AI 생일 비디오 제작기: 몇 분 안에 생일 비디오 만들기

간단한 아이디어를 개인적이고 기억에 남을 생일 비디오로 만들어보세요. HeyGen의 AI 생일 비디오 제작기는 시각적 요소, 음악, 음성 해설을 사용하여 마음에서 우러나오는 메시지를 몇 분 안에 편집 경험이 없어도 생성할 수 있도록 도와줍니다.

친구와 가족을 위한 생일 축하 메시지

문자 메시지와 카드는 금방 희미해지지만, 비디오 메시지는 영원히 남습니다. 인공지능이 생성한 생일 비디오는 시각적 요소, 목소리, 음악을 결합하여 더 세심하고 감정적으로 의미 있는 소장품을 만들어냅니다.

단체 생일 깜짝 영상

여러 사람들로부터 사진이나 메시지를 수집하여 하나의 통합된 생일 비디오를 만듭니다. AI가 수동 조정이나 편집 없이 콘텐츠를 단일 완성된 이야기로 구성합니다.

막판 생일 선물

시간이 부족할 때, AI 비디오 생성 기능을 사용하면 수작업으로 무언가를 만들기 위해 급하게 준비하는 대신 몇 분 안에 의미 있는 생일 비디오를 제작할 수 있습니다.

소셜 미디어 생일 축하

소셜 플랫폼과 메시징 앱에 최적화된 짧고 공유하기 쉬운 생일 영상을 만드세요. AI가 시각적 요소와 속도를 조정하여 쉽게 공유할 수 있도록 합니다.

아이들과 중요한 생일

복잡한 제작 없이 아이들을 위한 재미있고 다채로운 애니메이션 또는 중요한 행사를 축하하기 위한 애니메이션을 디자인하세요. AI가 시각적 요소와 톤을 그에 맞게 조정합니다.

장거리 생일 메시지

직접 만나서 축하할 수 없을 때, 현재의 감정과 개인적인 느낌이 담긴 생일 영상을 보내세요. AI가 거리를 연결해주며 사려 깊은 시각적 메시지를 전달합니다.

HeyGen이 최고의 AI 생일 비디오 제작자인 이유

HeyGen은 중요한 순간을 위해 만들어졌습니다. 클립이나 템플릿을 수동으로 연결하는 대신, AI 비디오 생성 기능은 시각적 요소, 움직임, 목소리, 타이밍을 결합하여 모든 생일 비디오를 자동으로 완성하여 각 축하가 의도적이고 개인적으로 느껴지도록 합니다.

감정적인 영향을 위해 디자인되었습니다

AI는 스토리텔링과 페이싱을 중심으로 생일 비디오를 구성하여 메시지가 따뜻하고, 사려 깊으며, 기억에 남도록 합니다. 시각적 흐름, 음악 타이밍, 그리고 내레이션은 그 행사의 감정과 어울리도록 생성됩니다.

마지막 순간의 선물을 위해 충분히 빠른

생일을 잊어버렸거나 시간이 없으신가요? 녹화, 편집, 또는 여러 자산을 내보내지 않고 몇 분 안에 완성된 생일 영상을 만들어보세요.

누구나 쉽게 만들 수 있습니다

디자인이나 제작 경험이 필요 없습니다. 메시지, 이름 또는 사진을 추가하면 AI가 나머지를 처리하여 모든 사람이 생일 비디오 제작을 쉽게 할 수 있습니다.

AI를 이용한 일대일 생일 영상 제작

HeyGen의 AI 비디오 생성기는 생일 아이디어를 자동으로 완성된 비디오로 변환합니다. 장면, 전환, 캡션, 음악 및 페이싱을 생성하여 수동 조립이나 편집 없이도 최종 결과가 일관되고 축하할 준비가 된 느낌을 줍니다.

밝은 파란색 배경에 대각선 패널 두 개에 그려진 태블릿을 든 웃고 있는 남자와 손을 흔드는 웃고 있는 여자.

생일 추억을 위한 이미지에서 비디오로

사진을 이미지에서 비디오로 변환하는 기술을 사용하여 수월하게 움직임을 부여하세요. AI는 부드러운 움직임과 전환으로 이미지를 애니메이션화하여, 정적인 느낌 대신 역동적인 생일 슬라이드쇼를 만들어냅니다.

파일 업로드 섹션으로 파란색 커서에 의해 끌려가는 웃고 있는 흑인 여성의 사진.

자연스러운 음성과 입 모양 동기화 메시지

자연스러운 내레이션과 정확한 입 모양 동기화로 생일 축하 인사를 전하세요. 자신의 목소리나 인공지능이 생성한 목소리를 사용하여 따뜻하고 표현력 있는 생일 영상 메시지를 만들어 개인적이고 진정성 있게 느껴지게 하세요.

음성 복제

쉬운 개인화 및 업데이트

이름, 메시지 또는 비주얼을 변경하여 생일 비디오의 여러 버전을 만드세요. AI는 비디오를 처음부터 다시 만들지 않고 각 버전을 즉시 재생성합니다.

다양한 사람들의 개별 초상화가 빛나는 둥근 프레임에 담겨 있습니다.

미로
"그것은 우리 작가들이 시각적 스토리텔링 매체에 관해서 내가 가지고 있는 것과 동일한 수준의 창의성을 과정에서 발휘할 수 있게 해주었습니다."

Steve Sowrey, 러닝 미디어 디자이너
play buttonWatch video
비전 크리에이티브 랩스
"저에게 마법 같은 순간은 매주 하던 영화가 있었을 때였어요. 갑자기, 제가 대본을 쓰고 보내기만 하면 다시는 카메라 앞에 설 필요가 없다는 걸 깨달았죠."

로저 허스트, 공동 창업자
play buttonWatch video
워크데이
"HeyGen을 좋아하는 이유는 더 이상 프로젝트를 거절할 필요가 없기 때문입니다. 마치 우리 팀이 확장된 것 같아요. 우리가 가진 자원으로 훨씬 더 많은 일을 할 수 있습니다."

저스틴 마이징어, 프로그램 매니저
play buttonWatch video
작동 원리

AI 생일 비디오 제작기 사용 방법

AI를 사용하여 개인 맞춤형 생일 영상을 네 단계로 만드세요.

1단계

생일 아이디어를 추가하세요

생일 축하 메시지, 이름, 사진 또는 클립으로 시작하세요. 만들고 싶은 생일 비디오의 분위기와 스타일을 정의하세요.

2단계

시각적 요소와 음성을 사용자화하세요

시각적 스타일, 음악, 자막, 그리고 음성 옵션을 선택하세요. 축하하는 사람에 맞게 톤과 속도를 개인화하세요.

3단계

AI로 생성하기

HeyGen의 AI 비디오 생성기는 동기화된 비주얼, 내레이션, 모션, 그리고 음악이 포함된 완성된 생일 비디오를 만들어냅니다.

4단계

즉시 공유하기

생일 축하 영상을 다운로드하거나 친구, 가족, 소셜 플랫폼과 직접 공유하세요.

애플 iMac이 차트와 지표가 있는 데이터 대시보드를 표시하고, 나무 책상 위에는 키보드, 스마트폰, 그리고 머그컵이 있습니다.

자주 묻는 질문(FAQ)

AI 생일 비디오 제작기는 무엇이며 어떻게 작동하나요?

AI 생일 비디오 제작기는 AI 비디오 생성 기술을 사용하여 자동으로 완성된 생일 비디오를 만듭니다. 메시지, 이름, 사진 또는 간단한 아이디어를 제공하면 시스템이 시각적 요소, 움직임, 내레이션, 캡션 및 음악을 생성하여 행복한 생일 비디오를 만들어냅니다.

생일 비디오를 만드는 데 얼마나 걸리나요?

대부분의 생일 비디오는 입력하신 내용이 추가되면 몇 분 안에 생성됩니다. AI가 장면 생성, 타이밍, 오디오 동기화를 자동으로 처리하기 때문에 수동 편집이나 렌더링 작업을 기다릴 필요가 없습니다.

생일 비디오에 이름과 사진을 넣어 개인화할 수 있나요?

네. 이름, 개인 메시지, 사진 및 시각적 선호도를 포함할 수 있습니다. AI는 이러한 요소들을 자연스럽게 비디오에 통합하여, 개인화가 의도적으로 느껴지도록 속도와 시각적 요소를 조정합니다.

이것을 사용하기 위해 비디오 편집이나 디자인 경험이 필요한가요?

아니요. AI 생일 비디오 제작기는 편집 경험이 없는 사람들을 위해 설계되었습니다. 타임라인, 레이어, 효과를 다루지 않습니다. 대신, 메시지와 콘텐츠에 집중하면 AI 비디오 생성이 구조, 움직임, 그리고 자동으로 프레젠테이션을 처리합니다.

하나의 아이디어로 여러 개의 생일 영상을 만들 수 있나요?

네. 이름, 메시지, 이미지 또는 톤을 변경하여 생일 비디오의 여러 버전을 생성할 수 있습니다. 각 버전은 처음부터 비디오를 다시 만들 필요 없이 자동으로 재생성되므로 친구, 가족 구성원 또는 다른 플랫폼을 위한 변형을 쉽게 만들 수 있습니다.

내 목소리를 추가하거나 AI 음성 내레이션을 사용할 수 있나요?

생일 메시지 전달 방식을 선택할 수 있습니다. 깔끔하고 표현력 있는 내레이션을 위해 AI 생성 음성을 사용하거나, 비디오를 더 개인적으로 만들기 위해 자신의 목소리를 포함시킬 수 있습니다.

생일 비디오가 어린이, 성인 및 중요한 이정표에 적합한가요?

네. AI는 사용자의 입력에 따라 시각적 요소, 속도, 그리고 어조를 조정합니다. 도구나 작업 흐름을 바꾸지 않고도 아이들을 위한 재미있고 다채로운 비디오, 성인을 위한 우아한 메시지, 또는 중요한 생일을 위한 의미 있는 기념품을 만들 수 있습니다.

생성된 생일 영상을 나중에 수정할 수 있나요?

네. 메시지를 변경하거나 이름을 수정하거나 사진을 교체해야 할 경우 입력값을 업데이트하고 비디오를 다시 생성할 수 있습니다. 처음부터 다시 시작하거나 수동으로 장면을 다시 편집할 필요가 없어 시간을 절약하고 오류를 방지할 수 있습니다.

HeyGen으로 만든 생일 비디오의 소유권은 누구에게 있나요?

생성한 모든 생일 영상에 대한 완전한 권리를 유지합니다. 콘텐츠, 시각적 요소 및 최종 비디오 파일은 귀하의 소유이며 소유권 제한 없이 비공개 또는 공개적으로 공유할 수 있습니다.

AI 도구 더 탐색해보세요

Avatar IV를 사용하여 사진에 초현실적인 목소리와 움직임을 불어넣으세요.

