AI 비디오 제작
동영상을 더 매력적이고 영향력 있게 만들고 싶으세요?
HeyGen의 개인화된 비디오 플랫폼은 개별 시청자에게 맞춤화된 비디오를 만들 수 있게 해주어, 개인적 수준에서 울림이 있는 메시지를 전달하는 데 도움을 줍니다. 마케팅, 영업, 또는 고객 참여를 위해, 개인화된 비디오는 당신의 콘텐츠를 돋보이게 하고 더 강한 연결을 만들어냅니다.
HeyGen의 AI 기반 개인화 기능을 사용하면 고유한 시청자의 세부 정보, 예를 들어 이름, 선호도 또는 구매 이력과 같은 것들을 비디오에 원활하게 통합할 수 있습니다. 결과는 무엇일까요? 관객 참여를 높이고 행동을 유도하는 기억에 남고 의미 있는 시청 경험입니다.
어떻게 작동하나요?
4단계로 나만의 커스텀 AI 아바타를 만드세요
짧은 비디오에서부터 여러분만의 맞춤형, 말할 준비가 된 디지털 분신에 이르기까지.
아바타 유형
아바타를 연출할 수 있는 무한한 방법들.
자신을 복제하거나 AI로 생성하거나 저희의 스톡 아바타 라이브러리에서 선택하세요.
디지털 트윈을 만들기 위해 자신을 복제하세요. 존재하지 않는 아바타를 AI로 생성하세요. 커뮤니티 아바타를 찾거나 저희의 스톡 라이브러리에서 선택하세요. 선택할 수 있는 500개 이상의 아바타가 있습니다.
아바타 IV
아바타 IV는 지금까지 가장 진보된 모델입니다. 단 하나의 사진과 대본으로 사람, 애완동물, 외계인 또는 상상할 수 있는 어떤 것이든 생생하게 말하는 아바타로 만들어보세요.
AI 아바타 FAQ
AI 아바타란 무엇인가요?
AI 아바타는 인공지능을 사용하여 만들어진 사람의 초현실적 디지털 표현입니다. 이러한 아바타들은 인간과 같은 말투, 얼굴 표정, 그리고 제스처를 구사할 수 있어, 확장 가능한 비디오 제작, 가상 커뮤니케이션, 디지털 콘텐츠에 이상적입니다.
At HeyGen, our AI avatars are built with consented data from real actors and talent. We ensure ethical AI practices by compensating actors for each video generated with their likeness, combining cutting-edge generative AI with responsible content creation.
AI 아바타 생성기란 무엇인가요?
인공 지능 아바타 생성기는 텍스트를 생생한 비디오 콘텐츠로 변환하는 강력한 도구입니다. HeyGen을 사용하면 카메라, 배우 또는 편집 소프트웨어 없이도 스튜디오 품질의 비디오를 즉시 만들 수 있습니다.
마케팅 비디오, 교육 모듈, 제품 설명, 또는 소셜 미디어 콘텐츠를 제작하든—HeyGen의 AI 아바타 생성기는 모든 작업을 더 빠르고 대규모로 수행하는 데 도움을 줍니다.
AI 아바타를 무료로 만들 수 있나요?
네, HeyGen은 AI 아바타 생성, 음성 추가, 짧은 비디오 제작을 위한 무료 버전을 제공합니다. 프리미엄 플랜은 HD 및 4K 렌더링, 맞춤 설정, 상업적 사용과 같은 고급 기능을 잠금 해제합니다.
나나 팀원을 위한 맞춤형 아바타를 만들 수 있나요?
물론입니다. HeyGen을 사용하면 개인 맞춤형 AI 아바타를 쉽게 만들 수 있습니다. 단순히 안내 과정을 따라 짧은 보정 비디오를 녹화하면, 우리의 AI가 당신(또는 당신 팀원)과 똑같이 말하는 생생한 디지털 버전을 생성해냅니다.
개인화된 온보딩, 고객 지원, 내부 커뮤니케이션 및 브랜드 콘텐츠에 이상적입니다—대규모로.
게다가, 수백 가지 음성 옵션과 아바타를 짝지을 수 있으며 심지어 자신의 목소리 복제본을 업로드할 수도 있습니다.
👉 맞춤형 아바타를 만드는 완벽한 가이드를 읽어보세요 →
HeyGen으로 AI 아바타 비디오를 어떻게 만들 수 있나요?
HeyGen을 사용하기 시작하는 것은 빠르고 간단합니다:
- 무료 HeyGen 계정에 가입하세요
- 주식 아바타를 선택하거나 직접 커스텀 아바타를 만드세요
- 대본을 작성하세요—우리의 AI 아바타가 완벽한 입모양 동기화로 목소리를 내줄 겁니다
- 비디오를 사용자화하십시오 시각적 요소, 배경 음악, 애니메이션 및 브랜딩으로
- Export or publish your video anywhere: email, website, LMS, or social media
비디오를 하나 만들든 천 개를 만들든, HeyGen은 전에 없던 고품질 콘텐츠 제작을 확장할 수 있게 도와줍니다.
HeyGen AI 아바타는 여러 언어를 지원하나요?
네, HeyGen 아바타는 전 세계적인 커뮤니케이션, 교육 및 고객 참여에 이상적이며 175개 이상의 언어와 방언을 구사합니다.
이 데모 비디오에서 다국어 아바타가 어떻게 작동하는지 확인하세요.