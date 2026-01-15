ขยายการอบรมลูกค้าโดยไม่ต้องขยายทีมของคุณ
วิดีโอสอนการใช้ผลิตภัณฑ์ วิดีโอแนะนำฟีเจอร์ คู่มือการเริ่มต้นใช้งาน สร้างคอนเทนต์สอนลูกค้าที่ช่วยลดจำนวนทิกเก็ตซัพพอร์ตและกระตุ้นการใช้งานได้มากขึ้น โดยไม่ต้องถ่ายทำวิดีโอเองหรือรอทีมผลิตภัณฑ์
ปัญหาด้านการให้ความรู้ลูกค้า
ดูว่าทีม Customer Education เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนให้เป็นคอนเทนต์ที่เข้าใจง่ายและขยายได้อย่างไร เพื่อเร่งการนำไปใช้และขับเคลื่อนการเติบโต
คอขวดในการให้ความรู้ลูกค้า
ผลิตภัณฑ์ของคุณพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ฟีเจอร์ใหม่ถูกปล่อยทุกสัปดาห์ แต่คู่มือช่วยเหลือของคุณล้าสมัย วิดีโอออนบอร์ดดิงยังอ้างอิง UI ของปีที่แล้ว และลูกค้ายังคงถามคำถามเดิมๆ ที่คอนเทนต์ของคุณควรตอบให้ได้ การผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิมตามไม่ทัน—กว่าคุณจะประสานงานกับทีมผลิตภัณฑ์ จองคิวถ่ายทำ และตัดต่อวิดีโอ อินเทอร์เฟซก็เปลี่ยนไปอีกแล้ว ในขณะเดียวกัน ทีมซัพพอร์ตของคุณก็จมอยู่กับทิกเก็ตที่คอนเทนต์แบบบริการตนเองที่ดีกว่านี้น่าจะช่วยลดได้ แล้วลูกค้าทั่วโลกของคุณล่ะ? พวกเขาต้องติดอยู่กับทรัพยากรที่มีแค่ภาษาอังกฤษหรือไม่มีให้ใช้เลย
โซลูชันของ HeyGen
HeyGen เปลี่ยนทีม Customer Success ของคุณให้กลายเป็นเครื่องผลิตคอนเทนต์ที่เร็วทันเท่าความเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ เขียนสคริปต์เองหรือให้ AI สร้างจากเอกสารช่วยเหลือของคุณ เลือกอวตาร AI แล้วสร้างวิดีโอสอนการใช้งานแบบมืออาชีพได้ภายในไม่กี่นาที UI ผลิตภัณฑ์เปลี่ยน? แก้สคริปต์ กดสร้างใหม่ แล้วคอนเทนต์ของคุณก็อัปเดตทันที มีลูกค้าทั่วโลก?แปลเป็นได้มากกว่า 175 ภาษาได้ทันทีเพื่อให้ลูกค้าทุกคนเรียนรู้ในภาษาของตัวเอง สร้างคลัง Self-service ที่ขยายการซัพพอร์ต เพิ่มการใช้งาน และลดจำนวนทิกเก็ตที่ทำให้ทีมของคุณต้องคอยแก้ปัญหาแทนที่จะได้โฟกัสงานเชิงกลยุทธ์
ทุกอย่างที่ทีม Customer Success ต้องการเพื่อให้ความรู้ลูกค้าในวงกว้าง
สร้างวิดีโอสอนใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
เดินหน้าไปพร้อมกับโรดแมปผลิตภัณฑ์ของคุณ สร้างวิดีโอสอนการใช้ผลิตภัณฑ์และวิดีโอแนะนำฟีเจอร์ได้ภายในไม่กี่นาที ไม่ต้องรอเป็นสัปดาห์เหมือนการโปรดักชันแบบเดิมๆ เมื่อ UI เปลี่ยน แค่อัปเดตสคริปต์แล้วสร้างใหม่ เนื้อหาก็จะทันสมัยอยู่เสมอโดยไม่ต้องถ่ายทำซ้ำ
• สร้างวิดีโอสอนใช้งานได้ในไม่กี่นาที
• อัปเดตได้ทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสินค้า
• ไม่มีการพึ่งพาการผลิต
วิดีโอคู่มือวิธีใช้งาน
เปลี่ยนคู่มือช่วยเหลือที่มีแต่ตัวหนังสือให้กลายเป็นคอนเทนต์วิดีโอที่น่าสนใจ วิดีโออธิบายที่แสดงให้ลูกค้าเห็นทีละขั้นตอนว่าต้องทำอย่างไร ลดความสับสน ลดจำนวนทิกเก็ตซัพพอร์ต และทำให้ลูกค้าเห็นคุณค่าได้เร็วขึ้น
• แปลงบทความศูนย์ช่วยเหลือเป็นวิดีโอ
• วิดีโอสาธิตแบบเห็นภาพเข้าใจง่ายกว่าข้อความ
• ฝังวิดีโอลงในฐานความรู้ได้โดยตรง
การให้ความรู้ลูกค้าหลายภาษา
ดูแลลูกค้าทุกคนด้วยภาษาที่พวกเขาใช้ การแปลวิดีโอ AI ช่วยโลคัลไลซ์คอนเทนต์ออนบอร์ดดิงของคุณเป็นมากกว่า 175 ภาษา พร้อมการโคลนเสียงและลิปซิงก์ ลูกค้าชาวญี่ปุ่นจะได้รับประสบการณ์คุณภาพระดับเดียวกับผู้ใช้ที่พูดภาษาอังกฤษ
• การโคลนเสียงช่วยรักษาความเป็นธรรมชาติของเสียงเดิม
• ลิปซิงก์ซิงก์ปากให้ตรงกับการขยับใบหน้า
• แหล่งคอนเทนต์เดียว เข้าถึงลูกค้าทั่วโลก
การเข้าถึงลูกค้าแบบเฉพาะบุคคล
เปลี่ยนวิดีโอเพียงหนึ่งเดียวให้กลายเป็นเวอร์ชันแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลนับพันเวอร์ชัน ตัวแปรแบบไดนามิกช่วยให้คุณปรับแต่งชื่อ รายละเอียดบริษัท และคำแนะนำเฉพาะสำหรับ การสื่อสารกับลูกค้าแบบเฉพาะบุคคล ที่ช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมและการต่ออายุ
• ฟิลด์ปรับแต่งแบบไดนามิกสำหรับแต่ละบุคคล
• สร้างแบบแบตช์ในปริมาณมาก
• การกำหนดเป้าหมายลูกค้าเป็นรายบุคคล
ประสบการณ์แบรนด์ที่สม่ำเสมอ
ยึดเอกลักษณ์ภาพลักษณ์แบรนด์ของคุณให้เหมือนกันทุกชิ้นงานที่ลูกค้าเห็น Brand Kit ช่วยให้ทุกวิดีโอสอนใช้งาน ทุกวิดีโอต้อนรับผู้ใช้ใหม่ และทุกคู่มือช่วยเหลือมีภาพและเสียงในแบบเดียวกันราวกับออกมาจากบริษัทของคุณเอง ไม่ใช่แค่การอัดหน้าจอรวมๆ กันแบบไร้รูปแบบ
• รวมทรัพยากรแบรนด์ไว้ศูนย์กลางเดียว
• ผู้บรรยายและเสียงที่สม่ำเสมอ
• ความเนี้ยบระดับมืออาชีพในทุกสเกล
คลังคอนเทนต์แบบบริการตนเอง
สร้างคลังทรัพยากรที่ลูกค้าของคุณใช้งานจริง เนื้อหาวิดีโอที่ตอบคำถามก่อนจะกลายเป็นทิกเก็ต อธิบายฟีเจอร์ก่อนต้องมีการโทรคุย และกระตุ้นการใช้งานก่อนที่ลูกค้าจะยกเลิก
• ลดจำนวนทิกเก็ตคำขอซัพพอร์ต
• เร่งเวลาในการสร้างคุณค่า
• ขยายการถ่ายทอดความรู้แบบ 1:1
เปลี่ยนจากเอกสารช่วยเหลือเป็นวิดีโอลูกค้าได้ใน 3 ขั้นตอน
เริ่มต้นจากความรู้ของคุณ
วางบทความศูนย์ช่วยเหลือ อัปโหลดเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์ หรือให้ตัวสร้างสคริปต์ด้วย AI สร้างสคริปต์วิดีโอสอนจากคำอธิบายฟีเจอร์ของคุณ เริ่มต้นจากความรู้ที่ทีมของคุณมีอยู่แล้ว
เลือกผู้บรรยายของคุณ
เลือกอวตาร AI ที่สะท้อนตัวตนแบรนด์ของคุณ หรือสร้างโฆษกฝ่ายบริการลูกค้าที่สื่อสารอย่างสม่ำเสมอในทุกคอนเทนต์สำหรับลูกค้า ปรับเสียงและสไตล์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการสื่อสารกับลูกค้าของคุณ
สร้างและดีพลอย
คลิกสร้าง ภายในไม่กี่นาทีคุณจะได้วิดีโอให้ความรู้ลูกค้ามืออาชีพ แปลเป็นทุกภาษาที่ลูกค้าของคุณใช้ ฝังในศูนย์ช่วยเหลือ ฐานความรู้ ลำดับการออนบอร์ด หรือการสื่อสารกับลูกค้าได้เลย
ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์งาน Customer Success ทุกรูปแบบ
การเริ่มต้นใช้งานสำหรับลูกค้าใหม่
ช่วยให้ลูกค้าเห็นคุณค่าได้เร็วขึ้นด้วย วิดีโอออนบอร์ดิง ที่ไม่ต้องรอให้ CSM ว่างลุยได้เลย ทั้งซีเควนซ์ต้อนรับ คู่มือการตั้งค่า และทิวทอเรียลสำหรับความสำเร็จครั้งแรกที่ขยายใช้ได้กับลูกค้าทั้งหมดของคุณ
กรณีการใช้งาน: สร้างลำดับการออนบอร์ดอัตโนมัติที่ช่วยแนะนำลูกค้าใหม่ทุกคนให้ตั้งค่าเริ่มต้นและทำขั้นตอนสำคัญแรกให้เสร็จ
แนะนำฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์
ทุกการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ต้องมีคอนเทนต์ให้ความรู้กับลูกค้า วิดีโอสอนใช้งาน ที่อธิบายความสามารถใหม่ๆ สาธิตเวิร์กโฟลว์ และช่วยกระตุ้นการใช้งานจริง โดยปล่อยพร้อมกับฟีเจอร์ ไม่ใช่ตามมาทีหลังเป็นเดือนๆ
กรณีการใช้งาน: สร้างวิดีโอประกาศฟีเจอร์ใหม่สำหรับทุกการอัปเดต ฝังไว้โดยตรงในบันทึกประจำรุ่นและข้อความภายในแอป
คอนเทนต์ศูนย์ช่วยเหลือ
วิดีโอตอบคำถามที่ตัวหนังสืออธิบายได้ยาก เปลี่ยนบทความศูนย์ช่วยเหลือที่มีผู้ชมมากที่สุดของคุณให้เป็นวิดีโอสาธิตแบบเห็นภาพ ช่วยลดความสับสนและลดปริมาณงานของทีมซัพพอร์ต
กรณีการใช้งาน: แปลง 20 หัวข้อทิกเก็ตซัพพอร์ตยอดนิยมเป็นวิดีโอสอนการใช้งาน เพื่อลดจำนวนทิกเก็ตในประเด็นเหล่านั้น
ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าทั่วโลก
ลูกค้าของคุณใช้หลากหลายภาษา เนื้อหาด้านการซัพพอร์ตของคุณก็ควรรองรับเช่นกัน แปลและปรับเนื้อหาฐานความรู้ทั้งหมดให้เหมาะกับลูกค้าทั่วโลกได้โดยไม่ต้องผลิตแยกสำหรับแต่ละตลาด
กรณีการใช้งาน: แปลคลังเนื้อหาการเริ่มต้นใช้งานทั้งหมดเป็น 10 ภาษา ให้บริการลูกค้าต่างประเทศหลายเซกเมนต์ได้โดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงาน CS
แนวทางที่พิสูจน์แล้ว: AI Smart Ventures ฝึกอบรมผู้คนมากกว่า 10,000 คนในกว่า 170 ภาษาโดยใช้คอนเทนต์วิดีโอที่ขยายขนาดได้
จุดสัมผัสลูกค้าแบบเฉพาะบุคคล
ดูแลลูกค้าเชิงลึกในระดับที่ขยายได้ ส่งวิดีโอข้อความแบบเฉพาะบุคคลสำหรับการต่ออายุสัญญา QBR การแนะนำฟีเจอร์ และการติดตามสถานะ โดยไม่ต้องอัดวิดีโอแยกให้ลูกค้าแต่ละราย
กรณีการใช้งาน: สร้างวิดีโอการติดต่อเพื่อต่ออายุแบบเฉพาะบุคคล โดยพูดถึงการใช้งานและตัวชี้วัดความสำเร็จเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย
ผลลัพธ์ที่ยืนยันแล้ว: Videoimagem เพิ่มอัตราการมีส่วนร่วมได้ 3 เท่าด้วยวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล สร้างวิดีโอแบบ Personalized มากกว่า 50,000 วิดีโอสำหรับลูกค้าองค์กร
การเสริมศักยภาพทีม Customer Success
เสริมศักยภาพทีม CS ด้วยข้อความและสคริปต์การสนทนาที่สอดคล้องกัน เนื้อหาการเทรนที่ช่วยให้ทุก CSM มอบคำแนะนำคุณภาพเดียวกันไม่ว่าจะมีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหน
กรณีการใช้งาน: สร้างคลังเนื้อหาเพื่อเสริมศักยภาพทีม CSM ครอบคลุมการรับมือข้อโต้แย้ง การนำเสนอจุดเด่นของฟีเจอร์ และการสนทนาเพื่อขยายการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ที่เติบโตเร็วที่สุดบน G2 ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
ไม่ว่าจะเป็นการเทรนนิ่งระดับโลกหรือวิดีโอโฆษณา HeyGen ช่วยให้ทุกคน (รวมถึงคุณ) สร้างคอนเทนต์วิดีโอคุณภาพสูงที่ขยายการใช้งานได้สำหรับทุกความต้องการ นี่คือประโยชน์บางส่วนที่ลูกค้าของเราชื่นชอบมากที่สุด:
มีผู้ใช้งานมากกว่า 100,000 ทีมที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความง่าย และความรวดเร็ว
ดูว่าธุรกิจที่คล้ายคุณขยายการสร้างคอนเทนต์และขับเคลื่อนการเติบโตได้อย่างไรด้วยแพลตฟอร์มแปลงภาพเป็นวิดีโอที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาด
มีคำถามใช่ไหม เรามีคำตอบให้
วิดีโอต้อนรับลูกค้าใหม่คืออะไร?
วิดีโอต้อนรับลูกค้าใหม่คือคอนเทนต์เชิงให้ความรู้ที่ช่วยให้ลูกค้าใหม่เริ่มต้นใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างราบรื่น เนื้อหามักประกอบด้วยข้อความต้อนรับ วิดีโอสอนการตั้งค่า การแนะนำการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ แบบทีละขั้นตอน และคู่มือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด HeyGen ช่วยให้ทีม Customer Success สร้างวิดีโอต้อนรับลูกค้าใหม่ระดับมืออาชีพด้วยอวตาร AI และการสังเคราะห์เสียง โดยไม่ต้องใช้กล้อง สตูดิโอ หรือรอการโปรดักชัน ทำให้ขยายการให้ความรู้ลูกค้าได้ทันกับการเติบโตของฐานลูกค้า
จะสร้างวิดีโอสอนการใช้ผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องอัดหน้าจอได้อย่างไร?
เขียนสคริปต์วิดีโอสอนของคุณเองหรือให้ HeyGenAI script generatorสร้างสคริปต์จากคำอธิบายฟีเจอร์ของคุณ เลือกอวตาร AI เป็นผู้นำเสนอ เพิ่มองค์ประกอบภาพหรือจุดเน้นต่างๆ แล้วสร้างวิดีโอของคุณ สำหรับเดโมหน้าตาโปรดักต์สามารถใส่สกรีนช็อตหรือวิดีอบันทึกหน้าจอควบคู่ไปกับอวตารผู้นำเสนอได้ ผลลัพธ์คือคอนเทนต์วิดีโอสอนที่ดูมืออาชีพโดยไม่ต้องอัดหน้าจอและตัดต่อเองทีละขั้นตอน
สามารถอัปเดตวิดีโอเมื่อ UI ของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนได้ไหม?
ใช่ นี่คือหนึ่งในข้อได้เปรียบหลักของ HeyGen สำหรับทีม customer success เมื่ออินเทอร์เฟซผลิตภัณฑ์ของคุณมีการเปลี่ยนแปลง เพียงอัปเดตสคริปต์ให้ตรงกับ UI ใหม่แล้วสร้างวิดีโอขึ้นมาอีกครั้ง ไม่ต้องถ่ายทำใหม่ ไม่ต้องประสานงานกับทีมโปรดักชัน คอนเทนต์ด้านการให้ความรู้ลูกค้าของคุณจะอัปเดตทันกับโรดแมปผลิตภัณฑ์ ไม่ล่าช้าเป็นเดือนๆ
การซัพพอร์ตลูกค้าหลายภาษาทำงานอย่างไร?
สร้างคอนเทนต์สำหรับลูกค้าของคุณเพียงครั้งเดียวในภาษาหลักของคุณ จากนั้นใช้ translation feature ของ HeyGen เพื่อสร้างเวอร์ชันในภาษาต่างๆ กว่า 175 ภาษา การแปลรวมถึงการโคลนเสียง (ทำให้ผู้บรรยายของคุณฟังดูเป็นธรรมชาติในแต่ละภาษา) และการลิปซิงก์ (ทำให้การขยับปากตรงกับเสียง) ลูกค้าชาวญี่ปุ่น เยอรมัน และสเปนของคุณจะได้รับประสบการณ์การใช้งานเริ่มต้นที่มีคุณภาพระดับเดียวกัน
สามารถปรับแต่งวิดีโอให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายได้ไหม
ได้ HeyGen รองรับการปรับแต่งแบบไดนามิกด้วยช่องตัวแปรสำหรับชื่อลูกค้า ชื่อบริษัท ข้อมูลการใช้งาน และรายละเอียดแบบกำหนดเอง สร้างเทมเพลตเพียงหนึ่งเดียว แล้วสร้างวิดีโอเวอร์ชันแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้หลายพันรายการสำหรับการออนบอร์ด การติดต่อเรื่องต่ออายุสัญญา QBR หรือการสื่อสารในช่วงสำคัญของความสำเร็จ Videoimagem สร้างวิดีโอแบบปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลมากกว่า 50,000 รายการด้วยวิธีนี้ และทำให้การมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น 3 เท่า
จะแทรกวิดีโอลงในศูนย์ช่วยเหลือหรือคลังความรู้ของเราได้อย่างไร
HeyGen ส่งออกไฟล์วิดีโอมาตรฐาน MP4 และมีโค้ดฝังที่ใช้งานได้กับทุกแพลตฟอร์มศูนย์ช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็น Zendesk, Intercom, HelpScout, Confluence, Notion หรือฐานความรู้แบบกำหนดเองของคุณ อัปโหลดวิดีโอโดยตรงหรือฝังผ่านลิงก์ เนื้อหาสำหรับสอนลูกค้าของคุณจะอยู่ในที่เดียวกับที่ลูกค้ามองหาความช่วยเหลืออยู่แล้ว
คอนเทนต์วิดีโอจะช่วยลดจำนวนทิกเก็ตซัพพอร์ตได้จริงหรือไม่?
วิดีโออธิบายมักให้ผลลัพธ์ดีกว่าข้อความอย่างสม่ำเสมอเมื่อเป็นคู่มือสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อน ลูกค้าจำข้อมูลได้มากขึ้น ทำงานเสร็จเร็วขึ้น และถามคำถามติดตามผลน้อยลง เคล็ดลับคือการทำให้คอนเทนต์อัปเดตอยู่เสมอ ซึ่ง HeyGen ช่วยได้ด้วยการทำให้การอัปเดตทำได้ทันทีโดยไม่ต้องสร้างวิดีโอใหม่ทั้งหมด ทีมงานจำนวนมากรายงานว่าจำนวนทิกเก็ตลดลงอย่างมีนัยสำคัญในหัวข้อที่มีวิดีโอสอนใช้งานครอบคลุมอยู่แล้ว
จะรักษาคุณภาพให้สม่ำเสมอในคอนเทนต์สำหรับลูกค้าทั้งหมดได้อย่างไร?
Brand Kit ของ HeyGen ช่วยรวมศูนย์อัตลักษณ์แบรนด์ของคุณไว้ในที่เดียว ทั้งสี ฟอนต์ โลโก้ และชุดอวตารที่อนุมัติแล้ว เลือกอวตารและเสียงผู้บรรยายให้เหมือนกันทุกชิ้นงานที่สื่อสารกับลูกค้า ไม่ว่าจะสร้างวิดีโอสำหรับออนบอร์ดดิ้ง สอนการใช้ฟีเจอร์ หรือคู่มือช่วยเหลือ ทุกวิดีโอจะคงมาตรฐานความเป็นมืออาชีพของแบรนด์โดยอัตโนมัติ
สมาชิกหลายคนในทีม CS ของฉันสามารถสร้างคอนเทนต์ได้ไหม?
ได้ HeyGen for Business มีเวิร์กสเปซสำหรับทีมที่ให้ customer success manager, enablement specialist และ support ops ทำงานร่วมกันได้ ไลบรารีทรัพยากรที่แชร์ร่วมกันช่วยให้ทุกคนเข้าถึงองค์ประกอบแบรนด์และเทมเพลตที่ได้รับอนุมัติได้ง่าย ฟีเจอร์สำหรับผู้ดูแลระบบช่วยรักษามาตรฐานความสม่ำเสมอไปพร้อมกับเปิดโอกาสให้ทีมสร้างสรรค์คอนเทนต์ได้ในระดับใหญ่
สามารถสร้างวิดีโอสอนการใช้งานให้ลูกค้าได้เร็วแค่ไหน?
วิดีโอสอนใช้งานและวิดีโอนำทางส่วนใหญ่สามารถสร้างได้ภายในไม่กี่นาที Advantive รายงานว่าสามารถลดเวลาในการสร้างคอนเทนต์ได้ 50% โดยการผลิตเสียงบรรยายลดจากหลายวันเหลือเพียง 2-3 ชั่วโมง การเปลี่ยนจากไทม์ไลน์การผลิตแบบดั้งเดิมที่ใช้เวลาหลายสัปดาห์มาเป็นการส่งมอบภายในวันเดียวกัน ทำให้คอนเทนต์สำหรับลูกค้าสามารถปล่อยได้พร้อมกับการออกฟีเจอร์หรือผลิตภัณฑ์ใหม่
สามารถสร้างคอนเทนต์ Customer Success แบบไหนได้บ้าง?
HeyGen รองรับวิดีโอทุกรูปแบบที่ใช้กับลูกค้าได้เกือบทั้งหมด: ลำดับการออนบอร์ด วิดีโอสอนการใช้ฟีเจอร์ วิดีโอแนะนำการใช้งานผลิตภัณฑ์ คู่มือช่วยเหลือ วิดีโอประกาศอัปเดต วิดีโอส่งข้อความแบบเฉพาะบุคคล สรุป QBR การสื่อสารเรื่องการต่ออายุ การฉลองความสำเร็จตามไมล์สโตน และคอร์สเทรนนิงลูกค้า ถ้าเขียนสคริปต์ได้ HeyGen ก็สร้างวิดีโอให้ได้ในทุกภาษา
เนื้อหาของลูกค้าปลอดภัยหรือไม่
HeyGen ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย SOC 2 Type II และเป็นไปตามข้อกำหนด GDPR เนื้อหาของคุณถูกเข้ารหัสทั้งระหว่างส่งและขณะจัดเก็บ สำหรับทีม Customer Success ที่ต้องจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เป็นความลับหรือข้อมูลลูกค้าในวิดีโอแบบ Personalized HeyGen มีฟีเจอร์ความปลอดภัยระดับองค์กรให้ใช้งาน รวมถึงการเชื่อมต่อ SSO และการจัดการสิทธิ์การเข้าถึงแบบรวมศูนย์
เริ่มสร้างวิดีโออบรมลูกค้าของคุณได้วันนี้เลย
ไม่ต้องเลือกระหว่างคอนเทนต์ที่อยากทำกับทรัพยากรทีมอีกต่อไป สร้างวิดีโอลูกค้ามืออาชีพได้ในไม่กี่นาที แปลสำหรับลูกค้าทั่วโลกได้ทันที และอัปเดตคอนเทนต์ความรู้ให้ทันกับความเร็วที่ผลิตภัณฑ์ของคุณพัฒนา เข้าร่วมทีม Customer Success ที่ HubSpot, Miro และ Coursera ที่เปลี่ยนวิธีการสเกล Customer Education ไปแล้ว
