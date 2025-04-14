고인 추모 하이라이트 영상

모든 사람에게 어두운 분위기의 몽타주가 어울리는 것은 아닙니다. 친구들이 바로 알아들을 만한 경쾌한 음악에 따뜻한 사진들을 맞춰 넣고, 웃음이 담긴 짧은 영상들을 섞어 감동적인 추모 영상을 만들어 보세요. 슬픔에만 잠기기보다 미소를 머금고 자리에서 일어설 수 있는 시간을 선사할 수 있습니다.