Real Estate Video Maker: สร้างวิดีโออสังหาริมทรัพย์ที่โดดเด่น

เปลี่ยนคำบรรยายทรัพย์สินให้กลายเป็นวิดีโอโฆษณาพร้อมใช้งานได้ในไม่กี่นาที เครื่องมือสร้างวิดีโออสังหาริมทรัพย์นี้ช่วยจัดการทั้งสคริปต์ เสียงบรรยาย และภาพให้ครบ ทำให้คุณโปรโมตบ้าน อัปเดตสถานการณ์ตลาด และสร้างแบรนด์ได้โดยไม่ต้องถ่ายทำเอง

AI real estate video maker creating a stunning property listing video.
141,999,561วิดีโอที่สร้างแล้ว
116,756,600อวตารที่สร้างแล้ว
19,584,524วิดีโอที่แปลแล้ว
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ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต
คุณสมบัติเด่น

ฟีเจอร์ที่ทำให้การทำการตลาดอสังหาริมทรัพย์เป็นเรื่องง่าย

เปลี่ยนรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ให้กลายเป็นวิดีโอ

วางคำอธิบายทรัพย์สิน จุดเด่น และราคา เวิร์กโฟลว์แปลงข้อความเป็นวิดีโอด้วย AI นี้จะจัดการสร้างวิดีโอตั้งแต่ต้นจนจบ ทั้งเขียนสคริปต์จังหวะการเล่าเรื่องและใส่ภาพประกอบ ให้คุณสร้างวิดีโอทรัพย์สินและเผยแพร่ประกาศใหม่ได้ในวันเดียวกัน

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AI video generation from real estate property listings.

เปลี่ยนภาพประกาศให้มีชีวิตด้วยแอนิเมชัน

อัปโหลดรูปภาพประกาศของคุณแล้วแปลงให้กลายเป็นวิดีโอทัวร์แบบเคลื่อนไหวพร้อมแพนกล้อง ซูม และแอนิเมชันในสไตล์ภาพยนตร์ เอนจินแปลงภาพเป็นวิดีโอจะเพิ่มการเคลื่อนไหว ทรานซิชัน และเสียงบรรยายให้อัตโนมัติ ทำให้ชุดรูปภาพไม่กี่รูปกลายเป็นวิดีโอพาชมทรัพย์สินแบบมืออาชีพที่โชว์มุมสวยที่สุดให้ผู้ซื้อที่สนใจเห็นได้อย่างชัดเจน

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Virtual property walkthrough created with AI animation.

ตัดต่อวิดีโอให้สะอาดด้วย Speech Cleanup

อัดวิดีโอของคุณเพียงครั้งเดียวแล้วให้ Speech Cleanup จัดการตัดต่อวิดีโอให้โดยอัตโนมัติ ใช้ฟีเจอร์ AI อย่างการตัดส่วนเกินอัตโนมัติเพื่อเอาคำฟุ่มเฟือย ช่วงหยุดนาน และการอัดซ้ำออกไป แทนที่จะได้จัมป์คัตที่สะดุด เครื่องมือตัดต่อวิดีโอ AI ในตัวจะต่อคลิปที่ดีที่สุดของคุณเข้าด้วยกันด้วยทรานซิชันที่แทบมองไม่เห็น ช่วยให้ไม่ต้องเสียเวลาอัดใหม่

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AI video editing software for real estate content.

เสียงบรรยายธรรมชาติในมากกว่า 175 ภาษา

เพิ่มเสียงบรรยายที่ฟังเป็นธรรมชาติให้กับวิดีโออสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทได้โดยไม่ต้องจ้างนักพากย์หรืออัดเสียงเอง เครื่องสร้างเสียง AI จะบรรยายสคริปต์ของคุณได้มากกว่า 175 ภาษาและสำเนียง ช่วยให้คุณปรับแต่งประกาศขายให้เหมาะกับผู้ซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศในภาษาที่พวกเขาใช้ในชีวิตประจำวัน

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AI video creator interface with multilingual voiceover options for real estate.

เทมเพลตวิดีโออสังหาริมทรัพย์สำเร็จรูป

เริ่มต้นจากเทมเพลตดีไซน์ระดับมืออาชีพหลากหลายแบบเพื่อสร้างวิดีโอที่สวยงามและดูเป็นมืออาชีพ ครอบคลุมทั้ง Just Listed, Open House และเลย์เอาต์แนะนำตัวเอเจนต์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับงานอสังหาริมทรัพย์ เลือกสไตล์ ใส่รายละเอียดของคุณ แล้วให้ตัวสร้างวิดีโอ AI จัดโครงเรื่องให้ครบ ทำให้ทุกลิสติ้งมีมาตรฐานและสอดคล้องกับแบรนด์

เริ่มต้นใช้ฟรี →
AI video generator templates for real estate listings.

ไอเดียและกรณีการใช้งานวิดีโอสำหรับอสังหาริมทรัพย์

วิดีโอโฆษณาและทัวร์ชมทรัพย์สิน

Filming and editing a listing tour takes a videographer, a shoot day, and money. Write the property highlights, highlight key features, and produce polished marketing videos that captivate potential buyers and attract offers the moment a home hits the market.

วิดีโอแนะนำ Agent และสร้างแบรนด์บุคคล

Sellers choose real estate agents they trust, but recording a polished intro is awkward and slow. Turn a short bio into a confident introduction with an AI spokesperson to elevate your personal brand, and personalize it anytime your market area changes.

อัปเดตตลาดอสังหาริมทรัพย์ประจำสัปดาห์ในย่านของคุณ

Saying the same market update on camera every week burns time you do not have. Type your latest stats and let the video script generator shape them into weekly video content, keeping your real estate video marketing consistent without extra effort.

Reels โซเชียลมีเดียสำหรับประกาศขาย

Posting daily on Instagram and TikTok is hard to keep up with. Turn one listing into vertical clips and short video ads with the reel generator, then schedule a steady stream of social ads that powers your video marketing.

วิดีโอคู่มือผู้ซื้อหลายภาษา

International buyers often skip listings they cannot follow. Record a buyer guide once, then use the AI video translator to deliver videos online in 175+ languages with matching lip sync, attracting a wider pool of buyers.

โชว์เคสและคำรับรองจากลูกค้าที่ขายได้

Capturing client testimonials usually means scheduling shoots and chasing busy people. Turn a written success story or sold stats into a polished promo video and social proof ad that helps you win listings and grow your brand.

วิธีการทำงาน

วิธีการทำงานของเครื่องมือสร้างวิดีโออสังหาริมทรัพย์

สร้างวิดีโออสังหาริมทรัพย์ใน 4 ขั้นตอน ตั้งแต่คำบรรยายทรัพย์สินไปจนถึงวิดีโอประกาศขายที่สวยงามพร้อมแชร์

ขั้นตอนที่ 1

เลือกเทมเพลต

เลือกเลย์เอาต์อสังหาริมทรัพย์ กำหนดอัตราส่วนภาพ และเลือกสไตล์ที่เหมาะกับประกาศของคุณ

ขั้นตอนที่ 2

เพิ่มสคริปต์ของคุณ

วางรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์หรือหัวข้อที่ต้องการพูด จากนั้นปรับโทนและจังหวะการพูดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ขั้นตอนที่ 3

ปรับแต่งวิดีโอ

เพิ่มเสียงบรรยาย รูปภาพ คำบรรยายประกอบ เพลง และแบรนด์ของคุณ จากนั้นปรับแต่ละซีนจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 4

สร้างและแชร์

HeyGen เรนเดอร์วิดีโอคุณภาพสูง คมชัด พร้อมโพสต์ลงประกาศและช่องทางโซเชียลของคุณ

Real estate video setup with template selection.
AI video creator interface for adding a real estate script.
Customizing a real estate video walkthrough.
AI-generated real estate social ads ready to share.

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

Real estate video maker คืออะไรและทำงานอย่างไร?

เครื่องมือสร้างวิดีโออสังหาริมทรัพย์คือแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งจะแปลงรายละเอียดทรัพย์สินให้กลายเป็นวิดีโออสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพ เพียงใส่ข้อมูลประกาศขายหรือเขียนพรอมต์สั้นๆ เครื่องมือสร้างสคริปต์เป็นวิดีโอจะจัดการสร้างวิดีโอให้ครบทั้งซีน เสียงบรรยาย และภาพประกอบ วิดีโอของคุณก็พร้อมใช้งานภายในไม่กี่นาที ช่วยให้สร้างวิดีโออสังหาริมทรัพย์แบบมืออาชีพได้โดยไม่ต้องถ่ายทำเอง

สามารถสร้างวิดีโอผู้พูดและวิดีโอทัวร์สำหรับ MLS listings ได้ไหม

ได้แน่นอน สร้างวิดีโอผู้บรรยายแบบ talking head ที่มีผู้นำเสนอพูดตามสคริปต์ของคุณ หรือสร้างวิดีโอแบบไม่เห็นหน้าโดยใช้รูปภาพและเสียงบรรยายก็ได้ คุณสามารถผลิตวิดีโอทัวร์ ทัวร์เสมือนจริง และวิดีโอออนไลน์สำหรับประกาศขายบน MLS ของคุณ เพื่อให้ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์เผยแพร่ได้โดยไม่ต้องตั้งค่ากล้องเองเลย

จะแปลงรูปภาพประกาศขายให้กลายเป็นวิดีโออสังหาริมทรัพย์ได้อย่างไร

อัปโหลดรูปภาพของคุณ เลือกเลย์เอาต์ แล้วเครื่องมือสร้างสไลด์โชว์จะจัดเรียงรูปภาพให้กลายเป็นทัวร์เสมือนจริงแบบเคลื่อนไหวพร้อมแอนิเมชันและทรานซิชัน ลากรูปเพื่อจัดลำดับใหม่ เปิดไลบรารีมีเดียในตัวเพื่อเพิ่มเพลงและสต็อกมีเดีย จากนั้นส่งออกวิดีโอทัวร์ที่เสร็จสมบูรณ์

วิดีโอที่สร้างจะดูมืออาชีพเพียงพอสำหรับประกาศขายอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรีหรือไม่

ได้ คุณสามารถสร้างวิดีโอคุณภาพสูงแบบ HD หรือ 4K ด้วยจังหวะการเล่าเรื่องแบบภาพยนตร์และเสียงบรรยายระดับสตูดิโอ เล่าเรื่องด้วยเสียงของคุณเองผ่านการโคลนเสียงด้วย AI ปรับรายละเอียดให้เหมาะกับบ้านแต่ละหลัง และผลิตวิดีโอแบบเป็นชุดเพื่อยกระดับทุกประกาศขายในพอร์ตโฟลิโอของคุณ

HeyGen เครื่องมือสร้างวิดีโออสังหาริมทรัพย์เปรียบเทียบกับ VEED.io อย่างไร

ทั้งสองแบบใช้งานง่ายด้วยการตัดต่อวิดีโอแบบลากแล้ววาง แต่เครื่องมือสร้างวิดีโออสังหาริมทรัพย์นี้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการทำการตลาดอสังหาฯ แทนที่จะเป็นแค่โปรแกรมตัดต่อทั่วไป คุณจะได้เทมเพลตสำหรับประกาศขาย ระบบพากย์เสียงอัตโนมัติ และการแปลภาษา ช่วยให้ใช้เวลาตัดต่อวิดีโอน้อยลงและมีเวลาโฟกัสกับการขายบ้านมากขึ้น

เครื่องมือสร้างวิดีโออสังหาริมทรัพย์ใช้ฟรีไหม และสามารถสร้างวิดีโอออนไลน์แบบไม่มีลายน้ำได้หรือไม่

HeyGen ให้คุณสร้างวิดีโอออนไลน์ได้ฟรีโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต แต่การส่งออกแบบฟรีจะมีลายน้ำขนาดเล็กอยู่ หากสมัครสมาชิกแบบชำระเงินจะลบลายน้ำออกและปลดล็อกชุดเครื่องมือ AI แบบเต็ม โดยแพ็กเกจเริ่มต้นที่ $24 ต่อเดือนสำหรับวิดีโอที่ยาวขึ้นและการโคลนเสียง

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