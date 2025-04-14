เครื่องมือสร้างวิดีโอการ์ตูนด้วย AI นี้ช่วยเปลี่ยนสคริปต์ให้กลายเป็นวิดีโอแอนิเมชันสำเร็จรูปพร้อมตัวละครการ์ตูน เสียงบรรยายธรรมชาติ และดนตรีประกอบ ไม่ต้องใช้กล้อง ไม่ต้องตัดต่อวิดีโอ และไม่ต้องมีทักษะทำแอนิเมชันมาก่อน ออกแบบมาสำหรับครีเอเตอร์ ครูอาจารย์ และช่องแบบไม่เปิดหน้า
ฟีเจอร์ของ AI Cartoon Video Maker
AI Cartoon Video Maker from Any Script
สร้างแอนิเมชันด้วย AI จากข้อความด้วยเวิร์กโฟลว์แบบเดียวกับ text to video ที่อยู่เบื้องหลังวิดีโอกว่า 120M+ เครื่องมือสร้างวิดีโอการ์ตูนด้วย AI นี้จะแยกสคริปต์หรือพรอมต์ข้อความสั้นๆ ของคุณออกเป็นช็อตแอนิเมชัน จับคู่ภาพให้ตรงกับแต่ละบรรทัด และส่งคืนวิดีโอแอนิเมชันพร้อมแชร์ได้ภายในไม่กี่นาที
Talking Cartoon Characters from a Photo
อัปโหลดภาพประกอบ มาสคอต หรือภาพวาด แล้ว Avatar IV จะทำให้กลายเป็นตัวละครพูดได้ด้วยลิปซิงก์ระดับโฟนีม โมเดลนี้ออกแบบมาสำหรับงานการ์ตูน 2D 3D และดีไซน์ที่ไม่ใช่มนุษย์ ทำให้ตัวละครแอนิเมชันของคุณคงหน้าตาเหมือนเดิมทุกฉากที่สร้าง
Natural AI Voiceovers in 175+ Languages
ให้อักขระทุกตัวมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยAI voice generatorในตัว จากนั้นโลคัลไลซ์วิดีโอทั้งเรื่องด้วยเสียงบรรยายจาก AI กว่า 175 ภาษา พร้อมลิปซิงก์ที่ตรงปาก เครื่องมือสร้างการ์ตูนส่วนใหญ่มักหยุดแค่ซับไตเติลไม่กี่สิบภาษา แทนที่จะเป็นเสียงพากย์ที่เป็นธรรมชาติ
เทมเพลต ฉาก และสไตล์วิดีโอการ์ตูน
The generator features ready-made video templates and scenes that help you create a polished look from the first frame. Pick an animated or Pixar-style look, then customize brand colors, fonts, and aspect ratios for YouTube, TikTok, or presentations.
จากพรอมต์เดียวสู่การ์ตูนที่เสร็จสมบูรณ์
Video Agent จัดการงานหนักให้ทั้งหมด แค่ใส่พรอมต์เดียวก็จะช่วยร่างสคริปต์ วางสตอรีบอร์ด และประกอบเป็นวิดีโอเวอร์ชันสมบูรณ์ พร้อมแสดงบลูพริ้นต์ครีเอทีฟที่แก้ไขได้ให้ดูก่อนเรนเดอร์ ไอเดียเดียวก็กลายเป็นวิดีโอแอนิเมชัน AI แบบครบจบได้โดยไม่ต้องยุ่งกับไทม์ไลน์หรือคีย์เฟรมเลย
Faceless channels need daily social media content without filming. Draft episodes with the video script generator, turn episode ideas into animated cuts, and publish short videos to TikTok, Reels, and Shorts on a schedule one person can sustain.
Cartoon narrators make complex topics easy to follow. Turn a feature walkthrough into an animated presentation and explain pricing, workflows, or policies in an engaging video format people watch to the end.
ครูและผู้สร้างคอร์สสามารถสร้างวิดีโอแอนิเมชันที่น่าสนใจจากบทเรียนและหนังสือนิทาน แทนการบรรยายสไลด์นิ่งๆ บทเรียนเพียงหนึ่งสคริปต์ก็กลายเป็นตอนแอนิเมชันเต็มรูปแบบได้ภายในบ่ายเดียว โดยไม่ต้องพึ่งนักอนิเมชัน
เด็คนโยบายและเอกสารขั้นตอนการทำงานมักไม่มีใครอ่าน แปลงให้กลายเป็นวิดีโอการฝึกอบรมแบบการ์ตูนสั้นๆ พร้อมผู้บรรยายอนิเมชันคนเดิมที่สม่ำเสมอ จากนั้นอัปเดตสคริปต์และสร้างวิดีโอใหม่ได้ทุกครั้งที่กระบวนการเปลี่ยน โดยไม่ต้องถ่ายทำซ้ำ
Animated ads test faster and cost less than filmed video production. Bring product shots or brand mascots to life with image to video, and turn campaign ideas into engaging cartoon ad variations for every test.
การพากย์การ์ตูนให้แต่ละตลาดเคยต้องใช้คนพากย์ใหม่ทุกภาษา แปลวิดีโอการ์ตูนด้วยเสียงที่โคลนไว้เป็นมากกว่า 175 ภาษา แล้วปล่อยคอนเทนต์วิดีโอโลคัลไลซ์พร้อมกันได้ในทุกตลาดภายในสัปดาห์เดียว
How AI cartoon video maker works
สร้างวิดีโอการ์ตูนใน 4 ขั้นตอน เปลี่ยนไอเดียให้มีชีวิตได้โดยไม่ต้องออกจากแท็บเบราว์เซอร์เดียว
วางสคริปต์หรือพิมพ์พรอมต์แล้วให้ AI แบ่งออกเป็นฉากต่างๆ พร้อมจังหวะและคำบรรยายอัตโนมัติ
Choose an animated look, aspect ratio, and template, and apply your brand colors and fonts.
เลือกตัวละครสต็อก ออกแบบตัวละครใน Character Builder หรืออัปโหลดรูปภาพเพื่อทำให้ขยับได้
พรีวิว ปรับแต่งทุกซีน แล้วส่งออกเป็นไฟล์ MP4 ความละเอียดสูงสุด 4K หรือปรับขนาดให้เหมาะกับทุกแพลตฟอร์ม
An AI cartoon video maker, sometimes called an AI animation maker, is software that lets you create animated videos from text. To create an animation, enter a script or prompt, and it produces scenes, characters, voiceover, and music in minutes using advanced AI models to generate each shot.
ไม่ใช่ หากตัวละครมีความสม่ำเสมอและเสียงฟังดูเป็นธรรมชาติ ซึ่งเป็น 2 ปัจจัยสำคัญของผลงานคุณภาพสูง HeyGen รักษาดีไซน์ตัวละครให้เหมือนกันทุกซีนและจับคู่กับเสียงพูดที่เป็นธรรมชาติ จึงขึ้นนำรายงาน G2 Summer 2026 ด้วยแบดจ์ 281 รายการและอันดับ 1 ถึง 23 หมวดหมู่
หากต้องการสร้างตัวการ์ตูนแบบกำหนดเอง เพียงอัปโหลดรูปภาพ เลือกเสียง และวางสคริปต์ของคุณ จากนั้น Avatar IV จะขยับใบหน้าให้ตรงกับทุกคำพูด ทำให้มาสคอต ภาพวาด หรือคาแร็กเตอร์ในหนังสือนิทานพูดตามสคริปต์ของคุณได้ โดยยังคงดีไซน์ดั้งเดิมเหมือนเดิมในทุกวิดีโอ
Most animation tools stop at templates and stock characters. HeyGen is the best AI option when you need custom characters from your own images, one-prompt generation with Video Agent, translation into 175+ languages, and 4K export, and it is used across 85% of the Fortune 100.
ได้ ตามที่อธิบายไว้ในเรื่องราวลูกค้า Anton Voroniukผู้สอนใช้ AI เพื่อสร้างวิดีโอคอร์สด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง 40 เท่า ประหยัดเวลาได้ 15.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ พร้อมทั้งเข้าถึงผู้เรียนมากกว่า 1M+ คน
Yes, you can make a cartoon free of charge on the free plan, which works as a free AI animation generator for testing. Creator plans start at $24 per month with more video minutes and advanced features, plus custom enterprise pricing for teams scaling video creation.
No. The AI tool works as an online animation maker in your browser and through the mobile app, built for anyone to create professional animated videos from plain text. If you can write a script, you can publish a cartoon.
ใช่ คุณยังคงควบคุมงานสร้างสรรค์ได้เต็มที่ ทุกซีนแก้ไขได้ตลอด ไม่ว่าจะเขียนสคริปต์ใหม่ สลับเสียง หรือจัดลำดับช็อตใหม่ในAI video editorเพื่อปรับวิดีโอให้ได้ตามที่ต้องการ แล้วส่งออกใหม่ได้ภายในไม่กี่นาที
ได้ ใช้ฟีเจอร์แปลวิดีโอ AI ของเราเพื่อเปลี่ยนการ์ตูนหนึ่งเรื่องให้เป็นมากกว่า 175 ภาษาและสำเนียง พร้อมโคลนเสียงและลิปซิงก์ตรงปาก ให้ตัวละครพูดแต่ละภาษาได้อย่างเป็นธรรมชาติแทนการพากย์ทับปากที่ไม่ตรงจังหวะ
The cartoon animation maker offers Pixar-style and animated stock characters, or you can create animations from your own 2D, 3D, or hand-drawn designs. AI animations follow your brand kit, so colors and fonts stay consistent across a series.
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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
เปลี่ยนสคริปต์ของคุณให้กลายเป็นวิดีโอแอนิเมชันสำเร็จรูปพร้อมตัวการ์ตูน เสียงบรรยาย และดนตรีประกอบ