เปลี่ยนข่าวใหญ่ของคุณให้กลายเป็นวิดีโอประกาศข่าวลูกน้อยที่สะดุดตาและซึ้งกินใจจนคนดูน้ำตาซึม อัปโหลดรูป เขียนข้อความ แล้วสร้างวิดีโอพร้อมแชร์ได้ในไม่กี่นาทีโดยไม่ต้องใช้กล้อง โปรแกรมตัดต่อ หรือประสบการณ์โปรดักชันใดๆ
ทำไมแบรนด์ต่างๆ ถึงเลือก HeyGen สำหรับสร้างวิดีโอประกาศข่าวลูกน้อย
เปลี่ยนภาพถ่ายใดๆ ให้มีชีวิตได้ทันที
เปลี่ยนภาพเดียวของอัลตราซาวนด์ ห้องเด็ก หรือว่าที่คุณพ่อคุณแม่ ให้กลายเป็นวิดีโอประกาศข่าวดีแบบขยับได้พร้อมเสียงบรรยาย เพียงอัปโหลดรูปภาพ แพลตฟอร์มจะช่วยแอนิเมตภาพให้เคลื่อนไหวอย่างลื่นไหล ใส่เพลง และข้อความเสียงในแบบของคุณเทคโนโลยี image to videoไม่ต้องถ่ายทำ ไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้อง และไม่ต้องมีทีมโปรดักชัน รูปภาพของคุณจะถูกเปลี่ยนเป็นวิดีโอที่ดูมืออาชีพภายในไม่ถึงห้านาที พร้อมส่งให้ครอบครัวและแชร์ได้ทุกแพลตฟอร์ม
บรรยายด้วยเสียงของคุณเองแบบกำหนดเอง
บันทึกประกาศของคุณด้วยคำพูดของตัวเองแล้วฟังเสียงบรรยายที่อบอุ่นและเป็นธรรมชาติถ่ายทอดกลับมาให้คุณการโคลนเสียงด้วย AIจะจับโทนเสียงและจังหวะการพูดของคุณจากตัวอย่างเสียงสั้นๆ ทำให้วิดีโอฟังดูเหมือนคุณแม้จะไม่ต้องออกหน้ากล้อง เลือกสไตล์การบรรยายที่เป็นธรรมชาติหรือโคลนเสียงของคุณเองเพื่อปรับแต่งทุกเวอร์ชันของประกาศที่คุณส่งต่อให้คนที่คุณรัก
เทมเพลตน่ารักสำหรับทุกสไตล์การประกาศ
เลือกจากไลบรารีเทมเพลตธีมเด็กทารกขนาดใหญ่ ครอบคลุมทั้งวิดีโอเฉลยเพศลูก วันกำหนดคลอด และประกาศต้อนรับลูกน้อยแรกเกิด เลือกสไตล์ได้ทั้งลายดอกไม้ สีน้ำ โทนชมพูและฟ้า รวมถึงสไตล์อื่นๆ อีกหลายสิบแบบที่ออกแบบมาให้ดูอบอุ่นและเป็นกันเอง พร้อมตัวเลือกเลย์เอาต์สำหรับโพสต์โซเชียลแนวตั้ง อีเมลครอบครัวแบบจอกว้าง และรูปแบบอื่นๆ ระหว่างนั้นทั้งหมด เครื่องมือสร้างวิดีโอ AIจะจัดการโครงสร้างซีน ทรานซิชัน และจังหวะของวิดีโอให้อัตโนมัติ ทำให้วิดีโอดูเนี๊ยบโดยไม่ต้องตัดต่อเองเหมือนการ์ดนิ่งๆ หรือกราฟิกจาก Canva ทุกเทมเพลตจะสร้างวิดีโอประกาศข่าวลูกน้อยแบบแอนิเมชันเต็มรูปแบบพร้อมภาพเคลื่อนไหวและเสียง
เพิ่มคำบรรยายสำหรับการรับชมแบบปิดเสียง
ส่วนใหญ่ผู้ชมจะดูวิดีโอแบบปิดเสียงโดยเฉพาะบนโซเชียลมีเดีย ระบบใส่คำบรรยายในตัวจะเพิ่มข้อความที่อ่านได้ลงในประกาศของคุณเพื่อให้สารไปถึงผู้ชมไม่ว่าจะเปิดหรือปิดเสียงตัวสร้างคำบรรยายอัตโนมัติจะซิงก์คำบรรยายให้ตรงกับเสียงบรรยายของคุณโดยอัตโนมัติ พร้อมตัวเลือกสไตล์ให้เข้ากับลุคและโทนของวิดีโอ
แชร์ได้ทันทีบนทุกช่องทาง
ส่งออกวิดีโอประกาศข่าวลูกน้อยของคุณในฟอร์แมตที่เหมาะกับทุกแพลตฟอร์มได้ในคลิกเดียว ดาวน์โหลดวิดีโอแนวตั้งสำหรับ Instagram Reels และ TikTok เวอร์ชันจอกว้างสำหรับ YouTube หรืออีเมล และวิดีโอแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสสำหรับ Facebook ตัวสร้างรีลจะจัดรูปแบบคอนเทนต์ของคุณให้เป็นขนาดและอัตราส่วนภาพที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ ให้คุณใช้เวลาไปกับการแชร์ ไม่ต้องเสียเวลามานั่งปรับฟอร์แมตใหม่
กรณีการใช้งานของเครื่องมือสร้างวิดีโอประกาศคลอดลูก
Calling every relative one by one takes hours, and the news never lands the same way twice. With a baby announcement video maker, write your message once, produce a single video, and send it to your entire family at the same time. Everyone gets the same emotional reveal moment, in a format they can save, replay, and share. No phone tree, no forgotten cousins, and no spoilers before grandma finds out.
Planning a gender reveal party involves coordination, props, and timing. If you want to share the moment with people who cannot attend, a video announcement captures the reveal in a way that travels. Use text to video to build a short, styled reveal video from your ultrasound photo and a short script, add a dramatic music swell and a color-themed reveal in pink or blue, and send it to anyone who could not be there in person.
Organic social posts about major life events perform well, but only if the video quality matches the moment. A polished baby announcement video stands out against low-quality clips in every feed. The AI video generator produces scroll-stopping content formatted for vertical platforms, so your post looks intentional and emotional instead of rushed and shaky.
Some announcements deserve a more personal touch. Create individual versions of your video for close friends, your partner's coworkers, or your own family with slightly different intros or messages for each group. Script to video lets you swap out text and regenerate a new version in under a minute, so personalizing the same announcement for different audiences takes minutes, not hours.
Announcement videos are not just for sharing. They are memories. A short, beautifully produced video captures the exact moment you told the world, with music, visuals, and words that reflect how you felt. The AI video editor lets you trim, refine, and add finishing touches so the final video is something worth keeping for years.
Telling your team or manager you are expecting is a big moment and a video makes it warmer than an email and less awkward than a room announcement. Produce a short, professional video with a clear message and a lighthearted tone, use faceless video tools if you prefer not to appear on camera, and share it to your Slack channel or email it directly to your manager before the big meeting.
วิธีการทำงานของเครื่องมือสร้างวิดีโอประกาศข่าวลูกน้อย
สร้างวิดีโอประกาศข่าวลูกน้อยของคุณได้ใน 4 ขั้นตอน จากหน้าจอเปล่าจนพร้อมแชร์ในไม่กี่นาที
เพิ่มรูปภาพหรือข้อความที่ต้องการใช้เป็นจุดเด่นของวิดีโอ อัปโหลดรูปอัลตราซาวนด์ รูปห้องเด็ก หรือเขียนสคริปต์ประกาศสั้นๆ แพลตฟอร์มจะอ่านเนื้อหาของคุณและเตรียมโครงสร้างซีนให้อัตโนมัติ
เลือกธีมภาพที่เหมาะกับประกาศของคุณ เลือกสี เลย์เอาต์ และเพลงให้เข้ากับบรรยากาศที่ต้องการสร้าง เทมเพลตจะจัดการจังหวะ ทรานซิชัน และการจัดเฟรมให้โดยอัตโนมัติ
เพิ่มคำบรรยายเสียงด้วยเสียงที่โคลนจากเสียงของคุณเองหรือเลือกใช้เสียง AI ที่ฟังเป็นธรรมชาติ เปิดใช้งานคำบรรยายอัตโนมัติเพื่อให้ข้อความอ่านเข้าใจได้แม้ปิดเสียง ปรับเวลาและสไตล์คำบรรยายให้เข้ากับลุควิดีโอของคุณ
ดาวน์โหลดวิดีโอที่เสร็จสมบูรณ์ของคุณได้ในทุกฟอร์แมตที่ต้องการ แชร์วิดีโอแนวตั้งลงโซเชียล ส่งเวอร์ชันจอกว้างให้ครอบครัวทางอีเมล และบันทึกไฟล์ต้นฉบับเก็บไว้ในสมุดบันทึกพัฒนาการลูกน้อย
เครื่องสร้างวิดีโอประกาศข่าวทารกคือเครื่องมือที่เปลี่ยนรูปภาพ สคริปต์ หรือข้อความสั้นๆ ให้กลายเป็นวิดีโอสำเร็จรูปพร้อมแชร์ได้โดยไม่ต้องถ่ายทำหรือแก้ไขวิดีโอเอง เพียงอัปโหลดคอนเทนต์ เลือกสไตล์ภาพและเสียงบรรยาย จากนั้นแพลตฟอร์มจะสร้างวิดีโอให้อัตโนมัติ เวอร์ชันของ HeyGen ใช้ AI จัดเรียงซีน ใส่เสียงบรรยาย ซับไตเติล และตั้งค่าการส่งออกไฟล์ให้เรียบร้อย ทำให้วิดีโอที่ได้ดูเนี๊ยบและมีความเป็นส่วนตัวภายในไม่ถึง 5 นาที
ผลลัพธ์ถูกสร้างขึ้นจากคอนเทนต์เฉพาะของคุณเอง คุณใส่รูป คำพูด และเสียงของคุณ แพลตฟอร์มจะนำอินพุตเหล่านั้นไปใช้กับเทมเพลตที่คุณเลือกและสร้างวิดีโอที่สะท้อนโมเมนต์ของคุณจริงๆ ไม่ใช่คลิปสต็อกทั่วไป คุณสามารถโคลนเสียงของตัวเองสำหรับการบรรยาย เขียนสคริปต์แบบคัสตอมทั้งหมด และเลือกสไตล์ภาพให้ตรงกับโทนที่ต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ลึกซึ้งเงียบขรึมหรือสดใสแบบฉลอง
ไม่มีเลย เวิร์กโฟลว์นี้ออกแบบมาสำหรับคนที่ไม่เคยเปิดโปรแกรมตัดต่อมาก่อน เพียงอัปโหลดรูปของคุณหรือพิมพ์สคริปต์ เลือกสไตล์ แล้วแพลตฟอร์มจะจัดการทุกอย่างให้ ไม่ต้องตัดต่อบนไทม์ไลน์ ไม่ต้องตั้งค่า keyframe ไม่ต้องยุ่งกับการตั้งค่า export ส่วนใหญ่สร้างวิดีโอแรกเสร็จตั้งแต่ลองครั้งแรก
ได้เลย อัปโหลดรูปจากคลังภาพในมือถือแล้วแพลตฟอร์มจะทำให้รูปนั้นขยับกลายเป็นวิดีโอเคลื่อนไหว ฟีเจอร์แปลงภาพเป็นวิดีโอใช้งานได้กับภาพอัลตราซาวนด์ รูปในห้องเด็ก รูปคู่ว่าที่คุณพ่อคุณแม่ หรือรูปใดๆที่ต้องการใช้เป็นจุดเด่นของวิดีโอประกาศข่าว คุณสามารถใส่หลายรูปในหลายซีนเพื่อสร้างวิดีโอประกาศข่าวที่ยาวขึ้น แพลตฟอร์มของเราได้สร้างอวตารจาก AI ไปแล้วกว่า 111,252,277อวตารสำหรับครีเอเตอร์และธุรกิจ
ใช้ การโคลนเสียงด้วย AI เพื่ออัดตัวอย่างเสียงสั้นๆ แล้วแพลตฟอร์มจะจำลองเสียงของคุณสำหรับการบรรยาย วิดีโอจึงฟังดูเหมือนคุณ ทั้งจังหวะและโทนเสียง โดยที่ไม่ต้องอัดสคริปต์เต็มเอง นอกจากนี้ยังสามารถเลือกใช้คลังเสียง AI ธรรมชาติหลากหลายแบบได้ หากต้องการสไตล์การบรรยายที่แตกต่างออกไป
ได้แน่นอน เขียนข้อความเกริ่นนำหรือปิดท้ายที่ต่างกันเล็กน้อยสำหรับแต่ละกลุ่มที่ต้องการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวใกล้ชิด เพื่อน ญาติของคู่ของคุณ หรือที่ทำงาน แล้วscript to videoจะช่วยสร้างเวอร์ชันวิดีโอใหม่ให้ภายในไม่ถึง 1 นาที สุดท้ายคุณจะได้ชุดวิดีโอประกาศแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละคน โดยยังคงคุณภาพการผลิตหลักเดียวกันทั้งหมด
HeyGen มีแพ็กเกจฟรีไม่ต้องใช้บัตรเครดิตให้คุณสร้างวิดีโอและลองใช้ฟีเจอร์หลักทั้งหมดได้ แพ็กเกจแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $24 ต่อเดือนจะปลดล็อกการโคลนเสียง ความยาววิดีโอที่มากขึ้น และการเข้าถึงไลบรารีสไตล์และเทมเพลตแบบเต็ม เหมาะอย่างยิ่งหากต้องการผลิตหลายเวอร์ชันหรือส่งออกไฟล์ความละเอียดสูงสำหรับงานพิมพ์หรือนำไปแสดงผล ถือเป็นหนึ่งในวิธีที่คุ้มค่าที่สุดในการสร้างวิดีโอประกาศข่าวคลอดที่ดูมืออาชีพแบบออนไลน์โดยไม่ต้องจ้างดีไซเนอร์หรือซื้อซอฟต์แวร์ ปลดล็อกฟีเจอร์วิดีโอ AI ระดับพรีเมียมด้วย แพ็กเกจ ที่เริ่มต้นเพียง $49 ต่อเดือน
คุณสามารถส่งออกวิดีโอประกาศข่าวลูกน้อยในแนวตั้งสำหรับ Instagram Reels, TikTok และ YouTube Shorts ในแนวนอนสำหรับอีเมลและ Facebook และแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสสำหรับการใช้งานบนโซเชียลทั่วไป แพลตฟอร์มจะจัดการครอปและปรับอัตราส่วนภาพให้อัตโนมัติทั้งหมด คุณสามารถ เพิ่มคำบรรยายในวิดีโอที่ส่งออกได้ทั้งแบบฝังเป็นข้อความลงในวิดีโอเลย หรือเป็นไฟล์ SRT แยกต่างหากขึ้นอยู่กับว่าจะนำไปแชร์ที่ไหน
ได้ หลายคนใช้วิดีโอประกาศข่าวลูกน้อยเป็นทั้งการประกาศและการเชิญในวิดีโอเดียว ใช้รูปแบบ วิดีโอเชิญร่วมงาน เพื่อใส่รายละเอียดงาน วันที่ และข้อความส่วนตัวไปพร้อมกับการประกาศข่าว จากนั้นแชร์ตรงจากแพลตฟอร์มไปยังทุกช่องทาง ผลลัพธ์จะน่าจดจำกว่าข้อความตัวอักษรหรืออีการ์ดเชิญแบบเดิมมาก
วิดีโอสร้างประสบการณ์ทางอารมณ์ที่รูปภาพทำไม่ได้ การเคลื่อนไหว เพลง เสียงบรรยาย และจังหวะของวิดีโอทำให้การประกาศรู้สึกเหมือนเป็นช่วงเวลาสำคัญ ไม่ใช่แค่การอัปเดตสถานะ ผู้คนมีแนวโน้มจะกดดู แสดงความคิดเห็น และแชร์วิดีโอมากกว่าภาพนิ่ง ซึ่งหมายความว่าการประกาศจะเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นแบบออร์แกนิกและทิ้งความประทับใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นให้กับทุกคนที่ได้เห็น
เทมเพลตของ Canva จะสร้างเป็นกราฟิกภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวแบบพื้นฐาน ซึ่งเหมาะกับการ์ดดิจิทัลแต่ให้ความรู้สึกไม่เท่ากับวิดีโอเต็มรูปแบบ วิดีโอประกาศข่าวคลอดลูกจะมีเสียงบรรยาย การเปลี่ยนฉาก เพลง และการเคลื่อนไหวที่การ์ดภาพนิ่งไม่สามารถทำได้ สำหรับการแชร์ข้อมูลการคลอดลูกสุดน่ารักบนโซเชียลมีเดีย วิดีโอมักให้ผลลัพธ์ดีกว่ากราฟิกทั้งด้านการเข้าถึง การถูกบันทึกเก็บไว้ และอิมแพ็กทางอารมณ์ และใช้เวลาในการสร้างออนไลน์ใกล้เคียงกัน
ได้เลย เพียงเขียนรายละเอียดเหล่านั้นลงในสคริปต์ของคุณโดยตรง ข้อมูลจะไปอยู่ทั้งในคำบรรยายเสียงและข้อความบนหน้าจอ ใส่วันเกิด น้ำหนัก ส่วนสูง ชื่อ และข้อมูลอื่นๆ ที่ต้องการแชร์ได้ตามต้องการ ตัวสร้างสคริปต์วิดีโอจะช่วยจัดโครงสร้างรายละเอียดทั้งหมดให้กลายเป็นข้อความประกาศที่ลื่นไหลและเป็นธรรมชาติ หากยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไร สุดท้ายคุณจะได้วิดีโอประกาศข่าวคลอดที่น่ารัก ครบถ้วนด้วยข้อมูลที่ครอบครัวและเพื่อนๆ อยากรู้ พร้อมแชร์ได้ทันทีในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
เปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นวิดีโอระดับมืออาชีพด้วย AI