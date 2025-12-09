HeyGen logo
Potencialize sua organização com uma produção de vídeo AI contínua, segura e escalável, desenvolvida para marketing, treinamento, comunicação global e mais.

Privado & Seguro | Controles de Governança de IA | SOC 2 | GDPR | CCPA | Estrutura de Privacidade de Dados | Padrões da Lei de IA
As empresas líderes mundiais confiam na HeyGen
Benefícios

Por que as empresas escolhem a HeyGen

Seu negócio não desacelera. Seu conteúdo visual também não deve.

Mova-se na velocidade dos negócios

Atualize ou crie novos vídeos em minutos, não meses. Sem regravações ou atrasos de agências. Apenas produção instantânea em escala. Você também terá processamento prioritário no plano empresarial.

Conecte-se com qualquer público

Traduza treinamentos, marketing, vendas ou comunicações internas para mais de 175 idiomas e dialetos com clonagem de voz natural e sincronização labial que parecem humanos.

Conformidade que acompanha o seu ritmo

Seus dados, equipes e marca permanecem protegidos com segurança e conformidade de nível empresarial, incluindo SOC 2 Tipo II, GDPR e CCPA.

Mantenha todos alinhados à marca

Kits de marca centralizados, acesso baseado em funções e controle de versão mantêm o conteúdo consistente em todos os departamentos, regiões e campanhas.

Funciona onde você trabalha

A HeyGen se conecta aos sistemas nos quais suas equipes já confiam (por exemplo, plataformas LMS, CRMs e ferramentas de automação de marketing), ou amplie ainda mais com nossa poderosa API.

Um parceiro, e não apenas uma plataforma

Desde o primeiro dia, você terá gerentes de sucesso dedicados, suporte 24 horas e integração personalizada para o seu negócio. Você está adicionando um parceiro, não apenas comprando um software.

Criação de vídeos em toda a empresa

Aprendizado e desenvolvimento impulsionados por IA em escala global

A HeyGen Enterprise é projetada para organizações que precisam de vídeo em larga escala. Crie, personalize e localize conteúdo em todos os departamentos, atendendo aos mais rigorosos padrões de segurança e conformidade. Com criação ilimitada de vídeos, ferramentas avançadas de colaboração, integrações poderosas e suporte dedicado, suas equipes podem agir mais rapidamente, manter a identidade da marca e alcançar públicos em todo lugar, tudo a partir de uma única plataforma.

Veja a diferença da HeyGen

Pontos de dor

A produção está lenta. Projetos de vídeo tradicionais levam semanas ou meses, tornando impossível acompanhar as mudanças nos negócios.
Os recursos criativos são limitados. As equipes internas de vídeo estão sobrecarregadas, forçando as unidades de negócios a competirem por tempo e prioridade.
Os custos aumentam rapidamente. Agências, atores, estúdios e refilmagens elevam os orçamentos às alturas, limitando a quantidade de conteúdo que você pode realmente produzir.
O conteúdo fica desatualizado. Até o momento em que um vídeo é finalizado, políticas, produtos ou processos já podem ter mudado.
A localização é um gargalo. Traduzir e regravar vídeos em vários idiomas adiciona semanas de atraso e consome os orçamentos.
A qualidade é inconsistente. Equipes e fornecedores diferentes produzem vídeos com aparências, tons e padrões distintos, diluindo a marca.

Benefícios

Crie, personalize e atualize vídeos em horas em vez de meses, para que o treinamento, marketing e comunicações nunca fiquem desatualizados.
Dê às unidades de negócio a capacidade de produzir seu próprio conteúdo profissional, enquanto mantém sua equipe criativa focada em projetos de alto valor.
Elimine a necessidade de agências, estúdios e regravações com avatares e vozes gerados por IA, mantendo os orçamentos previsíveis.
Mantenha o conteúdo sempre atualizado. Atualize uma única linha de script ou traduza instantaneamente sem precisar regravar, para que os vídeos permaneçam precisos e relevantes à medida que as coisas mudam.
Localize sem atrasos. Traduza vídeos para mais de 175 idiomas e dialetos com sincronização labial natural e clonagem de voz que economizam semanas de trabalho e custos significativos.
Kits de marca centralizados, acesso baseado em funções e avatares padronizados fornecem a cada departamento as ferramentas para criar conteúdos que sempre pareçam e soem de acordo com a marca.
Desenvolvido para o conjunto de ferramentas da sua empresa

De plataformas de aprendizado a ferramentas de vendas, a HeyGen se integra ao seu ecossistema tecnológico e se expande ainda mais por meio da nossa API.

Histórias de clientes

Por que equipes de treinamento, marketing e localização confiam na HeyGen

customer story

100%

aumento na capacidade de vídeo

customer story

25%

aumento nas taxas de conclusão

customer story

10x

aumento na velocidade de produção de vídeos

customer story

10-15

idiomas por vídeo

customer story

80%

redução nos custos de tradução

customer story

R$ 1.000

economizados por minuto de vídeo

customer story

90%

taxa de conclusão de vídeo

Tem perguntas? Nós temos as respostas

O que está incluído no plano empresarial HeyGen AI?

A HeyGen Enterprise é uma plataforma completa de vídeos com inteligência artificial e um sistema operacional criativo para grandes equipes. Inclui:

  • Governança empresarial: SAML SSO, SCIM, acesso baseado em funções, registros de auditoria
  • Controles de administrador: Espaços de trabalho, aprovações, modelos de marca, retenção de conteúdo
  • Desempenho e escalabilidade: Renderização prioritária, maior capacidade de processamento, acesso à API
  • Segurança e privacidade: Criptografia em trânsito e em repouso, suporte à DPA
  • Criação avançada: Avatares privados ou controlados, tradução de vídeo, personalização
  • Onboarding e suporte Whiteglove: Onboarding dedicado, treinamento e recursos para o sucesso

Quanto custa um plano empresarial de IA comparado aos planos padrão?

O plano Enterprise é personalizado de acordo com suas necessidades de implementação e governança. O investimento varia conforme o número de assentos, uso, requisitos de conformidade, nível de suporte e termos do contrato. Conecte-se com nossa equipe para uma proposta sob medida.

Quais fatores influenciam o custo da implementação de IA na produção de vídeos empresariais?

Os principais fatores incluem tamanho da equipe, volume de uso, necessidades de localização, escopo de segurança e conformidade, complexidade de API e integração, treinamento e capacitação, SLAs e duração do contrato.

Como é a precificação da IA empresarial da HeyGen em comparação com outras plataformas?

As empresas avaliam o valor total considerando a qualidade da produção, a precisão da localização, o tempo para publicação, os recursos de governança e o esforço de integração. A HeyGen oferece embalagens flexíveis para se alinhar com a sua escala e fluxo de trabalho. Solicite uma avaliação comparativa com base em suas exigências.

O plano empresarial da HeyGen é adequado para grandes organizações B2B?

Sim. A HeyGen é desenvolvida para empresas globais que precisam de controle de marca, aprovações, gerenciamento de identidade, auditabilidade detalhada e APIs. Os adotantes comuns incluem Marketing, Treinamento e Desenvolvimento, Capacitação e Comunicações Corporativas.

A HeyGen oferece opções de preços flexíveis para soluções empresariais de IA?

Sim. As opções incluem embalagens alinhadas ao uso, acordos anuais ou de vários anos, descontos por uso comprometido e implantações ou pilotos faseados para validar o valor antes de uma implementação mais ampla.

Como a HeyGen garante segurança e conformidade (SOC 2, GDPR, CCPA) para empresas?

A HeyGen segue as melhores práticas de segurança empresarial: criptografia em repouso e em trânsito, SSO SAML, provisionamento SCIM, RBAC, registros de auditoria, acesso de menor privilégio e controles de governança de dados. Apoiamos os requisitos do GDPR e do CCPA e podemos fornecer documentação de segurança e detalhes do SOC 2 sob NDA.

Quais são os benefícios da IA generativa para empresas que usam HeyGen?

Sim! A HeyGen oferece um gerador de vídeo AI gratuito que permite criar vídeos com recursos básicos sem custo. Para personalização avançada, exportações de maior qualidade e ferramentas de AI adicionais, os usuários podem fazer upgrade para um plano premium.

