Os funcionários não concluem programas de treinamento longos. Cursos de compliance e de produto com duração de uma hora têm taxas de conclusão tão baixas quanto 35%, com a maioria dos participantes desistindo nos primeiros 10 a 15 minutos. Não é falta de motivação, e sim falta de tempo ou dias de trabalho cheios, que deixam apenas pequenas janelas para aprender. Mesmo quando cursos longos são concluídos, o excesso de informação reduz a compreensão e a retenção. A capacidade de atenção atinge seu pico em torno de 8 a 10 minutos, tornando treinamentos muito longos ineficazes. Como resultado, o engajamento cai, competências essenciais deixam de ser desenvolvidas e o treinamento não gera impacto na performance. Pesquisas mostram que os funcionários aprendem melhor por meio de treinamentos curtos e focados, oferecidos em sessões espaçadas e no momento de necessidade (just-in-time).


Com a HeyGen

A Solução HeyGen

A Solução HeyGen

Microlearning oferece treinamentos em vídeos focados de 2 a 10 minutos, com um único tópico, habilidade ou processo por módulo. Em vez de cursos longos, as equipes aprendem exatamente o que precisam, quando precisam. Reps de vendas podem rever um vídeo de 3 a 5 minutos sobre tratamento de objeções antes de uma ligação e aplicar a técnica imediatamente, melhorando a retenção por meio do uso em tempo real. O microlearning se encaixa naturalmente em dias de trabalho corridos, permitindo que os colaboradores aprendam entre reuniões, durante pausas ou em movimento. A HeyGen facilita o microlearning ao transformar conteúdos existentes em vídeos curtos e profissionais, otimizados para visualização em dispositivos móveis, com acompanhamento de conclusão integrado e maior engajamento.

Muitas equipes usam microlearning para complementar vídeos estruturados de integração de funcionários, reforçando conceitos-chave ao longo do tempo em vez de sobrecarregar as novas contratações na primeira semana.

Tudo o que as equipes de T&D precisam para treinar em escala

Perfeito para vídeos focados de 2 a 10 minutos

O HeyGen cria naturalmente a duração ideal para microlearning. Avatares de IA entregam conteúdo conciso, sem enrolação. Três minutos sobre técnicas de escuta ativa. Cinco minutos sobre envio de relatórios de despesas. Sete minutos sobre a visão geral de novos recursos. Focado, completo, acionável. Escolha entre modelos e estilos profissionais que combinam com a sua marca.

Sem enrolação. Sem conteúdo vazio. Apenas o essencial, que os colaboradores podem consumir e aplicar imediatamente. Formato perfeito para a atenção moderna e para visualização em dispositivos móveis.

Duração ideal de 2 a 10 minutos naturalmente

Conteúdo focado, sem enrolação

Clareza com um tópico por vídeo

Conclua o conceito em minutos

Modelos profissionais personalizáveis

Uma interface de software de edição de apresentações exibindo um slide de "Relatório Semanal" sobre "Desempenho da Equipe", com o vídeo de uma mulher, texto e um carrossel com outros slides.

Crie módulos mais rápido do que os funcionários conseguem assisti-los

Construir uma biblioteca de microlearning é rápido. Crie um vídeo de 5 minutos em 10 minutos. Dez módulos focados em uma tarde. Aquele curso longo que levou semanas para produzir? Divida-o em 15 micromódulos. Crie todos em um dia. Velocidade é essencial quando você está construindo bibliotecas com dezenas ou centenas de vídeos focados.

Vídeo de 5 minutos criado em 10 minutos

Crie bibliotecas de módulos completas rapidamente

Nenhuma experiência em produção de vídeo necessária

Qualidade profissional em escala

Implantação rápida para os alunos

Três cards mostram mulheres em cenários de vídeo com descrições de texto, principalmente "Comunicação Corporativa", e um crachá com o nome Sophie Park, Diretora de Marketing.

Otimizado para aprendizado em qualquer lugar

Sua equipe de vendas assiste a treinamentos entre as reuniões com clientes nos celulares. Técnicos de serviço aprendem nos locais de trabalho usando tablets. Funcionários do varejo concluem módulos durante os intervalos em seus dispositivos. Microlearning é aprendizagem móvel. Vídeos curtos carregam rapidamente. Tamanhos de arquivo leves, que economizam dados. Pause e retome sem interrupções. Aprenda em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer dispositivo.

Formato de vídeo mobile-first

Carregamento rápido e uso eficiente de dados

Assista em qualquer dispositivo

Pause e retome de qualquer lugar

Perfeito para trabalhadores de campo

Interface de vídeo multilíngue com apresentadores para conteúdo em espanhol e chinês, e inglês destacado em uma lista de idiomas.

Crie bibliotecas de microlearning pesquisáveis

Em vez de vasculhar um vídeo de 90 minutos em busca de uma única resposta, os funcionários encontram exatamente o módulo de 4 minutos de que precisam. Bibliotecas organizadas com conteúdo focado. Categorizado por assunto. Pesquisável por palavra-chave. Acesso just-in-time exatamente ao que precisam. Precisa relembrar como lidar com clientes irritados? Pesquise. Encontre o vídeo de 3 minutos. Assista. Aplique.

Conteúdo organizado e focado

Pesquisável por tópico

Biblioteca de referência rápida

Acesso sob demanda

Encontre respostas em minutos

Uma pilha de cartões azuis semitransparentes inclinados para baixo, rotulados com “Content Library”, “content.pdf”, “Voice”, “Voice Clone”, “Avatar” e “Digital Twin”.

Atualize módulos individuais sem refazer tudo

Curso longo precisa de atualização? Refaça os 60 minutos inteiros. Módulo de microlearning precisa de atualização? Gere novamente um único vídeo de 4 minutos. A abordagem modular permite atualizações cirúrgicas. O processo mudou? Atualize apenas o vídeo que cobre esse processo. Um recurso do produto foi atualizado? Atualize só o módulo de 5 minutos sobre esse recurso.

Atualize módulos individuais de forma independente

Sem reformulação completa do curso

Atualizações rápidas e direcionadas

Manutenção modular

Biblioteca de conteúdo sempre atualizada

Uma mulher em um quadro de vídeo ao lado de uma interface de chat descrevendo a criação fácil de vídeos com IA usando vozes personalizadas.

Repetição espaçada para melhor retenção

O microlearning favorece naturalmente a repetição espaçada. Em vez de uma sessão única de 60 minutos, os colaboradores assistem a vídeos relacionados de 5 minutos ao longo de vários dias ou semanas. O espaçamento aumenta a retenção em 200–300%. Semana 1: Introdução à negociação (5 min). Semana 2: Táticas de preparação (4 min). Semana 3: Movimentos de abertura (6 min). Aprendizagem espaçada que realmente fixa o conteúdo, em vez de uma sessão única e sobrecarregada que é esquecida depois.

Repetição espaçada natural

Melhor retenção por meio de espaçamento

Evite o excesso de informações

Reforçar o aprendizado ao longo do tempo

Conhecimento que fica

Telões digitais exibindo dados de recrutamento, um kit de marca com amostras de fontes e paletas de cores, e um cartão de conquistas de vendas parcialmente visível.

Da Necessidade de Treinamento ao Curso Publicado em 3 Passos

Etapa 1

Divida o conteúdo em tópicos focados

Pegue seus treinamentos atuais. Identifique tópicos distintos. Tem um treinamento de produto de uma hora? Divida em 12 recursos de produto separados. Cada um vira seu próprio vídeo de 5 minutos. Focado. Concluível. Fácil de encontrar. Ou comece do zero. Liste as habilidades que os funcionários precisam. Crie um vídeo focado para cada habilidade. Construa sua biblioteca tópico por tópico.


Uma mulher com uma jaqueta esportiva verde aparece dentro de um quadro de gravação de vídeo, mostrando um botão vermelho de parar, um cronômetro e um ícone de reprodução azul-esverdeado.
Etapa 2

Crie vídeos de 2 a 10 minutos

Selecione um avatar profissional. Cole seu roteiro focado. Três minutos sobre técnicas de gestão de tempo. Cinco minutos sobre navegação no CRM. Sete minutos sobre táticas de desescalonamento. Gere microlearning profissional que respeite a capacidade de atenção. Mantenha cada vídeo com um único objetivo de aprendizagem claro. Os colaboradores devem terminar pensando: "Aprendi esta coisa específica."

Uma mulher loira com uma blusa verde ao lado de um botão "Edit Look" e de um painel "FaceSwap" exibindo uma opção de upload e vários rostos femininos.
Etapa 3

Implantar biblioteca compatível com dispositivos móveis

Organize os módulos por categoria. Competências. Processos. Produtos. Sistemas. Os colaboradores pesquisam pelo que precisam. Encontram exatamente o vídeo de 4 minutos de que precisam naquele momento. Assistem pelo celular. Aplicam imediatamente. O aprendizado passa a ser just-in-time em vez de just-in-case. Acompanhe quais módulos são mais assistidos. Identifique lacunas de conhecimento. Crie microconteúdos direcionados para preenchê-las.


Um retrato de uma mulher usando jaqueta verde sobre um fundo azul, com um cursor em estilo desenho animado apontando para o botão "Salvar como novo".

Feito para Todas as Necessidades de Treino

Aplicação Just-in-Time de Habilidades

Aplicação Just-in-Time de Habilidades

Os funcionários aprendem exatamente o que precisam, pouco antes de precisarem. Representantes de vendas assistem a um vídeo de 3 a 4 minutos sobre como lidar com objeções antes das ligações e aplicam o conteúdo imediatamente, aumentando as taxas de conversão em 28%.

Treinamento para Força de Trabalho Móvel

Treinamento para Força de Trabalho Móvel

Curtos vídeos de solução de problemas se encaixam naturalmente entre os serviços. Técnicos de campo assistem a módulos de 3 a 5 minutos em seus dispositivos nos locais de trabalho, aumentando as taxas de resolução na primeira visita em 35% e reduzindo as visitas de retorno.

Repetição Espaçada para Retenção

Repetição Espaçada para Retenção

Substitua workshops longos por vídeos curtos entregues ao longo do tempo. Dividir o treinamento em módulos de 5 a 7 minutos, disponibilizados semanalmente, melhora a retenção de longo prazo em mais de 2× em comparação com sessões maratonas.

Atualizações de Processos e Sistemas

Atualizações de Processos e Sistemas

O microlearning permite atualizações rápidas sempre que recursos, processos ou políticas mudam. As equipes recebem vídeos de atualização de 3 a 6 minutos no mesmo dia em que as mudanças são lançadas, acelerando a adoção.

Reforço de Onboarding

Reforço de Onboarding

Estenda a integração para além da primeira semana com módulos semanais de microlearning alinhados às necessidades reais do trabalho. Essa abordagem em fases reduz a sobrecarga e diminui o tempo até a plena produtividade de 87 dias para 52 dias.

Tem dúvidas? Nós temos as respostas

Qual deve ser a duração de vídeos de microlearning?

De 2 a 10 minutos é o ponto ideal. Use de 3 a 5 minutos para conceitos simples ou atualizações rápidas. De 5 a 7 minutos para procedimentos ou habilidades. De 7 a 10 minutos para tópicos complexos que realmente precisam de mais tempo. Acima de 10 minutos já não é mais microlearning. Se um tópico precisar de mais de 10 minutos, divida-o em vários módulos focados.


O microlearning realmente melhora as taxas de conclusão?

Sim. Dados do setor mostram mais de 90% de conclusão para microlearning, contra 30–40% para o e-learning tradicional de formato longo. Os funcionários concluem vídeos curtos porque eles se encaixam na rotina. Eles abandonam cursos longos porque é impossível encontrar 60 minutos ininterruptos.


Quais temas funcionam melhor para microlearning?

Habilidades, processos, recursos de produto, demonstrações do sistema e atualizações de políticas funcionam muito bem. Para um conhecimento mais profundo do produto, as equipes geralmente combinam microlearning comvídeos estruturados de treinamento de produto.

Como você organiza muitos vídeos curtos?

Crie bibliotecas pesquisáveis organizadas por categoria: habilidades, processos, produtos, compliance, sistemas. Marque os vídeos com palavras-chave. Crie playlists para trilhas de aprendizagem. Os colaboradores podem pesquisar o que precisam ou seguir sequências curadas.


Você pode usar microlearning para treinamentos complexos?

Sim, mas estruture isso como uma sequência. Tema complexo que precisa de 60 minutos? Crie 12 vídeos de 5 minutos cada. Os colaboradores podem concluir ao longo de dias ou semanas, em vez de tudo de uma vez. A repetição espaçada na verdade melhora a retenção para temas complexos.


Treinamentos curtos significam menos aprendizado?

Não. Conteúdo focado é melhor do que conteúdo abrangente. Os funcionários retêm mais com cinco vídeos focados de 5 minutos do que com um vídeo de 25 minutos cobrindo cinco tópicos. Menos é mais quando se trata de carga cognitiva e atenção.


Como o microlearning funciona com um LMS tradicional?

Igual a qualquer treinamento em vídeo. Faça o upload no LMS, adicione tags para busca e acompanhe a conclusão. Vídeos padrão compatíveis com SCORM funcionam em qualquer LMS. Vídeos curtos são mais fáceis de organizar e encontrar do que vídeos longos.


E quanto ao treinamento prático que exige prática?

Microlearning funciona muito bem para transmitir conhecimento e fazer demonstrações. Para prática mão na massa, combine abordagens: o vídeo de microlearning mostra como fazer (5 min) e, em seguida, uma sessão de prática aplica o conteúdo. O vídeo ensina a habilidade. A prática desenvolve a proficiência.


Como o microlearning funciona com um LMS?

Os vídeos de microlearning se integram perfeitamente a qualquer LMS e são fáceis de acompanhar e organizar. Muitas organizações também expandem o microlearning para programas contínuos de treinamento interno em vídeo a fim de apoiar o aprendizado contínuo e o desenvolvimento de novas habilidades.

