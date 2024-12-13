Clone-se
Crie um avatar realista que se parece e soa como você para vídeos, tutoriais e conteúdo empresarial. Não é necessário estúdio ou câmera.
Expressões
Adicione emoção e gestos ao seu avatar de vídeo. Combine o tom do seu roteiro para uma comunicação mais natural e envolvente.
De comum a deslumbrante
Faça upload de uma foto para gerar um avatar animado com inteligência artificial, voz e movimento. Ideal para vendas, suporte e contar histórias.
Looks Ilimitados
Controle o estilo, humor e tom do seu avatar. Escolha visuais profissionais ou descontraídos para combinar com sua identidade pessoal ou da marca.
Solicitar Qualquer Coisa
Faça upload de documentos, FAQs, informações de produtos ou scripts personalizados com facilidade, seu avatar aprende tudo. Digite uma descrição para gerar avatares únicos. Use para jogos, personagens, branding ou conteúdo digital baseado em fantasia.
Pacotes de Visual
De profissional e elegante a divertido e peculiar, você controla a aparência, o tom e o estilo do seu avatar para alinhar perfeitamente com sua marca ou visão criativa. Saiba mais sobre Look Packs.
Biblioteca de Avatares
Escolha de uma coleção selecionada de avatares prontos para uso em vídeos, marketing e demonstrações de produtos.
Opções Específicas de Indústria
Escolha avatares personalizados para saúde, educação, vendas e mais. Customize o estilo e a voz conforme necessário.
Escale Seus Anúncios
Crie anúncios em vídeo estilo criador usando avatares de IA. Faça upload de roteiros e gere conteúdo gerado por usuário que tem bom desempenho no TikTok, Reels e YouTube.
Testar Scripts Infinitos
Scripts de teste A/B com diferentes vozes e estilos. Otimize mensagens rapidamente em várias variações de avatares.
Perguntas Frequentes sobre Avatares de IA
Um avatar de IA é uma representação digital hiper-realista de um humano criada usando inteligência artificial. Esses avatares são capazes de entregar fala, expressões faciais e gestos semelhantes aos humanos — tornando-os ideais para criação de vídeos escaláveis, comunicação virtual e conteúdo digital.
Na HeyGen, nossos avatares de IA são construídos com dados consentidos de atores e talentos reais. Garantimos práticas éticas de IA ao compensar os atores por cada vídeo gerado com sua semelhança, combinando IA generativa de ponta com a criação de conteúdo responsável.
Um gerador de avatar AI é uma ferramenta poderosa que transforma texto em conteúdo de vídeo realista usando avatares digitais. Com o HeyGen, você pode criar instantaneamente vídeos de qualidade de estúdio sem a necessidade de câmeras, atores ou software de edição.
Seja produzindo vídeos de marketing, módulos de treinamento, explicativos de produtos ou conteúdo para mídias sociais — o gerador de avatares AI da HeyGen te ajuda a fazer tudo isso, mais rápido e em escala.
Sim, a HeyGen oferece uma versão gratuita para gerar avatares de IA, adicionar voz e criar vídeos curtos. Planos premium desbloqueiam recursos avançados como renderização em HD e 4K, personalização e uso comercial.
Com certeza. A HeyGen facilita a criação do seu próprio avatar AI personalizado. Basta gravar um curto vídeo de calibração usando nosso processo guiado, e nossa IA irá gerar uma versão digital realista de você (ou do seu membro da equipe) que fala exatamente como você.
É perfeito para integração personalizada, suporte ao cliente, comunicações internas e conteúdo de marca—em escala.
Além disso, você pode combinar seu avatar com centenas de opções de voz ou até mesmo fazer upload do seu próprio clone de voz.
👉 Leia o guia completo para criar avatares personalizados →
Começar a usar o HeyGen é rápido e simples:
- Cadastre-se para uma conta gratuita HeyGen
- Escolha um avatar pré-definido ou crie seu próprio avatar personalizado
- Escreva seu roteiro— nossos avatares de IA irão dublá-lo com sincronia labial perfeita
- Personalize seu vídeo com visuais, música de fundo, animações e identidade visual
- Exporte ou publique seu vídeo em qualquer lugar: e-mail, site, LMS ou redes sociais
Seja criando 1 vídeo ou 1.000, a HeyGen ajuda você a escalar a criação de conteúdo de alta qualidade como nunca antes.
Sim, os avatares HeyGen falam mais de 175 idiomas e dialetos, tornando-os ideais para comunicação global, treinamento e engajamento de clientes.
Veja como nossos avatares multilíngues funcionam neste vídeo de demonstração.