SCORM dışa aktarma

HeyGen videolarınızı öğrenme yönetim sistemleri için SCORM uyumlu paketlere dönüştürün. Öğrenenlerin ilerlemesini takip edin, tamamlama eşiklerini belirleyin ve ölçülebilir eğitim içerikleri sunun.

SCORM dışa aktarma ne yapar

SCORM, çoğu öğrenme platformunun kurs ilerlemesini ve tamamlanmasını takip etmek için kullandığı standarttır. HeyGen'in SCORM dışa aktarma özelliği, herhangi bir videoyu, katılımcılar içeriğinizi izlediğinde ve tamamladığında bunu raporlayan, LMS'e hazır bir pakete dönüştürür.

Bir videoyu SCORM olarak dışa aktarın

Panelinizden dışa aktarmak istediğiniz videoyu seçin ve İndir'e tıklayın. SCORM olarak dışa aktarmayı etkinleştirin, SCORM sürümünüzü (1.2 veya 2004 4th Edition) seçin ve tamamlama eşiğini ayarlayın. ZIP dosyasını indirmek için SCORM Paketini Dışa Aktar'a tıklayın.

SCORM paketini LMS'inizde kullanın

ZIP dosyasını LMS'inize SCORM içe aktarma özelliğini kullanarak yükleyin. Videonuz, belirlediğiniz eşik değerine göre yerleşik ilerleme takibi olan bir kurs modülü olarak çalışacaktır.

Etkileşimli öğeler

Etkileşimli öğrenme yolları için AI Studio'da sınavlar ve dallanan videolar ekleyin. Öğrenenler, tek bir doğrusal zaman çizelgesi izlemek yerine içerik içinde farklı yollar seçip soruları yanıtlayabilir.

Otomatik SCORM

SCORM paketinizi indirirken HeyGen üzerinde Host video seçeneğini tercih edin. Bu sayede videonuzu HeyGen'de güncellediğinizde, her değişiklik yaptığınızda yeni bir paket yeniden yüklemenize gerek kalmadan, güncellemeler otomatik olarak LMS'inizde görünür.