AI Cartoon Video Maker: แปลงสคริปต์เป็นวิดีโอการ์ตูนได้ทันที

เครื่องมือสร้างวิดีโอการ์ตูนด้วย AI นี้ช่วยเปลี่ยนสคริปต์ให้กลายเป็นวิดีโอแอนิเมชันสำเร็จรูปพร้อมตัวละครการ์ตูน เสียงบรรยายธรรมชาติ และดนตรีประกอบ ไม่ต้องใช้กล้อง ไม่ต้องตัดต่อวิดีโอ และไม่ต้องมีทักษะทำแอนิเมชันมาก่อน ออกแบบมาสำหรับครีเอเตอร์ ครูอาจารย์ และช่องแบบไม่เปิดหน้า

AI cartoon video maker interface turning a script prompt into an animated video with an original cartoon character speaking.
147,842,648วิดีโอที่สร้างแล้ว
122,976,915อวตารที่สร้างแล้ว
20,453,195วิดีโอที่แปลแล้ว
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต
ไอคอนรถสีขาวสไตล์มินิมอลบนพื้นหลังสีน้ำเงินคุณสมบัติเด่น

ฟีเจอร์ของ AI Cartoon Video Maker

AI Cartoon Video Maker from Any Script

สร้างแอนิเมชันด้วย AI จากข้อความด้วยเวิร์กโฟลว์แบบเดียวกับ text to video ที่อยู่เบื้องหลังวิดีโอกว่า 120M+ เครื่องมือสร้างวิดีโอการ์ตูนด้วย AI นี้จะแยกสคริปต์หรือพรอมต์ข้อความสั้นๆ ของคุณออกเป็นช็อตแอนิเมชัน จับคู่ภาพให้ตรงกับแต่ละบรรทัด และส่งคืนวิดีโอแอนิเมชันพร้อมแชร์ได้ภายในไม่กี่นาที

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
A script panel with a Generate button turning text into a storyboard row of original cartoon scenes.

Talking Cartoon Characters from a Photo

อัปโหลดภาพประกอบ มาสคอต หรือภาพวาด แล้ว Avatar IV จะทำให้กลายเป็นตัวละครพูดได้ด้วยลิปซิงก์ระดับโฟนีม โมเดลนี้ออกแบบมาสำหรับงานการ์ตูน 2D 3D และดีไซน์ที่ไม่ใช่มนุษย์ ทำให้ตัวละครแอนิเมชันของคุณคงหน้าตาเหมือนเดิมทุกฉากที่สร้าง

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
An uploaded original cartoon mascot illustration becoming an animated speaking character with lip-sync markers.

Natural AI Voiceovers in 175+ Languages

ให้อักขระทุกตัวมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยAI voice generatorในตัว จากนั้นโลคัลไลซ์วิดีโอทั้งเรื่องด้วยเสียงบรรยายจาก AI กว่า 175 ภาษา พร้อมลิปซิงก์ที่ตรงปาก เครื่องมือสร้างการ์ตูนส่วนใหญ่มักหยุดแค่ซับไตเติลไม่กี่สิบภาษา แทนที่จะเป็นเสียงพากย์ที่เป็นธรรมชาติ

Get Started for Free →
An original cartoon character beside a voice panel and a language list with flags and matched lip-sync.

เทมเพลต ฉาก และสไตล์วิดีโอการ์ตูน

The generator features ready-made video templates and scenes that help you create a polished look from the first frame. Pick an animated or Pixar-style look, then customize brand colors, fonts, and aspect ratios for YouTube, TikTok, or presentations.

Get Started for Free →
A gallery of original animated style templates with a brand-kit panel of color swatches and aspect-ratio chips.

จากพรอมต์เดียวสู่การ์ตูนที่เสร็จสมบูรณ์

Video Agent จัดการงานหนักให้ทั้งหมด แค่ใส่พรอมต์เดียวก็จะช่วยร่างสคริปต์ วางสตอรีบอร์ด และประกอบเป็นวิดีโอเวอร์ชันสมบูรณ์ พร้อมแสดงบลูพริ้นต์ครีเอทีฟที่แก้ไขได้ให้ดูก่อนเรนเดอร์ ไอเดียเดียวก็กลายเป็นวิดีโอแอนิเมชัน AI แบบครบจบได้โดยไม่ต้องยุ่งกับไทม์ไลน์หรือคีย์เฟรมเลย

เริ่มต้นใช้งานฟรี →
A Video Agent panel showing one prompt flowing through an editable Script to Scenes to Final cut blueprint.
ไอคอนกล่องของขวัญสีเขียวUse cases

กรณีการใช้งานของเครื่องมือสร้างวิดีโอการ์ตูน AI

ภาพตัวอย่างแนวตั้งบนมือถือของการ์ตูนสั้นต้นฉบับข้างๆ ปฏิทินคอนเทนต์ที่มีเครื่องหมายเช็ก

วิดีโอการ์ตูนแบบไม่เห็นหน้า สำหรับ Shorts

Faceless channels need daily social media content without filming. Draft episodes with the video script generator, turn episode ideas into animated cuts, and publish short videos to TikTok, Reels, and Shorts on a schedule one person can sustain.

ผู้บรรยายการ์ตูนต้นฉบับกำลังชี้ไปที่ไวท์บอร์ดที่มีไดอะแกรมเวิร์กโฟลว์ของผลิตภัณฑ์แบบง่าย

วิดีโออธิบายแบบแอนิเมชันสำหรับธุรกิจ

Cartoon narrators make complex topics easy to follow. Turn a feature walkthrough into an animated presentation and explain pricing, workflows, or policies in an engaging video format people watch to the end.

ฉากการ์ตูนหนังสือนิทานต้นฉบับบรรยากาศอบอุ่น มีเหล่าสัตว์หน้าตาเป็นมิตรยืนอยู่ข้างๆ แผงสคริปต์บทเรียน

การ์ตูนความรู้และนิทานสำหรับเด็ก

ครูและผู้สร้างคอร์สสามารถสร้างวิดีโอแอนิเมชันที่น่าสนใจจากบทเรียนและหนังสือนิทาน แทนการบรรยายสไลด์นิ่งๆ บทเรียนเพียงหนึ่งสคริปต์ก็กลายเป็นตอนแอนิเมชันเต็มรูปแบบได้ภายในบ่ายเดียว โดยไม่ต้องพึ่งนักอนิเมชัน

A consistent original animated presenter delivering a training module as a policy document converts to video.

แอนิเมชันสำหรับการเทรนนิงและการออนบอร์ดิง

เด็คนโยบายและเอกสารขั้นตอนการทำงานมักไม่มีใครอ่าน แปลงให้กลายเป็นวิดีโอการฝึกอบรมแบบการ์ตูนสั้นๆ พร้อมผู้บรรยายอนิเมชันคนเดิมที่สม่ำเสมอ จากนั้นอัปเดตสคริปต์และสร้างวิดีโอใหม่ได้ทุกครั้งที่กระบวนการเปลี่ยน โดยไม่ต้องถ่ายทำซ้ำ

ผลิตภัณฑ์ทั่วไปแบบไม่มีแบรนด์ถูกทำเป็นโฆษณาการ์ตูน แสดงเป็นการ์ดพรีวิว 2 แบบ

โฆษณาการ์ตูนและโปรโมตสินค้า

Animated ads test faster and cost less than filmed video production. Bring product shots or brand mascots to life with image to video, and turn campaign ideas into engaging cartoon ad variations for every test.

ตัวการ์ตูนต้นฉบับล้อมรอบด้วยการ์ดภาษาที่มีป้ายกำกับ ES, FR, JA, DE บนแผนที่โลกจางๆ

การ์ตูนหลายภาษาสำหรับการเข้าถึงผู้ชมทั่วโลก

การพากย์การ์ตูนให้แต่ละตลาดเคยต้องใช้คนพากย์ใหม่ทุกภาษา แปลวิดีโอการ์ตูนด้วยเสียงที่โคลนไว้เป็นมากกว่า 175 ภาษา แล้วปล่อยคอนเทนต์วิดีโอโลคัลไลซ์พร้อมกันได้ในทุกตลาดภายในสัปดาห์เดียว

ไอคอนเอกสารสีขาวเบลอพร้อมปุ่มเล่นบนพื้นหลังสีฟ้าอ่อนวิธีการทำงาน

How AI cartoon video maker works

สร้างวิดีโอการ์ตูนใน 4 ขั้นตอน เปลี่ยนไอเดียให้มีชีวิตได้โดยไม่ต้องออกจากแท็บเบราว์เซอร์เดียว

step icon

ขั้นตอนที่ 1: ใส่ไอเดียของคุณ

วางสคริปต์หรือพิมพ์พรอมต์แล้วให้ AI แบ่งออกเป็นฉากต่างๆ พร้อมจังหวะและคำบรรยายอัตโนมัติ

step icon

ขั้นตอนที่ 2: เลือกสไตล์

Choose an animated look, aspect ratio, and template, and apply your brand colors and fonts.

step icon

Step 3: Cast your characters

เลือกตัวละครสต็อก ออกแบบตัวละครใน Character Builder หรืออัปโหลดรูปภาพเพื่อทำให้ขยับได้

step icon

Step 4: Generate and export

พรีวิว ปรับแต่งทุกซีน แล้วส่งออกเป็นไฟล์ MP4 ความละเอียดสูงสุด 4K หรือปรับขนาดให้เหมาะกับทุกแพลตฟอร์ม

คำถามที่พบบ่อย

AI Cartoon Video Maker คืออะไรและทำงานอย่างไร?

An AI cartoon video maker, sometimes called an AI animation maker, is software that lets you create animated videos from text. To create an animation, enter a script or prompt, and it produces scenes, characters, voiceover, and music in minutes using advanced AI models to generate each shot.

วิดีโอการ์ตูน AI ของฉันจะดูราคาถูกหรือเหมือนทำแบบลวกๆ ไหม

ไม่ใช่ หากตัวละครมีความสม่ำเสมอและเสียงฟังดูเป็นธรรมชาติ ซึ่งเป็น 2 ปัจจัยสำคัญของผลงานคุณภาพสูง HeyGen รักษาดีไซน์ตัวละครให้เหมือนกันทุกซีนและจับคู่กับเสียงพูดที่เป็นธรรมชาติ จึงขึ้นนำรายงาน G2 Summer 2026 ด้วยแบดจ์ 281 รายการและอันดับ 1 ถึง 23 หมวดหมู่

จะแปลงรูปถ่ายหรือภาพวาดให้กลายเป็นตัวการ์ตูนพูดได้ต้องทำอย่างไร?

หากต้องการสร้างตัวการ์ตูนแบบกำหนดเอง เพียงอัปโหลดรูปภาพ เลือกเสียง และวางสคริปต์ของคุณ จากนั้น Avatar IV จะขยับใบหน้าให้ตรงกับทุกคำพูด ทำให้มาสคอต ภาพวาด หรือคาแร็กเตอร์ในหนังสือนิทานพูดตามสคริปต์ของคุณได้ โดยยังคงดีไซน์ดั้งเดิมเหมือนเดิมในทุกวิดีโอ

ทำไมต้องเลือก HeyGen แทนเครื่องมือสร้างวิดีโอการ์ตูน AI อื่นๆ?

Most animation tools stop at templates and stock characters. HeyGen is the best AI option when you need custom characters from your own images, one-prompt generation with Video Agent, translation into 175+ languages, and 4K export, and it is used across 85% of the Fortune 100.

ครีเอเตอร์คนเดียวสามารถทำช่องอนิเมชันให้เติบโตในระดับใหญ่ด้วย AI ได้ไหม

ได้ ตามที่อธิบายไว้ในเรื่องราวลูกค้า Anton Voroniukผู้สอนใช้ AI เพื่อสร้างวิดีโอคอร์สด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง 40 เท่า ประหยัดเวลาได้ 15.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ พร้อมทั้งเข้าถึงผู้เรียนมากกว่า 1M+ คน

เครื่องมือสร้างวิดีโอการ์ตูน AI ของ HeyGen ใช้ฟรีได้ไหม และแพ็กเกจแบบชำระเงินมีอะไรเพิ่มบ้าง?

Yes, you can make a cartoon free of charge on the free plan, which works as a free AI animation generator for testing. Creator plans start at $24 per month with more video minutes and advanced features, plus custom enterprise pricing for teams scaling video creation.

ต้องมีทักษะด้านแอนิเมชันหรือดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ก่อนถึงจะใช้งานได้ไหม?

No. The AI tool works as an online animation maker in your browser and through the mobile app, built for anyone to create professional animated videos from plain text. If you can write a script, you can publish a cartoon.

สามารถแก้ไขวิดีโอตัวการ์ตูนหลังจากที่ AI สร้างเสร็จแล้วได้ไหม

ใช่ คุณยังคงควบคุมงานสร้างสรรค์ได้เต็มที่ ทุกซีนแก้ไขได้ตลอด ไม่ว่าจะเขียนสคริปต์ใหม่ สลับเสียง หรือจัดลำดับช็อตใหม่ในAI video editorเพื่อปรับวิดีโอให้ได้ตามที่ต้องการ แล้วส่งออกใหม่ได้ภายในไม่กี่นาที

สามารถแปลวิดีโอตูนของฉันเป็นภาษาอื่นได้ไหม

ได้ ใช้ฟีเจอร์แปลวิดีโอ AI ของเราเพื่อเปลี่ยนการ์ตูนหนึ่งเรื่องให้เป็นมากกว่า 175 ภาษาและสำเนียง พร้อมโคลนเสียงและลิปซิงก์ตรงปาก ให้ตัวละครพูดแต่ละภาษาได้อย่างเป็นธรรมชาติแทนการพากย์ทับปากที่ไม่ตรงจังหวะ

AI สามารถสร้างสไตล์การ์ตูนและแอนิเมชันแบบไหนได้บ้าง?

The cartoon animation maker offers Pixar-style and animated stock characters, or you can create animations from your own 2D, 3D, or hand-drawn designs. AI animations follow your brand kit, so colors and fonts stay consistent across a series.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Start creating with HeyGen

เปลี่ยนสคริปต์ของคุณให้กลายเป็นวิดีโอแอนิเมชันสำเร็จรูปพร้อมตัวการ์ตูน เสียงบรรยาย และดนตรีประกอบ

เริ่มสร้างเลย →
CTA background