동영상을 더 매력적이고 영향력 있게 만들고 싶으세요?

HeyGen의 개인화된 비디오 플랫폼은 개별 시청자에게 맞춤화된 비디오를 만들 수 있게 해주어, 개인적 수준에서 울림이 있는 메시지를 전달하는 데 도움을 줍니다. 마케팅, 영업, 또는 고객 참여를 위해, 개인화된 비디오는 당신의 콘텐츠를 돋보이게 하고 더 강한 연결을 만들어냅니다.

HeyGen의 AI 기반 개인화 기능을 사용하면 고유한 시청자의 세부 정보, 예를 들어 이름, 선호도 또는 구매 이력과 같은 것들을 비디오에 원활하게 통합할 수 있습니다. 결과는 무엇일까요? 관객 참여를 높이고 행동을 유도하는 기억에 남고 의미 있는 시청 경험입니다.