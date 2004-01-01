Crie vídeos de treinamento de conformidade que atendam aos requisitos regulatórios
Transforme treinamentos obrigatórios em conteúdo de vídeo rastreável com exportação SCORM para o seu LMS. Atualize instantaneamente quando as regulamentações mudarem. Disponibilize em mais de 175 idiomas. Mantenha trilhas de auditoria que comprovem que todos os funcionários concluíram os treinamentos exigidos.
O Gargalo de Conteúdo de T&D
O Desafio do Treinamento de Conformidade
O treinamento de compliance é legalmente obrigatório, sensível ao tempo e difícil de gerenciar em grande escala. Centenas de funcionários perdem prazos, as regulamentações mudam mais rápido do que os materiais podem ser atualizados e as auditorias revelam falhas nos registros de conclusão. Sessões ao vivo não funcionam bem entre diferentes turnos e locais, treinamentos apenas em inglês deixam equipes globais para trás e apresentações em PowerPoint têm baixa taxa de conclusão. Consultores externos custam milhares por ano, enquanto o acompanhamento manual consome horas e aumenta o risco em auditorias, a responsabilidade e a exposição a penalidades.
A Solução HeyGen
O HeyGen transforma requisitos de compliance em vídeos de treinamento profissionais com rastreamento SCORM integrado para documentação pronta para auditoria. Faça upload do seu conteúdo, selecione um avatar de IA profissional e gere vídeos que são exportados diretamente para o seu LMS com dados de conclusão, carimbos de data e hora e controle de versão. Quando as regulamentações mudarem, atualize o roteiro e regenere o vídeo em minutos, com a nova versão sendo automaticamente disponibilizada aos alunos. Precisa de treinamento de compliance em vários idiomas? Traduza conteúdos de prevenção de assédio, normas da OSHA ou HIPAA para mais de 175 idiomas com clonagem de voz natural e sincronização labial, oferecendo treinamentos em conformidade legal com um único e consistente rastro de auditoria.
Tudo o que as equipes de T&D precisam para treinar em escala
Exportação SCORM e Trilhas de Auditoria
Exporte vídeos de compliance como pacotes SCORM 1.2 ou 2004 que se integram a qualquer LMS. Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors ou qualquer plataforma de aprendizagem. Seu LMS rastreia automaticamente conclusão, tempo de uso, notas de avaliações e datas de conclusão. Quando os auditores solicitarem documentação, gere relatórios de conclusão diretamente do seu sistema.
Compatível com SCORM 1.2 e 2004
Rastreamento automático de conclusão
Registros de auditoria com carimbo de data e hora
Documentação de controle de versão
Atualizações Regulatórias Instantâneas
As regulamentações não esperam pelo seu cronograma de produção. A OSHA atualiza um padrão. Um processo judicial muda os requisitos de treinamento sobre assédio. Edite o seu roteiro de treinamento com as novas exigências e gere o vídeo novamente em cinco minutos. Faça o upload para o seu LMS e ele substitui automaticamente a versão antiga. Seu treinamento de conformidade permanece atualizado sem semanas de atraso na produção.
As alterações de script são implantadas em minutos
Não é necessário refilmar
Rastreamento de versões para conformidade
Atualizar todos os idiomas simultaneamente
Treinamento de Conformidade Multilíngue
Muitas jurisdições exigem por lei que o treinamento seja oferecido em idiomas que os funcionários compreendam. Um único vídeo de conformidade pode se transformar em versões em idiomas ilimitados. Traduza o treinamento da OSHA para espanhol para sua unidade no Texas, para português para os trabalhadores brasileiros, para vietnamita para sua equipe na Califórnia. A clonagem de voz garante uma entrega natural, e não uma locução robótica de texto para fala. Cada versão em um idioma diferente inclui o mesmo rastreamento SCORM.
Mais de 175 idiomas disponíveis
Clonagem de voz natural por idioma
Sincronia labial acompanha os movimentos da boca
Rastreamento SCORM por versão de idioma
Conteúdo Profissional de Conformidade
Ninguém termina apresentações em PowerPoint de 40 slides sobre prevenção de assédio. A taxa de conclusão de vídeos é 3 vezes maior do que a de treinamentos baseados em documentos. Apresentadores profissionais em avatar transmitem o conteúdo obrigatório em um formato envolvente e agradável de assistir. Os funcionários entendem melhor os requisitos e lembram do treinamento por mais tempo.
Apresentação com entrega profissional
Maior conclusão do que documentos
Melhor retenção de conhecimento
Exemplos baseados em cenários quando necessário
Da Necessidade de Treinamento ao Curso Publicado em 3 Passos
Envie seu conteúdo de conformidade
Comece com os materiais de compliance que você já possui. Faça upload de apresentações em PowerPoint de treinamentos anteriores, copie trechos de documentos de políticas ou use o roteiro de conteúdo do seu instrutor externo. Para tópicos comuns de compliance, consulte os requisitos já existentes. As normas da OSHA são públicas. As diretrizes da EEOC para prevenção de assédio estão documentadas. Os requisitos da HIPAA estão definidos.
Selecionar Apresentador Profissional
Escolha entre mais de 120 avatares de IA profissionais, adequados para temas sérios de conformidade. Apresentadores com perfil corporativo para treinamentos sobre assédio. Avatares com foco em segurança para conteúdos de OSHA. Profissionais de saúde para treinamentos de HIPAA. Adicione o logotipo e a identidade visual da sua empresa. Inclua os avisos legais obrigatórios.
Publicar com rastreamento SCORM
Exporte como um pacote SCORM. Faça o upload no seu LMS junto com outros treinamentos obrigatórios. Defina os requisitos de conclusão. Atribua aos grupos de funcionários obrigatórios. Seu LMS cuida da inscrição, do acompanhamento, dos lembretes e da documentação. Quando os auditores solicitarem comprovação, gere relatórios de conclusão.
Treinamento de Compliance para Todos os Requisitos Regulatórios
Treinamento de Segurança da OSHA
Manufatura, construção, armazenagem e qualquer setor com requisitos de segurança no trabalho. Comunicação de riscos, bloqueio e etiquetagem (lockout tagout), proteção contra quedas, entrada em espaços confinados, operação de empilhadeiras, requisitos de EPI. Crie treinamentos em conformidade com a OSHA, com conclusão documentada para fins de inspeção.
Caso de uso: Empresa de manufatura com três turnos cria um vídeo de treinamento de bloqueio e etiquetagem (lockout/tagout) para a OSHA. O vídeo é disponibilizado em inglês e espanhol. Todos os turnos concluem o treinamento em seus próprios horários. Um inspetor da OSHA solicita a documentação. O gerente gera um relatório de conclusão mostrando 100% de conformidade em menos de dois minutos.
Treinamento em Privacidade e Segurança HIPAA
Prestadores de serviços de saúde, consultórios médicos, hospitais, operadoras de planos de saúde e qualquer entidade coberta que lide com informações de saúde protegidas. Regra de privacidade da HIPAA, regra de segurança, notificação de violação, direitos do paciente. Exigência anual de treinamento em HIPAA atendida com conteúdo em vídeo rastreável.
Caso de uso: Uma clínica médica com várias unidades cria um treinamento de privacidade HIPAA e o disponibiliza para todas as equipes clínicas e administrativas em cinco escritórios. O LMS acompanha as conclusões, comprovando que todos os funcionários cumpriram os requisitos anuais da HIPAA antes do prazo.
Treinamento de Prevenção ao Assédio
Obrigatório na maioria dos estados para todos os empregadores. Assédio sexual, discriminação, retaliação, criação de um ambiente de trabalho respeitoso, procedimentos de denúncia, responsabilidades dos gestores. Atende aos requisitos específicos de cada estado com conteúdo personalizável.
Caso de uso: Uma rede de varejo com 50 unidades na Califórnia e em Nova York cria um treinamento de prevenção de assédio que atende aos requisitos específicos de ambos os estados. O sistema acompanha a conclusão do treinamento, comprovando que todos os supervisores concluíram as duas horas obrigatórias de treinamento exigidas pela Califórnia.
Conformidade em Privacidade de Dados e Cibersegurança
Requisitos de GDPR para operações na Europa, políticas de proteção de dados, conscientização sobre phishing, segurança de senhas, reporte de incidentes. Empresas de tecnologia, serviços financeiros, qualquer organização que lide com dados de clientes.
Caso de uso: empresa de SaaS cria treinamento de conformidade com o GDPR para funcionários europeus. Inclui princípios de proteção de dados, direitos individuais e procedimentos de notificação de violação. Acompanha a conclusão do treinamento para documentação de conformidade regulatória.
Conformidade em Serviços Financeiros
Prevenção à lavagem de dinheiro, Lei de Sigilo Bancário, Conheça Seu Cliente (KYC), conformidade com a SOX, regulamentações de valores mobiliários, prevenção de uso de informação privilegiada. Bancos, cooperativas de crédito, corretoras e distribuidoras de investimentos, seguradoras que precisam atender a requisitos regulatórios do setor financeiro.
Caso de uso: Um banco regional cria treinamento de AML para todos os caixas e funcionários que lidam diretamente com clientes. O conteúdo é atualizado trimestralmente com novos exemplos de casos e mudanças regulatórias. O rastreamento via SCORM fornece documentação das avaliações para fins de auditorias regulatórias.
Treinamento de Conformidade para Novos Funcionários
Garanta que todos os funcionários concluam as políticas obrigatórias durante a integração usando vídeos de onboarding de funcionários com rastreamento automático de conformidade.
Tem dúvidas? Nós temos as respostas
Isso atende aos requisitos de treinamento da OSHA?
Sim. A OSHA exige treinamento adequado, compreensão do idioma e documentação. Treinamentos em vídeo com rastreamento SCORM atendem a esses requisitos. Muitas organizações também ampliam a educação em conformidade por meio de vídeos de treinamento internos contínuos para reforçar a segurança e a conscientização regulatória.
O treinamento em vídeo é juridicamente válido para a prevenção de assédio?
A maioria das leis estaduais sobre treinamento de assédio exige conteúdo interativo, mas não exige que o treinamento seja presencial. Treinamentos em vídeo com exemplos de situações reais e testes de conhecimento atendem aos requisitos de interatividade. Califórnia, Nova York, Connecticut, Delaware, Illinois e Maine aceitam treinamentos sobre assédio baseados em vídeo.
Como funciona o rastreamento SCORM para documentação de conformidade?
O SCORM envia dados de conclusão para o seu LMS, incluindo quem concluiu, quando, o tempo gasto, as pontuações das avaliações e qual versão foi utilizada. Seu LMS armazena isso permanentemente, criando o registro de auditoria que comprova que o treinamento obrigatório foi realizado.
Vocês podem atualizar os vídeos quando as regulamentações mudarem?
Leis federais e estaduais geralmente exigem treinamento em idiomas que os funcionários compreendam. Crie seu vídeo de conformidade em inglês, traduza para espanhol, vietnamita, mandarim ou qualquer outro idioma falado pela sua equipe. Cada versão de idioma tem seu próprio rastreamento SCORM.
E quanto aos funcionários que não falam inglês?
Leis federais e estaduais geralmente exigem treinamentos em idiomas que os funcionários compreendam. Crie seu vídeo de conformidade em inglês e traduza-o para espanhol, vietnamita, mandarim ou qualquer idioma falado pela sua força de trabalho. Cada versão de idioma possui seu próprio rastreamento SCORM.
Qual deve ser a duração ideal dos vídeos de treinamento de compliance?
Depende dos requisitos regulatórios. A Califórnia exige duas horas de treinamento sobre assédio para supervisores. A maioria dos estados aceita uma hora de treinamento para funcionários. Para conformidade geral, mantenha os módulos individuais com menos de 20 minutos. Divida exigências mais longas em capítulos.
Com quais plataformas de LMS isso é compatível?
Qualquer LMS que seja compatível com SCORM 1.2 ou 2004, o que inclui praticamente todos. Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors, Oracle, Absorb, TalentLMS, Moodle, Canvas, Blackboard e centenas de outros
Como você comprova o treinamento para os auditores?
Seu LMS armazena todos os dados de conclusão. Quando os auditores solicitarem comprovação, gere relatórios de conclusão a partir do seu LMS. Eles mostram os nomes dos funcionários, datas de conclusão, tempo dedicado, notas das avaliações e qual versão do treinamento foi concluída.
Comece a criar vídeos de treinamento hoje mesmo
Pare de esperar meses por conteúdos que já estão desatualizados antes mesmo de serem lançados. Crie vídeos de treinamento profissionais em minutos, traduza para qualquer idioma instantaneamente e atualize sempre que o seu negócio mudar — sem precisar refilmar. Junte-se às equipes de T&D da Workday, Advantive e Würth Group que já transformaram a forma como treinam.
