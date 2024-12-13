Gerador de Avatar IA

Crie Avatares Falantes.

Personagens Digitais com IA.

Escolha entre fotos, vídeos e avatares de IA generativa para criar avatares digitais realistas e personalizáveis. Comece gratuitamente e use-os para conteúdo, branding e marketing.

Avatar de Vídeo com IA

Transforme-se em um avatar de IA que fala.

Faça vídeos que falem e se movam como você.

video thumbnail
video thumbnail
video thumbnail
video thumbnail

Pareça com Você

Crie avatares que sincronizam os lábios com a sua voz em mais de 70 idiomas e 175 dialetos. Alcance públicos globais com localização e entrega perfeitas.

video thumbnail

Avatar de Foto IA

Crie um avatar falante a partir de qualquer foto.

Anime com voz e movimento.

video thumbnail
video thumbnail
video thumbnail
video thumbnail

Adicionar Movimento

Adicione voz e movimento a imagens estáticas. Crie avatares de fotos com IA realistas que podem entregar roteiros personalizados sob demanda.

video thumbnail

Avatar Generativo

Gere avatares com apenas um comando.

Descreva e deixe a IA fazer o resto.

video thumbnail
video thumbnail
video thumbnail
video thumbnail

Estilos

Gere avatares interativos para diferentes casos de uso. Personalize o tom, as roupas e a personalidade para cada cenário.

video thumbnail

Avatares de Estoque de IA

Baixe mais de 100 Avatares de IA para Vídeos e Anúncios.

Use-os imediatamente em conteúdos ou apresentações.

video thumbnail
video thumbnail
video thumbnail
video thumbnail

Economize Tempo

Pule a filmagem e edição. Use avatares que falam, agem e apresentam instantaneamente em todos os seus canais de negócios.

video thumbnail

Gerador de Avatar com Conteúdo Gerado por IA

Crie UGC que fazem você parar de rolar a tela com avatares de IA.

Crie anúncios em vídeo por uma fração do custo.

video thumbnail
video thumbnail
video thumbnail
video thumbnail

Teste Centenas de Criadores

Implante centenas de personas de avatar sem precisar contratar talentos. Teste rostos, vozes e tons para encontrar as combinações de melhor desempenho.

video thumbnail

Casos de Uso

De criadores a profissionais de marketing.

Mais de 100 casos de uso para HeyGen.

Perguntas Frequentes sobre Avatares de IA

Um avatar de IA é uma representação digital hiper-realista de um humano criada usando inteligência artificial. Esses avatares são capazes de entregar fala, expressões faciais e gestos semelhantes aos humanos — tornando-os ideais para criação de vídeos escaláveis, comunicação virtual e conteúdo digital.

Na HeyGen, nossos avatares de IA são construídos com dados consentidos de atores e talentos reais. Garantimos práticas éticas de IA ao compensar os atores por cada vídeo gerado com sua semelhança, combinando IA generativa de ponta com a criação de conteúdo responsável.

👉 Veja como se compara à produção de vídeo tradicional →

Um gerador de avatar AI é uma ferramenta poderosa que transforma texto em conteúdo de vídeo realista usando avatares digitais. Com o HeyGen, você pode criar instantaneamente vídeos de qualidade de estúdio sem a necessidade de câmeras, atores ou software de edição.

Seja produzindo vídeos de marketing, módulos de treinamento, explicativos de produtos ou conteúdo para mídias sociais — o gerador de avatares AI da HeyGen te ajuda a fazer tudo isso, mais rápido e em escala.

Explore casos de uso para marketing, treinamento e mais →

Sim, a HeyGen oferece uma versão gratuita para gerar avatares de IA, adicionar voz e criar vídeos curtos. Planos premium desbloqueiam recursos avançados como renderização em HD e 4K, personalização e uso comercial.

👉 Veja o que está incluso nos planos grátis vs premium →

Com certeza. A HeyGen facilita a criação do seu próprio avatar AI personalizado. Basta gravar um curto vídeo de calibração usando nosso processo guiado, e nossa IA irá gerar uma versão digital realista de você (ou do seu membro da equipe) que fala exatamente como você.

É perfeito para integração personalizada, suporte ao cliente, comunicações internas e conteúdo de marca—em escala.

Além disso, você pode combinar seu avatar com centenas de opções de voz ou até mesmo fazer upload do seu próprio clone de voz.

👉 Leia o guia completo para criar avatares personalizados →

▶️ Assista a uma demonstração rápida no YouTube →

Começar a usar o HeyGen é rápido e simples:

  1. Cadastre-se para uma conta gratuita HeyGen
  2. Escolha um avatar pré-definido ou crie seu próprio avatar personalizado
  3. Escreva seu roteiro— nossos avatares de IA irão dublá-lo com sincronia labial perfeita
  4. Personalize seu vídeo com visuais, música de fundo, animações e identidade visual
  5. Exporte ou publique seu vídeo em qualquer lugar: e-mail, site, LMS ou redes sociais

Seja criando 1 vídeo ou 1.000, a HeyGen ajuda você a escalar a criação de conteúdo de alta qualidade como nunca antes.

👉 Assista a tutoriais passo a passo →

Sim, os avatares HeyGen falam mais de 175 idiomas e dialetos, tornando-os ideais para comunicação global, treinamento e engajamento de clientes.

Veja como nossos avatares multilíngues funcionam neste vídeo de demonstração.

Depoimentos

O que os Clientes Dizem Sobre Nós

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo