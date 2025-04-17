HeyGen logo

AI 생성 말하는 비디오를 위한 비디오 대변인

HeyGen의 AI 비디오 대변인을 사용하여 전문적인 대화형 비디오를 만드세요. 텍스트, 스크립트 또는 이미지를 현실적인 아바타, 자연스러운 목소리, 정확한 입모양 동기화, 그리고 일관된 브랜드 전달로 고품질 대변인 비디오로 전환하세요. 카메라, 배우, 스튜디오가 필요 없습니다. 단지 명확한 메시징을 대규모로 전달합니다.

웹사이트 환영 및 설명 비디오

웹사이트 환영 및 설명 비디오

방문자를 맞이하고, 제품을 설명하거나, 주요 페이지를 안내하는 비디오 대변인으로 정적 텍스트를 교체하세요. 말하는 비디오는 참여도를 높이고 방문자가 여러분의 제안을 더 빨리 이해하도록 도와주어, 비디오 마케팅 전략을 강화시킵니다.

영업 및 마케팅 비디오

영업 및 마케팅 비디오

비디오 대변인을 사용하여 명확한 가치 제안, 제품 설명, 그리고 캠페인 메시지를 전달하세요. 일관된 전달은 신뢰를 구축하는 동시에 반복되는 전문 비디오 제작 비용을 줄여줍니다.

교육 및 입문 자료

교육 및 입문 자료

전문 비디오 대변인이 프로세스, 정책 또는 워크플로우를 설명하는 교육용 비디오를 만드세요. AI 대변인은 교육 콘텐츠를 명확하고 반복 가능하며 정보가 변경될 때 쉽게 업데이트할 수 있도록 유지합니다.

고객 지원 및 도움말 동영상

고객 지원 및 도움말 동영상

사용자를 단계별로 안내하는 짧은 대변인 영상을 통해 자주 묻는 질문에 답하세요. 이는 지원 부담을 줄이면서 명확성과 사용자 경험을 향상시킵니다.

내부 커뮤니케이션

내부 커뮤니케이션

일관된 비디오 프레젠터를 통해 공지사항, 업데이트 및 리더십 메시지를 전달하세요. 이를 통해 자주 녹화할 필요 없이 소통을 개인적으로 유지할 수 있습니다.

다국어 소통

다국어 소통

다양한 언어로 대변인 비디오를 생성하여 글로벌 청중에게 도달하려면 비디오 번역기를 사용하세요. AI가 다국어 프레젠터를 고용하지 않고도 목소리와 자막을 처리합니다.

HeyGen이 최고의 비디오 대변인 생성기인 이유

HeyGen은 전통적인 대변인 제작을 AI 비디오 생성으로 대체하여 비디오 마케팅을 위해 더 빠르고, 일관성 있으며, 확장하기 쉽습니다. 기업들은 비디오 대변인을 사용하여 명확하게 소통하고, 신뢰를 구축하며, 반복되는 제작 비용이나 지연 없이 메시지를 전달합니다.

생산 부담 없는 인간의 존재

AI 비디오 대변인은 재능을 스케줄링하거나 촬영 세션을 진행하거나 편집 작업을 할 필요 없이 메시지에 얼굴과 목소리를 제공합니다. 비디오는 귀하의 스크립트에서 직접 생성됩니다.

모든 비디오에 걸쳐 일관된 전달

모든 대변인 비디오는 동일한 외모, 어조, 그리고 전달 방식을 유지합니다. 이러한 일관성은 브랜드가 자주 콘텐츠를 업데이트하면서도 세련됨을 유지하는 데 도움이 됩니다.

글로벌 커뮤니케이션을 위해 제작되었습니다

다양한 청중에게 명확하게 말하는 대변인 비디오를 다국어 음성 및 자막 지원을 사용하여 재녹음 없이 제작하세요.

현실적인 AI 대변인 아바타

카메라에서 자연스럽고 신뢰감 있게 보이도록 설계된 다양한 전문 AI 대변인 라이브러리에서 선택하세요. 얼굴 표정, 눈맞춤, 그리고 자세는 말하는 내용과 일치하게 생성되어, 시청자들이 계속해서 관심을 가질 수 있도록 도와줍니다.

image to video

정확한 립싱크와 자연스러운 말투

귀하의 스크립트는 정확한 입모양 동기화와 사실적인 음성 출력으로 제공됩니다. 말하기 속도, 발음, 강조는 대변인이 명확하고 인간적으로 들리도록 최적화되어 있습니다. 이것은 귀하의 메시지가 인공적이기보다는 대화형으로 느껴지도록 보장합니다.

A smartphone displaying a dark TikTok app interface against a vibrant background of radiating pink and blue neon lights.

스포크스퍼슨 비디오 생성을 위한 스크립트

촬영이나 편집 없이 작성된 스크립트를 완성된 대변인 비디오로 직접 전환하세요. AI가 내레이션, 타이밍, 시각적 전달을 단일 텍스트 입력에서 자동으로 처리합니다. 이를 통해 팀은 기술적 전문 지식 없이도 신속하게 말하는 비디오를 제작할 수 있습니다.

Voice cloning

브랜드 이미지의 일관성

전문적인 비디오 가이드라인에 맞게 배경, 구도 및 전반적인 스타일을 조정하세요. 모든 대변인 비디오는 동일한 전문적인 외관과 어조를 유지합니다. 이러한 일관성은 대규모로 콘텐츠를 생성할 때 매우 중요합니다.

motion graphics photos to video

품질, 편리함, 그리고 속도를 중시하는 100,000개 이상의 팀이 사용합니다

귀하의 비즈니스가 시장에서 가장 혁신적인 이미지에서 비디오로의 플랫폼을 사용하여 콘텐츠 제작을 확장하고 성장을 이루는 방법을 확인하세요.

미로
"우리 작가들이 시각적 스토리텔링 매체에 있어서 내가 가지고 있는 것과 동일한 수준의 창의성을 발휘할 수 있게 되었습니다."

Steve Sowrey, 러닝 미디어 디자이너
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"저에게 마법 같은 순간은 매주 하던 영화가 있었을 때였어요. 갑자기, 제가 대본을 쓰고 보내면 다시는 카메라 앞에 설 필요가 없다는 걸 깨달았죠."

로저 허스트, 공동 창업자
play buttonWatch video
워크데이
"HeyGen에 대해 좋아하는 점은 이제 프로젝트를 거절할 필요가 없어졌다는 것입니다. 마치 우리 팀이 확장된 것 같아요. 우리가 가진 자원으로 훨씬 더 많은 일을 할 수 있습니다."

저스틴 마이징어, 프로그램 매니저
play buttonWatch video
작동 원리

AI 비디오 대변인 생성기 사용 방법

네 가지 간단한 단계로 AI 비디오 대변인을 만드세요.

1단계

스크립트를 추가하세요

대변인이 전달하기를 원하는 메시지를 작성하거나 붙여넣으세요. 비디오 서비스의 목적과 톤을 정의하세요.

2단계

대변인을 선택하세요

전문 AI 아바타를 선택하거나 사용자 지정 비디오 대변인을 사용하세요.

3단계

언어와 스타일 사용자 설정

관객과 브랜드에 맞게 언어, 음성, 자막, 그리고 시각적 선호도를 설정하세요.

4단계

생성하고 공유하기

대변인 비디오를 생성하고 웹, 소셜 미디어 또는 내부 플랫폼에 다운로드하거나 게시하세요.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

자주 묻는 질문(FAQ)

비디오 대변인이란 무엇인가요?

비디오 대변인은 카메라에서 메시지를 전달하는 디지털 프레젠터입니다. AI 비디오 생성기를 사용하면 촬영, 배우, 또는 제작 장비 없이 스크립트를 현실적인 말하는 비디오로 변환하여 비디오 커뮤니케이션을 더 빠르고 쉽게 확장할 수 있습니다.

AI 비디오 대변인은 어떻게 작동하나요?

AI 비디오 대변인은 음성 합성, 입모양 맞추기, 그리고 아바타 애니메이션을 사용하여 텍스트를 비디오로 변환합니다. 스크립트를 제공하고 대변인을 선택하면 시스템이 동기화된 말하기, 얼굴 움직임, 그리고 자동적으로 전달을 생성합니다.

맞춤형 비디오 대변인을 만들 수 있나요?

네. 당신 또는 당신 팀의 누군가와 비슷하게 생기고 소리나는 맞춤형 전문 비디오 대변인을 만들 수 있습니다. 이를 통해 친숙한 얼굴을 유지하면서 반복적인 녹음의 필요성을 없앨 수 있습니다.

비즈니스 용도로 비디오 대변인이 적합한가요?

네. 비디오 대변인은 마케팅, 교육, 입사 절차, 고객 지원 및 내부 커뮤니케이션을 위해 흔히 사용됩니다. 그들은 지속적인 제작 비용 없이 일관되고 전문적인 전달을 제공합니다.

대변인 비디오를 만든 후에 수정할 수 있나요?

네. 스크립트를 편집하고 대변인 비디오를 즉시 재생성할 수 있습니다. 이를 통해 재촬영이나 편집 일정 없이 비디오 콘텐츠를 정확하게 유지하기 쉬워집니다.

비디오 대변인은 여러 언어를 지원하나요?

네. 여러 언어와 악센트로 대변인 비디오를 생성하여 같은 시각적 프레젠터를 사용하여 전 세계 청중과 소통하기가 더 쉬워집니다.

비디오 제작 경험이 필요한가요?

아니요. 전체 과정은 비기술 사용자를 위해 설계되었습니다. AI가 촬영, 내레이션, 동기화를 처리하여 누구나 전문적인 대변인 비디오를 만들 수 있습니다.

HeyGen으로 만든 비디오의 소유자는 누구인가요?

생성하는 모든 대변인 비디오에 대한 완전한 소유권을 유지합니다. 귀하의 스크립트, 아바타 및 최종 비디오는 자유롭게 사용하고 배포할 수 있는 귀하의 것입니다.

