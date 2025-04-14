짧은 음성 샘플만 녹음하면, 플랫폼이 이를 클론해 당신의 톤 그대로 진심이 담긴 메시지를 전달합니다. 로맨틱한 안내 문구의 모든 단어가 자연스럽게 들리는 이유는, 오디오가 당신의 목소리와 말투를 그대로 반영하기 때문입니다. 최종 멘트를 직접 끝까지 녹음하지 않았더라도, 하객들은 분명히 ‘당신의 목소리’를 듣게 됩니다. 또는 수십 가지 기본 제공 음성 옵션 중에서 골라, 행사 분위기에 꼭 맞는 목소리를 선택할 수도 있습니다. AI 음성 클로닝을 활용해 모든 세이브 더 데이트에 당신의 목소리를 담아 보세요.