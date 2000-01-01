Crie vídeos internos de treinamento que ampliem a capacidade da sua equipe de T&D
Sua equipe de T&D com três pessoas atende 2.000 colaboradores. Todos os departamentos querem treinamentos: desenvolvimento de liderança, integração de novos gestores, treinamento de sistemas, atualizações de processos, habilidades de comunicação. Aumente a capacidade de treinamento sem precisar aumentar o tamanho da equipe.
O Gargalo de Conteúdo de T&D
O Desafio da Capacidade de Treinamento
Ofereça treinamentos de segurança, conformidade, integração e operação nos idiomas que os funcionários entendem. Atenda aos requisitos de idioma da OSHA, melhore a compreensão e reduza riscos ao disponibilizar treinamentos em inglês, espanhol, mandarim, vietnamita e outros. Equipes globais usam programas multilíngues, incluindo vídeos de integração de funcionários, para manter treinamentos consistentes em diferentes regiões sem precisar de produções separadas. As organizações relatam aumento de mais de 85% na compreensão e menos incidentes de segurança quando o treinamento é oferecido no idioma nativo dos funcionários.
A Solução HeyGen
O HeyGen transforma sua pequena equipe de T&D em uma verdadeira potência de produção de treinamentos. Converta apresentações em PowerPoint, documentações e o conhecimento dos especialistas no assunto em treinamentos em vídeo profissionais. Faça upload dos slides do workshop de liderança do ano passado. Cole roteiros dos seus manuais de processos. Grave seus melhores colaboradores explicando as melhores práticas. Gere vídeos de treinamento com qualidade de transmissão em poucos minutos.
Clone seus especialistas em conteúdo como avatares de IA. Seu diretor de comunicação grava uma vez e treina funcionários ilimitados em habilidades de apresentação. A experiência do seu gerente de operações se transforma em treinamento de processos reutilizável. Seu líder de TI oferece treinamento em sistemas sem sair da mesa. O conhecimento dos especialistas escala sem consumir o tempo deles.
Atualize os treinamentos instantaneamente quando algo mudar. Processo melhorado? Edite o roteiro e gere o vídeo novamente em cinco minutos. Sistema novo lançado? Atualize o treinamento no mesmo dia. Sua biblioteca de treinamentos permanece atualizada sem precisar recriar tudo do zero
Tudo o que as equipes de T&D precisam para treinar em escala
Converter conteúdo existente em vídeo
Sua organização já tem conteúdos de treinamento espalhados em apresentações em PowerPoint, PDFs, documentos do Word e na cabeça dos especialistas. Envie essas apresentações e o HeyGen as transforma em treinamentos em vídeo profissionais. Cole textos de manuais e gere treinamentos narrados. O trabalho que você já fez se transforma em conteúdo em vídeo envolvente.
Importar PowerPoint, Google Slides, PDF
Transforme documentação em treinamento em vídeo
Adicionar apresentador avatar profissional
Marca com as cores e o logotipo da empresa
Clonar especialistas no assunto
Seu responsável de compliance é a única pessoa que entende suas políticas. Seu melhor vendedor tem técnicas que valem a pena ser compartilhadas. Seu diretor de operações conhece processos eficientes. Clone todos eles como avatares de IA. Grave uma vez e disponibilize a expertise deles infinitas vezes, sem precisar agendar repetidamente.
Grave o especialista uma vez para treinamentos ilimitados
Especialista digital disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana
Entrega consistente todas as vezes
Liberar as PMEs de sessões repetitivas
Qualidade profissional sem precisar ser especialista em produção
Seu treinamento deve parecer tão profissional quanto a sua empresa. Não são necessárias câmeras, iluminação, estúdios ou habilidades de edição de vídeo. Selecione entre mais de 120 avatares profissionais ou crie clones personalizados. Escolha os cenários. Adicione sua marca. Gere treinamentos com qualidade de transmissão que valorizem a imagem da sua organização.
Apresentadores profissionais para qualquer assunto
Qualidade consistente em todos os treinamentos
Nenhuma experiência em produção de vídeo necessária
Qualidade de estúdio sem precisar de estúdio
Atualize o treinamento em minutos
As empresas mudam. Os processos melhoram. Os sistemas são atualizados. As políticas são revisadas. As organizações se reorganizam. Quando o seu treinamento precisar de atualizações, edite o roteiro e gere o vídeo novamente. Cinco minutos em vez de cinco semanas. Sua biblioteca de treinamentos acompanha o ritmo do seu negócio.
As alterações de script são implantadas instantaneamente
Não é necessário refilmar
Controle de versão para trilhas de auditoria
Mantenha o treinamento preciso e relevante
Implantar em todos os locais
Cinco escritórios. Três turnos. Funcionários remotos. Equipes internacionais. Todos precisam do mesmo treinamento, mas acessam de maneiras diferentes. Crie uma vez, disponibilize em todos os lugares. Acesso sob demanda significa que o turno da noite assiste às 2h da manhã, as equipes remotas acessam de casa e os escritórios internacionais recebem o treinamento no próprio fuso horário.
Acesso sob demanda 24 horas por dia, 7 dias por semana
Implantação em múltiplos locais
Funciona em todos os turnos
Aprendizado otimizado para dispositivos móveis
Multilíngue para equipes globais
Os escritórios internacionais precisam de treinamento em seu próprio idioma. Crie em inglês e traduza para mais de 175 idiomas com clonagem de voz. O escritório da Alemanha recebe treinamento em alemão, a equipe de Xangai recebe em mandarim e São Paulo recebe em português. Tudo a partir de um único conteúdo-fonte.
Mais de 175 idiomas a partir de um único vídeo
Clonagem de voz natural por idioma
Sincronização labial acompanha os movimentos da boca
Treinamento global da força de trabalho
Da Necessidade de Treinamento ao Curso Publicado em 3 Passos
Comece com o que você tem
Envie seus materiais de treinamento existentes. Apresentações em PowerPoint de workshops. Manuais em PDF. Documentação de processos. Roteiros de sessões de treinamento ao vivo. Ou grave especialistas no assunto explicando os temas que eles ensinam repetidamente. Seu conteúdo de treinamento já existe em vários formatos. O HeyGen o transforma em vídeos profissionais.
Crie vídeos de treinamento profissionais
Selecione um avatar de IA que combine com o seu tema. Apresentadores profissionais para treinamentos de liderança. Rostos amigáveis para habilidades comportamentais. Especialistas técnicos para treinamentos de sistemas. Personalize com a identidade da sua marca. Adicione o logo da empresa, cores e fontes aprovadas. Gere vídeos que parecem ter sido produzidos em um estúdio profissional.
Implantar na sua organização
Exporte para o seu LMS com empacotamento SCORM. Faça o download para a intranet ou base de conhecimento. Incorpore em portais de funcionários. Compartilhe por links. Seu treinamento alcança os colaboradores onde quer que eles aprendam. Acompanhe a conclusão, monitore o progresso e meça a eficácia pelos sistemas que você já utiliza.
Feito para Todas as Necessidades de Treino
Liderança e Gestão
Treinamento Desenvolva líderes em todos os níveis com treinamentos para novos gestores, coaching, tomada de decisão e gestão de mudanças. As organizações relatam até 40% de melhoria na eficácia da gestão após programas estruturados de liderança.
Programas de Desenvolvimento de Competências
Desenvolva competências profissionais essenciais, como comunicação, resolução de problemas, negociação e gestão do tempo. Treinamentos no seu próprio ritmo aumentam a capacidade da força de trabalho e geram ganhos mensuráveis na satisfação dos clientes.
Treinamento em Processos e Procedimentos
Padronize fluxos de trabalho e melhores práticas com um treinamento de POPs consistente. Equipes que seguem treinamentos de processos baseados em vídeo reduzem erros e melhoram a qualidade em mais de 30%.
Treinamento em Sistemas e Ferramentas
Acelere a adoção de sistemas internos como CRM, ERP e ferramentas de produtividade. Treinamentos em vídeo promovem um domínio mais rápido e um uso mais intenso em comparação com a documentação isolada.
Treinamento Específico por Departamento
Ofereça treinamentos direcionados para vendas, marketing, operações, RH e atendimento ao cliente. As equipes implementam atualizações em poucos dias, em vez de semanas, com uma entrega consistente e escalável.
Resultado verificado
As organizações alcançam até 10 vezes mais resultados em treinamentos usando capacitação baseada em vídeo em comparação com métodos tradicionais
O produto que mais cresce no G2, e não é à toa
De treinamentos globais a anúncios em vídeo, a HeyGen permite que qualquer pessoa (sim, você) crie conteúdos em vídeo de alta qualidade e em escala para qualquer necessidade. Aqui estão alguns dos benefícios que nossos clientes mais adoram:
Usado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, praticidade e rapidez
Veja como empresas como a sua ampliam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagem para vídeo mais inovadora do mercado.
Tem dúvidas? Nós temos as respostas
Que tipos de treinamentos internos você pode criar?
Qualquer tipo de treinamento para funcionários: desenvolvimento de liderança, habilidades de gestão, soft skills, treinamento técnico, procedimentos de processos, treinamento em sistemas, reciclagens de compliance, treinamentos específicos por departamento, desenvolvimento profissional, habilidades de comunicação, gestão de projetos, gestão de tempo. Se você precisa treinar funcionários sobre isso, a HeyGen resolve.
Em que isso é diferente de cursos de treinamento prontos/de prateleira?
Cursos prontos de prateleira são genéricos. A sua organização tem processos, sistemas, cultura e terminologia específicos. A HeyGen cria treinamentos personalizados para a sua empresa usando o seu conteúdo, seus especialistas internos e seus exemplos. Os colaboradores aprendem exatamente o que precisam para a realidade da sua organização.
Quanto tempo leva para criar um curso de treinamento?
Treinamento de procedimentos simples: 30 minutos. Programa abrangente de liderança: uma semana. Significativamente mais rápido do que a produção tradicional (semanas a meses) ou fornecedores externos (meses). A maioria das organizações constrói bibliotecas de treinamento completas já no primeiro trimestre.
E se o nosso conteúdo de treinamento precisar de atualizações?
Edite o roteiro e gere novamente. Cinco minutos em vez de contratar fornecedores ou refilmar. O processo mudou? Atualize o treinamento no mesmo dia. O sistema foi atualizado? Revise o treinamento imediatamente.
Treinamentos em vídeo realmente aumentam as taxas de conclusão?
Sim. As organizações relatam de forma consistente taxas de conclusão 2 a 3 vezes maiores para treinamentos em vídeo em comparação com treinamentos baseados em documentos. O vídeo é mais envolvente, mais fácil de consumir e se encaixa melhor nos fluxos de trabalho. Os funcionários de fato concluem os treinamentos em vídeo.
Como isso funciona com o nosso LMS?
Exporte vídeos como pacotes SCORM compatíveis com os principais sistemas de gestão de aprendizagem. Ou faça o download em MP4 para portais internos, bases de conhecimento e intranets. Funciona com Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors ou qualquer LMS que ofereça suporte a SCORM.
Qual pode ser a duração dos vídeos de treinamento?
Crie treinamentos no seu idioma principal, traduza para mais de 175 idiomas com clonagem de voz e sincronização labial. O mesmo treinamento, entregue de forma natural em cada idioma. Sua força de trabalho global recebe treinamentos consistentes no idioma de preferência, a partir de uma única equipe de T&D.
Várias pessoas da minha equipe de T&D podem usar o HeyGen?
Sim. HeyGen para Empresas inclui espaços de trabalho em equipe onde designers instrucionais, gerentes de treinamento e criadores de conteúdo podem colaborar. Bibliotecas de recursos compartilhadas mantêm avatares aprovados, elementos de marca e modelos acessíveis para toda a sua equipe. Controles de administrador permitem gerenciar permissões e monitorar o uso.
Como o HeyGen se compara à produção de vídeo tradicional?
A produção tradicional de vídeos de treinamento exige agendar apresentadores, reservar estúdios, coordenar equipes e fazer edição de pós-produção — normalmente leva de 2 a 3 meses e custa entre US$ 5.000 e US$ 15.000+ por vídeo finalizado. O HeyGen gera qualidade equivalente em minutos ou horas, com revisões ilimitadas. A Advantive relatou uma redução de 50% no tempo de criação de conteúdo. O Grupo Würth reduziu o tempo de produção em 50% e os custos de tradução em 80%.
E quanto ao treinamento para equipes globais?
Crie treinamentos no seu idioma principal, traduza para mais de 175 idiomas com clonagem de voz e sincronização labial. O mesmo treinamento, entregue de forma natural em cada idioma. Sua força de trabalho global recebe treinamentos consistentes no idioma de preferência, a partir de uma única equipe de T&D.
Quais formatos de vídeo e níveis de qualidade são compatíveis?
O HeyGen exporta em formato MP4 com resolução de até 4K. A maioria das equipes de T&D usa 1080p (Full HD), que equilibra qualidade e tamanho de arquivo para entrega em LMS e questões de largura de banda. Você também pode exportar em 720p para ambientes mobile-first ou com restrição de banda.
Comece a criar vídeos de treinamento hoje mesmo
Pare de esperar meses por conteúdos que já estão desatualizados antes mesmo de serem lançados. Crie vídeos de treinamento profissionais em minutos, traduza para qualquer idioma instantaneamente e atualize sempre que o seu negócio mudar — sem precisar refilmar. Junte-se às equipes de T&D da Workday, Advantive e Würth Group que já transformaram a forma como treinam.
- Cancele a qualquer momento