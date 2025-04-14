เปลี่ยนหน้าเว็บใดก็ได้ให้กลายเป็นวิดีโอเล่าเรื่องแบบมืออาชีพภายในไม่กี่นาทีด้วยเครื่องมือ url to video ของ HeyGen วางลิงก์ เลือกสไตล์ภาพ แล้วรับวิดีโอสมบูรณ์พร้อมคำบรรยาย เสียงบรรยาย และแอนิเมชัน
ทำไมแบรนด์ต่างๆ ถึงเลือก HeyGen สำหรับสร้างวิดีโอการ์ดเชิญงานแต่งงาน
สร้างวิดีโอจากข้อความแบบเฉพาะบุคคลได้ในไม่ถึง 1 นาที
ข้ามขั้นตอนการโปรดักชันไปได้เลย เพียงวางรายละเอียดงานแต่งของคุณลงในตัวแก้ไข เลือกธีมภาพที่ต้องการ แล้วแพลตฟอร์มจะสร้างวิดีโอการ์ดเชิญงานแต่งงานแบบสมบูรณ์ให้โดยอัตโนมัติ ทุกดีเทลตั้งแต่ชื่อและวันที่ ไปจนถึงสถานที่จัดงานและธีมการแต่งกาย จะถูกถักทอเป็นวิดีโอสไตล์ภาพยนตร์คุณภาพสูงแปลงสคริปต์เป็นวิดีโอโดยไม่ต้องมีประสบการณ์มาก่อน จากหน้าว่างๆ ไปสู่วิดีโอพร้อมแชร์ได้ ในเวลาเท่ากับที่ใช้พิมพ์ข้อความหนึ่งข้อความ
เลือกดูเทมเพลตวิดีโอปรับแต่งได้กว่า 1,000 แบบ
เลือกชมคลังเทมเพลตวิดีโอการ์ดเชิญงานแต่งงานกว่า 1,000 แบบ ครอบคลุมทุกสไตล์ทั้งโรแมนติก โมเดิร์น รัสติก ปาร์ตี้ในสวน ไปจนถึงงานแต่งปลายทาง ทุกเทมเพลตปรับแต่งได้เต็มรูปแบบ: เปลี่ยนโทนสี อัปเดตฟอนต์ ปรับจังหวะวิดีโอ และใส่รูปคู่หรือฟุตเทจสถานที่จัดงานของคุณเองด้วยฟีเจอร์ image to video เลือกเทมเพลตที่เข้ากับธีมงานแต่งของคุณที่สุดแล้วปรับให้เป็นสไตล์เฉพาะตัว ไม่ว่าวันสำคัญของคุณจะเป็นงานดินเนอร์หรูแบบแบล็กไทหรือพิธีริมทะเล ก็มีสไตล์ที่ตรงกับภาพในฝันของคุณ
ตัดต่อวิดีโอแบบลากแล้ววาง ไม่ต้องมีทักษะมาก่อน
สร้างวิดีโอการ์ดเชิญงานแต่งได้โดยไม่ต้องยุ่งกับไทม์ไลน์หรือเรียนรู้ซอฟต์แวร์ซับซ้อน ใช้ตัวแก้ไขแบบลากแล้ววางเพื่อจัดลำดับฉากใหม่ อัปโหลดรูปภาพ สลับแทร็กเสียง ตัดต่อคลิป และครอปภาพได้ด้วยเครื่องมือควบคุมที่ใช้งานง่าย พรีวิววิดีโอของคุณได้ทุกขั้นตอนและแก้ไขได้ทันทีโดยไม่ต้องเรนเดอร์โปรเจกต์ใหม่ทั้งหมด วิดีโอเอดิเตอร์จะจัดการด้านเทคนิคให้ทั้งหมดเพื่อให้คุณโฟกัสกับดีไซน์และข้อความได้เต็มที่
เสียงบรรยายธรรมชาติแบบไม่ต้องอัดเสียงเอง
เพิ่มเสียงบรรยายโทนอบอุ่นเหมือนคนพูดจริงให้กับวิดีโอการ์ดเชิญงานแต่งของคุณได้โดยไม่ต้องยืนหน้ามไมโครโฟน เลือกใช้เสียง AI ธรรมชาติหลากหลายสไตล์ ครอบคลุมสำเนียงและโทนเสียงนับสิบแบบ หรือโคลนเสียงของคุณเองจากตัวอย่างเสียงสั้นๆ ด้วยการโคลนเสียงเสียงบรรยายจะซิงก์เข้ากับข้อความและภาพบนหน้าจออย่างแม่นยำ ทำให้การ์ดเชิญของคุณมีความเป็นส่วนตัวและใกล้ชิดกว่าข้อความธรรมดาที่ไม่สามารถให้ประสบการณ์แบบนี้ได้
คำเชิญหลายภาษาสำหรับรายชื่อแขกทั่วโลก
งานแต่งงานปลายทางและครอบครัวหลากหลายวัฒนธรรมมักต้องใช้งานเชิญในหลายภาษา แปลวิดีโองานเชิญแต่งงานของคุณเป็นมากกว่า 175 ภาษา รวมถึง Marathi, Hindi, Spanish, Arabic และ French พร้อมเสียงบรรยายที่เป็นธรรมชาติและการลิปซิงก์ที่แม่นยำตลอดทั้งวิดีโอด้วย video translator ของ HeyGen สร้างเวอร์ชันภาษาอังกฤษก่อน จากนั้นสร้างเวอร์ชันภาษาอื่นได้ภายในไม่กี่นาทีโดยไม่ต้องสร้างวิดีโอใหม่ตั้งแต่ต้น
กรณีการใช้งานของเครื่องมือสร้างวิดีโอการ์ดเชิญงานแต่งงาน
Traditional paper invitations do not capture tone, excitement, or personality. When guests are spread across cities and countries, a wedding video invitation lands differently. Write your important details, pair them with the right music and video clips, and send something that feels personal even when delivered to a phone screen thousands of miles away. Guests feel included from the moment the invite arrives, before they have even RSVP'd.
Announcing your engagement or sharing your save-the-date on Instagram, TikTok, or Facebook requires something more eye-catching than a photo with text overlay. A wedding invitation video created with the video generator gives you a scroll-stopping clip that showcases your date, venue, and vibe in seconds. Share your wedding invitation video to your feed, add it to your Stories, or pin it to your profile. No videographer or editing app required.
When your guest list spans two languages or two cultures, a single-language invitation leaves half the room feeling like an afterthought. Want to create a beautifully designed Marathi wedding invitation video alongside an English version? Produce one video in your primary language, then generate a fully localized version using AI dubbing for the second. Both versions carry the same warmth, pacing, and visual quality, so every guest feels the invitation was made for them.
Wedding planning platforms and email invitations are practical but rarely memorable. Embedding an online wedding invitation video into your digital invite suite changes the experience entirely. Instead of a block of text, guests receive a produced, narrated video that walks them through your important details with music and visuals. It takes the same information and makes it feel like a celebration. Use the text to video workflow to create it from the copy you have already written.
Booking venues and locking dates happens months before full invitation suites are ready. A save-the-date wedding video lets you communicate urgency and excitement early without waiting for all the details to be finalized. Write the essentials, pick a style from the selection of free templates, and generate a short, gorgeous clip that guests can save immediately. The invitation video format is flexible enough to work for save-the-dates, formal invitations, and day-of welcome messages alike.
The first thing guests see when they land on your wedding website should stun them and set the tone for your big day. A short welcome video with your names, your love story, and your wedding details creates an immediate emotional connection. Use the AI Studio to upload photos and videos, choose background music, and refine the pacing until the video feels exactly right.
วิธีสร้างวิดีโอการ์ดเชิญงานแต่งงาน
สร้างวิดีโอการ์ดเชิญงานแต่งงานใน 4 ขั้นตอน ตั้งแต่รายละเอียดรายชื่อแขกจนกลายเป็นคลิปสวยพร้อมแชร์ได้ทุกช่องทาง
พิมพ์ชื่อของคุณ วันที่จัดงานแต่งงาน สถานที่จัดงาน ชุดที่ควรสวม และข้อมูลอื่นๆ ที่ต้องการใส่ เพิ่มข้อความส่วนตัวสั้นๆ หรือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเสียงบรรยาย
เรียกดูคลังเทมเพลตและเลือกสไตล์ภาพที่เหมาะกับงานแต่งของคุณ ปรับสี เพลง จังหวะ และเลย์เอาต์ให้เข้ากับธีมงานของคุณ
เลือกเสียงบรรยาย เพิ่มรูปภาพของคุณเอง และปรับจูนจังหวะเวลาได้อย่างละเอียด ทุกองค์ประกอบปรับแก้ได้โดยตรงในตัวแก้ไข โดยไม่ต้องมีทักษะด้านเทคนิค
ดาวน์โหลดวิดีโอการ์ดเชิญงานแต่งงานที่เสร็จสมบูรณ์ของคุณเป็นไฟล์ MP4 หรือคลิปแนวตั้ง แล้วแชร์ผ่าน WhatsApp, Instagram, อีเมล หรือเว็บไซต์งานแต่งงานของคุณ
วิดีโอการ์ดเชิญงานแต่งงานคือคลิปสั้นๆ ที่ถูกสร้างขึ้นอย่างมืออาชีพเพื่อสื่อสารรายละเอียดงานแต่งของคุณ เช่น วัน เวลา สถานที่ และบรรยากาศของงาน ผ่านภาพ เสียงบรรยาย และดนตรี แทนการใช้ข้อความนิ่งๆ คุณเพียงกรอกข้อมูลงานแต่ง เลือกสไตล์ภาพที่ต้องการ แล้วแพลตฟอร์มจะสร้างวิดีโอสำเร็จรูปให้อัตโนมัติ โดยไม่ต้องถ่ายทำ ไม่ต้องใช้โปรแกรมตัดต่อ หรือมีประสบการณ์ด้านดีไซน์ ผลลัพธ์คือวิดีโอที่ดูเนี้ยบ แชร์ต่อได้ง่าย และถ่ายทอดความรู้สึกของงานได้ดีกว่าการ์ดกระดาษทั่วไป
ได้ ระดับของการปรับให้เป็นแบบเฉพาะบุคคลทำได้มากกว่าการ์ดเชิญแบบพิมพ์ส่วนใหญ่ คุณสามารถใส่รูปของตัวเอง เพิ่มเสียงที่ฟังดูเหมือนเสียงคุณด้วยเทคโนโลยี AI voice generator อัปโหลดฟุตเทจจากการถ่ายพรีเวดดิ้ง และเขียนข้อความแบบตรงเป๊ะตามที่ต้องการ วิดีโอสุดท้ายจะสะท้อนชื่อของคุณ เรื่องราวของคุณ และสไตล์ของคุณ
วิดีโอการ์ดเชิญงานแต่งงานส่วนใหญ่มักมีความยาวประมาณ 30 ถึง 90 วินาที ซึ่งเพียงพอสำหรับบอกข้อมูลสำคัญทั้งหมด สร้างบรรยากาศ และทำให้แขกรู้สึกตื่นเต้นโดยไม่ยืดเยื้อ เวอร์ชันสั้นแบบ Short-form (15 ถึง 30 วินาที) เหมาะกับ Instagram Stories และ WhatsApp ส่วนเวอร์ชันที่ยาวขึ้นเล็กน้อยเหมาะสำหรับเว็บไซต์งานแต่งงานและอีเมล
ได้ อัปโหลดรูปถ่ายหมั้นหรือรูปภาพส่วนตัวใดๆ โดยตรงเข้าสู่ตัวแก้ไข แล้วแพลตฟอร์มจะผสานรูปเหล่านั้นเข้ากับวิดีโอพร้อมกราฟิกเคลื่อนไหว เลเยอร์ซ้อน และเพลงimage to videoเพื่อแปลงภาพนิ่งให้กลายเป็นฉากแอนิเมชันที่มีการทรานซิชันลื่นไหล
การสร้างวิดีโอการ์ดเชิญงานแต่งงานภาษามราฐีใช้เวิร์กโฟลว์แบบเดียวกับภาษาอื่นๆ เขียนสคริปต์หรือรายละเอียดงานแต่งของคุณเป็นภาษาอังกฤษ สร้างวิดีโอ จากนั้นใช้video translatorเพื่อสร้างเวอร์ชันภาษามราฐีที่มีเสียงบรรยายเป็นธรรมชาติและลิปซิงก์ตรงปาก คุณยังสามารถพิมพ์หรือวางสคริปต์เป็นภาษามราฐีโดยตรง แล้วแพลตฟอร์มจะสร้างวิดีโอให้ภายในไม่กี่นาที วิธีนี้ใช้ได้กับทุกภาษาท้องถิ่นของอินเดียรวมถึงภาษาฮินดี ทมิฬ เตลูกู และคุชราต จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับครอบครัวที่ฉลองงานร่วมกันข้ามหลายชุมชนภาษา
ได้ เมื่อวิดีโอการ์ดเชิญงานแต่งหลักของคุณเสร็จแล้ว สามารถสร้างเวอร์ชันแปลเป็นภาษาต่างๆ ได้มากกว่า 175 ภาษาโดยใช้ตัวแปลวิดีโอ ระบบจะพากย์เสียงบรรยายใหม่เป็นภาษาปลายทางด้วยเสียงที่ฟังเป็นธรรมชาติและคงจังหวะเวลาเดิมไว้ ไม่จำเป็นต้องสร้างวิดีโอใหม่หรือเขียนสคริปต์ใหม่ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับครอบครัวหลากหลายวัฒนธรรม งานแต่งปลายทาง และรายชื่อแขกที่กระจายอยู่หลายประเทศ
คุณสามารถสร้างวิดีโอการ์ดเชิญงานแต่งงานฟรีได้โดยไม่ต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ใดๆ เพียงเปิดเครื่องมือสร้างวิดีโอการ์ดเชิญงานแต่งงานออนไลน์ในเบราว์เซอร์ เลือกเทมเพลตฟรีที่ต้องการ ใส่รายละเอียดงานแต่งงาน แล้วคลิกเพื่อสร้างวิดีโอของคุณ แผนใช้ฟรีไม่ต้องใช้บัตรเครดิต และให้คุณส่งออกและแชร์การ์ดเชิญที่เสร็จสมบูรณ์ได้ แผนแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $24 ต่อเดือน จะปลดล็อกเทมเพลตวิดีโอการ์ดเชิญงานแต่งงานเพิ่มเติม ความยาววิดีโอที่มากขึ้น และฟีเจอร์โคลนเสียง สำหรับครีเอเตอร์รายบุคคลแผน Creatorเริ่มต้นที่ $29
การจ้างช่างวิดีโอเพื่อทำวิดีโอเชิญชวนมักต้องใช้วันถ่ายทำ เวลาในการตัดต่อ และงบประมาณตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลายพันดอลลาร์ ใช้เวลาส่งมอบเป็นวันหรือเป็นสัปดาห์ แพลตฟอร์มนี้ช่วยสร้างผลงานที่ใกล้เคียงกันได้จากแค่ข้อความและรูปภาพ ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมง คุณควบคุมได้ทุกองค์ประกอบ แก้ไขได้ไม่จำกัด และสร้างหลายเวอร์ชันสำหรับหลายช่องทางได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเวิร์กโฟลว์แบบ faceless videoหมายถึงไม่ต้องใช้กล้อง ไม่ต้องนัดเวลา และไม่ต้องรอ
ได้ เมื่อวิดีโอการ์ดเชิญงานแต่งของคุณถูกส่งออกแล้ว คุณสามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ MP4 ในอัตราส่วนภาพที่เหมาะกับแพลตฟอร์มของคุณได้ รวมถึงฟอร์แมตแนวตั้งที่ปรับให้เหมาะสำหรับ Instagram Stories, Reels และสถานะ WhatsAppตัวสร้าง Reelsเพื่อการส่งออกวิดีโอแนวตั้งแบบสั้น และใช้อัตราส่วนมาตรฐาน 16:9 สำหรับเว็บไซต์งานแต่งและการฝังวิดีโอในอีเมล
ได้ กลับไปที่ตัวแก้ไข อัปเดตรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในสคริปต์หรือองค์ประกอบภาพ แล้วเรนเดอร์ใหม่ วิดีโอที่อัปเดตจะพร้อมใช้งานภายในไม่กี่นาที นี่คือหนึ่งในข้อได้เปรียบที่ใช้งานได้จริงที่สุดเมื่อเทียบกับการ์ดเชิญแบบพิมพ์กระดาษ: ถ้าสถานที่จัดงานเปลี่ยน เวลาเริ่มงานขยับ หรืออยากเพิ่มรายละเอียดใดๆ ก็แค่สร้างเวอร์ชันใหม่โดยไม่ต้องพิมพ์หรือออกแบบใหม่ทั้งหมด
