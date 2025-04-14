스크립트, 사진, 혹은 간단한 아이디어만으로 완성도 높은 세이브 더 데이트 영상을 만들어 보세요. 카메라, 촬영팀, 편집 경험이 전혀 필요 없습니다. 스타일을 고르고 메시지를 입력하면, HeyGen이 몇 분 안에 공유 가능한 클립으로 영상을 완성해 줍니다.
브랜드가 HeyGen의 세이브 더 데이트 영상 제작기를 선택하는 이유
이벤트 스크립트로 영상 생성하기
이벤트 세부 정보를 작성하고, 세이브 더 데이트 영상 템플릿을 선택한 뒤, 영상 프로젝트를 시작하세요. 플랫폼이 내레이션, 전환 효과, 장면 타이밍까지 자동으로 적용해 완성된 애니메이션을 만들어 줍니다. AI 도구가 속도와 구성까지 알아서 처리해 주기 때문에, 당신의 발표 영상은 순식간에 준비됩니다. 결혼식이든, 특별한 생일 같은 중요한 순간이든, 텍스트를 영상으로 바꿔 주는 기능이 편집 없이도 당신의 스크립트를 완성도 높은 클립으로 만들어 줍니다.
저장 날짜 안내 영상 템플릿 디자인하기
우아한 웨딩 테마 템플릿을 선택하거나, 다양한 기념일과 행사에 어울리는 디자인을 둘러보세요. 모든 세이브 더 데이트 영상 템플릿에는 미리 잘 어울리도록 구성된 그래픽, 전환 효과, 레이아웃 옵션이 포함되어 있으며, 원하는 콘셉트에 맞게 자유롭게 조정할 수 있습니다. 직관적인 드래그 앤 드롭 편집기는 초보자도 쉽게 사용할 수 있고, 별도의 디자인 경험이 필요하지 않습니다. 완전히 새로 시작하거나, 기존 스타일을 바탕으로 영상을 만들어 보세요. AI 영상 생성기를 사용하면 전체 템플릿 라이브러리에 즉시 접근할 수 있습니다.
당신과 똑같이 들리는 음성 내레이션
짧은 음성 샘플만 녹음하면, 플랫폼이 이를 클론해 당신의 톤 그대로 진심이 담긴 메시지를 전달합니다. 로맨틱한 안내 문구의 모든 단어가 자연스럽게 들리는 이유는, 오디오가 당신의 목소리와 말투를 그대로 반영하기 때문입니다. 최종 멘트를 직접 끝까지 녹음하지 않았더라도, 하객들은 분명히 ‘당신의 목소리’를 듣게 됩니다. 또는 수십 가지 기본 제공 음성 옵션 중에서 골라, 행사 분위기에 꼭 맞는 목소리를 선택할 수도 있습니다. AI 음성 클로닝을 활용해 모든 세이브 더 데이트에 당신의 목소리를 담아 보세요.
사진과 영상을 생동감 있는 비디오로 만들기
직접 촬영한 영상이나 스톡 영상 라이브러리에서 클립을 가져와 여러 장면으로 구성된 공지 영상을 만들어 보세요. 사진에 전환 효과를 넣어 애니메이션처럼 만들고, 어떤 프레임에도 맞게 화면을 크롭하며, 복잡한 편집 프로그램 없이도 장면 길이를 알맞게 다듬을 수 있습니다. 참여 촬영 영상, 행사장 스냅샷, 스톡 영상까지 모두 자동으로 세련된 비디오 콘텐츠로 변환됩니다. 이미지 투 비디오 도구가 장면 구성, 화면 전환 타이밍, 결과물 출력을 모두 처리해 주기 때문에, 수동 편집 없이 완성된 클립을 바로 받아볼 수 있습니다.
어떤 형식이든 편집하고, 자막을 넣고, 공유하세요
완성된 영상은 HD 화질로 내보내져 문자, 이메일, 인스타그램, WhatsApp 또는 직접 다운로드 등 어떤 채널에도 바로 사용할 수 있습니다. 온라인 편집기의 핵심 도구를 활용해 자막을 세밀하게 다듬고, 타이밍을 조정하며, 최종 확정 전에 파트너나 플래너와 함께 협업하세요. 편집 도구가 자막 생성을 자동으로 처리해 주기 때문에, 소리를 끄고 봐도 소식이 잘 전달됩니다. 자막 생성기를 사용하면 몇 초 만에 정확한 자막을 추가하거나, 다른 나라에 있는 하객들을 위해 번역할 수도 있습니다.
Save the Date 영상 메이커 활용 사례
Skip the printed card and create a personalized save the date that arrives as a polished wedding save the date video in every guest's inbox. Write your details, choose a style that fits your wedding theme, and produce an announcement that feels as special as your big day. Guests open it, watch it, and remember the date. The invitation video format drives faster RSVPs than a save the date invitation sent by mail.
Planning an engagement party on a short timeline means every communication counts. Whether you want to start from scratch or build from a template, drop in the event details, add music, and produce a polished clip in minutes. Filming a proper announcement takes too much time for a spontaneous celebration. Use the AI video editor to fine-tune pacing and style before sharing with your guests.
Organizing a 40th, 50th, or 60th birthday means coordinating guests months in advance. Craft a video save the date that sets the tone, makes the event feel unforgettable, and leaves guests counting down to your special day. Add photos, venue details, and a heartfelt note so every guest knows what to expect. The birthday video format turns a simple announcement into something truly memorable.
A calendar invite or PDF flyer for a corporate event gets lost in overloaded inboxes. If you want to create genuine anticipation before launch, a video communicates the event value, agenda highlights, and date in a format that stuns your audience. Produce a branded announcement with your company's tone and messaging in minutes. Use a promo video to build pre-event excitement and drive registrations.
Sharing baby news deserves a gorgeous, timeless moment that feels bigger than a group text. A video announcement created from a single photo delivers the excitement with music, narration, and the parents' voice. Upload your photo and create a talking announcement using AI photo avatar so guests receive something personal without any filming required. Ready in minutes to share with family and friends.
When guests are spread across countries, a destination wedding requires communication that feels exciting and urgent. A video save the date shows the venue, conveys the mood, and makes the trip worth booking. Use our video tools to produce an announcement with endless customization options. For multilingual guest lists, the AI video translator localizes your clip into 175+ languages automatically.
세이브 더 데이트 영상 제작기는 이렇게 작동합니다
스타일 선택부터 모든 초대 명단에 전송하기까지, 네 단계로 쉽게 세이브 더 데이트 영상을 만들어 보세요.
Browse event templates and pick a style that fits your celebration's tone and theme.
행사 이름, 날짜, 장소와 함께 초대받는 사람들이 기억했으면 하는 세부 정보를 입력하세요.
목소리를 추가하고, 영상 요소를 조정한 뒤, 사진을 업로드해 영상을 나만의 스타일로 꾸며보세요.
영상 파일을 다운로드한 뒤 문자, 이메일 또는 소셜 미디어로 게스트 목록에 보내세요.
세이브 더 데이트 영상 메이커를 사용하면 직접 촬영하거나 편집하지 않고도 안내 영상을 만들 수 있습니다. 이벤트 정보를 입력하고, 세이브 더 데이트 영상 템플릿을 선택한 뒤, 내레이션을 추가하면 플랫폼이 완성된 영상을 자동으로 제작해 줍니다. 스크립트 투 비디오(script to video) 기능을 사용해 작성한 메시지를 몇 분 만에 바로 공유할 수 있는 클립으로 바꾸세요. 문자, 이메일, 또는 소셜 미디어로 전체 초대 명단에 손쉽게 보낼 수 있습니다.
네. 사진, 목소리, 그리고 행사 정보를 담은 영상 청첩장은 인쇄된 카드보다 훨씬 더 개인적으로 느껴집니다. 웨딩 세이브 더 데이트 영상을 만들 때, 이미지, 내레이션, 음악, 메시지까지 모든 요소를 직접 원하는 대로 조정할 수 있습니다. 모든 장면에서 일관된 분위기를 원한다면, AI 얼굴 합성 기능을 사용해 어떤 장면에도 당신의 사진을 자연스럽게 넣을 수 있습니다. 여기에 직접 녹음한 목소리를 더하면, 정말로 당신이 말하는 것처럼 들리게 만들 수 있습니다.
짧은 음성 샘플을 한 번만 녹음하면, 플랫폼이 이를 클론하여 당신의 목소리 톤으로 영상 전체를 나레이션합니다. 이 나레이션은 모든 장면에 자동으로 적용됩니다. 직접 녹음하고 싶지 않다면 AI 음성 생성기 를 사용해 자연스러운 다양한 음성 옵션 중에서 선택할 수 있습니다. 어떤 방식을 선택하든, 별도의 후반 작업 없이도 최종 영상은 매우 개인적인 느낌을 줍니다.
영상에는 행사 이름, 날짜, 장소, 그리고 참석 회신(RSVP) 또는 웨딩 웹사이트 링크를 포함해야 합니다. 짧은 개인 메시지, 커플이나 예식장의 사진, 행사 콘셉트나 드레스 코드도 함께 넣어 주세요. 이미 모든 정보가 담긴 슬라이드 자료가 있다면 PPT To video 기능을 사용해 바로 영상으로 변환할 수 있습니다. 최종 영상 길이는 60초 이내로 유지하는 것이 좋습니다.
네. 완성된 영상은 표준 MP4 형식으로 내보내지며, 모든 기기에서 재생할 수 있고 WhatsApp, iMessage, 이메일, 각종 소셜 플랫폼으로 전송할 수 있습니다. 또한 reel generator를 사용해 릴(Reels)이나 스토리(Stories)에 올릴 짧은 세로형 버전도 만들 수 있습니다. 모든 형식은 모바일에 최적화되어 있어, 하객들이 기기를 바꾸지 않고도 영상을 열어보고 저장해 둘 수 있습니다.
동영상을 공유할 수 있는 사람 수에는 제한이 없습니다. 영상이 완성되면 MP4 파일을 다운로드한 뒤 문자, 이메일 또는 어떤 메신저 플랫폼이든 사용해 모든 초대 대상자에게 보낼 수 있습니다. 초대 인원이 많다면, 링크를 단체 메시지나 단체 이메일에 붙여 넣어 한 번에 공유하세요. 또한 url to video 를 사용해 호스팅된 버전을 만들고, 파일 대신 링크로 공유할 수도 있습니다.
영상은 카드나 웹페이지보다 사람들이 더 잘 열어보고 기억하는 형식으로 정보를 전달합니다. 시각 요소, 내레이션, 음악, 그리고 움직임을 결합해 행사 전에 진짜 기대감을 만들어 내는 짧은 경험을 제공합니다. 웹사이트와 달리, 영상은 어떤 메신저 앱에서도 재생됩니다.AI 립싱크는 내레이션과 화면 전환 타이밍을 완벽하게 맞춰 세련된 결과물을 만들어 줍니다.
신용카드 없이도 무료로 세이브 더 데이트 영상을 만들 수 있습니다. 무료 플랜을 사용하면 온라인에서 영상을 무료로 제작하고, 결과를 미리 확인한 뒤, 업그레이드 전에 내보내기까지 할 수 있습니다. 월 $24부터 시작하는 유료 플랜을 이용하면 보이스 클로닝, 더 긴 영상 길이, 전체 스타일 라이브러리를 모두 사용할 수 있습니다. 먼저 무료 영상으로 시작한 뒤, 준비가 되었을 때 업그레이드하세요.
네. 약혼 사진을 업로드하면 플랫폼이 자동으로 여러 장면으로 구성된 영상을 만들어 주며, 여기에 사용자의 이미지, 전환 효과, 내레이션, 음악이 자동으로 적용됩니다. 사진을 원하는 순서대로 배치하고, 각 장면마다 캡션이나 이벤트 정보를 추가할 수 있습니다. 메시지 작성이 어렵다면, 영상에 추가하기 전에 발표 내용을 초안으로 만들어 주는 영상 스크립트 생성기를 사용해 보세요.
네. 슬라이드쇼 형식은, 특히 약혼 사진 촬영 이미지를 활용할 때, 세이브 더 데이트 영상에서 많이 선택되는 방식입니다. 각 사진이 부드러운 전환, 내레이션, 음악이 더해진 하나의 장면이 됩니다. 슬라이드쇼 메이커를 사용하면 디자인 경험이 전혀 없어도 완성도 높은 사진 슬라이드쇼를 만들 수 있습니다. 최종 결과물은 문자나 이메일로 바로 공유할 수 있는 MP4 파일로 내보내집니다.
네. 세이브 더 데이트 영상을 GIF 또는 일반 동영상 파일로 내보낼 수 있습니다. 애니메이션 GIF는 자동 재생이 되지 않을 수 있는 이메일과 소셜 피드에서도 잘 작동합니다. 내장 편집 도구를 사용해 안내 영상 클립에서 짧은 애니메이션 루프를 만들어 보세요. 대부분의 이메일 클라이언트에서 GIF는 자동으로 재생되기 때문에, 세이브 더 데이트용으로 많이 쓰이는 형식입니다. 어디에 공유할 계획인지에 따라 GIF 또는 MP4 형식으로 내보내세요.
별도의 기술은 필요하지 않습니다. 이 플랫폼은 처음 사용하는 순간부터 쉽게 쓸 수 있도록 설계되어 있으며, 템플릿과 편집 도구가 디자인을 자동으로 처리해 줍니다. 당신은 아이디어와 창의력만 가져오면 되고, 나머지는 도구가 알아서 해줍니다. 원하는 스타일을 고르고, 필요한 내용을 채워 넣으면, 안내에 따라 단계를 밟으면서 세련된 안내문이나 간단한 초대장을 완성할 수 있습니다. 대부분의 사용자는 편집 경험이 전혀 없어도 첫 번째 세이브 더 데이트 영상을 10분 이내에 완성합니다.
AI 도구 더 탐색해보세요
Avatar IV를 사용하여 사진에 초현실적인 목소리와 움직임을 불어넣으세요.
AI로 당신의 아이디어를 전문적인 영상으로 바꾸세요.