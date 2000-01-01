Os funcionários não concluem programas de treinamento longos. Cursos de compliance e de produto com duração de uma hora têm taxas de conclusão tão baixas quanto 35%, com a maioria dos participantes desistindo nos primeiros 10 a 15 minutos. Não é falta de motivação, e sim falta de tempo ou dias de trabalho cheios, que deixam apenas pequenas janelas para aprender. Mesmo quando cursos longos são concluídos, o excesso de informação reduz a compreensão e a retenção. A capacidade de atenção atinge seu pico em torno de 8 a 10 minutos, tornando treinamentos muito longos ineficazes. Como resultado, o engajamento cai, competências essenciais deixam de ser desenvolvidas e o treinamento não gera impacto na performance. Pesquisas mostram que os funcionários aprendem melhor por meio de treinamentos curtos e focados, oferecidos em sessões espaçadas e no momento de necessidade (just-in-time).

Microlearning oferece treinamentos em vídeos focados de 2 a 10 minutos, com um único tópico, habilidade ou processo por módulo. Em vez de cursos longos, as equipes aprendem exatamente o que precisam, quando precisam. Reps de vendas podem rever um vídeo de 3 a 5 minutos sobre tratamento de objeções antes de uma ligação e aplicar a técnica imediatamente, melhorando a retenção por meio do uso em tempo real. O microlearning se encaixa naturalmente em dias de trabalho corridos, permitindo que os colaboradores aprendam entre reuniões, durante pausas ou em movimento. A HeyGen facilita o microlearning ao transformar conteúdos existentes em vídeos curtos e profissionais, otimizados para visualização em dispositivos móveis, com acompanhamento de conclusão integrado e maior engajamento.

Muitas equipes usam microlearning para complementar vídeos estruturados de integração de funcionários, reforçando conceitos-chave ao longo do tempo em vez de sobrecarregar as novas contratações na primeira semana.