Crie vídeos de integração que os novos contratados realmente assistam
Transforme apresentações em PowerPoint e documentos de onboarding em treinamentos em vídeo envolventes, que escalam para cada nova contratação, em qualquer local e idioma. Sem sessões ao vivo para coordenar, sem necessidade de filmagem, sem atrasos quando as políticas mudarem.
O Gargalo de Conteúdo em T&D
O Gargalo da Integração
Sua equipe está contratando em ritmo acelerado, mas o onboarding ao vivo não acompanha esse crescimento. Coordenar sessões tira os gestores do trabalho, novas contratações remotas passam horas em longas chamadas no Zoom em diferentes fusos horários, e as informações mudam dependendo de quem apresenta. Os decks de onboarding ficam desatualizados, treinamentos apenas em inglês deixam colaboradores globais para trás, e o RH gasta horas apenas gerenciando a logística. Como resultado, novos funcionários permanecem confusos, desengajados e levam meses para atingir plena produtividade, enquanto slides estáticos e sessões ao vivo não conseguem acompanhar o ritmo de crescimento da empresa.
A Solução HeyGen
O HeyGen transforma seus materiais de integração existentes em treinamentos em vídeo profissionais que novos contratados realmente concluem. Faça upload de apresentações em PowerPoint, copie o conteúdo do seu manual do funcionário ou gere roteiros com IA, depois escolha um avatar apresentador e crie vídeos de onboarding refinados em minutos. Novos colaboradores aprendem no próprio ritmo, com a possibilidade de pausar e voltar, o que melhora a retenção. As políticas mudaram? Basta editar o roteiro e gerar o vídeo novamente na hora. Está contratando globalmente? Traduza todo o seu programa de onboarding para mais de 175 idiomas com clonagem de voz natural e sincronização labial. Sua equipe de RH cria uma vez, atualiza instantaneamente e escala o onboarding no mesmo ritmo das contratações.
Tudo o que as equipes de T&D precisam para treinar em escala
PowerPoint para vídeo de onboarding
Pare de pedir para novas contratações lerem apresentações com 80 slides. Faça o upload das apresentações que você já tem e o HeyGen as transforma em um treinamento em vídeo conduzido por avatarcom narração, transições e acabamento profissional.Sua biblioteca de slides vira conteúdo em vídeo sem precisar começar do zero.
Importar PowerPoint, Google Slides ou PDF
Avatar percorre o conteúdo de forma profissional
Adicione automaticamente seu logotipo e as cores da sua marca
Clonagem de Especialista em Assunto
Seu head de vendas oferece o melhor treinamento de produto. Seu gerente de engenharia explica o onboarding técnico de forma perfeita. Transforme isso em versões digitais a partir de uma breve gravação em vídeo. Eles gravam uma vez e fazem onboarding para sempre. Entrega consistente, zero conflitos de agenda e nada de esperar por especialistas ocupados.
Clone membros reais da equipe a partir de uma breve gravação
Aplique a experiência deles em um número ilimitado de novas contratações
Atualize roteiros de treinamento sem precisar regravar
Localização de Onboarding Global
Um vídeo de onboarding, em todos os idiomas que sua equipe fala. Tradução de vídeo com IA com clonagem de voz faz o treinamento soar nativo em espanhol, português, mandarim e mais de 175 outros idiomas, em vez de parecer uma dublagem estranha. Faça o onboarding de todos no idioma de preferência a partir de uma única fonte.
Clonagem de voz preserva a autenticidade do apresentador
A sincronização labial acompanha os movimentos faciais de cada idioma
Faça o deploy globalmente a partir de um vídeo master
Integração com LMS
Exporte vídeos de onboarding diretamente para o seu sistema de gestão de aprendizagem. A embalagem SCORM 1.2 e 2004 funciona com Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors, BambooHR e muito mais. Acompanhe conclusões, defina critérios de aprovação e integre tudo à sua pilha de tecnologia de RH existente.
Exportação SCORM 1.2 e SCORM 2004
Limiares de conclusão personalizáveis
Suporte para upload direto em LMS
Atualizações Instantâneas de Conteúdo
Políticas mudam. Processos evoluem. Ferramentas são substituídas. Quando o seu conteúdo de onboarding precisar de uma atualização, basta editar o roteiro e regenerar tudo em minutos, não em meses. Sem regravações, sem atrasos de produção, sem treinamentos desatualizados. Seu onboarding permanece alinhado com a realidade da sua empresa.
As alterações de script são implantadas em poucos minutos
Não é necessário refilmar
Controle de versão para rastreamento de conformidade
Autodidata para equipes remotas
Contratações remotas em diferentes fusos horários assistem quando for melhor para elas. Nada de coordenar agendas para treinamentos ao vivo. Elas podem pausar, voltar e rever as partes de que precisam. A integração acontece no tempo delas, não no seu.
Funciona em todos os fusos horários
Acesso sob demanda a qualquer momento
Compatível com dispositivos móveis para maior flexibilidade
Da Necessidade de Treinamento ao Curso Publicado em 3 Passos
Use o que você já tem
Envie apresentações em PowerPoint que você já tenha, cole textos do seu manual do funcionário ou deixe a IA gerar conteúdo a partir da sua documentação de onboarding. Nada de encarar página em branco. Você já sabe o que os novos contratados precisam aprender. A HeyGen só deixa tudo muito mais fácil de assistir.
Escolha seu apresentador
Escolha entre mais de 120 avatares de IA profissionais ou crie um clone digital do seu CEO, CHRO ou gestor de recrutamento. Selecione uma voz que combine com a cultura da sua empresa. Personalize a aparência e o estilo para refletir a identidade da sua organização. Seu onboarding terá aparência profissional, sem precisar contratar equipes de filmagem.
Gerar, Traduzir, Implantar
Clique em gerar. Em poucos minutos, você terá vídeos de onboarding profissionais. Exporte como arquivos SCORM para o seu LMS, baixe MP4s para o seu portal de integração ou incorpore na sua intranet. Precisa de outros idiomas? Gere todos os mais de 175 a partir da mesma fonte com um único clique. Novos colaboradores acessam a partir de laptops, tablets ou celulares.
Feito para Todas as Necessidades de Treino
Integração Corporativa
Garanta que cada nova contratação receba a mesma introdução de alta qualidade à sua empresa. Mensagem de boas-vindas da liderança, história e missão da empresa, cultura e valores, estrutura organizacional, visão geral de benefícios e políticas internas. A base que todos precisam, independentemente do cargo.
Caso de uso: Uma empresa de SaaS em crescimento cria uma série principal de 8 vídeos de integração cobrindo os aspectos essenciais da empresa. Todo novo contratado, do funcionário 50 ao 500, assiste à mesma apresentação profissional.
Treinamento Específico por Função
Metodologia de vendas para executivos de contas, padrões de engenharia para desenvolvedores, fluxos de trabalho de sucesso do cliente para a equipe de suporte, requisitos de conformidade para o financeiro. Treinamento direcionado para diferentes departamentos sem precisar realizar sessões ao vivo separadas para cada função.
Caso de uso: Uma empresa de tecnologia mantém trilhas de onboarding para Engenharia, Vendas, Marketing e Sucesso do Cliente. Novas contratações concluem uma série válida para toda a empresa, além dos módulos específicos do seu departamento.
Integração de Funcionários Remotos
Distributed team guidelines, communication tools and best practices, building connections virtually, home office setup expectations, remote work policies. Help remote hires feel integrated from day one without requiring them on 6am calls with headquarters.
Caso de uso: Empresa totalmente remota integra mais de 40 novos funcionários por trimestre em 15 países. Treinamentos em vídeo oferecem uma experiência consistente, independentemente da localização ou do fuso horário.
Integração de Equipe Global
Implemente uma integração consistente em todo o mundo usando vídeos de treinamento multilíngues que garantem que cada funcionário aprenda em seu idioma preferido.
Caso de uso: uma multinacional cria um onboarding central uma única vez e o disponibiliza em 8 idiomas. As contratações internacionais aceleram sem necessidade de orçamentos de produção separados por mercado.
Treinamentos Obrigatórios e de Compliance
Atenda aos requisitos regulatórios com treinamentos obrigatórios consistentes e rastreáveis. Prevenção de assédio, segurança no trabalho, segurança de dados, código de conduta. Garanta que novos contratados concluam políticas obrigatórias, treinamentos de segurança e formações regulatórias usando vídeos de treinamento de compliance com rastreamento baseado em SCORM e relatórios prontos para auditoria.
Caso de uso: Empresa de saúde garante que 100% das novas contratações concluam o treinamento de HIPAA antes de receber acesso aos sistemas. O formato em vídeo, combinado com o rastreamento SCORM, fornece a documentação necessária para auditorias regulatórias.
Integração de Gestores
Expectativas de liderança, fundamentos de gestão de pessoas, processo de avaliação de desempenho, boas práticas de reuniões individuais (one-on-ones), responsabilidades de contratação e entrevista. Preparar colaboradores individuais que foram promovidos a cargos de gestão para suas novas responsabilidades.
Caso de uso: A empresa promove 20 pessoas por ano para cargos de gestão. O programa de integração para gestores garante que eles entendam as expectativas antes de liderar equipes.
O produto que mais cresce no G2, e não é à toa
De treinamentos globais a anúncios em vídeo, a HeyGen permite que qualquer pessoa (sim, você) crie conteúdos em vídeo de alta qualidade e em escala para qualquer necessidade. Aqui estão alguns dos benefícios que nossos clientes mais adoram:
Usado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, facilidade e rapidez
Veja como empresas como a sua ampliam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagem para vídeo mais inovadora do mercado.
Tem dúvidas? Nós temos as respostas
Que tipos de conteúdo de onboarding funcionam bem em vídeo?
A maior parte do conteúdo de onboarding funciona muito bem em formato de vídeo, incluindo apresentação da empresa, cultura, benefícios, treinamento em sistemas, políticas e expectativas do cargo. Muitas equipes também estendem o onboarding para um processo contínuo por meio de vídeos internos de treinamento para aprendizado contínuo e desenvolvimento de novas habilidades.
Qual deve ser a duração dos vídeos de onboarding?
Mantenha os vídeos individuais entre 5 e 15 minutos. Divida tópicos mais longos em capítulos. O programa completo de onboarding pode ter várias horas de duração, distribuídas em vários módulos curtos. A atenção cai significativamente após 15 minutos, então vídeos mais curtos e focados geram uma taxa de conclusão maior do que sessões muito longas.
Você precisa de habilidades em produção de vídeo?
Não. Se você consegue criar um PowerPoint ou escrever um roteiro, você consegue criar vídeos de integração profissional. A HeyGen cuida de toda a parte técnica da produção. A maioria das equipes de RH cria seu primeiro vídeo em menos de 30 minutos, mesmo sem nenhuma experiência com vídeo.
Como funciona a exportação em SCORM?
Exporte seu vídeo de onboarding como um pacote SCORM (formato 1.2 ou 2004). Faça o upload no seu LMS exatamente como qualquer outro módulo de treinamento. Defina os requisitos de conclusão. Seu LMS rastreia quem assistiu, o progresso e o status de conclusão. Funciona com Workday, Cornerstone, SAP SuccessFactors e todas as principais plataformas de aprendizagem.
Você pode atualizar vídeos sem começar do zero?
Sim. Edite seu roteiro com as informações atualizadas e gere o vídeo novamente. Leva de 5 a 10 minutos. Sem regravação, sem atualizações complicadas no LMS, sem confusão de versões. Isso é fundamental quando as políticas mudam ou quando você percebe que algo precisa de esclarecimento com base nas dúvidas dos novos contratados.
E quanto a outros idiomas?
Crie seu onboarding no seu idioma principal. Clique em traduzir. Selecione espanhol, francês, português, mandarim, hindi ou qualquer combinação entre mais de 175 idiomas. O HeyGen gera versões localizadas com clonagem de voz natural e sincronização labial. O mesmo avatar falando fluentemente espanhol, francês ou japonês.
Isso funciona para funcionários remotos?
Funciona especialmente bem para funcionários remotos. Eles assistem no próprio horário, em diferentes fusos. Podem pausar para o almoço, voltar nas partes em que precisam de mais clareza, assistir no notebook ou no celular. Nada de obrigar o time de Tóquio a entrar em ligações com a matriz às 3 da manhã.
Quanto isso custa em comparação com um treinamento presencial?
A integração presencial traz custos ocultos em tempo do coordenador de RH, tempo do gestor, instalações e viagens para empresas com vários escritórios. Uma empresa típica gasta de 15 a 25 horas de trabalho de pessoas por turma de novos contratados. A integração por vídeo elimina a maior parte desse overhead. Esforço de criação único, reutilizável infinitamente. A maioria das equipes de RH vê retorno positivo sobre o investimento já no primeiro trimestre.
