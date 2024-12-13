Enquanto algumas ferramentas de podcast de IA exportam arquivos de áudio para plataformas como Spotify ou Apple Podcasts, a HeyGen se concentra em conteúdo de vídeo de alta qualidade usando sua tecnologia de Avatar IV de IA. Você pode gerar episódios de podcast visualmente atraentes e publicá-los diretamente em plataformas com foco em vídeo como YouTube, LinkedIn ou TikTok para alcançar o máximo de alcance e retenção de espectadores.