AI Explainer Video Maker, No Camera Needed

สร้างวิดีโออธิบายด้วย AI ได้โดยไม่ต้องถ่ายทำหรือมีทักษะด้านดีไซน์ แค่วางสคริปต์ อัปโหลดเอกสาร หรือพิมพ์ไอเดีย จากนั้นเลือกอวตาร AI แล้วรับวิดีโอพร้อมเสียงบรรยายและซับไตเติลที่พร้อมแชร์ได้ในไม่กี่นาที ใช้ได้ทั้งงานมาร์เก็ตติ้ง การเทรนนิ่ง และการศึกษา

Presenter creating an AI explainer video on a laptop with a HeyGen overlay.
145,973,860วิดีโอที่สร้างแล้ว
121,029,216อวตารที่สร้างแล้ว
20,177,110วิดีโอที่แปลแล้ว
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ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต
ไอคอนรถสีขาวสไตล์มินิมอลบนพื้นหลังสีน้ำเงินKey Features

ฟีเจอร์ของวิดีโออธิบายด้วย AI

เครื่องมือสร้างวิดีโออธิบายด้วย AI นี้ทำให้การสร้างวิดีโอง่ายเหมือนการเขียนเอกสาร และเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ยังช่วยให้คุณสร้างวิดีโออธิบายแบบมืออาชีพเพื่อทำให้เรื่องซับซ้อนเข้าใจง่ายขึ้นได้จากสคริปต์หรือไฟล์ที่มีอยู่แล้ว

เริ่มจากสคริปต์ PDF หรือพรอมต์

วางสคริปต์วิดีโอ อัปโหลดไฟล์ PDF หรือสไลด์เด็ค วาง URL หรือพิมพ์พรอมต์สั้นๆ เพียงหนึ่งบรรทัด จากนั้นเครื่องมือสร้างวิดีโอ AIจะเปลี่ยนคอนเทนต์ที่มีอยู่ของคุณให้เป็นสตอรีบอร์ดและข้อความในแต่ละซีน ช่วยให้สร้างวิดีโอจากข้อความและทำวิดีโออธิบายที่พร้อมให้รับชมได้ภายในไม่กี่นาที

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A friendly professional at a laptop turns a script, PDF, and prompt into a video storyboard with scene thumbnails.

เสียงบรรยาย AI ธรรมชาติได้ทุกโทนเสียง

สคริปต์ของคุณจะถูกแปลงเป็นเสียงบรรยายที่ชัดเจนฟังเป็นธรรมชาติ ปรับโทนเสียงให้เหมาะทั้งวิดีโอสอนแบบสบายๆ หรือพรีเซนต์สินค้าแบบสนุกเร้าใจ เลือกใช้เสียงบรรยายได้มากกว่า 300 เสียง และสร้างวิดีโออธิบายที่ซิงก์กับจังหวะการเล่าเรื่องของคุณได้อย่างลงตัว โดยไม่ต้องใช้ห้องอัดเสียงหรือจ้างนักพากย์

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A person speaking near a studio microphone beside a UI panel showing an audio waveform and voice-tone options.

เทมเพลตฉากแอนิเมชันและวิดีโออธิบาย

เลือกเลย์เอาต์แล้วให้ วิดีโอ AI explainer เติมภาพเคลื่อนไหว วิชวล และทรานซิชันให้เข้ากับแต่ละบรรทัดของสคริปต์ ปรับเปลี่ยนฉาก จูนเวลา หรือปรับสไตล์ทั้งวิดีโอให้ตรงกับแบรนด์และดึงดูดสายตาได้ โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ตัดต่อ

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A creator selects an animated explainer scene layout from a grid of template thumbnails in a clean UI.

สร้างคำบรรยายอัตโนมัติและข้อความบนหน้าจอ

ทุกคำในคำบรรยายจะถูกถอดเสียงเป็นคำบรรยายแบบซิงก์กับวิดีโอขณะเรนเดอร์ ข้อความบนหน้าจอและวลีสำคัญจะแสดงในจังหวะที่เหมาะสม และคุณสามารถแก้ไขได้ทุกบรรทัด เพื่อให้วิดีโออธิบายยังคงชัดเจนสำหรับผู้ชมที่ปิดเสียงหรือดูไปพร้อมกับภาษาอื่น

เริ่มต้นใช้ฟรี →
A presenter in a video frame with synced captions along the bottom and an on-screen title chip, with a caption-edit panel.

One explainer in 175+ languages

Make the explainer once, then translate the full video into 175+ languages with lip-synced dubbing and cloned voices. The presenter keeps the same face and tone in every market, so a single script produces high-quality videos for a global audience without filming or re-recording.

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
A smiling presenter beside a language list panel with country flags and a 175+ languages chip.
Green gift box icon.Use cases

Use cases for the AI explainer video maker

A marketer launches a 60-second product explainer on a landing page with a play button.

วิดีโออธิบายการตลาดและผลิตภัณฑ์

Agency explainers take weeks and thousands of dollars. Write the angle, run it through script to video, and launch a 60-second product explainer for a landing page or ad the same day.

A friendly presenter guides new user onboarding beside a checklist panel with a completed first step.

New customer onboarding videos

ผู้ใช้ใหม่สมัครใช้งานแล้วหลงทางในขั้นตอนตั้งค่า วิดีโออธิบายสั้นๆ จะพาเดินผ่านการทำสิ่งสำคัญครั้งแรก ลดจำนวนทิกเก็ตซัพพอร์ต และเปลี่ยนการออนบอร์ดที่สับสนให้กลายเป็นเส้นทางชัดเจนสู่คุณค่าของผลิตภัณฑ์

An educator turns a lesson plan into a narrated video with concept visuals in a lesson panel.

วิดีโออธิบายคอร์สและห้องเรียน

ครูและคอนเทนต์ครีเอเตอร์สามารถเปลี่ยนแผนการสอนให้กลายเป็นวิดีโอการเรียนรู้แบบบรรยายพร้อมภาพประกอบในแต่ละคอนเซ็ปต์ นักเรียนรับชมวิดีโออธิบายเนื้อหาชัดเจนภายใน 2 นาที แทนการอ่านสไลด์ยาวๆ หรือฟังบรรยายที่ใช้เวลานาน

ผู้เชี่ยวชาญด้าน L&D อัปเดตโมดูลการอบรมด้วยนโยบายล่าสุดและปุ่มสร้างใหม่

การฝึกอบรมและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของพนักงาน

ทีม L&D เปลี่ยนจากสไลด์เด็กล้าสมัยมาใช้วิดีโออธิบายที่พนักงานดูจบจริง อัปเดตสคริปต์ สร้างวิดีโอเวอร์ชันใหม่ แล้วเผยแพร่ได้ในวันเดียวกัน ทำให้การอบรมด้านนโยบายและกระบวนการทำงานทันสมัยอยู่เสมอในทุกสาขา

บุคคลคนหนึ่งแปลงคู่มือที่อ่านยากให้กลายเป็นวิดีโออธิบายแบบบรรยายเสียง โดยหน้า PDF ถูกแปลงเป็นวิดีโอ

เปลี่ยนคู่มือและเอกสารให้เป็นวิดีโอ

Dense manuals and reports go unread. Run them through PDF to video and the platform builds a narrated explainer from the document, so the key steps land in three minutes instead of forty pages.

The same presenter shown in three language version cards with flags for USA, Spain, and Japan.

วิดีโออธิบายสำหรับทุกตลาดทั่วโลก

ทีมระดับโลกต้องใช้วิดีโออธิบายเรื่องเดียวกันในหลายภาษาในครั้งเดียว สร้างเวอร์ชันภาษาอังกฤษหนึ่งครั้งแล้วพากย์เสียงเป็นมากกว่า 175 ภาษา พร้อมลิปซิงก์ตรงปาก เข้าถึงผู้ชมทุกภูมิภาคจากวิดีโอต้นฉบับเพียงไฟล์เดียว

ไอคอนเอกสารสีขาวเบลอพร้อมปุ่มเล่นบนพื้นหลังสีฟ้าอ่อนวิธีการทำงาน

วิธีการทำงานของเครื่องมือสร้างวิดีโออธิบายด้วย AI

เปลี่ยนจากไอเดียที่เขียนไว้ให้กลายเป็นวิดีโออธิบายด้วย AI ที่เสร็จสมบูรณ์ได้ใน 4 ขั้นตอนง่ายๆ โดยไม่ต้องถ่ายทำหรือแก้ไขวิดีโอเอง

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ขั้นตอนที่ 1: เพิ่มคอนเทนต์ของคุณ

วางสคริปต์ อัปโหลดไฟล์ PDF หรือสไลด์ เด็ก ลิงก์ หรือพิมพ์หัวข้อเพื่อเริ่มต้น

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ขั้นตอนที่ 2: เลือกผู้นำเสนอ

เลือกอวตารและเสียง หรือบันทึกหน้าจอเพื่อสร้างวิดีโออธิบายขั้นตอนที่ดูสะอาดตา

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ขั้นตอนที่ 3: ปรับแต่งวิดีโอ

แก้ไขสคริปต์ สลับซีน เพิ่ม B-roll และแบรนด์ดิ้ง จากนั้นแปลได้ในคลิกเดียว

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ขั้นตอนที่ 4: ส่งออกและแชร์

เรนเดอร์วิดีโอแบบ HD หรือ 4K ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ MP4 แล้วเผยแพร่ไปยังเว็บไซต์ แพลตฟอร์มโซเชียล หรือ LMS ใดก็ได้

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเครื่องมือสร้างวิดีโออธิบายด้วย AI

วิดีโออธิบายด้วย AI คืออะไรและทำงานอย่างไร

วิดีโออธิบายด้วย AI คือวิดีโอสั้นที่สร้างด้วย AI เพื่ออธิบายแนวคิด ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยใช้ซอฟต์แวร์แทนการถ่ายทำด้วยทีมงาน การสร้างวิดีโออธิบายด้วยเครื่องมือสร้างวิดีโออธิบายที่ขับเคลื่อนด้วย AI เริ่มจากสคริปต์ เอกสาร หรือพรอมต์ แล้วเทคโนโลยี AI จะสร้างภาพ เสียงบรรยาย และคำบรรยายให้โดยอัตโนมัติ เครื่องมือนี้ทำงานแบบออนไลน์ผ่านเบราว์เซอร์ของคุณ

วิดีโออธิบายด้วย AI จะดูทั่วไปหรือเหมือนหุ่นยนต์การ์ตูนหรือเปล่า?

ไม่สามารถทำได้ด้วยผู้นำเสนอ AI แบบสมจริงAvatar Vสร้างอวตาร AI สมจริงจากคลิปความยาว 15 วินาที พร้อมใบหน้าและเสียงที่คงที่เหมือนเดิมทุกซีน ได้รับการจัดอันดับ #1 ด้านความสมจริงบน G2 ช่วยให้คุณผลิตวิดีโออธิบายด้วยอวตาร AI ที่ให้ความรู้สึกเหมือนถ่ายทำจริง ไม่ใช่กราฟิกแอนิเมชัน

จะแปลงไฟล์ PDF หรือสไลด์เด็คให้เป็นวิดีโออธิบายได้อย่างไร

อัปโหลดไฟล์แล้วให้ AI อ่าน ดึงประเด็นสำคัญ และสร้างสตอรีบอร์ดแบบฉากต่อฉากพร้อมคำบรรยาย เวิร์กโฟลว์แปลงข้อความเป็นวิดีโอนี้ช่วยให้คุณตรวจร่างสคริปต์ สลับภาพหรือ ตัดแต่งบางส่วน แล้วสร้างวิดีโอได้ภายในไม่กี่นาที

อะไรทำให้วิดีโออธิบายมีประสิทธิภาพ?

วิดีโออธิบายที่ทรงพลังจะเริ่มต้นจากปัญหาของผู้ชม โฟกัสแค่ไอเดียเดียว และใช้ภาพช่วยทำเรื่องซับซ้อนให้เข้าใจง่าย ในการสร้างวิดีโออธิบายที่ดึงดูด ควรเขียนเนื้อเรื่องให้น่าสนใจด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ใส่คำบรรยาย และปิดท้ายด้วยขั้นตอนถัดไปที่ชัดเจนเพียงหนึ่งอย่าง จากนั้นให้ AI จัดการขั้นตอนการสร้างวิดีโอทั้งหมด เพื่อให้คุณโฟกัสที่สารที่ต้องการสื่อได้เต็มที่

ทำไมจึงควรเลือก HeyGen แทนเครื่องมือสร้างวิดีโออธิบายด้วย AI อื่นๆ?

เครื่องมือส่วนใหญ่สร้างวิดีโอได้ทีละภาษาเดียว HeyGen สร้างวิดีโออธิบายโดยผู้บรรยายเสมือนจริงเพียงครั้งเดียว จากนั้นพากย์เสียงได้มากกว่า 175 ภาษา พร้อมลิปซิงก์และอัปเดตจากข้อความได้ทันที ทำให้ส่งมอบวิดีโออธิบายที่น่าสนใจสำหรับทุกตลาดได้โดยไม่ต้องถ่ายทำใหม่

วิดีโออธิบายด้วย AI ช่วยประหยัดเวลาและงบการผลิตได้หรือไม่

ใช่ มักจะเห็นผลชัดเจนAnton Voroniukรายงานว่าต้นทุนการผลิตลดลงถึง 40 เท่า และประหยัดเวลาได้ 15.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์หลังจากเปลี่ยนมาใช้ HeyGen ทำให้ทีมของเขาสร้างวิดีโอได้เร็วขึ้นและเข้าถึงนักเรียนได้มากกว่าหนึ่งล้านคน อ่านเรื่องราวของ Anton Voroniuk

การสร้างวิดีโอ AI เรียนรู้ยากไหม

ไม่จำเป็นต้องติดตั้งอะไร การสร้างวิดีโอ AI บนแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้ทำงานเหมือนการแก้ไขเอกสาร จึงไม่ต้องลงโปรแกรมและไม่ต้องเรียนรู้การใช้ไทม์ไลน์ เพียงพิมพ์หรือวางเนื้อหาของคุณ เลือกผู้นำเสนอ AI แล้วแพลตฟอร์มจะประกอบเป็นวิดีโอแบบไดนามิกให้ จากนั้นปรับแต่งต่อได้ง่ายๆ ด้วยการแก้ไขข้อความ

สามารถสร้างวิดีโออธิบายด้วย AI ได้ฟรีก่อนชำระเงินหรือไม่

ได้ แผนใช้ฟรีให้คุณสร้างวิดีโอฟรี ทดลองผู้บรรยายและเสียงต่างๆ และส่งออกเป็นไฟล์ MP4 เพื่อทดสอบเวิร์กโฟลว์ก่อนอัปเกรด แผนแบบชำระเงินจะเพิ่มการส่งออกแบบ HD และ 4K วิดีโอที่ยาวขึ้น รองรับหลายภาษามากขึ้น และฟีเจอร์สำหรับการทำงานเป็นทีม

วิดีโออธิบายด้วย AI ควรมีความยาวเท่าไรจึงจะดึงความสนใจได้ดี?

สำหรับงานมาร์เก็ตติ้ง ความยาว 60 ถึง 90 วินาทีเหมาะที่สุดและสอดคล้องกับระยะเวลาที่ผู้ชมส่วนใหญ่อยู่ดู วิดีโอเทรนนิงหรือวิดีโออธิบายเชิงการเรียนรู้สามารถยาวได้ 3 ถึง 5 นาทีเมื่อเนื้อหาจำเป็น เปิดด้วยฮุกที่ดึงดูดความสนใจ เก็บให้มีเพียงหนึ่งไอเดียต่อหนึ่งวิดีโอ และตัดทุกอย่างที่ไม่ช่วยเสริมไอเดียนั้นออก

ปัจจุบันการสร้างวิดีโออธิบายหนึ่งชิ้นมีค่าใช้จ่ายเท่าไร

วิดีโออธิบายบริการแบบสั่งทำโดยเอเจนซี่มักมีค่าใช้จ่ายราว 3,000 ถึง 15,000 ดอลลาร์และใช้เวลาหลายสัปดาห์ แต่ถ้าสร้างด้วย AI จะเปลี่ยนมาเป็นค่าสมัครสมาชิกแบบรายเดือนและใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีต่อวิดีโอ ทำให้ต้นทุนต่อวิดีโอลดลงอย่างมากเมื่อคุณผลิตมากกว่าหนึ่งชิ้น

เครื่องมือนี้เพิ่มแคปชันและคำบรรยายอัตโนมัติหรือไม่?

ได้ คำบรรยายเสียงจะถูกถอดเป็นซับไตเติลที่ซิงก์กับวิดีโอแบบอัตโนมัติขณะเรนเดอร์ และตัวสร้างซับไตเติลช่วยให้คุณแก้ไขข้อความ สไตล์ และจังหวะเวลาได้ ซับไตเติลช่วยเพิ่มอัตราการดูจบสำหรับผู้ชมที่ปิดเสียง

ต้องถ่ายวิดีโอหรืออัดเสียงเองก่อนถึงจะสร้างวิดีโออธิบายได้ไหม

ไม่ต้องถ่ายทำหรือบันทึกวิดีโอเอง เพียงพิมพ์หรืออัปโหลดคอนเทนต์ เลือกผู้นำเสนอและเสียง จากนั้นแพลตฟอร์มจะสร้างภาพวิดีโอ เสียงบรรยาย และคำบรรยายให้ครบ กล้อง ไมโครโฟน และซอฟต์แวร์ตัดต่อจึงเป็นแค่ตัวเลือก ไม่จำเป็นต้องมี

สามารถใช้เสียงที่โคลนของตัวเองในวิดีโออธิบายได้ไหม

ได้ การโคลนเสียงจะจับลักษณะเสียงของคุณจากตัวอย่างสั้นๆ แล้วใช้เสียงนั้นบรรยายสคริปต์ใดก็ได้ ทำให้วิดีโออธิบายทุกชิ้นฟังดูเหมือนคุณ คุณยังสามารถใช้เสียงที่โคลนไว้เสียงเดิมให้คงที่ได้แม้จะแปลวิดีโอเป็นภาษาอื่นๆ

สามารถสร้างวิดีโออธิบายเรื่องเดียวกันได้หลายภาษาไหม

ได้ สร้างวิดีโออธิบายเพียงครั้งเดียว จากนั้นวิดีโอ AI จะแปลภาษาและพากย์เสียงเป็นมากกว่า 175 ภาษา พร้อมลิปซิงก์และโคลนเสียงให้ตรงกัน ผู้บรรยายยังคงหน้าตาเดิม ทำให้แต่ละเวอร์ชันรู้สึกเหมือนคอนเทนต์ต้นฉบับ ไม่ใช่แค่มีซับไตเติล

สามารถแก้ไขหรืออัปเดตวิดีโออธิบายหลังจากสร้างเสร็จแล้วได้ไหม

ได้แน่นอน เนื่องจากวิดีโอถูกสร้างจากข้อความ คุณจึงแก้ไขวิดีโอได้ด้วยการเปลี่ยนสคริปต์ สลับฉาก หรือเปลี่ยนเสียง แล้วสร้างวิดีโอใหม่ได้ภายในไม่กี่นาที โดยไม่ต้องถ่ายทำใหม่ ทำให้ปรับแก้ราคา หรือเปลี่ยนนโยบาย และอัปเดตวิดีโออธิบายต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

สามารถเริ่มสร้างวิดีโออธิบายด้วย AI จากอินพุตแบบใดได้บ้าง?

คุณสามารถเริ่มจากสคริปต์ที่เขียนไว้ ไฟล์ PDF หรือสไลด์เด็ค URL ของหน้าเว็บ หรือพรอมต์สั้นๆ ที่อธิบายหัวข้อก็ได้ ไม่ว่าคุณจะมีอินพุตแบบไหน ก็สามารถสร้างวิดีโอที่เปลี่ยนเนื้อหานั้นให้กลายเป็นวิดีโอเล่าเรื่องพร้อมคำบรรยาย ช่วยให้ทำงานต่อยอดจากคอนเทนต์ที่คุณมีอยู่แล้วได้ทันที

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