harekete geçiren dinamik, çift yönlü öğrenme deneyimlerine dönüştürür.
İlham mı arıyorsunuz? Interactive Avatar demo sayfamızı ziyaret edin ve HeyGen’in 7/24 hizmet veren İK uyumluluk eğitimi uzmanı Judy ile sohbet edin!
Kullanım alanı #1: eğitim kursları
İster yeni pazarlara açılıyor, ister neyin işe yaradığını test ediyor, ister içeriğinizi farklı kitlelere göre uyarlıyor olun, bu gelişmiş en iyi uygulamalar ve araçlar, etkinizi hassasiyetle ölçeklendirmenize yardımcı olacaktır.
Müşteri hikayeleri ve örnekler
Komatsu, çok dilli YZ videolarıyla küresel çalışan eğitim ve gelişimini sadeleştiriyor
Miro, kolay çeviri ve değişiklik yönetimiyle eğitim içeriklerini ölçeklendiriyor
AI Smart Ventures, ilgi çekici eğitim kurslarıyla binlerce kişiyi eğitti
Şunlar için ideal
Şunlar için idealdir: eğitim tasarımcıları, öğrenme ve gelişim ekipleri, İK, satış etkinleştirme ekipleri
En iyi uygulamalar
İçeriği modüler parçalara ayırın
Eğitiminizi ideal olarak her biri 3-7 dakika süren, kısa ve odaklı bölümlere ayırın. Bu yaklaşım aralıklı öğrenmeyi, daha kolay güncellemeleri ve daha güçlü kalıcılığı destekler.
Yalnızca içeriğe değil, açıklığa odaklanarak metin yazın
Sohbet havasında yazın, karmaşık fikirleri basitleştirin ve jargon kullanmaktan kaçının. İçeriğinizi canlandırmak için hikâye anlatımı, benzetmeler ve gerçek hayattan örnekler kullanın.
Görsel tasarımı bilinçli yapın
Mesajınızı güçlendirmek için görseller kullanın. Farklı öğrenme stillerini desteklemek amacıyla avatar sunucuları, ilgili grafikler, ekran kayıtları, animasyonlar veya b-roll görüntülerle birleştirin.
Katmanlı etkileşimle etkileşimi artırın
Dersinizi, düşünmeye teşvik eden, bilgi kontrolü sağlayan veya takip egzersizleri sunan etkileyici videolarla zenginleştirin.
Test edin ve iyileştirin
Değişiklik yönetimini kolaylaştırmak için HeyGen'den yararlanarak geri bildirimleri sürekli olarak toplayın ve entegre edin.
Öne çıkan özellikler
- Varlıklar: ekran kayıtları ve mesajınızı güçlendiren grafikler gibi faydalı görsellerle öğrenme deneyimlerinizi zenginleştirin
- Şablonlar: Kursunuzun görsel tasarımını tutarlı tutmak için şablonları kullanarak veya oluşturarak zamandan tasarruf edin ve içeriğinizi güçlendirin
- Generate Looks: avatar eğitmeninizin kıyafetini, ortamını veya pozunu konuya ya da hedef kitleye uyarlamak için metin prompt'ları kullanın
Kullanım senaryosu #2: Eğitim ve işe alıştırma
Müşteri hikayeleri ve örnekler
Lattice, dakikalar içinde hazırlanan kişiselleştirilmiş işe alım videolarıyla yüzlerce yeni çalışanı karşıladı
Copient.ai, interaktif avatar teknolojisiyle satış eğitiminde standartları yeniden belirliyor
Sibelco, yapay zeka videolarıyla iç iletişimi ve eğitim tamamlama süreçlerini modernize etti
Şunlar için ideal
Eğitim Tasarımcıları, Öğrenme ve Gelişim, Satış Etkinleştirme, İK, Uyum, Kurumiçi İletişim
En iyi uygulamalar
Temel unsurlarla başlayın
Öğrenenlerin hemen ihtiyaç duyacağı şirket değerleri, araçlar, iş akışları veya güvenlik protokolleri gibi bilgilere odaklanın. İlk modüllerde kapsamlılıktan çok açıklığı ve faydayı önceliklendirin.
Kısa ve hedefe yönelik tutun
Her seferinde tek bir konuyu ele alan, kısa ve hedef odaklı videolar (2–5 dakika) hazırlamaya odaklanın. Bu, öğrenenlerin bilgiyi daha kolay özümsemesini ve ihtiyaç duyduklarında belirli bölümlere geri dönmesini sağlar.
Sıcakkanlı ve kişisel hale getirin
Samimi, insan odaklı bir ton oluşturmak için avatarlar kullanın. Mümkün olduğunda adlar, roller veya departmanlarla kişiselleştirerek işe alıştırma sürecini ilgili ve kuruma özel hale getirin.
Farklı dikkat sürelerine göre tasarlayın
Özellikle mobilde veya videolar ses kapalıyken izlendiğinde, anlamayı desteklemek için altyazılar, hareket ve çarpıcı görseller kullanın.
Sadece uyumu değil, güveni de oluşturun
İçeriği, öğrenenlerin karşılaşabileceği gerçek durumlar etrafında kurgulayın. Süreçlerin ve politikaların onlara yalnızca ne yapmaları gerektiğini söylemekle kalmayıp, nasıl başarılı olmalarına yardımcı olduğunu gösterin.
Güncellemeleri planlayın
Şirket politikaları, araçlar ve organizasyon yapıları zamanla değişir. HeyGen’in hızlı düzenleme araçlarını kullanarak, tam bir yeniden çekime gerek kalmadan tek tek sahneleri veya videoları hızla güncelleyin.
Öne çıkan özellikler
- Özel avatarlar: Onboarding sürecinize dijital ikizler veya departmana özel sunucularla insani bir dokunuş katın; eğitimlerinizi tanıdık ve markanıza uygun bir sesle sunun.
- Kişiselleştirilmiş video: Yeni işe başlayanları isimleriyle karşılayan ve işe alım sürecini kolaylaştırmak, etkileşimi artırmak için departman veya bölge gibi diğer değişkenleri özelleştiren kişiselleştirilmiş videolar oluşturun.
- Marka Kiti: Onaylı logolar, yazı tipleri, renkler ve varlıklarla bir Marka Kiti oluşturarak görsel marka tutarlılığını koruyun.
Kullanım alanı #3: Çeviri ve erişilebilirlik
Müşteri hikayeleri ve örnekler
Würth Group, video çeviri maliyetlerini %80 ve prodüksiyon süresini %50 azalttı
Rosetta Stone video çeviri süresini %75 azalttı
Dünya Ekonomik Forumu konuşmacısı ve Arjantin Cumhurbaşkanı konukları beş dilde karşıladı
Şunlar için ideal
Öğretim tasarımcıları, kurumsal iletişim, öğrenme ve gelişim, İK, uyumluluk
En iyi uygulamalar
Dil ve kültüre göre yerelleştirin
İçerikleri onların kendi dilinde ve bölgesel olarak uygun avatarlar, aksanlar ve görsellerle sunarak öğrenenlerin etkileşimini artırın.
İşitsel erişilebilirliği destekleyin
altyazılar, çeviri altyazıları, ekrandaki metin vurguları, yazılı dökümler içeren veya daha net bir ritim için ses hızını ayarladığınız birden fazla video versiyonu oluşturarak.
Görsel erişilebilirlik için optimize edin
videonuzun yüksek kontrastlı renk paletleri, daha büyük yazı tipleri ve sade, dağınıklıktan uzak bir görsel tasarıma sahip ek bir versiyonunu oluşturarak.
Mikro öğrenme modülleri oluşturun
daha uzun videoları kısa, kavrama özel bölümlere ayırarak gezinmeyi ve güncellemeleri kolaylaştırın.
Dijital okuryazarlığı geliştirin
LMS'iniz için veya yeni bir dersin başında, rehberli bir tanıtım videosu ile başlayarak.
Öne çıkan özellikler
- Çeviri: Mevcut içeriğinizi farklı dillere veya bölgesel aksanlara çevirerek ya da yerelleştirerek, yeniden çekim yapmanıza gerek kalmadan küresel kitlelere ulaşın.
- Marka sözlüğü: Tüm videolarınızda tutarlı telaffuz ve çeviri sağlayın
- Genel kullanıma açık avatarlar: Hedef bölgeniz ve kitleniz için en uygun sözcüyü bulmak üzere 700’den fazla çeşitli stok avatar arasından seçim yapın
- Altyazılar: Herhangi bir videoya otomatik olarak altyazı ekleyerek erişilebilirliğini artırın
İpucu
Videonuz ekran kaydı gibi görsellere ihtiyaç duyuyorsa, bunların metninizle uyumlu olduğundan emin olun. Önce metninizi yazın, ardından en iyi zamanlamayı yakalamak için ekranınızı anlatımla senkronize şekilde kaydederken sesi oynatmak üzere önizleme düğmesini kullanın.
