Mova-se na velocidade dos negócios
Atualize ou crie novos vídeos em minutos, não meses. Sem regravações ou atrasos de agências. Apenas produção instantânea em escala. Você também terá processamento prioritário no plano empresarial.
Preços e soluções
Potencialize sua organização com uma produção de vídeo AI contínua, segura e escalável, desenvolvida para marketing, treinamento, comunicação global e mais.
Seu negócio não desacelera. Seu conteúdo visual também não deve.
Traduza treinamentos, marketing, vendas ou comunicações internas para mais de 175 idiomas e dialetos com clonagem de voz natural e sincronização labial que parecem humanos.
Seus dados, equipes e marca permanecem protegidos com segurança e conformidade de nível empresarial, incluindo SOC 2 Tipo II, GDPR e CCPA.
Kits de marca centralizados, acesso baseado em funções e controle de versão mantêm o conteúdo consistente em todos os departamentos, regiões e campanhas.
A HeyGen se conecta aos sistemas nos quais suas equipes já confiam (por exemplo, plataformas LMS, CRMs e ferramentas de automação de marketing), ou amplie ainda mais com nossa poderosa API.
Desde o primeiro dia, você terá gerentes de sucesso dedicados, suporte 24 horas e integração personalizada para o seu negócio. Você está adicionando um parceiro, não apenas comprando um software.
Criação de vídeos em toda a empresa
A HeyGen Enterprise é projetada para organizações que precisam de vídeo em larga escala. Crie, personalize e localize conteúdo em todos os departamentos, atendendo aos mais rigorosos padrões de segurança e conformidade. Com criação ilimitada de vídeos, ferramentas avançadas de colaboração, integrações poderosas e suporte dedicado, suas equipes podem agir mais rapidamente, manter a identidade da marca e alcançar públicos em todo lugar, tudo a partir de uma única plataforma.
Veja a diferença da HeyGen
De plataformas de aprendizado a ferramentas de vendas, a HeyGen se integra ao seu ecossistema tecnológico e se expande ainda mais por meio da nossa API.
A HeyGen Enterprise é uma plataforma completa de vídeos com inteligência artificial e um sistema operacional criativo para grandes equipes. Inclui:
O plano Enterprise é personalizado de acordo com suas necessidades de implementação e governança. O investimento varia conforme o número de assentos, uso, requisitos de conformidade, nível de suporte e termos do contrato. Conecte-se com nossa equipe para uma proposta sob medida.
Os principais fatores incluem tamanho da equipe, volume de uso, necessidades de localização, escopo de segurança e conformidade, complexidade de API e integração, treinamento e capacitação, SLAs e duração do contrato.
As empresas avaliam o valor total considerando a qualidade da produção, a precisão da localização, o tempo para publicação, os recursos de governança e o esforço de integração. A HeyGen oferece embalagens flexíveis para se alinhar com a sua escala e fluxo de trabalho. Solicite uma avaliação comparativa com base em suas exigências.
Sim. A HeyGen é desenvolvida para empresas globais que precisam de controle de marca, aprovações, gerenciamento de identidade, auditabilidade detalhada e APIs. Os adotantes comuns incluem Marketing, Treinamento e Desenvolvimento, Capacitação e Comunicações Corporativas.
Sim. As opções incluem embalagens alinhadas ao uso, acordos anuais ou de vários anos, descontos por uso comprometido e implantações ou pilotos faseados para validar o valor antes de uma implementação mais ampla.
A HeyGen segue as melhores práticas de segurança empresarial: criptografia em repouso e em trânsito, SSO SAML, provisionamento SCIM, RBAC, registros de auditoria, acesso de menor privilégio e controles de governança de dados. Apoiamos os requisitos do GDPR e do CCPA e podemos fornecer documentação de segurança e detalhes do SOC 2 sob NDA.
Sim! A HeyGen oferece um gerador de vídeo AI gratuito que permite criar vídeos com recursos básicos sem custo. Para personalização avançada, exportações de maior qualidade e ferramentas de AI adicionais, os usuários podem fazer upgrade para um plano premium.
Veja como negócios como o seu escalam a criação de conteúdo e impulsionam o crescimento com o vídeo de IA mais inovador.