L&D için HeyGen: Yapay zeka video oluşturma için kapsamlı başlangıç rehberi

YZ L&D video hızlı başlangıç rehberinize hoş geldiniz

Daha fazla video içerik oluşturmak istiyorsunuz ama kendinizi kısıtlanmış mı hissediyorsunuz

zaman, bütçe veya prodüksiyon kaynaklarının kısıtlı olması sizi geri mi tutuyor? Yalnız değilsiniz. İyi haber şu ki: HeyGen ile, geleneksel prodüksiyonlardan çok daha iyi görünen videoları maliyetin ve sürenin çok küçük bir kısmına üretebilir, çevirebilir ve uyarlayabilirsiniz.

Bu rehber, yapay zeka videosuyla seviyeyi yükseltmeye hazır öğrenme profesyonelleri, eğitim tasarımcıları ve eğitim içeriği üreticileri için hazırlanmıştır. Kameralara, stüdyolara veya ekranda yer alacak yeteneklere ihtiyaç duymadan, fikir aşamasından eğitime uzanan süreçte yüksek kaliteli ve ölçeklenebilir içerikler oluşturmayı öğreneceksiniz.

Öne çıkan kullanım alanları: öğrenme profesyonelleri HeyGen'i nasıl kullanıyor?

HeyGen yalnızca bir video aracı değildir. Hızlı hareket etmesi, içeriği ölçeklendirmesi ve kaliteyi feda etmeden sonuç üretmesi gereken öğrenme profesyonelleri için tasarlanmış yaratıcı bir motordur. Eğitimlerden çok dilli eğitim videolarına kadar, farklı görevlerdeki öğrenme profesyonellerinin HeyGen’i ölçeklenebilir, yüksek etkili videolar oluşturmak için nasıl kullandığına dair bazı örnekler aşağıdadır.