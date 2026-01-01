부동산 설명을 몇 분 만에 완성도 높은 매물 영상으로 바꿔 보세요. 이 부동산 영상 제작 도구는 스크립트, 보이스오버, 시각 요소까지 모두 알아서 처리해 주어, 직접 촬영하지 않고도 매물을 홍보하고, 시장 동향을 공유하며, 브랜드를 구축할 수 있습니다.
부동산 마케팅을 쉽게 만들어 주는 기능
부동산 정보를 영상으로 전환하세요
부동산 설명, 주요 특징, 가격 정보를 붙여넣기만 하세요. 이 AI 기반 텍스트-투-비디오 워크플로우가 영상 제작 전 과정을 처리하여, 진행 속도에 맞는 스크립트를 작성하고 시각 요소까지 자동으로 추가합니다. 덕분에 매물 영상을 빠르게 제작해 같은 날 새 매물을 게시할 수 있습니다.
애니메이션으로 매물 사진에 생동감을 더하세요
매물 사진을 업로드하면, 시네마틱한 패닝과 줌, 애니메이션이 더해진 생동감 있는 영상 투어로 변환됩니다. 이미지 투 비디오 엔진이 자동으로 움직임, 전환 효과, 내레이션을 추가해 주어, 간단한 사진 모음도 잠재 구매자에게 부동산의 가장 매력적인 각도를 보여주는 완성도 높은 워크스루 영상이 됩니다.
Speech Cleanup으로 깔끔한 영상 편집
한 번만 촬영하면 나머지 영상 편집은 Speech Cleanup이 알아서 처리합니다. 자동 트리밍 같은 AI 기능을 활용해 군더더기 말, 긴 침묵, 재촬영 분량을 깔끔하게 잘라줍니다. 어색한 점프 컷 대신 내장된 AI 영상 편집기가 가장 좋은 장면들만 자연스러운 전환으로 이어 붙여 주기 때문에, 다시 찍을 필요가 없습니다.
175개 이상의 언어로 제공되는 자연스러운 보이스오버
별도의 성우 섭외나 음성 녹음 없이도 어떤 부동산 영상이든 자연스러운 보이스오버를 추가하세요. AI 음성 생성기가 175개 이상의 언어와 방언으로 스크립트를 읽어 주어, 국내외 잠재 구매자가 집에서 사용하는 언어로 매물을 개인화해 보여줄 수 있습니다.
부동산 영상 템플릿 모음
부동산에 특화된 Just Listed, Open House, 에이전트 소개 레이아웃을 포함해, 전문가가 디자인한 다양한 템플릿으로 시작해 세련되고 눈에 띄는 영상을 손쉽게 제작하세요. 스타일을 고르고, 정보를 입력하면 AI 영상 생성기가 구조를 자동으로 채워 주어, 모든 매물이 일관되고 브랜드에 맞게 보이도록 만들어 줍니다.
부동산 영상 아이디어와 활용 사례
Filming and editing a listing tour takes a videographer, a shoot day, and money. Write the property highlights, highlight key features, and produce polished marketing videos that captivate potential buyers and attract offers the moment a home hits the market.
Sellers choose real estate agents they trust, but recording a polished intro is awkward and slow. Turn a short bio into a confident introduction with an AI spokesperson to elevate your personal brand, and personalize it anytime your market area changes.
Saying the same market update on camera every week burns time you do not have. Type your latest stats and let the video script generator shape them into weekly video content, keeping your real estate video marketing consistent without extra effort.
Posting daily on Instagram and TikTok is hard to keep up with. Turn one listing into vertical clips and short video ads with the reel generator, then schedule a steady stream of social ads that powers your video marketing.
International buyers often skip listings they cannot follow. Record a buyer guide once, then use the AI video translator to deliver videos online in 175+ languages with matching lip sync, attracting a wider pool of buyers.
Capturing client testimonials usually means scheduling shoots and chasing busy people. Turn a written success story or sold stats into a polished promo video and social proof ad that helps you win listings and grow your brand.
부동산 영상 제작 도구는 이렇게 작동합니다
부동산 설명에서 시작해 완성된 공유용 매물 영상까지, 네 단계만에 부동산 영상을 제작하세요.
부동산 전용 레이아웃을 선택하고 화면 비율을 설정한 뒤, 매물에 잘 어울리는 스타일을 골라주세요.
부동산 정보나 말하고 싶은 핵심 내용을 붙여넣은 뒤, 톤과 말하는 속도를 조정해 더 명확하게 다듬으세요.
보이스오버, 사진, 자막, 음악, 브랜드 요소를 추가한 뒤, 마음에 들 때까지 각 장면을 조정하세요.
HeyGen은 부동산 매물 페이지와 소셜 채널 어디에나 바로 게시할 수 있는 깔끔하고 고품질의 영상을 제작해 줍니다.
부동산 영상 제작기는 매물 정보를 바탕으로 전문적인 부동산 영상을 만들어 주는 AI 기반 플랫폼입니다. 매물 정보나 짧은 프롬프트만 입력하면, 스크립트‑투‑비디오 도구가 장면 구성, 보이스오버, 시각 요소까지 자동으로 처리해 주어 몇 분 안에 영상이 완성됩니다. 촬영 없이도 손쉽게 전문적인 부동산 영상을 제작할 수 있습니다.
네. 발표자가 당신의 스크립트를 전달하는 토킹 헤드 영상을 만들거나, 사진과 보이스오버만으로 얼굴이 나오지 않는 영상을 제작할 수 있습니다. 부동산 매물(MLS) 리스트를 위한 영상 투어, 가상 워크스루, 온라인 영상을 제작해 부동산 중개인이 카메라를 직접 설치하지 않고도 손쉽게 게시할 수 있습니다.
사진을 업로드하고 레이아웃을 선택하면 슬라이드쇼 메이커가 애니메이션과 전환 효과를 넣어 움직이는 가상 투어로 자동 구성해 줍니다. 사진을 드래그해 순서를 바꾸고, 내장 미디어 라이브러리를 열어 음악과 스톡 미디어를 추가한 뒤, 완성된 워크스루 영상을 내보내세요.
네. 영화 같은 전개와 스튜디오급 내레이션으로 HD 또는 4K 해상도의 고품질 영상을 제작할 수 있습니다. AI 보이스 클로닝으로 본인의 목소리로 나레이션을 입히고, 각 주택의 세부 정보를 개별적으로 퍼스널라이즈하며, 일괄 제작 기능을 활용해 포트폴리오에 있는 모든 매물 영상의 수준을 한 단계 끌어올릴 수 있습니다.
두 도구 모두 사용하기 쉬운 드래그 앤 드롭 방식의 영상 편집을 제공하지만, 이 부동산 영상 제작 도구는 부동산 마케팅에 특화되어 있습니다. 일반적인 편집기가 아니라 매물 템플릿, 자동 보이스오버, 번역 기능까지 제공해 편집에 쓰는 시간을 줄이고 집을 판매하는 데 더 많은 시간을 쓸 수 있습니다.
HeyGen은 신용카드 없이도 온라인에서 무료로 동영상을 만들 수 있지만, 무료 내보내기에는 작은 워터마크가 포함됩니다. 유료 구독을 이용하면 워터마크가 제거되고 전체 AI 도구 세트를 사용할 수 있으며, 더 긴 동영상 제작과 보이스 클로닝 기능을 포함한 구독 요금제는 월 24달러부터 시작합니다.
AI 도구 더 탐색해보세요
Avatar IV를 사용하여 사진에 초현실적인 목소리와 움직임을 불어넣으세요.
AI로 부동산 매물을 전문적인 영상으로 변환해 보세요.