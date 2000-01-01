Crie vídeos de treinamento de produtos que acelerem a produtividade em vendas
Clone seus gerentes de produto e engenheiros de vendas em avatares de IA que treinam membros da equipe sem limite. Atualize o treinamento de produto instantaneamente quando os recursos mudarem. Escale o conhecimento de produto entre as equipes de vendas, suporte e parceiros sem precisar agendar outra sessão ao vivo.
O Gargalo de Conteúdo em T&D
Sua equipe de produto está presa repetindo os mesmos treinamentos enquanto o conhecimento sobre o produto fica defasado. Gerentes de produto passam horas reexplicando funcionalidades, novos vendedores ficam esperando por treinamento, as equipes de suporte e sucesso do cliente lutam para acompanhar os lançamentos recentes e os parceiros fazem demonstrações do produto de forma incorreta. Com dezenas de atualizações sendo lançadas a cada trimestre, o treinamento ao vivo não consegue escalar, os representantes de vendas levam meses para atingir plena produtividade, a qualidade das demos varia de pessoa para pessoa e seus melhores especialistas de produto perdem um tempo valioso de desenvolvimento com treinamento. A documentação não é lida, gravações de Zoom de baixa qualidade são difíceis de atualizar e sua equipe de vendas perde negócios para concorrentes cujos representantes entendem melhor o produto.
A Solução HeyGen
HeyGen transforma seus especialistas em conteúdo em avatares de IA que oferecem treinamento de produto ilimitado sem tomar o tempo deles. Grave seu gerente de produto, engenheiro de soluções ou seu melhor vendedor uma única vez, e o gêmeo digital deles treina cada nova contratação, explica cada funcionalidade e demonstra cada caso de uso. Quando os produtos mudarem, atualize o roteiro e gere novamente o treinamento em minutos para que as equipes de vendas aprendam os novos recursos no mesmo dia em que forem lançados. Padronize sua melhor demonstração em toda a equipe, garantindo apresentações consistentes e de alta qualidade em vez de resultados que variam de representante para representante.
Tudo o que as equipes de T&D precisam para treinar em escala
Clonagem de Especialista em Assunto
Seu gerente de produto é o gargalo. Clone-o como um avatar de IA. A versão digital dele entrega visões gerais do produto, mergulhos profundos em funcionalidades, posicionamento competitivo e arquitetura técnica. Eles gravam uma vez, treinam para sempre. Engenheiro de vendas ocupado demais para treinar parceiros? Clone-o. Seu melhor vendedor faz a melhor demo? Clone-o.
Grave o especialista uma vez para treinamentos ilimitados
Clone gerentes de produto, engenheiros de vendas, profissionais de alta performance
Especialista digital disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana
Liberte as PMEs de treinamentos repetitivos
Treinamento de Lançamento Imediato de Funcionalidades
Empresas SaaS fazem deploy semanal ou mensalmente. Crie treinamentos de funcionalidades no mesmo dia em que você faz o deploy. Seu gerente de produto grava uma atualização de 10 minutos. Gere o vídeo. Disponibilize imediatamente para as equipes de vendas, suporte e sucesso do cliente. Todo mundo fica por dentro dos novos recursos antes que os clientes comecem a perguntar. Lançamento do próximo mês? Atualize o roteiro e gere tudo de novo.
Treinamento para lançamento de funcionalidades no mesmo dia
Atualize o treinamento em minutos
Acompanhe o ritmo da velocidade de desenvolvimento do produto
Sem necessidade de regravar especialistas (SMEs) para atualizações
Qualidade Consistente de Demonstração
Seu melhor vendedor fecha 3 vezes mais negócios do que a média. O motivo é a demo dele. Transforme a demo dele no padrão que todos aprendem. Grave o melhor fluxo de demo, o roteiro de conversa e o tratamento de objeções. Todo novo contratado aprende essa abordagem comprovada. A qualidade da sua demo se torna sua vantagem competitiva.
Registrar a melhor demonstração como treinamento padrão
Qualidade consistente de demonstrações em toda a equipe
Roteiros de conversa comprovados para todos os representantes
Perguntas de descoberta padronizadas
Rampa Rápida de Vendas
Novas contratações levam seis meses para se tornarem produtivas. Reduza esse tempo de ramp-up com um treinamento completo de produto que elas podem fazer no próprio ritmo. No primeiro dia, elas já começam a assistir aos treinamentos dos seus especialistas clonados. Na segunda semana, entendem os recursos principais. No primeiro mês, já conseguem fazer demonstrações com confiança. O tempo médio até o primeiro negócio cai de seis meses para três.
Reduza o tempo de ramp-up em 40–60%
Aprendizado autoguiado para novos contratados
Conhecimento de produto sob demanda
Tempo mais rápido até o primeiro negócio
Equipes Globais Multilíngues
Equipes internacionais de vendas, suporte e parceiros precisam de treinamento de produto em seu próprio idioma. Crie o treinamento uma vez em inglês. Traduza para alemão, português, japonês e mandarim. Clonagem de voz oferece treinamento em linguagem natural, e não dublagens artificiais. As equipes globais passam a entender os produtos tão profundamente quanto a matriz.
Mais de 175 idiomas a partir de uma única fonte
Clonagem de voz natural por idioma
Capacitação de equipes globais
Treinamento internacional no mesmo dia
Escale sem contratar
Sua equipe de enablement com duas pessoas atende 200 colaboradores e vai crescer para 400. Clone seus especialistas. Os avatares deles cuidam de um volume ilimitado de treinamentos. Turmas de 50 novos contratados? Sem problema. Sua capacidade de treinamento se torna infinita sem aumentar o quadro de funcionários.
Capacidade de treinamento ilimitada
Nenhum aumento de equipe necessário
Atender organizações em crescimento
Cresça mais rápido do que contratando
Da Necessidade de Treinamento ao Curso Publicado em 3 Passos
Capturar conhecimento sobre produtos
Comece pelos especialistas do seu produto: gerentes de produto, engenheiros de soluções, os melhores vendedores. Grave essas pessoas explicando seu produto, demonstrando recursos, fazendo apresentações. Ou envie apresentações que você já tenha. A expertise já existe. A HeyGen torna tudo isso reutilizável.
Criar avatar de PME
Transforme gravações em avatares de IA. Seu gerente de produto se torna um apresentador digital, oferecendo treinamentos sob demanda. Escolha avatares profissionais ou crie clones personalizados a partir de vídeo. A expertise do seu especialista se escala sem exigir o tempo dele.
Implante e atualize continuamente
Implemente para as equipes de vendas, sucesso do cliente, suporte e parceiros. Hospede no seu LMS, incorpore em bases de conhecimento, compartilhe por links. Quando os produtos mudarem, atualize os roteiros e gere tudo novamente em minutos. Seu treinamento evolui junto com o seu produto.
Feito para Todas as Necessidades de Treino
Treinamento de Produto para a Equipe de Vendas
Capacite os representantes de vendas com profundo conhecimento do produto. Visão geral de recursos, posicionamento frente à concorrência, casos de uso por setor, preços, requisitos técnicos e tratamento de objeções. Novas contratações devem concluir um treinamento abrangente antes da primeira ligação para um potencial cliente.
Capacite os representantes com profundo conhecimento do produto antes da primeira ligação com um prospect. Muitas equipes combinam isso com vídeos estruturados de integração de funcionários para acelerar a curva de aprendizado inicial.
Capacitação em Customer Success
Treinar CSMs sobre capacidades do produto, boas práticas de uso de recursos, estratégias de adoção e oportunidades de expansão. Os CSMs entendem os produtos com profundidade suficiente para gerar valor para o cliente e identificar oportunidades de upsell.
Caso de uso: equipe de CSM com 40 pessoas gerenciando 2.000 contas. O produto tem lançamentos mensais. O gerente de CSM cria treinamentos sobre novos recursos no mesmo dia dos lançamentos. A adoção de recursos pelos clientes melhora em 60%.
Treinamento de Suporte Técnico
Habilite o suporte com conhecimento técnico do produto. Funcionalidades de recursos, guias de solução de problemas, problemas conhecidos, detalhes de integração, resolução de erros. Os agentes de suporte resolvem chamados mais rapidamente com uma compreensão abrangente do produto.
Caso de uso: equipe global de suporte em três fusos horários. O gerente de produto, clonado como avatar, oferece treinamentos técnicos. O tempo de resolução de chamados de suporte foi reduzido em 35%.
Capacitação de Parceiros e Canais
Treine revendedores e parceiros de implementação sobre o seu portfólio de produtos. Crie treinamentos para parceiros que possam ser escalados para um número ilimitado de organizações parceiras, sem precisar de uma equipe dedicada de capacitação de parceiros.
Caso de uso: Fornecedor de software com 200 parceiros de canal. O gerente de parcerias cria um treinamento de produto. Os parceiros concluem a certificação. A receita originada por parceiros aumentou 45%.
Resultado comprovado: organizações relatam uma redução de 50% no tempo de ramp-up de vendas com treinamentos de produto em vídeo, em comparação com abordagens baseadas apenas em documentação.
Treinamento sobre Lançamento de Funcionalidades
Treine as equipes sobre novos recursos no mesmo dia em que são lançados. Gerentes de produto criam treinamentos rápidos de release. Vendas, sucesso e suporte se mantêm atualizados com a evolução contínua do produto.
Caso de uso: plataforma SaaS com entregas semanais. O marketing de produto cria treinamentos de 5 a 10 minutos sobre os lançamentos. As equipes de receita passam a apresentar os novos recursos em questão de dias, em vez de semanas.
O produto que mais cresce no G2, e não é à toa
De treinamentos globais a anúncios em vídeo, a HeyGen permite que qualquer pessoa (sim, você) crie conteúdos em vídeo de alta qualidade e em escala para qualquer necessidade. Aqui estão alguns dos benefícios que nossos clientes mais adoram:
Usado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, facilidade e rapidez
Veja como empresas como a sua ampliam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagem para vídeo mais inovadora do mercado.
Tem dúvidas? Nós temos as respostas
O que é clonagem de especialistas (SME) para treinamento de produtos?
A clonagem de especialistas em produto cria avatares de IA dos seus experts, que oferecem treinamentos com a voz e o estilo deles. Muitas equipes vão além da educação sobre o produto e usam isso emvídeos de treinamento internospara capacitação contínua em diferentes funções.
Como você mantém o treinamento atualizado quando os recursos mudam o tempo todo?
Edite o roteiro com as informações atualizadas e gere tudo de novo em poucos minutos. Seu avatar de especialista explica os novos recursos sem precisar regravar a pessoa real. O treinamento permanece sincronizado com os lançamentos do produto. Atualize o treinamento na mesma velocidade em que você entrega código.
Isso pode substituir completamente o treinamento presencial de produto?
Para transferência de conhecimento e treinamento de demonstração, sim. Vídeo é excelente para explicar recursos e ensinar a mensagem. Para simulações interativas de papéis, combine vídeo para o conhecimento com sessões ao vivo para prática. A maioria das organizações usa vídeo para 80% do treinamento de produto.
Quanto tempo leva para criar um treinamento de produto completo?
Para um produto SaaS típico, de 2 a 4 horas de conteúdo gravado são suficientes para cobrir os recursos principais, casos de uso e posicionamento. Grave seu especialista no assunto apresentando os tópicos. Gere os vídeos. A maioria das organizações cria o treinamento principal em uma semana.
Treinamentos em vídeo realmente reduzem o tempo de rampagem de vendas?
Sim. As organizações relatam uma redução de 40% a 60% no tempo até a produtividade. Vídeos de autoaprendizagem permitem que novos contratados aprendam tão rápido quanto conseguem absorver as informações, em vez de esperar por treinamentos agendados. Um conhecimento abrangente do produto já no primeiro mês acelera o caminho deles até o primeiro negócio.
Como isso funciona para capacitação de parceiros?
Crie treinamentos de certificação para parceiros. Os parceiros concluem no próprio ritmo. Acompanhe a conclusão para verificar o conhecimento. Muitos fornecedores de software exigem certificação de parceiros antes de aprovar o registro de oportunidades.
Qual pode ser a duração dos vídeos de treinamento?
O HeyGen é compatível com vídeos de vários comprimentos. Os treinamentos mais eficazes seguem os princípios de microlearning — módulos de 3 a 10 minutos que focam em objetivos de aprendizagem específicos. No entanto, você pode criar conteúdos mais longos para tópicos abrangentes. Para treinamentos extensos (acima de 20 minutos), considere dividir o conteúdo em capítulos para melhorar o engajamento dos alunos e as taxas de conclusão.
Várias pessoas da minha equipe de T&D podem usar o HeyGen?
Sim. HeyGen para Empresas inclui espaços de trabalho em equipe onde designers instrucionais, gerentes de treinamento e criadores de conteúdo podem colaborar. Bibliotecas de recursos compartilhadas mantêm avatares aprovados, elementos de marca e modelos acessíveis para toda a sua equipe. Controles de administrador permitem gerenciar permissões e monitorar o uso.
Como o HeyGen se compara à produção de vídeo tradicional?
A produção tradicional de vídeos de treinamento exige agendar apresentadores, reservar estúdios, coordenar equipes e fazer edição de pós-produção — normalmente leva de 2 a 3 meses e custa entre US$ 5.000 e US$ 15.000+ por vídeo finalizado. O HeyGen gera qualidade equivalente em minutos ou horas, com revisões ilimitadas. A Advantive relatou uma redução de 50% no tempo de criação de conteúdo. O Grupo Würth reduziu o tempo de produção em 50% e os custos de tradução em 80%.
E se o nosso gerente de produto não quiser ser gravado?
Use avatares de IA profissionais em vez de clonagem. O conhecimento sobre o seu produto é apresentado por um profissional. A expertise do conteúdo importa mais do que quem o apresenta.
Explorar mais soluções
Comece a criar vídeos de treinamento hoje mesmo
Pare de esperar meses por conteúdos que já estão desatualizados antes mesmo de serem lançados. Crie vídeos de treinamento profissionais em minutos, traduza para qualquer idioma instantaneamente e atualize sempre que o seu negócio mudar — sem precisar regravar. Junte-se às equipes de T&D da Workday, Advantive e Würth Group que já transformaram a forma como treinam.
