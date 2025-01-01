Criado para empresas, projetado para escalar
HeyGen para Negócios é desenvolvido especialmente para organizações. Seja sua empresa com 100 ou 100.000 funcionários, a HeyGen oferece às equipes uma maneira compartilhada, governada e escalável de criar e localizar vídeos rapidamente, tornando-a o melhor gerador de vídeos AI para negócios.
Confiável por mais de 1.000.000 de desenvolvedores e empresas líderes.
O produto que mais cresce no G2 por um motivo
De treinamentos globais a anúncios em vídeo, a HeyGen capacita qualquer pessoa (sim, você) a criar conteúdo em vídeo de alta qualidade e em escala para todas as necessidades. Aqui estão alguns dos benefícios que nossos clientes mais adoram:
O que é o HeyGen para Empresas?
O único plano HeyGen criado especificamente para equipes. Tenha colaboração em um espaço de trabalho, 5 vezes mais capacidade de geração e acesso exclusivo aos modelos de vídeo de IA mais avançados, tudo com faturamento centralizado.
5 vezes mais uso de geração para imagens de IA, áudio e muito mais.
Gere vídeos de até 60 min de duração
Crie 5 avatares personalizados e compre complementos para avatares.
Adicionar Membros da Equipe para colaboração no espaço de trabalho
"A HeyGen permitiu que nossos escritores tivessem o mesmo nível de criatividade no processo que eu tenho quando se trata de meios de contar histórias visuais."
Steve Sowrey
Designer de Mídias de Aprendizagem na Miro
A criação de vídeos acaba de se tornar o seu superpoder
Dê à sua equipe todo o poder do HeyGen, com privacidade, governança e segurança integradas. Expanda seu espaço de trabalho facilmente com assentos flexíveis, créditos e controles administrativos.
Crie instantaneamente com resultados de qualidade de estúdio
Transforme scripts, PDFs e apresentações de slides em vídeos realistas com avatares em minutos. Sem câmeras, linhas do tempo de edição ou sobrecarga de produção. Apenas conteúdo rápido e profissional que toda a equipe pode gerar.
Localize globalmente em qualquer idioma, em qualquer lugar
Alcance todos os mercados com traduções de qualidade nativa, sincronização labial precisa e revisão de texto integrada em mais de 175 idiomas e dialetos. A HeyGen ajuda equipes globais a conquistar novos públicos em minutos, não meses.
Personalize vídeos em escala com impacto humano
Faça com que cada espectador se sinta notado. Crie vídeos autênticos e individualizados que ajudam equipes de vendas, marketing e treinamento a construir conexões mais fortes em cada ponto de contato, sem a necessidade de gravação manual.
Integração perfeita com seus fluxos de trabalho existentes
HeyGen se conecta de maneira integrada com aplicativos populares como Zapier, HubSpot, Make e n8n para trazer as vantagens dos vídeos de IA diretamente para seus fluxos de trabalho. Aproveite a facilidade de gerar vídeos de alta qualidade sem o incômodo de alternar entre ferramentas
Login único (SSO) e governança prontos para empresas
Mantenha a identidade da marca e o controle com espaços de trabalho em equipe, funções personalizadas, autenticação única (SSO), uso compartilhado e ferramentas administrativas centralizadas. Expanda com segurança com SOC 2 Tipo II, GDPR e governança de IA integrados desde o primeiro dia.
Acesso aos modelos de vídeo mais recentes
Esteja na vanguarda da geração de vídeos com IA com acesso exclusivo ao Avatar IV, Sora e Veo 3.
Avatar IV
Capacidades avançadas de geração de vídeo com a tecnologia de avatar mais moderna.
Sora 2
Aproveite o revolucionário modelo Sora da OpenAI para geração de vídeos de última geração.
Vejo 3
Use o Veo 3 do Google para obter conteúdo de vídeo gerado por IA de altíssima qualidade.
"Começamos com um vídeo. Foi tudo o que foi preciso para ver o impacto. Uma vez que você o experimenta, fica óbvio o que isso pode desbloquear"
Mustafa Furniturewala
CTO na Coursera
Preços simples pensados para empresas
Negócios
Perfeito para organizações que precisam de um modo seguro e escalável para que equipes criem, personalizem e localizem vídeos de alta qualidade com IA rapidamente.
5 vezes mais uso de geração
5 avatares personalizados
SAML/SSO
Colaboração no espaço de trabalho
Comentários e edição de rascunho de vídeo
Cobrança centralizada
Compras adicionais de crédito flexível
Recarga automática opcional
Convites e gerenciamento de equipe
Geração de vídeo estendida com Avatar IV
Direitos de uso comercial para vídeos
Acesso aos modelos de vídeo mais recentes (Avatar IV, Sora 2, Veo 3)
Vídeos de até 60 minutos
Processamento prioritário
Integre com Zapier, HubSpot, Make, n8n e muito mais
Escale sua marca com ativos centralizados
Escale o vídeo em todos os departamentos
Veja como empresas como a sua escalam a criação de vídeos e impulsionam o crescimento com a plataforma de vídeo AI mais inovadora.
Transforme blogs, PDFs e campanhas em vídeos personalizados sob demanda. Produza mais conteúdo em menos tempo, mantendo sempre alta qualidade.
Recursos de nível empresarial
Fortaleça sua empresa com ferramentas seguras, colaborativas e consistentes com a marca, projetadas para otimizar cada etapa da criação de vídeos.
SAML/SSO
Habilite o acesso seguro e sem atritos para equipes com login único (SSO) e gerenciamento de identidade de nível empresarial.
Faturamento centralizado
Gerencie todos os assentos, créditos e faturas de um único centro de cobrança organizado para toda a empresa.
Direitos de uso comercial
Crie e publique vídeos com confiança, com todos os direitos comerciais inclusos para uso empresarial.
Pronto para integração
Conecte o HeyGen de forma integrada às suas ferramentas e fluxos de trabalho existentes, como Zapier, HubSpot, Make e n8n.
Gestão de equipe
Controle de papéis, permissões e ativos compartilhados para manter todas as equipes alinhadas e com a marca.
Processamento prioritário
Gere vídeos mais rapidamente com filas de renderização acelerada, reservadas para usuários empresariais.
5 vezes mais uso de geração
Obtenha significativamente mais capacidade de geração mensal para que as equipes possam criar em escala sem interrupções.
Vídeos de até 60 minutos
Produza conteúdos longos e de alto impacto com suporte para vídeos de até 60 minutos de duração.
Principais capacidades que as empresas adoram
Principais capacidades que as empresas adoram

Veja como empresas como a sua ampliam a criação de vídeos e impulsionam o crescimento com a plataforma de vídeo com IA mais inovadora.
Gêmeo Digital
Crie uma versão realista sua ou de qualquer apresentador aprovado para câmera. Adicione uma presença humana a qualquer vídeo com movimentos naturais e expressões.
Clonagem de voz
Combine sua voz real com alta fidelidade. Edite uma frase ou atualize um parágrafo sem precisar regravar para manter a consistência do tom e da energia em todos os vídeos.
Atualizações fáceis
Edite o roteiro, troque uma tela e acione a geração. Sem novas filmagens, sem espera. Mantenha o conteúdo atualizado para sempre ter os melhores vídeos disponíveis.
Colaboração
Trabalhem juntos em espaços de trabalho compartilhados onde equipes podem revisar, comentar e aprimorar vídeos. Crie mais rápido e mantenha o alinhamento sem longos ciclos de feedback.
Legendas e subtítulos
Adicione legendas e subtítulos precisos automaticamente para uma visualização clara e acessível. Perfeito para conteúdos globais, sem som ou multicanais.
Kit de Marca
Faça upload dos elementos da sua marca para garantir a consistência em todos os vídeos. Mantenha as cores, fontes e logotipos unificados em toda a sua biblioteca para cada usuário.
Recursos
Recursos
Comece a criar vídeos com a HeyGen Academy
Como as empresas dão vida às histórias com HeyGen
Percepções do relatório de tendências de IA de 2026
Utilizado pelas principais empresas paraescalar a produção de vídeos
Dê à sua equipe todo o poder do HeyGen, com privacidade, governança e segurança integradas. Expanda seu espaço de trabalho facilmente com assentos flexíveis, créditos e controles administrativos.
Miro
It has empowered our writers to have the same level of creativity in the process that I do when it comes to visual storytelling mediums.
Steve Sowrey, Learning Media Designer
Tem perguntas? Nós temos as respostas
O que é o HeyGen para Empresas?
HeyGen for Business é uma plataforma de vídeo com IA voltada para equipes, projetada para organizações que precisam de colaboração segura, uso compartilhado e criação de vídeos em escala. Inclui créditos acumulados, controles administrativos, SSO e recursos de governança que não estão disponíveis em planos individuais. Também oferece o poder de um gerador de vídeos com IA para fins comerciais, desenvolvido especificamente para equipes globais.
Como o plano Business é diferente dos outros planos?
Os planos individuais são feitos para a criação de vídeos pessoais. O plano Empresarial é destinado a equipes, oferecendo espaços de trabalho compartilhados, créditos acumulados, assentos a custos mais baixos, faturamento centralizado, funções personalizadas e autenticação e segurança prontas para empresas.
Como funcionam os créditos acumulados?
Cada espaço de trabalho empresarial recebe mensalmente um conjunto de créditos generativos que são compartilhados por todos os usuários. Os assentos não aumentam o conjunto, mas os administradores podem adicionar uso através de recarga automática ou pacotes adicionais para escalonamento previsível.
Meu time pode colaborar dentro do HeyGen?
Sim. As equipes podem trabalhar juntas em espaços de trabalho compartilhados para revisar, comentar e aprimorar vídeos de forma colaborativa. Ativos compartilhados, modelos, avatares e kits de marca ajudam a todos a permanecerem alinhados.
O HeyGen oferece suporte para tradução e localização?
Com certeza. Você pode traduzir qualquer vídeo para mais de 175 idiomas e dialetos com sincronização labial natural e revisão de texto integrada. Isso possibilita que a comunicação e o treinamento globais sejam rápidos, consistentes e econômicos.
O HeyGen para Negócios é seguro?
Sim. O HeyGen para Negócios inclui SSO, acesso baseado em funções e segurança de nível empresarial. O HeyGen é compatível com SOC 2 Tipo II, GDPR, CCPA e o Framework de Privacidade de Dados, com controles rigorosos para proteger seus dados.
O HeyGen é adequado para grandes organizações?
Sim. O plano Business é projetado para empresas com 100 a 100.000 funcionários. Ele ajuda as equipes a adotarem vídeo AI rapidamente com uma configuração simples, gerenciamento flexível de assentos e a opção de migrar para os planos Enterprise quando estiverem prontos.
Quais tipos de vídeos minha equipe pode criar?
Equipes podem criar qualquer tipo de vídeo, como treinamentos, integração, explicativos de produtos, comunicações internas, conteúdo de marketing, prospecção de vendas, tutoriais de suporte ao cliente e mais. Você pode gerar, atualizar e localizar vídeos em minutos usando o melhor gerador de vídeos AI para negócios.
Comece a criar vídeos com IA
Comece a criar vídeos com IA