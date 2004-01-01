Treinamento de Segurança da OSHA Manufatura, construção, armazenagem e qualquer setor com requisitos de segurança no trabalho. Comunicação de riscos, bloqueio e etiquetagem (lockout tagout), proteção contra quedas, entrada em espaços confinados, operação de empilhadeiras, requisitos de EPI. Crie treinamentos em conformidade com a OSHA, com conclusão documentada para fins de inspeção. Caso de uso: Empresa de manufatura com três turnos cria um vídeo de treinamento de bloqueio e etiquetagem (lockout/tagout) para a OSHA. O vídeo é disponibilizado em inglês e espanhol. Todos os turnos concluem o treinamento em seus próprios horários. Um inspetor da OSHA solicita a documentação. O gerente gera um relatório de conclusão mostrando 100% de conformidade em menos de dois minutos.

Treinamento em Privacidade e Segurança HIPAA Prestadores de serviços de saúde, consultórios médicos, hospitais, operadoras de planos de saúde e qualquer entidade coberta que lide com informações de saúde protegidas. Regra de privacidade da HIPAA, regra de segurança, notificação de violação, direitos do paciente. Exigência anual de treinamento em HIPAA atendida com conteúdo em vídeo rastreável. Caso de uso: Uma clínica médica com várias unidades cria um treinamento de privacidade HIPAA e o disponibiliza para todas as equipes clínicas e administrativas em cinco escritórios. O LMS acompanha as conclusões, comprovando que todos os funcionários cumpriram os requisitos anuais da HIPAA antes do prazo.

Treinamento de Prevenção ao Assédio Obrigatório na maioria dos estados para todos os empregadores. Assédio sexual, discriminação, retaliação, criação de um ambiente de trabalho respeitoso, procedimentos de denúncia, responsabilidades dos gestores. Atende aos requisitos específicos de cada estado com conteúdo personalizável. Caso de uso: Uma rede de varejo com 50 unidades na Califórnia e em Nova York cria um treinamento de prevenção de assédio que atende aos requisitos específicos de ambos os estados. O sistema acompanha a conclusão do treinamento, comprovando que todos os supervisores concluíram as duas horas obrigatórias de treinamento exigidas pela Califórnia.

Conformidade em Privacidade de Dados e Cibersegurança Requisitos de GDPR para operações na Europa, políticas de proteção de dados, conscientização sobre phishing, segurança de senhas, reporte de incidentes. Empresas de tecnologia, serviços financeiros, qualquer organização que lide com dados de clientes. Caso de uso: empresa de SaaS cria treinamento de conformidade com o GDPR para funcionários europeus. Inclui princípios de proteção de dados, direitos individuais e procedimentos de notificação de violação. Acompanha a conclusão do treinamento para documentação de conformidade regulatória.

Conformidade em Serviços Financeiros Prevenção à lavagem de dinheiro, Lei de Sigilo Bancário, Conheça Seu Cliente (KYC), conformidade com a SOX, regulamentações de valores mobiliários, prevenção de uso de informação privilegiada. Bancos, cooperativas de crédito, corretoras e distribuidoras de investimentos, seguradoras que precisam atender a requisitos regulatórios do setor financeiro. Caso de uso: Um banco regional cria treinamento de AML para todos os caixas e funcionários que lidam diretamente com clientes. O conteúdo é atualizado trimestralmente com novos exemplos de casos e mudanças regulatórias. O rastreamento via SCORM fornece documentação das avaliações para fins de auditorias regulatórias.