AI 생일 비디오 제작기: 몇 분 안에 생일 비디오 만들기

HeyGen이 최고의 AI 생일 비디오 제작자인 이유

HeyGen은 중요한 순간을 위해 만들어졌습니다. 클립이나 템플릿을 수동으로 연결하는 대신, AI 비디오 생성 기능은 시각적 요소, 움직임, 목소리, 타이밍을 결합하여 모든 생일 비디오를 자동으로 완성하여 각 축하가 의도적이고 개인적으로 느껴지도록 합니다.