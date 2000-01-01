Ofereça treinamentos de segurança, conformidade, integração e operação nos idiomas que os funcionários entendem. Atenda aos requisitos de idioma da OSHA, melhore a compreensão e reduza riscos ao disponibilizar treinamentos em inglês, espanhol, mandarim, vietnamita e outros. Equipes globais usam programas multilíngues, incluindo vídeos de integração de funcionários , para manter treinamentos consistentes em diferentes regiões sem precisar de produções separadas. As organizações relatam aumento de mais de 85% na compreensão e menos incidentes de segurança quando o treinamento é oferecido no idioma nativo dos funcionários.

Com a HeyGen A Solução HeyGen

O HeyGen transforma sua pequena equipe de T&D em uma verdadeira potência de produção de treinamentos. Converta apresentações em PowerPoint, documentações e o conhecimento dos especialistas no assunto em treinamentos em vídeo profissionais. Faça upload dos slides do workshop de liderança do ano passado. Cole roteiros dos seus manuais de processos. Grave seus melhores colaboradores explicando as melhores práticas. Gere vídeos de treinamento com qualidade de transmissão em poucos minutos.

Clone seus especialistas em conteúdo como avatares de IA. Seu diretor de comunicação grava uma vez e treina funcionários ilimitados em habilidades de apresentação. A experiência do seu gerente de operações se transforma em treinamento de processos reutilizável. Seu líder de TI oferece treinamento em sistemas sem sair da mesa. O conhecimento dos especialistas escala sem consumir o tempo deles.

Atualize os treinamentos instantaneamente quando algo mudar. Processo melhorado? Edite o roteiro e gere o vídeo novamente em cinco minutos. Sistema novo lançado? Atualize o treinamento no mesmo dia. Sua biblioteca de treinamentos permanece atualizada sem precisar recriar tudo do zero