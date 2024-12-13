Criação de Vídeo por IA

Criar Vídeo a partir de Texto

Transforme seu texto em vídeos de alta qualidade em minutos com a ferramenta de Texto para Vídeo com IA da HeyGen. Escolha um avatar, voz e idioma — sem necessidade de filmar ou editar.

Quer transformar seu conteúdo escrito em vídeos profissionais sem precisar filmar?

A ferramenta de Texto para Vídeo com IA da HeyGen pode fazer essa transição perfeita acessível. Basta inserir seu texto, escolher um avatar e voz de IA, e gerar vídeos de alta qualidade em minutos—sem câmeras, atores ou softwares de edição necessários. Deixe nosso gerador de vídeo com IA cuidar dos detalhes complexos. A HeyGen auxilia profissionais de marketing, educadores e empresas a transformar blogs, roteiros e apresentações em conteúdo de vídeo envolvente gerado por IA sem esforço, enquanto também aproveitam os benefícios do conteúdo de vídeo gerado por IA. Com mais de 300 avatares de IA, 175+ idiomas e mais de 400 modelos de vídeo para escolher, criar vídeos que se comunicam efetivamente com seu público global nunca foi tão fácil.

Melhores Práticas para Converter Texto em Vídeo

Para aproveitar ao máximo a ferramenta online de texto para vídeo da HeyGen, procure personalizar seu conteúdo estrategicamente para engajar os espectadores:

  • Escreva roteiros claros e concisos – Mantenha seu texto estruturado para uma narração suave.
  • Escolha o Avatar e Voz de IA Certos – Escolha entre mais de 300 avatares e mais de 300 vozes para o tom perfeito.
  • Use Visuais Atraentes & Animações – Enriqueça seu vídeo com gráficos, legendas e transições.
  • Tradução para Alcance Global – Converta automaticamente seu texto em vários idiomas para públicos internacionais.
Impulsione o Engajamento com Conteúdo de Vídeo Gerado por IA

Enquanto conteúdos baseados em texto podem não capturar sempre a atenção, os vídeos possuem esse poder cativante. Com o criador de vídeos AI da HeyGen, transforme suas informações escritas em vídeos atraentes e compartilháveis, ajudando a aumentar o engajamento, retenção e conversões do público. A ferramenta gratuita de geração de vídeo de texto para vídeo AI da HeyGen não é apenas um autoconversor — ela oferece recursos personalizáveis de criação de vídeo, incluindo avatares com sincronização labial e modelos profissionais. Seja criando conteúdo para redes sociais, treinamento ou marketing, a HeyGen simplifica a produção de vídeo, tornando-a escalável.

Como funciona?

Transforme texto em vídeo em 4 passos fáceis

Crie vídeos profissionais em minutos — basta digitar, escolher e gerar.

Passo 1

Insira Seu Script

Cole seu conteúdo escrito, como post de blog, artigo, anúncio ou roteiro, no editor para começar.

Passo 2

Escolha um Avatar e Voz de IA

Escolha entre mais de 300 avatares e vozes para combinar com o tom e o público desejado, eliminando a necessidade de atores ou estúdios.

Passo 3

Personalize Visuais & Estilo

Adicione animações, legendas, fundos e transições para dar vida à sua mensagem usando recursos de vídeo gerados por IA.

Passo 4

Gere & Compartilhe Seu Vídeo

Permita que o HeyGen crie seu vídeo com inteligência artificial em minutos. Baixe ou publique em qualquer plataforma instantaneamente usando nosso gerador de vídeo AI intuitivo a partir de texto.

Descubra Mais Ferramentas de IA

Transforme suas apresentações do PowerPoint em vídeos envolventes com narrações e animações.

Tipos de Avatar

Infinitas Maneiras de Personalizar Seu Avatar.

Clone-se, Gere com IA ou Escolha da Nossa Biblioteca de Avatares.

Clone-se para criar um gêmeo digital. Gere um avatar que não existe com a IA. Encontre um avatar da comunidade. Ou escolha de nossa biblioteca de imagens. Temos mais de 500 avatares para você escolher.

Avatar IV

Avatar IV é o nosso modelo mais avançado até agora. Transforme uma única foto e um roteiro em um avatar realista falando, seja de humanos, animais de estimação, alienígenas ou qualquer coisa que você possa imaginar.


Avatar de Vídeo

Um avatar em vídeo permite que você esteja em dois lugares ao mesmo tempo, perfeito para criadores de conteúdo, profissionais de negócios e influenciadores digitais.

Foto de Perfil

Seu avatar fotográfico pode se transformar em uma versão animada de você mesmo, proporcionando movimentos e expressões realistas enquanto mantém uma aparência natural.

Avatar Generativo

Gere avatares de IA, fotos e vídeos a partir de prompts de texto, perfeitos para empresas, mídias sociais e muito mais.

Avatar Interativo

Leve o engajamento para o próximo nível com um avatar interativo que responde em tempo real, tornando as interações virtuais mais autênticas.

Avatar Genérico

Crie avatares de estoque personalizados de IA para vídeos com a tecnologia avançada da HeyGen. Enriqueça seus vídeos com visuais dinâmicos, únicos e envolventes impulsionados por IA.

Tradutor de IA

Fale todas as línguas.

Seu Avatar Fala Qualquer Idioma, Perfeitamente.

A localização de vídeo com inteligência artificial da HeyGen adapta conteúdo para diferentes idiomas e culturas, garantindo fala natural, sincronização labial perfeita e engajamento contínuo. As empresas podem criar avatares AI realistas, traduzir vídeos para mais de 70 idiomas e personalizar vozes para dialetos regionais. Com a adaptação cultural movida a IA, as marcas podem se conectar autenticamente com públicos globais.

Casos de Uso

De criadores a profissionais de marketing.

Mais de 100 casos de uso para HeyGen.

Perguntas Frequentes

O que a ferramenta “Criar Vídeo a partir de Texto” faz?

HeyGen’s text-to-video tool converts written content such as scripts, blog posts, or announcements into professional-quality videos using AI-generated avatars and voiceovers.

Para quem essa ferramenta é mais adequada?

Esta ferramenta é ideal para profissionais de marketing, educadores, equipes de RH, criadores de conteúdo e profissionais de suporte ao cliente que buscam escalar a produção de vídeos sem a necessidade de filmar ou editar.

Como eu crio um vídeo usando apenas texto?

Basta colar seu roteiro na ferramenta, escolher entre uma ampla gama de avatares e opções de voz, personalizar o fundo e os visuais, e então gerar seu vídeo com um clique.

Quais tipos de avatares e vozes estão disponíveis?

A HeyGen oferece mais de 300 avatares de IA fotorrealistas e mais de 300 estilos de voz em vários tons, sotaques e idiomas. Você pode selecionar aquele que melhor representa sua marca ou público.

Posso personalizar os elementos visuais no meu vídeo?

Com certeza. Você pode personalizar seu vídeo com modelos personalizados, legendas, imagens de fundo, música e até mesmo fazer upload de sua própria mídia para combinar com a identidade da sua marca.

É possível gerar vídeos em alta resolução?

Sim. As opções de exportação incluem resolução HD (1080p) e 4K, garantindo que seus vídeos sejam adequados para uso profissional e público em diversas plataformas.

