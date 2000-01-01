Crie vídeos de treinamento multilíngues que todos entendam
Seus funcionários que falam espanhol não entendem o treinamento de segurança em inglês. A OSHA multou sua empresa por violações relacionadas ao idioma. Tradutores tradicionais orçaram US$ 50.000 para traduzir seu programa de treinamento. Crie treinamentos em mais de 175 idiomas com clonagem de voz natural e sincronização labial. Um único vídeo se transforma em infinitos idiomas. Compatível com as normas da OSHA e 90% mais barato.
- Não é necessário cartão de crédito
- Exportação SCORM incluída
O Gargalo de Conteúdo de T&D
O Desafio do Treinamento Multilíngue
Sua força de trabalho fala vários idiomas, mas o treinamento de segurança e conformidade é oferecido apenas em inglês. Muitos funcionários não o entendem completamente, o que coloca sua organização em risco de violações de idioma da OSHA e de multas de até US$ 15.000 por ocorrência. A tradução tradicional de treinamentos é lenta e cara, muitas vezes custando milhares de dólares por idioma e gerando dublagens de baixa qualidade que reduzem o engajamento. As legendas não resolvem o problema, pois pressupõem boa habilidade de leitura e que o conteúdo será assistido com som. O resultado é baixa compreensão, baixas taxas de conclusão e exposição jurídica contínua, enquanto organizações com programas de treinamento multilíngues operam com segurança e em conformidade em todos os grupos de idioma.
A Solução HeyGen
A HeyGen transforma seu treinamento em conteúdo de vídeo multilíngue em mais de 175 idiomas. Envie seu treinamento em inglês e gere instantaneamente traduções com som natural usando clonagem de voz por IA e sincronização labial precisa, entregando qualidade profissional sem dublagens estranhas. Diferente da tradução tradicional, que custa milhares por idioma, a assinatura fixa da HeyGen cobre vídeos ilimitados em idiomas ilimitados, reduzindo os custos em até 90%. Quando o treinamento muda, basta atualizar o roteiro uma vez e regenerar todas as versões em cada idioma em poucos minutos, mantendo sua biblioteca de treinamentos global precisa, em conformidade e sempre atualizada.
Tudo o que as equipes de T&D precisam para treinar em escala
Mais de 175 idiomas com clonagem de voz
Traduza seus treinamentos para qualquer idioma falado pela sua força de trabalho. Espanhol (Latino-Americano e Europeu), Mandarim, Vietnamita, Tagalog, Árabe, Hindi, Português, Polonês, Coreano, Japonês e mais de 165 outros. Natural clonagem de voz com IA oferece treinamentos com vozes autênticas em cada idioma. Nada de voz robótica de texto para fala. Vozes com qualidade profissional, em nível humano, que preservam emoção e tom.
Mais de 175 idiomas e variantes regionais
Clonagem de voz natural por idioma
Qualidade autêntica de falante nativo
Emoção e tom preservados entre idiomas
Tecnologia Profissional de Sincronização Labial
Os movimentos da boca acompanham o idioma falado. O treinamento em espanhol mostra movimentos labiais em espanhol. O treinamento em mandarim mostra a articulação em mandarim. Elimina o efeito estranho de dublagem em que o áudio não corresponde às imagens. A qualidade de apresentação profissional gera confiança e credibilidade junto aos alunos. Os colaboradores se envolvem mais com conteúdos que parecem e soam naturais.
Sincronização labial em mais de 175 idiomas
Movimento natural da boca por idioma
Sem efeito de dublagem estranha
Qualidade de apresentação profissional
Conformidade Linguística com a OSHA
A OSHA exige treinamento em um idioma que os funcionários compreendam. A HeyGen oferece treinamento de segurança em conformidade e multilíngue. Comunicação de riscos, bloqueio e etiquetagem (lockout tagout), EPI e procedimentos de emergência no idioma nativo do funcionário. Documente a conformidade com o acompanhamento de conclusão. Evite autuações e multas com treinamentos que os funcionários realmente entendam.
Treinamento linguístico em conformidade com a OSHA
Treinamento de segurança em qualquer idioma
Compreensão dos funcionários devidamente documentada
Evite notificações por violação de linguagem
Redução de custos de 90% em comparação com a tradução tradicional
Agências tradicionais: US$ 3.000 a US$ 8.000 por idioma, por vídeo. HeyGen: assinatura fixa para idiomas ilimitados. O mesmo custo, seja um idioma ou cinquenta. Os primeiros vídeos multilíngues já se pagam. ROI enorme em programas de treinamento globais. Pare de escolher em quais idiomas você consegue investir. Treine todos na língua nativa deles.
Custo fixo, idiomas ilimitados
90% de economia em comparação com a tradução tradicional
Sem preços por idioma
ROI nos primeiros vídeos
Atualizar todos os idiomas simultaneamente
Precisa atualizar o treinamento? Edite o roteiro em inglês. Regere todos os idiomas em minutos. Sem precisar coordenar oito projetos de tradução separados. Sem esperar meses por atualizações. Todas as versões de idioma permanecem sincronizadas e atualizadas automaticamente. Uma mudança de processo afeta o treinamento de segurança? Atualize todos os idiomas no mesmo dia.
Edite uma vez, atualize todos os idiomas
Atualizações multilíngues simultâneas
Nenhuma coordenação de tradução necessária
Treinamento global sempre atualizado
Implantação Global no Mesmo Dia
Crie o treinamento em inglês na segunda. Lance em 12 idiomas na terça. A tradução tradicional leva semanas ou meses. A HeyGen oferece implantação multilíngue no mesmo dia. Lance treinamentos globalmente sem atrasos de tradução. Responda imediatamente a mudanças regulatórias em todos os grupos de idiomas dos funcionários.
Same-day multilingual deployment
Sem tempo de espera para tradução
Implantação global instantânea
Disponibilidade imediata de idioma
Do treinamento em inglês para mais de 175 idiomas em 3 etapas
Crie no seu idioma principal
Desenvolva treinamentos em inglês ou no seu idioma principal. Faça upload de apresentações em PowerPoint já existentes, grave especialistas no assunto ou crie novos conteúdos. Isso se torna a base para todas as versões traduzidas. Seu material de treinamento atual funciona perfeitamente. Não é necessário recriar o conteúdo do zero.
Selecionar idiomas de destino
Escolha de quais idiomas sua equipe precisa. Espanhol para a unidade do Texas. Vietnamita para o armazém na Califórnia. Mandarim para o escritório em Xangai. Português para o Brasil. Selecione um idioma ou cinquenta. O HeyGen gera automaticamente clonagem de voz natural e sincronização labial para cada idioma selecionado.
Implantar para equipes globais
Distribua o treinamento multilíngue para os locais apropriados. Versão em espanhol para falantes de espanhol. Versão em vietnamita para falantes de vietnamita. Acompanhe a conclusão por idioma. Garanta a documentação de conformidade para todos os grupos de funcionários, em todos os idiomas. Seu LMS lida com conteúdo multilíngue da mesma forma que com o treinamento em inglês.
Feito para todas as suas necessidades de treino
Conformidade com o Treinamento de Segurança da OSHA
Atenda aos requisitos de idioma da OSHA oferecendo treinamentos de segurança que os funcionários realmente entendam. Crie treinamentos de comunicação de riscos, bloqueio e etiquetagem (lockout tagout) e EPI em inglês, espanhol, vietnamita, mandarim e muito mais. As organizações relatam zero autuações relacionadas a idioma após implementar treinamentos multilíngues.
Treinamento Corporativo Global
Implemente programas de liderança, compliance e integração de forma consistente em escritórios internacionais. Traduza programas essenciais para os idiomas locais sem precisar de produções separadas usando vídeos de integração de funcionários, garantindo consistência global e implantação mais rápida.
Treinamento para Força de Trabalho Diversificada nos EUA
Dê suporte a equipes multilíngues em varejo, hospitalidade e serviços com treinamentos de segurança de alimentos, prevenção de assédio e atendimento ao cliente em vários idiomas. A oferta multilíngue aumenta as taxas de conclusão de cerca de 50% para mais de 90% e atende aos requisitos de idioma dos estados.
Equipe Multilíngue de Saúde
Ofereça treinamentos sobre segurança do paciente, HIPAA e controle de infecções nos idiomas nativos dos membros da equipe. Uma compreensão clara reduz incidentes de falha de comunicação e melhora os resultados de segurança do paciente.
Segurança em Canteiro de Obras
Forneça treinamentos de segurança específicos para o local de trabalho, nos idiomas da equipe, sobre proteção contra quedas, operação de equipamentos e segurança em escavações. Treinamentos adequados ao idioma reduzem incidentes e garantem a aprovação em inspeções da OSHA sem apontamentos.
Resultado verificado
As organizações registram mais de 85% de aumento na compreensão quando o treinamento é oferecido no idioma nativo dos funcionários, em comparação com conteúdo apenas em inglês ou apenas legendado.
O produto que mais cresce no G2, e não é à toa
De treinamentos globais a anúncios em vídeo, a HeyGen permite que qualquer pessoa (sim, você) crie conteúdos em vídeo de alta qualidade e em escala para qualquer necessidade. Aqui estão alguns dos benefícios que nossos clientes mais adoram:
Usado por mais de 100.000 equipes que valorizam qualidade, praticidade e rapidez
Veja como empresas como a sua ampliam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com a plataforma de imagem para vídeo mais inovadora do mercado.
Tem dúvidas? Nós temos as respostas
Quais idiomas estão disponíveis?
Mais de 175 idiomas, incluindo espanhol (latino-americano e europeu), mandarim, vietnamita, tagalo, francês, alemão, português (brasileiro e europeu), árabe, hindi, coreano, japonês, polonês, russo, italiano, tailandês e mais de 160 outros. Variantes regionais disponíveis para os principais idiomas, garantindo adequação cultural e linguística.
Isso atende aos requisitos de linguagem da OSHA?
Sim. A OSHA exige treinamento em um idioma que os funcionários compreendam. A HeyGen oferece treinamentos com voz natural e registro de conclusão, apoiando auditorias de conformidade. Muitas equipes combinam isso com vídeos de treinamento internos para reforçar a segurança e os procedimentos ao longo do tempo.
Quanto custa o treinamento multilíngue?
Tradução tradicional: US$ 3.000 a US$ 8.000 por idioma, por vídeo. A assinatura fixa da HeyGen cobre vídeos ilimitados em idiomas ilimitados. Mesmo custo para um idioma ou cinquenta. Economia típica: 90% em comparação com serviços tradicionais de tradução. Normalmente, os primeiros vídeos já cobrem o custo da assinatura anual.
Como a clonagem de voz se compara à dublagem?
A clonagem de voz cria vozes naturais, com qualidade humana, em cada idioma. A dublagem tradicional soa robótica, com um áudio estranho que não combina com as imagens. O HeyGen inclui sincronização labial para que os movimentos da boca acompanhem o idioma falado de forma profissional. Os colaboradores se envolvem com treinamentos em áudio natural, em vez de rirem de dublagens obviamente artificiais.
Você pode atualizar o treinamento em todos os idiomas?
Sim. Edite o seu script na língua original uma vez. Regere todas as versões em outros idiomas em poucos minutos. Todos os idiomas são atualizados simultaneamente. Nada de coordenar projetos de tradução separados ou esperar semanas. O processo mudou? Atualize todos os idiomas no mesmo dia.
Quanto tempo leva a tradução?
No mesmo dia. Selecione os idiomas de destino, gere traduções com clonagem de voz e sincronização labial. Faça o deploy imediatamente. A tradução tradicional leva semanas ou meses por idioma. A HeyGen permite um lançamento global imediato.
E quanto às variantes regionais do idioma?
Disponível para os principais idiomas. Espanhol latino-americano vs. espanhol europeu. Português brasileiro vs. português europeu. Chinês simplificado vs. chinês tradicional. Selecione a variante adequada para sua força de trabalho para garantir um treinamento natural e culturalmente apropriado.
Isso funciona para conteúdo técnico?
Sim. Faça upload de glossários de terminologia. O HeyGen garante que termos técnicos, nomes de produtos e terminologia de segurança sejam traduzidos com precisão. Mantém a consistência entre os idiomas para conteúdos especializados. A qualidade dos treinamentos técnicos permanece alta em todos os idiomas.
Como o HeyGen se compara à produção de vídeo tradicional?
A produção tradicional de vídeos de treinamento exige agendar apresentadores, reservar estúdios, coordenar equipes e fazer edição de pós-produção — normalmente leva de 2 a 3 meses e custa de US$ 5.000 a mais de US$ 15.000 por vídeo finalizado. O HeyGen gera vídeos com qualidade equivalente em minutos ou poucas horas, com revisões ilimitadas. A Advantive relatou uma redução de 50% no tempo de criação de conteúdo. O Grupo Würth reduziu o tempo de produção em 50% e os custos de tradução em 80%.
E quanto às variantes regionais do idioma?
Disponível para os principais idiomas. Espanhol latino-americano vs. espanhol europeu. Português brasileiro vs. português europeu. Chinês simplificado vs. chinês tradicional. Selecione a variante apropriada para sua força de trabalho para garantir um treinamento natural e culturalmente adequado.
Explorar mais soluções
Casos de uso
Ferramentas
Histórias de Clientes
- Advantive: criação de conteúdo 50% mais rápida
- Grupo Würth: redução de 80% nos custos de tradução
- Workday: Localização em Minutos
- Sibelco: Produção de Treinamentos em Escala
- Stratasys: Implementação Global de Treinamento
- HubSpot: Vídeo com IA em escala
- Coursera: Localização de Vídeos
- Lattice: Integração em Escala
Comece a criar vídeos de treinamento hoje mesmo
Pare de esperar meses por conteúdos que já estão desatualizados antes mesmo de serem lançados. Crie vídeos de treinamento profissionais em minutos, traduza para qualquer idioma instantaneamente e atualize sempre que o seu negócio mudar — sem precisar refilmar. Junte-se às equipes de T&D da Workday, Advantive e Würth Group que já transformaram a forma como treinam.
- Não é necessário cartão de crédito
- Exportação SCORM incluída
- Cancele a qualquer momento