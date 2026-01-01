네. 영화 같은 전개와 스튜디오급 내레이션으로 HD 또는 4K 해상도의 고품질 영상을 제작할 수 있습니다. AI 보이스 클로닝으로 본인의 목소리로 나레이션을 입히고, 각 주택의 세부 정보를 개별적으로 퍼스널라이즈하며, 일괄 제작 기능을 활용해 포트폴리오에 있는 모든 매물 영상의 수준을 한 단계 끌어올릴 수 있습니다.