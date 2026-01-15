ขยายการอบรมลูกค้าโดยไม่ต้องขยายทีมของคุณ

วิดีโอสอนการใช้ผลิตภัณฑ์ วิดีโอแนะนำฟีเจอร์ คู่มือการเริ่มต้นใช้งาน สร้างคอนเทนต์สอนลูกค้าที่ช่วยลดจำนวนทิกเก็ตซัพพอร์ตและกระตุ้นการใช้งานได้มากขึ้น โดยไม่ต้องถ่ายทำวิดีโอเองหรือรอทีมผลิตภัณฑ์

136,944,840วิดีโอที่สร้างแล้ว
111,528,421อวตารที่สร้างแล้ว
18,863,971วิดีโอที่แปลแล้ว
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้ทั่วโลกหลายล้านคนในการนำเรื่องราวมาสู่ชีวิต

ปัญหาด้านการให้ความรู้ลูกค้า

ดูว่าทีม Customer Education เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนให้เป็นคอนเทนต์ที่เข้าใจง่ายและขยายได้อย่างไร เพื่อเร่งการนำไปใช้และขับเคลื่อนการเติบโต

หากไม่มี HeyGen

คอขวดในการให้ความรู้ลูกค้า

ผลิตภัณฑ์ของคุณพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ฟีเจอร์ใหม่ถูกปล่อยทุกสัปดาห์ แต่คู่มือช่วยเหลือของคุณล้าสมัย วิดีโอออนบอร์ดดิงยังอ้างอิง UI ของปีที่แล้ว และลูกค้ายังคงถามคำถามเดิมๆ ที่คอนเทนต์ของคุณควรตอบให้ได้ การผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิมตามไม่ทัน—กว่าคุณจะประสานงานกับทีมผลิตภัณฑ์ จองคิวถ่ายทำ และตัดต่อวิดีโอ อินเทอร์เฟซก็เปลี่ยนไปอีกแล้ว ในขณะเดียวกัน ทีมซัพพอร์ตของคุณก็จมอยู่กับทิกเก็ตที่คอนเทนต์แบบบริการตนเองที่ดีกว่านี้น่าจะช่วยลดได้ แล้วลูกค้าทั่วโลกของคุณล่ะ? พวกเขาต้องติดอยู่กับทรัพยากรที่มีแค่ภาษาอังกฤษหรือไม่มีให้ใช้เลย

ด้วย HeyGen

โซลูชันของ HeyGen

HeyGen เปลี่ยนทีม Customer Success ของคุณให้กลายเป็นเครื่องผลิตคอนเทนต์ที่เร็วทันเท่าความเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ เขียนสคริปต์เองหรือให้ AI สร้างจากเอกสารช่วยเหลือของคุณ เลือกอวตาร AI แล้วสร้างวิดีโอสอนการใช้งานแบบมืออาชีพได้ภายในไม่กี่นาที UI ผลิตภัณฑ์เปลี่ยน? แก้สคริปต์ กดสร้างใหม่ แล้วคอนเทนต์ของคุณก็อัปเดตทันที มีลูกค้าทั่วโลก?แปลเป็นได้มากกว่า 175 ภาษาได้ทันทีเพื่อให้ลูกค้าทุกคนเรียนรู้ในภาษาของตัวเอง สร้างคลัง Self-service ที่ขยายการซัพพอร์ต เพิ่มการใช้งาน และลดจำนวนทิกเก็ตที่ทำให้ทีมของคุณต้องคอยแก้ปัญหาแทนที่จะได้โฟกัสงานเชิงกลยุทธ์

ทุกอย่างที่ทีม Customer Success ต้องการเพื่อให้ความรู้ลูกค้าในวงกว้าง

สร้างวิดีโอสอนใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

เดินหน้าไปพร้อมกับโรดแมปผลิตภัณฑ์ของคุณ สร้างวิดีโอสอนการใช้ผลิตภัณฑ์และวิดีโอแนะนำฟีเจอร์ได้ภายในไม่กี่นาที ไม่ต้องรอเป็นสัปดาห์เหมือนการโปรดักชันแบบเดิมๆ เมื่อ UI เปลี่ยน แค่อัปเดตสคริปต์แล้วสร้างใหม่ เนื้อหาก็จะทันสมัยอยู่เสมอโดยไม่ต้องถ่ายทำซ้ำ

• สร้างวิดีโอสอนใช้งานได้ในไม่กี่นาที

• อัปเดตได้ทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสินค้า

• ไม่มีการพึ่งพาการผลิต

วิดีโอคู่มือวิธีใช้งาน

เปลี่ยนคู่มือช่วยเหลือที่มีแต่ตัวหนังสือให้กลายเป็นคอนเทนต์วิดีโอที่น่าสนใจ วิดีโออธิบายที่แสดงให้ลูกค้าเห็นทีละขั้นตอนว่าต้องทำอย่างไร ลดความสับสน ลดจำนวนทิกเก็ตซัพพอร์ต และทำให้ลูกค้าเห็นคุณค่าได้เร็วขึ้น

• แปลงบทความศูนย์ช่วยเหลือเป็นวิดีโอ

• วิดีโอสาธิตแบบเห็นภาพเข้าใจง่ายกว่าข้อความ

• ฝังวิดีโอลงในฐานความรู้ได้โดยตรง

การให้ความรู้ลูกค้าหลายภาษา

ดูแลลูกค้าทุกคนด้วยภาษาที่พวกเขาใช้ การแปลวิดีโอ AI ช่วยโลคัลไลซ์คอนเทนต์ออนบอร์ดดิงของคุณเป็นมากกว่า 175 ภาษา พร้อมการโคลนเสียงและลิปซิงก์ ลูกค้าชาวญี่ปุ่นจะได้รับประสบการณ์คุณภาพระดับเดียวกับผู้ใช้ที่พูดภาษาอังกฤษ

• การโคลนเสียงช่วยรักษาความเป็นธรรมชาติของเสียงเดิม

• ลิปซิงก์ซิงก์ปากให้ตรงกับการขยับใบหน้า

• แหล่งคอนเทนต์เดียว เข้าถึงลูกค้าทั่วโลก

การเข้าถึงลูกค้าแบบเฉพาะบุคคล

เปลี่ยนวิดีโอเพียงหนึ่งเดียวให้กลายเป็นเวอร์ชันแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลนับพันเวอร์ชัน ตัวแปรแบบไดนามิกช่วยให้คุณปรับแต่งชื่อ รายละเอียดบริษัท และคำแนะนำเฉพาะสำหรับ การสื่อสารกับลูกค้าแบบเฉพาะบุคคล ที่ช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมและการต่ออายุ

• ฟิลด์ปรับแต่งแบบไดนามิกสำหรับแต่ละบุคคล

• สร้างแบบแบตช์ในปริมาณมาก

• การกำหนดเป้าหมายลูกค้าเป็นรายบุคคล

ประสบการณ์แบรนด์ที่สม่ำเสมอ

ยึดเอกลักษณ์ภาพลักษณ์แบรนด์ของคุณให้เหมือนกันทุกชิ้นงานที่ลูกค้าเห็น Brand Kit ช่วยให้ทุกวิดีโอสอนใช้งาน ทุกวิดีโอต้อนรับผู้ใช้ใหม่ และทุกคู่มือช่วยเหลือมีภาพและเสียงในแบบเดียวกันราวกับออกมาจากบริษัทของคุณเอง ไม่ใช่แค่การอัดหน้าจอรวมๆ กันแบบไร้รูปแบบ

• รวมทรัพยากรแบรนด์ไว้ศูนย์กลางเดียว

• ผู้บรรยายและเสียงที่สม่ำเสมอ

• ความเนี้ยบระดับมืออาชีพในทุกสเกล

คลังคอนเทนต์แบบบริการตนเอง

สร้างคลังทรัพยากรที่ลูกค้าของคุณใช้งานจริง เนื้อหาวิดีโอที่ตอบคำถามก่อนจะกลายเป็นทิกเก็ต อธิบายฟีเจอร์ก่อนต้องมีการโทรคุย และกระตุ้นการใช้งานก่อนที่ลูกค้าจะยกเลิก

• ลดจำนวนทิกเก็ตคำขอซัพพอร์ต

• เร่งเวลาในการสร้างคุณค่า

• ขยายการถ่ายทอดความรู้แบบ 1:1

เปลี่ยนจากเอกสารช่วยเหลือเป็นวิดีโอลูกค้าได้ใน 3 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1

เริ่มต้นจากความรู้ของคุณ

วางบทความศูนย์ช่วยเหลือ อัปโหลดเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์ หรือให้ตัวสร้างสคริปต์ด้วย AI สร้างสคริปต์วิดีโอสอนจากคำอธิบายฟีเจอร์ของคุณ เริ่มต้นจากความรู้ที่ทีมของคุณมีอยู่แล้ว

ขั้นตอนที่ 2

เลือกผู้บรรยายของคุณ

เลือกอวตาร AI ที่สะท้อนตัวตนแบรนด์ของคุณ หรือสร้างโฆษกฝ่ายบริการลูกค้าที่สื่อสารอย่างสม่ำเสมอในทุกคอนเทนต์สำหรับลูกค้า ปรับเสียงและสไตล์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการสื่อสารกับลูกค้าของคุณ

ขั้นตอนที่ 3

สร้างและดีพลอย

คลิกสร้าง ภายในไม่กี่นาทีคุณจะได้วิดีโอให้ความรู้ลูกค้ามืออาชีพ แปลเป็นทุกภาษาที่ลูกค้าของคุณใช้ ฝังในศูนย์ช่วยเหลือ ฐานความรู้ ลำดับการออนบอร์ด หรือการสื่อสารกับลูกค้าได้เลย

ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์งาน Customer Success ทุกรูปแบบ

การเริ่มต้นใช้งานสำหรับลูกค้าใหม่

ช่วยให้ลูกค้าเห็นคุณค่าได้เร็วขึ้นด้วย วิดีโอออนบอร์ดิง ที่ไม่ต้องรอให้ CSM ว่างลุยได้เลย ทั้งซีเควนซ์ต้อนรับ คู่มือการตั้งค่า และทิวทอเรียลสำหรับความสำเร็จครั้งแรกที่ขยายใช้ได้กับลูกค้าทั้งหมดของคุณ

กรณีการใช้งาน: สร้างลำดับการออนบอร์ดอัตโนมัติที่ช่วยแนะนำลูกค้าใหม่ทุกคนให้ตั้งค่าเริ่มต้นและทำขั้นตอนสำคัญแรกให้เสร็จ

แนะนำฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์

ทุกการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ต้องมีคอนเทนต์ให้ความรู้กับลูกค้า วิดีโอสอนใช้งาน ที่อธิบายความสามารถใหม่ๆ สาธิตเวิร์กโฟลว์ และช่วยกระตุ้นการใช้งานจริง โดยปล่อยพร้อมกับฟีเจอร์ ไม่ใช่ตามมาทีหลังเป็นเดือนๆ

กรณีการใช้งาน: สร้างวิดีโอประกาศฟีเจอร์ใหม่สำหรับทุกการอัปเดต ฝังไว้โดยตรงในบันทึกประจำรุ่นและข้อความภายในแอป

คอนเทนต์ศูนย์ช่วยเหลือ

วิดีโอตอบคำถามที่ตัวหนังสืออธิบายได้ยาก เปลี่ยนบทความศูนย์ช่วยเหลือที่มีผู้ชมมากที่สุดของคุณให้เป็นวิดีโอสาธิตแบบเห็นภาพ ช่วยลดความสับสนและลดปริมาณงานของทีมซัพพอร์ต

กรณีการใช้งาน: แปลง 20 หัวข้อทิกเก็ตซัพพอร์ตยอดนิยมเป็นวิดีโอสอนการใช้งาน เพื่อลดจำนวนทิกเก็ตในประเด็นเหล่านั้น

ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าทั่วโลก

ลูกค้าของคุณใช้หลากหลายภาษา เนื้อหาด้านการซัพพอร์ตของคุณก็ควรรองรับเช่นกัน แปลและปรับเนื้อหาฐานความรู้ทั้งหมดให้เหมาะกับลูกค้าทั่วโลกได้โดยไม่ต้องผลิตแยกสำหรับแต่ละตลาด

กรณีการใช้งาน: แปลคลังเนื้อหาการเริ่มต้นใช้งานทั้งหมดเป็น 10 ภาษา ให้บริการลูกค้าต่างประเทศหลายเซกเมนต์ได้โดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงาน CS

แนวทางที่พิสูจน์แล้ว: AI Smart Ventures ฝึกอบรมผู้คนมากกว่า 10,000 คนในกว่า 170 ภาษาโดยใช้คอนเทนต์วิดีโอที่ขยายขนาดได้

จุดสัมผัสลูกค้าแบบเฉพาะบุคคล

ดูแลลูกค้าเชิงลึกในระดับที่ขยายได้ ส่งวิดีโอข้อความแบบเฉพาะบุคคลสำหรับการต่ออายุสัญญา QBR การแนะนำฟีเจอร์ และการติดตามสถานะ โดยไม่ต้องอัดวิดีโอแยกให้ลูกค้าแต่ละราย

กรณีการใช้งาน: สร้างวิดีโอการติดต่อเพื่อต่ออายุแบบเฉพาะบุคคล โดยพูดถึงการใช้งานและตัวชี้วัดความสำเร็จเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย

ผลลัพธ์ที่ยืนยันแล้ว: Videoimagem เพิ่มอัตราการมีส่วนร่วมได้ 3 เท่าด้วยวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล สร้างวิดีโอแบบ Personalized มากกว่า 50,000 วิดีโอสำหรับลูกค้าองค์กร

การเสริมศักยภาพทีม Customer Success

เสริมศักยภาพทีม CS ด้วยข้อความและสคริปต์การสนทนาที่สอดคล้องกัน เนื้อหาการเทรนที่ช่วยให้ทุก CSM มอบคำแนะนำคุณภาพเดียวกันไม่ว่าจะมีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหน

กรณีการใช้งาน: สร้างคลังเนื้อหาเพื่อเสริมศักยภาพทีม CSM ครอบคลุมการรับมือข้อโต้แย้ง การนำเสนอจุดเด่นของฟีเจอร์ และการสนทนาเพื่อขยายการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ที่เติบโตเร็วที่สุดบน G2 ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ

ไม่ว่าจะเป็นการเทรนนิ่งระดับโลกหรือวิดีโอโฆษณา HeyGen ช่วยให้ทุกคน (รวมถึงคุณ) สร้างคอนเทนต์วิดีโอคุณภาพสูงที่ขยายการใช้งานได้สำหรับทุกความต้องการ นี่คือประโยชน์บางส่วนที่ลูกค้าของเราชื่นชอบมากที่สุด:

10 เท่าความเร็วในการผลิตวิดีโอเพิ่มขึ้น
5 เท่าอัตราการสร้างวิดีโอเพิ่มขึ้น
40%การเพิ่มขึ้นของเวลาในการรับชมวิดีโอ
5Xผลตอบแทนจากค่าโฆษณา
มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว

ดูว่าธุรกิจที่คล้ายคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด

Miro
"มันช่วยให้นักเขียนของเรามีระดับความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการทำงานได้เท่ากับที่ฉันมีเมื่อทำงานกับสื่อการเล่าเรื่องเชิงภาพ"

Steve Sowrey, นักออกแบบสื่อการเรียนรู้
Vision Creative Labs
"ช่วงเวลาที่วิเศษสำหรับฉันคือ ตอนที่เรามีรายการวิดีโอที่ฉันทำทุกสัปดาห์ อยู่ๆ เราก็รู้ว่าฉันสามารถเขียนสคริปต์ ส่งเข้าไป แล้วไม่ต้องยืนหน้ากล้องอีกต่อไป"

Roger Hirst, ผู้ร่วมก่อตั้ง
Workday
"สิ่งที่ชอบเกี่ยวกับ HeyGen คือไม่ต้องปฏิเสธโปรเจกต์อีกต่อไป เหมือนเราเพิ่มศักยภาพให้ทีม สามารถทำงานได้มากขึ้นด้วยทรัพยากรที่มีอยู่"

Justin Meisinger, ผู้จัดการโครงการ
มีคำถามใช่ไหม เรามีคำตอบให้

วิดีโอต้อนรับลูกค้าใหม่คืออะไร?

วิดีโอต้อนรับลูกค้าใหม่คือคอนเทนต์เชิงให้ความรู้ที่ช่วยให้ลูกค้าใหม่เริ่มต้นใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างราบรื่น เนื้อหามักประกอบด้วยข้อความต้อนรับ วิดีโอสอนการตั้งค่า การแนะนำการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ แบบทีละขั้นตอน และคู่มือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด HeyGen ช่วยให้ทีม Customer Success สร้างวิดีโอต้อนรับลูกค้าใหม่ระดับมืออาชีพด้วยอวตาร AI และการสังเคราะห์เสียง โดยไม่ต้องใช้กล้อง สตูดิโอ หรือรอการโปรดักชัน ทำให้ขยายการให้ความรู้ลูกค้าได้ทันกับการเติบโตของฐานลูกค้า

จะสร้างวิดีโอสอนการใช้ผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องอัดหน้าจอได้อย่างไร?

เขียนสคริปต์วิดีโอสอนของคุณเองหรือให้ HeyGenAI script generatorสร้างสคริปต์จากคำอธิบายฟีเจอร์ของคุณ เลือกอวตาร AI เป็นผู้นำเสนอ เพิ่มองค์ประกอบภาพหรือจุดเน้นต่างๆ แล้วสร้างวิดีโอของคุณ สำหรับเดโมหน้าตาโปรดักต์สามารถใส่สกรีนช็อตหรือวิดีอบันทึกหน้าจอควบคู่ไปกับอวตารผู้นำเสนอได้ ผลลัพธ์คือคอนเทนต์วิดีโอสอนที่ดูมืออาชีพโดยไม่ต้องอัดหน้าจอและตัดต่อเองทีละขั้นตอน

สามารถอัปเดตวิดีโอเมื่อ UI ของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนได้ไหม?

ใช่ นี่คือหนึ่งในข้อได้เปรียบหลักของ HeyGen สำหรับทีม customer success เมื่ออินเทอร์เฟซผลิตภัณฑ์ของคุณมีการเปลี่ยนแปลง เพียงอัปเดตสคริปต์ให้ตรงกับ UI ใหม่แล้วสร้างวิดีโอขึ้นมาอีกครั้ง ไม่ต้องถ่ายทำใหม่ ไม่ต้องประสานงานกับทีมโปรดักชัน คอนเทนต์ด้านการให้ความรู้ลูกค้าของคุณจะอัปเดตทันกับโรดแมปผลิตภัณฑ์ ไม่ล่าช้าเป็นเดือนๆ

การซัพพอร์ตลูกค้าหลายภาษาทำงานอย่างไร?

สร้างคอนเทนต์สำหรับลูกค้าของคุณเพียงครั้งเดียวในภาษาหลักของคุณ จากนั้นใช้ translation feature ของ HeyGen เพื่อสร้างเวอร์ชันในภาษาต่างๆ กว่า 175 ภาษา การแปลรวมถึงการโคลนเสียง (ทำให้ผู้บรรยายของคุณฟังดูเป็นธรรมชาติในแต่ละภาษา) และการลิปซิงก์ (ทำให้การขยับปากตรงกับเสียง) ลูกค้าชาวญี่ปุ่น เยอรมัน และสเปนของคุณจะได้รับประสบการณ์การใช้งานเริ่มต้นที่มีคุณภาพระดับเดียวกัน

สามารถปรับแต่งวิดีโอให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายได้ไหม

ได้ HeyGen รองรับการปรับแต่งแบบไดนามิกด้วยช่องตัวแปรสำหรับชื่อลูกค้า ชื่อบริษัท ข้อมูลการใช้งาน และรายละเอียดแบบกำหนดเอง สร้างเทมเพลตเพียงหนึ่งเดียว แล้วสร้างวิดีโอเวอร์ชันแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้หลายพันรายการสำหรับการออนบอร์ด การติดต่อเรื่องต่ออายุสัญญา QBR หรือการสื่อสารในช่วงสำคัญของความสำเร็จ Videoimagem สร้างวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลมากกว่า 50,000 รายการด้วยวิธีนี้ และทำให้การมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น 3 เท่า

จะแทรกวิดีโอลงในศูนย์ช่วยเหลือหรือคลังความรู้ของเราได้อย่างไร

HeyGen ส่งออกไฟล์วิดีโอมาตรฐาน MP4 และมีโค้ดฝังที่ใช้งานได้กับทุกแพลตฟอร์มศูนย์ช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็น Zendesk, Intercom, HelpScout, Confluence, Notion หรือฐานความรู้แบบกำหนดเองของคุณ อัปโหลดวิดีโอโดยตรงหรือฝังผ่านลิงก์ เนื้อหาสำหรับสอนลูกค้าของคุณจะอยู่ในที่เดียวกับที่ลูกค้ามองหาความช่วยเหลืออยู่แล้ว

คอนเทนต์วิดีโอจะช่วยลดจำนวนทิกเก็ตซัพพอร์ตได้จริงหรือไม่?

วิดีโออธิบายมักให้ผลลัพธ์ดีกว่าข้อความอย่างสม่ำเสมอเมื่อเป็นคู่มือสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อน ลูกค้าจำข้อมูลได้มากขึ้น ทำงานเสร็จเร็วขึ้น และถามคำถามติดตามผลน้อยลง เคล็ดลับคือการทำให้คอนเทนต์อัปเดตอยู่เสมอ ซึ่ง HeyGen ช่วยได้ด้วยการทำให้การอัปเดตทำได้ทันทีโดยไม่ต้องสร้างวิดีโอใหม่ทั้งหมด ทีมงานจำนวนมากรายงานว่าจำนวนทิกเก็ตลดลงอย่างมีนัยสำคัญในหัวข้อที่มีวิดีโอสอนใช้งานครอบคลุมอยู่แล้ว

จะรักษาคุณภาพให้สม่ำเสมอในคอนเทนต์สำหรับลูกค้าทั้งหมดได้อย่างไร?

Brand Kit ของ HeyGen ช่วยรวมศูนย์อัตลักษณ์แบรนด์ของคุณไว้ในที่เดียว ทั้งสี ฟอนต์ โลโก้ และชุดอวตารที่อนุมัติแล้ว เลือกอวตารและเสียงผู้บรรยายให้เหมือนกันทุกชิ้นงานที่สื่อสารกับลูกค้า ไม่ว่าจะสร้างวิดีโอสำหรับออนบอร์ดดิ้ง สอนการใช้ฟีเจอร์ หรือคู่มือช่วยเหลือ ทุกวิดีโอจะคงมาตรฐานความเป็นมืออาชีพของแบรนด์โดยอัตโนมัติ

สมาชิกหลายคนในทีม CS ของฉันสามารถสร้างคอนเทนต์ได้ไหม?

ได้ HeyGen for Business มีเวิร์กสเปซสำหรับทีมที่ให้ customer success manager, enablement specialist และ support ops ทำงานร่วมกันได้ ไลบรารีทรัพยากรที่แชร์ร่วมกันช่วยให้ทุกคนเข้าถึงองค์ประกอบแบรนด์และเทมเพลตที่ได้รับอนุมัติได้ง่าย ฟีเจอร์สำหรับผู้ดูแลระบบช่วยรักษามาตรฐานความสม่ำเสมอไปพร้อมกับเปิดโอกาสให้ทีมสร้างสรรค์คอนเทนต์ได้ในระดับใหญ่

สามารถสร้างวิดีโอสอนการใช้งานให้ลูกค้าได้เร็วแค่ไหน?

วิดีโอสอนใช้งานและวิดีโอนำทางส่วนใหญ่สามารถสร้างได้ภายในไม่กี่นาที Advantive รายงานว่าสามารถลดเวลาในการสร้างคอนเทนต์ได้ 50% โดยการผลิตเสียงบรรยายลดจากหลายวันเหลือเพียง 2-3 ชั่วโมง การเปลี่ยนจากไทม์ไลน์การผลิตแบบดั้งเดิมที่ใช้เวลาหลายสัปดาห์มาเป็นการส่งมอบภายในวันเดียวกัน ทำให้คอนเทนต์สำหรับลูกค้าสามารถปล่อยได้พร้อมกับการออกฟีเจอร์หรือผลิตภัณฑ์ใหม่

สามารถสร้างคอนเทนต์ Customer Success แบบไหนได้บ้าง?

HeyGen รองรับวิดีโอทุกรูปแบบที่ใช้กับลูกค้าได้เกือบทั้งหมด: ลำดับการออนบอร์ด วิดีโอสอนการใช้ฟีเจอร์ วิดีโอแนะนำการใช้งานผลิตภัณฑ์ คู่มือช่วยเหลือ วิดีโอประกาศอัปเดต วิดีโอส่งข้อความแบบเฉพาะบุคคล สรุป QBR การสื่อสารเรื่องการต่ออายุ การฉลองความสำเร็จตามไมล์สโตน และคอร์สเทรนนิงลูกค้า ถ้าเขียนสคริปต์ได้ HeyGen ก็สร้างวิดีโอให้ได้ในทุกภาษา

เนื้อหาของลูกค้าปลอดภัยหรือไม่

HeyGen ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย SOC 2 Type II และเป็นไปตามข้อกำหนด GDPR เนื้อหาของคุณถูกเข้ารหัสทั้งระหว่างส่งและขณะจัดเก็บ สำหรับทีม Customer Success ที่ต้องจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เป็นความลับหรือข้อมูลลูกค้าในวิดีโอแบบ Personalized HeyGen มีฟีเจอร์ความปลอดภัยระดับองค์กรให้ใช้งาน รวมถึงการเชื่อมต่อ SSO และการจัดการสิทธิ์การเข้าถึงแบบรวมศูนย์

