Transforme suas fotos em vídeos dinâmicos com transições suaves, texto e música. HeyGen facilita a criação de histórias visuais profissionais que capturam a atenção, especialmente com nossa capacidade de converter imagens em vídeo.

Transforme imagens estáticas em vídeos dinâmicos sem esforço.

O Avatar IV da HeyGen permite que você combine fotos em vídeos impressionantes, completos com animações, transições e som. Seja para recordações pessoais, estratégias de marketing ou apresentações, este gerador de imagem para vídeo ajuda você a transformar imagens estáticas em conteúdo cativante. Nosso criador de vídeos com IA simplifica o processo de criação de vídeos, garantindo que seus vídeos sejam envolventes e personalizáveis.

Melhores Práticas para Criar Imagens para Vídeos

Siga estas dicas para criar vídeos visualmente impressionantes e aprenda como Sintetizar Vídeos a partir de Imagens pode aprimorar seus projetos:

  • Escolha Imagens de Alta Qualidade: Use imagens nítidas e de alta resolução para obter os melhores resultados.
  • Adicione Transições Significativas: Transições suaves entre imagens aprimoram a narrativa e mantêm os espectadores envolvidos.
  • Incorpore Música de Fundo: Associe suas imagens a uma trilha sonora apropriada para impacto emocional.
  • Use Sobreposições de Texto: Adicione legendas ou títulos para destacar pontos chave ou adicionar contexto à sua história.
Enriquecendo o Conteúdo com Transformações de Imagem para Vídeo

Vídeos gerados por IA a partir de imagens são excelentes para preservar memórias, exibir portfólios profissionais ou destacar características de produtos. Eles permitem que você crie narrativas contínuas que capturam a atenção e deixam um impacto duradouro. O criador de vídeos AI da HeyGen oferece todos os recursos essenciais necessários para fazer suas imagens brilharem, possibilitando uma apresentação clara e envolvente.

Com a plataforma fácil de usar da HeyGen, equipada com ferramentas avançadas para gerar vídeos a partir de imagens, qualquer pessoa pode criar vídeos profissionais que ressoam com o público. Enriqueça suas criações com música, texto e efeitos para criar narrativas memoráveis que impressionam os espectadores.

Como funciona?

Transforme fotos em avatares falantes com o Avatar IV

Dê vida a qualquer foto com voz e movimentos hiper-realistas usando a mais nova tecnologia Avatar IV da HeyGen.

Passo 1

Envie Sua Foto

Selecione uma imagem de qualidade onde o rosto esteja nítido. Os formatos suportados incluem PNG, JPG, HEIC ou WebP (até 200MB).

Passo 2

Adicione Seu Script ou Áudio

Digite seu roteiro ou faça o upload/gravar a sua voz. O Avatar IV irá combinar perfeitamente a fala e os movimentos labiais.

Passo 3

Selecione uma Voz & Gere Vídeo

Escolha uma voz de IA ou utilize seu áudio carregado. Em seguida, crie um vídeo de avatar falante realista em segundos.

Passo 4

Compartilhe seu vídeo de avatar em qualquer lugar

Publique seus vídeos nas redes sociais, ferramentas internas ou canais de clientes — seu vídeo avatar está pronto para engajar em larga escala.

Transforme textos em vídeos de avatares realistas com voz e expressões naturais.

Tipos de Avatar

Infinitas Maneiras de Personalizar Seu Avatar.

Clone-se, Gere com IA ou Escolha da Nossa Biblioteca de Avatares.

Clone-se para criar um gêmeo digital. Gere um avatar que não existe com a IA. Encontre um avatar da comunidade. Ou escolha de nossa biblioteca de imagens. Temos mais de 500 avatares para você escolher.

Avatar IV

Avatar IV é o nosso modelo mais avançado até agora. Transforme uma única foto e um roteiro em um avatar realista falando, seja de humanos, animais de estimação, alienígenas ou qualquer coisa que você possa imaginar.


Avatar de Vídeo

Um avatar em vídeo permite que você esteja em dois lugares ao mesmo tempo, perfeito para criadores de conteúdo, profissionais de negócios e influenciadores digitais.

Foto de Perfil

Seu avatar fotográfico pode se transformar em uma versão animada de você mesmo, proporcionando movimentos e expressões realistas enquanto mantém uma aparência natural.

Avatar Generativo

Gere avatares de IA, fotos e vídeos a partir de prompts de texto, perfeitos para empresas, mídias sociais e muito mais.

Avatar Interativo

Leve o engajamento para o próximo nível com um avatar interativo que responde em tempo real, tornando as interações virtuais mais autênticas.

Avatar Genérico

Crie avatares de estoque personalizados de IA para vídeos com a tecnologia avançada da HeyGen. Enriqueça seus vídeos com visuais dinâmicos, únicos e envolventes impulsionados por IA.

Tradutor de IA

Fale todas as línguas.

Seu Avatar Fala Qualquer Idioma, Perfeitamente.

A localização de vídeo com inteligência artificial da HeyGen adapta conteúdo para diferentes idiomas e culturas, garantindo fala natural, sincronização labial perfeita e engajamento contínuo. As empresas podem criar avatares AI realistas, traduzir vídeos para mais de 70 idiomas e personalizar vozes para dialetos regionais. Com a adaptação cultural movida a IA, as marcas podem se conectar autenticamente com públicos globais.

video thumbnail

Perguntas Frequentes

O que posso fazer com a ferramenta de Imagens para Vídeo da HeyGen?

Você pode fazer upload de uma série de imagens e rapidamente convertê-las em vídeos envolventes com inteligência artificial, incluindo transições personalizadas, música e legendas opcionais—não é necessário ter habilidades de edição.

A ferramenta suporta múltiplos formatos de imagem?

Sim, o HeyGen suporta formatos comuns como JPG, PNG e SVG. Basta fazer o upload de suas imagens, e a ferramenta irá integrá-las perfeitamente ao seu vídeo.

Posso adicionar música ou narração ao vídeo?

Com certeza! Você pode escolher faixas de fundo da biblioteca integrada do HeyGen ou fazer upload das suas próprias. Você também pode adicionar narrações geradas por IA usando as ferramentas de dublagem de voz do HeyGen.

Quão personalizáveis são as transições e os tempos?

Você pode personalizar cada estilo de transição (por exemplo, desvanecer, deslizar) e ajustar a duração que cada imagem é exibida, dando a você controle total sobre o ritmo e o fluxo.

Posso usar esta ferramenta para campanhas de marketing ou de mídias sociais?

Com certeza. A ferramenta é ideal para criar apresentações promocionais, clipes para redes sociais, vídeos de demonstração de produtos e conteúdo educativo de forma rápida e em grande escala.

