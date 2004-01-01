Feito para Todas as Necessidades de Treino

Integração de Novos Funcionários Torne novos contratados produtivos mais rápido com uma integração consistente que não depende da disponibilidade de instrutores. Vídeos de onboarding abordam a cultura da empresa, o treinamento em sistemas e as expectativas do cargo — entregues sempre da mesma forma, em qualquer local. Caso de uso: Padronizar a integração de novos funcionários em todos os escritórios com módulos em vídeo que substituem as sessões presenciais.

Treinamento para Desenvolvimento de Habilidades Desenvolva as capacidades de toda a sua força de trabalho com treinamentos de habilidades em escala. Desenvolvimento de liderança, habilidades de comunicação, treinamentos técnicos — crie uma vez e entregue para milhares. Caso de uso: Oferecer treinamento de gestão a todo novo supervisor sem precisar agendar workshops presenciais.

Treinamento de Produtos e Sistemas Mantenha as equipes atualizadas sobre novidades de produtos, mudanças de software e novas ferramentas. Vídeos tutoriais mostram exatamente como os sistemas funcionam — e são atualizados instantaneamente quando a interface muda. Caso de uso: criar vídeos de treinamento de CRM que sejam atualizados automaticamente quando novos recursos forem lançados.

Treinamento Global da Força de Trabalho Treine suas equipes internacionais em seus idiomas nativos sem precisar de produções separadas para cada mercado. Mesmo conteúdo, mesma qualidade, em mais de 175 idiomas. Caso de uso: Oferecer treinamento de segurança em armazéns em 12 idiomas nos centros de distribuição globais. Resultado comprovado: o Grupo Würth produziu uma apresentação de treinamento de 65 minutos em 8 idiomas em apenas 4 dias, reduzindo os custos de tradução em 80%.

Treinamento em Conformidade e Segurança Atenda aos requisitos regulatórios com treinamentos de compliance consistentes e rastreáveis. A exportação em SCORM permite que seu LMS registre as conclusões para fins de auditoria. Caso de uso: Distribuir certificações anuais de conformidade, com acompanhamento das conclusões, em todos os departamentos.