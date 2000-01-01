Crie vídeos de treinamento de produtos que acelerem a produtividade em vendas

Clone seus gerentes de produto e engenheiros de vendas em avatares de IA que treinam membros da equipe sem limite. Atualize o treinamento de produto instantaneamente quando os recursos mudarem. Escale o conhecimento de produto entre as equipes de vendas, suporte e parceiros sem precisar agendar outra sessão ao vivo.

  • Não é necessário cartão de crédito
  • Exportação SCORM incluída
-Vídeos gerados
-Avatares gerados
-Vídeos traduzidos
dia de trabalho
coursera
miro
hubspot
bosch
intel
komatsu
dia de trabalho
coursera
miro
hubspot
bosch
intel
komatsu
dia de trabalho
coursera
miro
hubspot
bosch
intel
komatsu
Milhões de pessoas em todo o mundo confiam em nós para dar vida às suas histórias.
Sem o HeyGen

O Gargalo de Conteúdo em T&D

Sem HeyGen

O Gargalo de Conteúdo de T&D

O Gargalo de Conteúdo de T&D

Sua equipe de produto está presa repetindo os mesmos treinamentos enquanto o conhecimento sobre o produto fica defasado. Gerentes de produto passam horas reexplicando funcionalidades, novos vendedores ficam esperando por treinamento, as equipes de suporte e sucesso do cliente lutam para acompanhar os lançamentos recentes e os parceiros fazem demonstrações do produto de forma incorreta. Com dezenas de atualizações sendo lançadas a cada trimestre, o treinamento ao vivo não consegue escalar, os representantes de vendas levam meses para atingir plena produtividade, a qualidade das demos varia de pessoa para pessoa e seus melhores especialistas de produto perdem um tempo valioso de desenvolvimento com treinamento. A documentação não é lida, gravações de Zoom de baixa qualidade são difíceis de atualizar e sua equipe de vendas perde negócios para concorrentes cujos representantes entendem melhor o produto.

Com a HeyGen

A Solução HeyGen

A Solução HeyGen

HeyGen transforma seus especialistas em conteúdo em avatares de IA que oferecem treinamento de produto ilimitado sem tomar o tempo deles. Grave seu gerente de produto, engenheiro de soluções ou seu melhor vendedor uma única vez, e o gêmeo digital deles treina cada nova contratação, explica cada funcionalidade e demonstra cada caso de uso. Quando os produtos mudarem, atualize o roteiro e gere novamente o treinamento em minutos para que as equipes de vendas aprendam os novos recursos no mesmo dia em que forem lançados. Padronize sua melhor demonstração em toda a equipe, garantindo apresentações consistentes e de alta qualidade em vez de resultados que variam de representante para representante.

Tudo o que as equipes de T&D precisam para treinar em escala

Clonagem de Especialista em Assunto

Seu gerente de produto é o gargalo. Clone-o como um avatar de IA. A versão digital dele entrega visões gerais do produto, mergulhos profundos em funcionalidades, posicionamento competitivo e arquitetura técnica. Eles gravam uma vez, treinam para sempre. Engenheiro de vendas ocupado demais para treinar parceiros? Clone-o. Seu melhor vendedor faz a melhor demo? Clone-o.

Grave o especialista uma vez para treinamentos ilimitados

Clone gerentes de produto, engenheiros de vendas, profissionais de alta performance

Especialista digital disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana

Liberte as PMEs de treinamentos repetitivos

Uma interface de software de edição de apresentações exibindo um slide de "Relatório Semanal" sobre "Desempenho da Equipe", com um vídeo de uma mulher, texto e um carrossel de outros slides.

Treinamento de Lançamento Imediato de Funcionalidades

Empresas SaaS fazem deploy semanal ou mensalmente. Crie treinamentos de funcionalidades no mesmo dia em que você faz o deploy. Seu gerente de produto grava uma atualização de 10 minutos. Gere o vídeo. Disponibilize imediatamente para as equipes de vendas, suporte e sucesso do cliente. Todo mundo fica por dentro dos novos recursos antes que os clientes comecem a perguntar. Lançamento do próximo mês? Atualize o roteiro e gere tudo de novo.

Treinamento para lançamento de funcionalidades no mesmo dia

Atualize o treinamento em minutos

Acompanhe o ritmo da velocidade de desenvolvimento do produto

Sem necessidade de regravar especialistas (SMEs) para atualizações

Três cards mostram mulheres em cenários de vídeo com descrições de texto, principalmente "Comunicações Corporativas", e um crachá com o nome Sophie Park, Diretora de Marketing.

Qualidade Consistente de Demonstração

Seu melhor vendedor fecha 3 vezes mais negócios do que a média. O motivo é a demo dele. Transforme a demo dele no padrão que todos aprendem. Grave o melhor fluxo de demo, o roteiro de conversa e o tratamento de objeções. Todo novo contratado aprende essa abordagem comprovada. A qualidade da sua demo se torna sua vantagem competitiva.

Registrar a melhor demonstração como treinamento padrão

Qualidade consistente de demonstrações em toda a equipe

Roteiros de conversa comprovados para todos os representantes

Perguntas de descoberta padronizadas

Interface de vídeo multilíngue com apresentadores para conteúdo em espanhol e chinês, e inglês destacado em uma lista de idiomas.

Rampa Rápida de Vendas

Novas contratações levam seis meses para se tornarem produtivas. Reduza esse tempo de ramp-up com um treinamento completo de produto que elas podem fazer no próprio ritmo. No primeiro dia, elas já começam a assistir aos treinamentos dos seus especialistas clonados. Na segunda semana, entendem os recursos principais. No primeiro mês, já conseguem fazer demonstrações com confiança. O tempo médio até o primeiro negócio cai de seis meses para três.

Reduza o tempo de ramp-up em 40–60%

Aprendizado autoguiado para novos contratados

Conhecimento de produto sob demanda

Tempo mais rápido até o primeiro negócio

Uma pilha de cartões azuis semitransparentes inclinados para baixo, rotulados com “Content Library”, “content.pdf”, “Voice”, “Voice Clone”, “Avatar” e “Digital Twin”.

Equipes Globais Multilíngues

Equipes internacionais de vendas, suporte e parceiros precisam de treinamento de produto em seu próprio idioma. Crie o treinamento uma vez em inglês. Traduza para alemão, português, japonês e mandarim. Clonagem de voz oferece treinamento em linguagem natural, e não dublagens artificiais. As equipes globais passam a entender os produtos tão profundamente quanto a matriz.

Mais de 175 idiomas a partir de uma única fonte

Clonagem de voz natural por idioma

Capacitação de equipes globais

Treinamento internacional no mesmo dia

Uma mulher em um quadro de vídeo ao lado de uma interface de chat descrevendo a criação fácil de vídeos com IA usando vozes personalizadas.

Escale sem contratar

Sua equipe de enablement com duas pessoas atende 200 colaboradores e vai crescer para 400. Clone seus especialistas. Os avatares deles cuidam de um volume ilimitado de treinamentos. Turmas de 50 novos contratados? Sem problema. Sua capacidade de treinamento se torna infinita sem aumentar o quadro de funcionários.

Capacidade de treinamento ilimitada

Nenhum aumento de equipe necessário

Atender organizações em crescimento

Cresça mais rápido do que contratando

Telões digitais exibindo dados de recrutamento, um kit de marca com amostras de fontes e paletas de cores, e um cartão de conquistas de vendas parcialmente visível.

Da Necessidade de Treinamento ao Curso Publicado em 3 Passos

Etapa 1

Capturar conhecimento sobre produtos

Comece pelos especialistas do seu produto: gerentes de produto, engenheiros de soluções, os melhores vendedores. Grave essas pessoas explicando seu produto, demonstrando recursos, fazendo apresentações. Ou envie apresentações que você já tenha. A expertise já existe. A HeyGen torna tudo isso reutilizável.


Uma mulher com uma jaqueta esportiva verde aparece dentro de um quadro de gravação de vídeo, que mostra um botão vermelho de parar, um cronômetro e um ícone de reprodução azul-esverdeado.
Etapa 2

Criar avatar de PME

Transforme gravações em avatares de IA. Seu gerente de produto se torna um apresentador digital, oferecendo treinamentos sob demanda. Escolha avatares profissionais ou crie clones personalizados a partir de vídeo. A expertise do seu especialista se escala sem exigir o tempo dele.

Uma mulher loira com uma blusa verde ao lado de um botão "Edit Look" e de um painel "FaceSwap" exibindo uma opção de upload e vários rostos femininos.
Etapa 3

Implante e atualize continuamente

Implemente para as equipes de vendas, sucesso do cliente, suporte e parceiros. Hospede no seu LMS, incorpore em bases de conhecimento, compartilhe por links. Quando os produtos mudarem, atualize os roteiros e gere tudo novamente em minutos. Seu treinamento evolui junto com o seu produto.


Um retrato de uma mulher com jaqueta verde em um fundo azul, com um cursor em estilo desenho animado apontando para o botão "Salvar como novo".

Feito para Todas as Necessidades de Treino

Treinamento de Produto para a Equipe de Vendas

Treinamento de Produto para a Equipe de Vendas

Capacite os representantes de vendas com profundo conhecimento do produto. Visão geral de recursos, posicionamento frente à concorrência, casos de uso por setor, preços, requisitos técnicos e tratamento de objeções. Novas contratações devem concluir um treinamento abrangente antes da primeira ligação para um potencial cliente.

Capacite os representantes com profundo conhecimento do produto antes da primeira ligação com um prospect. Muitas equipes combinam isso com vídeos estruturados de integração de funcionários para acelerar a curva de aprendizado inicial.

Capacitação em Customer Success

Capacitação em Customer Success

Treinar CSMs sobre capacidades do produto, boas práticas de uso de recursos, estratégias de adoção e oportunidades de expansão. Os CSMs entendem os produtos com profundidade suficiente para gerar valor para o cliente e identificar oportunidades de upsell.

Caso de uso: equipe de CSM com 40 pessoas gerenciando 2.000 contas. O produto tem lançamentos mensais. O gerente de CSM cria treinamentos sobre novos recursos no mesmo dia dos lançamentos. A adoção de recursos pelos clientes melhora em 60%.


Treinamento de Suporte Técnico

Treinamento de Suporte Técnico

Habilite o suporte com conhecimento técnico do produto. Funcionalidades de recursos, guias de solução de problemas, problemas conhecidos, detalhes de integração, resolução de erros. Os agentes de suporte resolvem chamados mais rapidamente com uma compreensão abrangente do produto.

Caso de uso: equipe global de suporte em três fusos horários. O gerente de produto, clonado como avatar, oferece treinamentos técnicos. O tempo de resolução de chamados de suporte foi reduzido em 35%.


Capacitação de Parceiros e Canais

Capacitação de Parceiros e Canais

Treine revendedores e parceiros de implementação sobre o seu portfólio de produtos. Crie treinamentos para parceiros que possam ser escalados para um número ilimitado de organizações parceiras, sem precisar de uma equipe dedicada de capacitação de parceiros.

Caso de uso: Fornecedor de software com 200 parceiros de canal. O gerente de parcerias cria um treinamento de produto. Os parceiros concluem a certificação. A receita originada por parceiros aumentou 45%.

Resultado comprovado: organizações relatam uma redução de 50% no tempo de ramp-up de vendas com treinamentos de produto em vídeo, em comparação com abordagens baseadas apenas em documentação.


Treinamento sobre Lançamento de Funcionalidades

Treinamento sobre Lançamento de Funcionalidades

Treine as equipes sobre novos recursos no mesmo dia em que são lançados. Gerentes de produto criam treinamentos rápidos de release. Vendas, sucesso e suporte se mantêm atualizados com a evolução contínua do produto.

Caso de uso: plataforma SaaS com entregas semanais. O marketing de produto cria treinamentos de 5 a 10 minutos sobre os lançamentos. As equipes de receita passam a apresentar os novos recursos em questão de dias, em vez de semanas.


O produto que mais cresce no G2, e não é à toa

De treinamentos globais a anúncios em vídeo, a HeyGen permite que qualquer pessoa (sim, você) crie conteúdos em vídeo de alta qualidade e em escala para qualquer necessidade. Aqui estão alguns dos benefícios que nossos clientes mais adoram:

10Xaumento na velocidade de produção de vídeos
5Xaumento na criação de vídeos
40%aumento no tempo de exibição de vídeos
5Xretorno sobre o gasto com anúncios
G2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badge

Usado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, facilidade e rapidez

Veja como empresas como a sua ampliam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagem para vídeo mais inovadora do mercado.

Miro
"Isso deu aos nossos redatores a capacidade de ter o mesmo nível de criatividade no processo que eu tenho quando se trata de meios de narrativa visual."

Steve Sowrey, Designer de Mídias Educacionais
play buttonWatch video
Laboratórios Criativos Vision
"O momento mágico para mim foi quando tínhamos um filme que eu vinha fazendo toda semana. De repente, percebemos que eu podia escrever um roteiro, enviar, e nunca mais precisar ficar na frente de uma câmera."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Dia de trabalho
"O que eu amo no HeyGen é que não preciso mais recusar projetos. É como se tivéssemos aumentado a nossa equipe. Conseguimos fazer muito mais com os recursos que temos."

Justin Meisinger, Gerente de Programas
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy

Tem dúvidas? Nós temos as respostas

O que é clonagem de especialistas (SME) para treinamento de produtos?

A clonagem de especialistas em produto cria avatares de IA dos seus experts, que oferecem treinamentos com a voz e o estilo deles. Muitas equipes vão além da educação sobre o produto e usam isso emvídeos de treinamento internospara capacitação contínua em diferentes funções.

Como você mantém o treinamento atualizado quando os recursos mudam o tempo todo?

Edite o roteiro com as informações atualizadas e gere tudo de novo em poucos minutos. Seu avatar de especialista explica os novos recursos sem precisar regravar a pessoa real. O treinamento permanece sincronizado com os lançamentos do produto. Atualize o treinamento na mesma velocidade em que você entrega código.

Isso pode substituir completamente o treinamento presencial de produto?

Para transferência de conhecimento e treinamento de demonstração, sim. Vídeo é excelente para explicar recursos e ensinar a mensagem. Para simulações interativas de papéis, combine vídeo para o conhecimento com sessões ao vivo para prática. A maioria das organizações usa vídeo para 80% do treinamento de produto.

Quanto tempo leva para criar um treinamento de produto completo?

Para um produto SaaS típico, de 2 a 4 horas de conteúdo gravado são suficientes para cobrir os recursos principais, casos de uso e posicionamento. Grave seu especialista no assunto apresentando os tópicos. Gere os vídeos. A maioria das organizações cria o treinamento principal em uma semana.

Treinamentos em vídeo realmente reduzem o tempo de rampagem de vendas?

Sim. As organizações relatam uma redução de 40% a 60% no tempo até a produtividade. Vídeos de autoaprendizagem permitem que novos contratados aprendam tão rápido quanto conseguem absorver as informações, em vez de esperar por treinamentos agendados. Um conhecimento abrangente do produto já no primeiro mês acelera o caminho deles até o primeiro negócio.

Como isso funciona para capacitação de parceiros?

Crie treinamentos de certificação para parceiros. Os parceiros concluem no próprio ritmo. Acompanhe a conclusão para verificar o conhecimento. Muitos fornecedores de software exigem certificação de parceiros antes de aprovar o registro de oportunidades.

Qual pode ser a duração dos vídeos de treinamento?

O HeyGen é compatível com vídeos de vários comprimentos. Os treinamentos mais eficazes seguem os princípios de microlearning — módulos de 3 a 10 minutos que focam em objetivos de aprendizagem específicos. No entanto, você pode criar conteúdos mais longos para tópicos abrangentes. Para treinamentos extensos (acima de 20 minutos), considere dividir o conteúdo em capítulos para melhorar o engajamento dos alunos e as taxas de conclusão.

Várias pessoas da minha equipe de T&D podem usar o HeyGen?

Sim. HeyGen para Empresas inclui espaços de trabalho em equipe onde designers instrucionais, gerentes de treinamento e criadores de conteúdo podem colaborar. Bibliotecas de recursos compartilhadas mantêm avatares aprovados, elementos de marca e modelos acessíveis para toda a sua equipe. Controles de administrador permitem gerenciar permissões e monitorar o uso.

Como o HeyGen se compara à produção de vídeo tradicional?

A produção tradicional de vídeos de treinamento exige agendar apresentadores, reservar estúdios, coordenar equipes e fazer edição de pós-produção — normalmente leva de 2 a 3 meses e custa entre US$ 5.000 e US$ 15.000+ por vídeo finalizado. O HeyGen gera qualidade equivalente em minutos ou horas, com revisões ilimitadas. A Advantive relatou uma redução de 50% no tempo de criação de conteúdo. O Grupo Würth reduziu o tempo de produção em 50% e os custos de tradução em 80%.

E se o nosso gerente de produto não quiser ser gravado?

Use avatares de IA profissionais em vez de clonagem. O conhecimento sobre o seu produto é apresentado por um profissional. A expertise do conteúdo importa mais do que quem o apresenta.

Explorar mais soluções

Casos de uso

Ferramentas

Histórias de Clientes

Comece a criar vídeos de treinamento hoje mesmo

Pare de esperar meses por conteúdos que já estão desatualizados antes mesmo de serem lançados. Crie vídeos de treinamento profissionais em minutos, traduza para qualquer idioma instantaneamente e atualize sempre que o seu negócio mudar — sem precisar regravar. Junte-se às equipes de T&D da Workday, Advantive e Würth Group que já transformaram a forma como treinam.

  • Não é necessário cartão de crédito
  • Exportação SCORM incluída
  • Cancele a qualquer momento
CTA background
Vídeos de Treinamento de Produto | Vídeos de Treinamento de Software | HeyGen