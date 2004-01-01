Crie vídeos de treinamento corporativo que sua equipe realmente vai assistir

Transforme apresentações em PowerPoint, PDFs e conhecimento interno em treinamentos em vídeo envolventes, que possam ser escalados para todas as equipes, locais e idiomas — sem precisar de estúdios, equipes de filmagem ou depender da disponibilidade dos especialistas.

Milhões de pessoas em todo o mundo confiam em nós para dar vida às suas histórias.
Seu backlog de treinamentos só cresce. Novas contratações precisam de onboarding. Atualizações de produto exigem capacitação. A liderança quer programas de desenvolvimento de habilidades. Mas criar treinamentos em vídeo significa coordenar especialistas que nunca têm tempo, reservar estúdios, contratar equipes de produção e esperar meses por conteúdos que já estão desatualizados quando finalmente são lançados. Enquanto isso, sua força de trabalho global precisa de tudo em vários idiomas — e seu orçamento não cobre custos de dublagem para cada mercado. Slides estáticos não engajam os alunos. Sessões ao vivo não escalam. E sua equipe de duas pessoas não consegue atender uma organização com milhares de colaboradores.

Com a HeyGen

A Solução HeyGen

A Solução HeyGen

O HeyGen transforma seus materiais de treinamento existentes em vídeos profissionais que seus colaboradores realmente assistem até o fim. Faça upload de um PowerPoint, cole um roteiro ou deixe a IA gerar o conteúdo a partir da sua documentação. Escolha um avatar de IA — ou clone o seu especialista no assunto — e crie vídeos de treinamento refinados em poucos minutos. Precisa alcançar sua força de trabalho global? Com um clique, você traduz seu vídeo para mais de 175 idiomas com clonagem de voz e sincronização labial. As atualizações são instantâneas: edite o roteiro, gere novamente e seu LMS permanece atualizado sem precisar refilmar.

Tudo o que as equipes de T&D precisam para treinar em escala

PowerPoint para Vídeo

Pare de pedir aos alunos para lerem slides. Faça o upload dos seus decks existentes e o HeyGen os transforma em módulos de vídeo conduzidos por avatar, com narração, transições e acabamento profissional. Sua biblioteca de conteúdo se torna uma biblioteca de vídeos — sem precisar começar do zero.

• Importar PowerPoint, Google Slides ou PDF

• Preserve sua estrutura e fluxo atuais

• Adicionar apresentador de avatar automaticamente

Uma interface de software de edição de apresentações exibindo um slide de "Relatório Semanal" sobre "Desempenho da Equipe", com o vídeo de uma mulher, texto e um carrossel com outros slides.

Clonagem de Especialista em Assunto

Seus melhores instrutores não podem estar em todos os lugares. Crie gêmeos digitais a partir de uma breve gravação em vídeo e leve a expertise deles para quantos módulos de treinamento você quiser. Entrega consistente, zero conflitos de agenda e nada de atrasos por “estamos esperando o especialista”.

• Clonar especialistas em PMEs a partir de uma breve gravação

• Reutilização em módulos ilimitados

• Atualize scripts sem precisar regravar

Três cards mostram mulheres em cenários de vídeo com descrições de texto, principalmente “Comunicações Corporativas”, e um crachá com o nome Sophie Park, Diretora de Marketing.

Localização Global de Treinamentos

Um vídeo de treinamento, em todos os idiomas que sua equipe fala. Tradução de vídeo com IA com clonagem de voz faz com que seu onboarding soe nativo em espanhol, mandarim, alemão e mais de 175 outros idiomas — e não como um conteúdo dublado. Treine todos no idioma de preferência a partir de uma única fonte.

• A clonagem de voz mantém a autenticidade do apresentador

• Sincronização labial acompanha os movimentos faciais

• Faça o deploy globalmente a partir de um único vídeo principal

Interface de vídeo multilíngue com apresentadores para conteúdo em espanhol e chinês, e inglês destacado em uma lista de idiomas.

Integração com LMS

Exporte módulos de treinamento diretamente para o seu sistema de gestão de aprendizagem. A embalagem SCORM 1.2 e 2004 funciona com Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors e muito mais. Acompanhe conclusões, defina critérios de aprovação e integre tudo ao seu ecossistema de aprendizagem existente.

• Exportação SCORM 1.2 e SCORM 2004

• Limites de conclusão personalizáveis

• Suporte para upload direto em LMS

Uma pilha de cartões azuis semitransparentes inclinados para baixo, rotulados com "Content Library", "content.pdf", "Voice", "Voice Clone", "Avatar" e "Digital Twin".

Atualizações Rápidas de Conteúdo

Produtos mudam. Processos evoluem. Políticas são atualizadas. Quando o seu conteúdo de treinamento precisar de uma renovação, edite o roteiro e gere tudo de novo — em minutos, não em meses. Sem refilmagens, sem tempo de estúdio, sem fila de produção. Seu treinamento permanece tão atualizado quanto o seu negócio.

• As alterações de script são implantadas em poucos minutos

• Não é necessário refilmar

• Controle de versão para trilhas de auditoria

Uma mulher em um quadro de vídeo ao lado de uma interface de chat descrevendo a criação fácil de vídeos com IA usando vozes personalizadas.

Consistência de Marca

Garanta a identidade visual da sua organização com o Brand Kit. Cores, fontes, logotipos e avatares aprovados garantem que cada vídeo de treinamento pareça ter sido feito pela mesma equipe profissional — mesmo quando pessoas diferentes o criam.Glossário de Marca garante que nomes de produtos e termos específicos sejam pronunciados corretamente todas as vezes.

• Aplicar os padrões da marca em todos os vídeos

• Controlar a pronúncia de termos-chave

• Biblioteca de avatares aprovada para sua equipe

Telões digitais exibindo dados de recrutamento, um kit de marca com amostras de fontes e paletas de cores, e um cartão de conquistas de vendas parcialmente visível.

Da Necessidade de Treinamento ao Curso Publicado em 3 Passos

Etapa 1

Comece com o que você tem

Envie apresentações em PowerPoint já existentes, cole roteiros da sua documentação ou deixe o gerador de roteiros com IA criar conteúdo a partir dos seus objetivos de aprendizagem. Nada de encarar a página em branco — comece a partir do conhecimento que você já tem.

Uma mulher com uma jaqueta esportiva verde aparece dentro de um quadro de gravação de vídeo, que mostra um botão vermelho de parar, um cronômetro e um ícone de reprodução azul-esverdeado.
Etapa 2

Escolha seu apresentador

Escolha entre mais de 200 avatares de IA diversos ou crie um gêmeo digital do seu instrutor. Selecione uma voz que combine com a sua marca ou clone a voz do seu especialista para garantir autenticidade. Personalize a aparência e a experiência para combinar com a identidade da sua organização.

Uma mulher loira com uma blusa verde ao lado de um botão "Edit Look" e de um painel "FaceSwap" exibindo uma opção de upload e vários rostos femininos.
Um retrato de uma mulher com jaqueta verde sobre um fundo azul, com um cursor em estilo desenho animado apontando para o botão "Salvar como novo".

Feito para Todas as Necessidades de Treino

Torne novos contratados produtivos mais rápido com uma integração consistente que não depende da disponibilidade de instrutores. Vídeos de onboarding abordam a cultura da empresa, o treinamento em sistemas e as expectativas do cargo — entregues sempre da mesma forma, em qualquer local.

Caso de uso: Padronizar a integração de novos funcionários em todos os escritórios com módulos em vídeo que substituem as sessões presenciais.

Desenvolva as capacidades de toda a sua força de trabalho com treinamentos de habilidades em escala. Desenvolvimento de liderança, habilidades de comunicação, treinamentos técnicos — crie uma vez e entregue para milhares.

Caso de uso: Oferecer treinamento de gestão a todo novo supervisor sem precisar agendar workshops presenciais.

Mantenha as equipes atualizadas sobre novidades de produtos, mudanças de software e novas ferramentas. Vídeos tutoriais mostram exatamente como os sistemas funcionam — e são atualizados instantaneamente quando a interface muda.

Caso de uso: criar vídeos de treinamento de CRM que sejam atualizados automaticamente quando novos recursos forem lançados.

Treine suas equipes internacionais em seus idiomas nativos sem precisar de produções separadas para cada mercado. Mesmo conteúdo, mesma qualidade, em mais de 175 idiomas.

Caso de uso: Oferecer treinamento de segurança em armazéns em 12 idiomas nos centros de distribuição globais.

Resultado comprovado: o Grupo Würth produziu uma apresentação de treinamento de 65 minutos em 8 idiomas em apenas 4 dias, reduzindo os custos de tradução em 80%.

Atenda aos requisitos regulatórios com treinamentos de compliance consistentes e rastreáveis. A exportação em SCORM permite que seu LMS registre as conclusões para fins de auditoria.

Caso de uso: Distribuir certificações anuais de conformidade, com acompanhamento das conclusões, em todos os departamentos.

Estenda o treinamento além dos funcionários para incluir parceiros, distribuidores e equipes de canal. Garanta mensagens consistentes em grande escala, sem precisar enviar instrutores para cada localidade.

Caso de uso: Capacitar as equipes de vendas dos distribuidores em novos lançamentos de produtos com treinamentos em vídeo que elas possam concluir no próprio tempo.

O produto que mais cresce no G2, e não é à toa

De treinamentos globais a anúncios em vídeo, a HeyGen permite que qualquer pessoa (sim, você) crie conteúdos em vídeo de alta qualidade e em escala para qualquer necessidade. Aqui estão alguns dos benefícios que nossos clientes mais adoram:

10Xaumento na velocidade de produção de vídeos
5Xaumento na criação de vídeos
40%aumento no tempo de exibição de vídeos
5Xretorno sobre o gasto com anúncios
Usado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, praticidade e rapidez

Veja como empresas como a sua ampliam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagem para vídeo mais inovadora do mercado.

Miro
"Isso deu aos nossos redatores a mesma liberdade criativa no processo que eu tenho quando se trata de meios de narrativa visual."

Steve Sowrey, Designer de Mídias Educacionais
play buttonWatch video
Laboratórios Criativos Vision
"O momento mágico para mim foi quando tínhamos um programa que eu vinha fazendo toda semana. De repente, percebemos que eu podia escrever um roteiro, enviar, e nunca mais precisar ficar na frente de uma câmera."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Dia de trabalho
"O que eu amo no HeyGen é que não preciso mais recusar projetos. É como se tivéssemos aumentado a nossa equipe. Conseguimos fazer muito mais com os recursos que temos."

Justin Meisinger, Gerente de Programas
play buttonWatch video
Tem dúvidas? Nós temos as respostas

O que é um software para vídeos de treinamento?

O software de vídeo para treinamento ajuda as equipes de T&D a criar, gerenciar e distribuir conteúdos de aprendizagem em vídeo. O HeyGen usa avatares de IA e síntese de voz para gerar vídeos de treinamento profissionais a partir de roteiros, slides ou documentos — sem necessidade de câmeras, estúdios ou equipes de produção. O resultado é um treinamento em vídeo escalável, que pode ser atualizado rapidamente e traduzido para qualquer idioma.

Como posso criar vídeos de treinamento corporativo sem um estúdio?

Envie seu PowerPoint ou roteiro de treinamento existente para o HeyGen. Selecione um avatar de IA para ser o apresentador em tela, escolha uma voz e gere seu vídeo. Todo o processo leva minutos, não meses. Para um toque mais pessoal, clone o seu especialista no assunto para que o gêmeo digital dele(a) ministre o treinamento.

Posso converter meus PowerPoints existentes em vídeos de treinamento?

Sim — este é um dos fluxos de trabalho de T&D mais populares da HeyGen. Faça o upload do seu deck em PowerPoint ou Google Slides, e a HeyGen transforma cada slide em uma cena de vídeo com narração por avatar. A estrutura, o conteúdo e o fluxo que você já tem são preservados. Você pode editar os roteiros, ajustar o tempo e adicionar transições antes de gerar o vídeo final.

Como funciona o treinamento multilíngue?

Crie seu vídeo de treinamento uma vez, no seu idioma principal. Depois, use o recurso de tradução do HeyGen para gerar versões em qualquer um dos mais de 175 idiomas suportados. A tradução inclui clonagem de voz (para que o apresentador soe natural em cada idioma) e sincronização labial (para que os movimentos da boca acompanhem o áudio traduzido). Um vídeo de origem, alcance global.

O HeyGen se integra ao nosso LMS?

Sim. O HeyGen exporta pacotes SCORM 1.2 e SCORM 2004 que funcionam com os principais sistemas de gestão de aprendizagem, incluindo Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors, Docebo, Absorb e outros. Defina critérios de conclusão, acompanhe o progresso dos alunos e integre tudo ao seu ecossistema de aprendizagem existente.

Como posso criar um clone digital do nosso especialista em assuntos técnicos?

O recurso de clone de IA da HeyGen cria um gêmeo digital a partir de uma breve gravação em vídeo. Seu especialista grava uma única vez — seguindo orientações simples de iluminação e enquadramento — e o avatar dele pode então apresentar conteúdo de treinamento ilimitado. Quando essa pessoa não estiver disponível ou sair da organização, você ainda terá a expertise dela registrada em formato de vídeo.

Qual pode ser a duração dos vídeos de treinamento?

A HeyGen oferece suporte a vídeos de vários comprimentos. Os treinamentos mais eficazes seguem os princípios de microlearning — módulos de 3 a 10 minutos que focam em objetivos de aprendizagem específicos. No entanto, você pode criar conteúdos mais longos para tópicos abrangentes. Para treinamentos extensos (acima de 20 minutos), considere dividir o conteúdo em capítulos para melhorar o engajamento dos alunos e as taxas de conclusão.

Várias pessoas da minha equipe de T&D podem usar o HeyGen?

Sim. HeyGen para Empresas inclui espaços de trabalho em equipe onde designers instrucionais, gerentes de treinamento e criadores de conteúdo podem colaborar. Bibliotecas de recursos compartilhadas mantêm avatares aprovados, elementos de marca e modelos acessíveis para toda a sua equipe. Controles de administrador permitem gerenciar permissões e monitorar o uso.

Como o HeyGen se compara à produção de vídeo tradicional?

A produção tradicional de vídeos de treinamento exige agendar apresentadores, reservar estúdios, coordenar equipes e fazer edição de pós-produção — normalmente leva de 2 a 3 meses e custa entre US$ 5.000 e US$ 15.000+ por vídeo finalizado. A HeyGen gera qualidade equivalente em minutos ou horas, com revisões ilimitadas. A Advantive relatou uma redução de 50% no tempo de criação de conteúdo. O Grupo Würth reduziu o tempo de produção em 50% e os custos de tradução em 80%.

Posso adicionar questionários ou interatividade aos meus vídeos de treinamento?

O HeyGen oferece suporte a elementos interativos, incluindo quizzes, checagens de conhecimento e caminhos ramificados. Adicione perguntas de múltipla escolha, incorpore links e crie pontos de decisão que personalizam a experiência de aprendizado. Os recursos interativos são exportados junto com o seu pacote SCORM para rastreamento no LMS.

Meu conteúdo de treinamento está seguro?

A HeyGen possui certificação SOC 2 Tipo II e é compatível com o GDPR. Seu conteúdo é criptografado em trânsito e em repouso. Para equipes corporativas de T&D que lidam com materiais de treinamento sensíveis, a HeyGen oferece espaços de trabalho dedicados com integração SSO e gestão centralizada de usuários. Nós não treinamos nossos modelos de IA com o seu conteúdo.

Quais formatos de vídeo e níveis de qualidade são compatíveis?

O HeyGen exporta em formato MP4 com resolução de até 4K. A maioria das equipes de T&D usa 1080p (Full HD), que equilibra qualidade e tamanho de arquivo para entrega em LMS e questões de largura de banda. Você também pode exportar em 720p para ambientes mobile-first ou com restrição de banda.

Comece a criar vídeos de treinamento hoje mesmo

Pare de esperar meses por conteúdos que já estão desatualizados antes mesmo de serem lançados. Crie vídeos de treinamento profissionais em minutos, traduza para qualquer idioma instantaneamente e atualize sempre que o seu negócio mudar — sem precisar refilmar. Junte-se às equipes de T&D da Workday, Advantive e Würth Group que já transformaram a forma como treinam.

Vídeos de Treinamento Corporativo | Software de Vídeo de Treinamento com IA | HeyGen