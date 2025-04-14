가장 소중한 사진들을 몇 분 만에 마음을 담은 추모 영상으로 만들어 보세요. 영상 편집 실력도, 카메라도 필요 없습니다. 인물 사진을 자연스럽게 움직이게 하고, 내레이션과 음악을 더해 온 가족이 함께 간직할 수 있는 추모 영상을 완성하세요.
추모 영상 제작기의 주요 기능
소중한 사진을 위한 부드러운 모션
단 한 장의 인물 사진만 업로드하면 이미지 투 비디오 도구가 은은한 미소나 살짝 고개를 돌리는 동작을 더해, 정지 사진이 살아 있는 순간처럼 보이게 해줍니다. 결과물이 부자연스럽게 느껴지지 않도록, 그들의 이야기를 부드럽게 생동감 있게 전할 수 있는 방법입니다.
사진과 동영상 클립을 함께 편집하세요
수집한 사진과 영상을 드래그 앤 드롭하기만 하면, HeyGen이 사진과 비디오 클립을 자연스럽게 이어지는 슬라이드쇼 영상으로 만들어 주며, 전환 효과와 타이밍도 자동으로 맞춰 줍니다. 간단한 텍스트 기반 편집기에서 장면 순서를 바꾸거나 이미지를 교체할 수도 있습니다.
당신의 말로 전하는 내레이션 추모 영상
Write a few sentences about the life of your loved one and the text to video engine turns them into spoken narration in a natural voice. A eulogy or a poem becomes a warm voiceover, a simple way to honor your loved one and make a video worthy of the day.
화면에 표시되는 자막, 이름 및 날짜
각 슬라이드마다 이름, 생몰연도, 인용문 또는 좋아하던 문구를 모두가 읽기 쉬운 깔끔한 자막 형태로 넣어 보세요. 한 번만 입력해 두면 원하는 어떤 슬라이드에도 배치할 수 있습니다. 고인의 삶에서 가장 중요했던 말들을 담아, 추모 영상을 더욱 개인적인 이야기로 완성하세요.
175개 이상의 언어로 제작하는 추모 영상
이제 가족들이 한곳에 모여 살 일은 거의 없습니다. 175개가 넘는 언어로 입 모양까지 자연스럽게 맞춘 나레이션이 들어간 완성 영상을 만들어, 해외에 있는 친척들도 자신이 자라면서 사용해 온 언어로 같은 사랑의 메시지를 들을 수 있게 해 보세요.
Building a funeral slideshow by hand the week of a service is brutal. Our slideshow maker turns your photos into a paced memorial slideshow that tells their story, a touching tribute ready to export as an MP4 and hand to the funeral home.
모든 사람에게 어두운 분위기의 몽타주가 어울리는 것은 아닙니다. 친구들이 바로 알아들을 만한 경쾌한 음악에 따뜻한 사진들을 맞춰 넣고, 웃음이 담긴 짧은 영상들을 섞어 감동적인 추모 영상을 만들어 보세요. 슬픔에만 잠기기보다 미소를 머금고 자리에서 일어설 수 있는 시간을 선사할 수 있습니다.
When no one can face reading the eulogy aloud, the AI voice generator narrates your written words in a calm voice, so you can pay tribute to them without anyone breaking down.
Losing a pet deserves the same care. Add photos from puppy days to the last quiet afternoons, set them to a gentle track, and commemorate a friend who was family.
여행을 오지 못한 친척들도 여전히 함께할 자격이 있습니다. AI 영상 번역기는 입 모양까지 맞춰 그들의 언어로 추모 영상을 통째로 다시 만들어 주어, 거리가 멀어도 누구도 마지막 인사를 나누는 데서 제외되지 않도록 합니다.
매년 기일이 돌아올 때마다 프로젝트를 다시 열어 친척이 보내준 사진을 손쉽게 추가하고, 몇 분 안에 다시 영상으로 만들 수 있습니다. 이렇게 완성된 영상은 오래된 USB에 묵혀 있는 파일이 아니라, 가족이 영원히 간직하며 고인을 추모할 수 있는 추모 슬라이드쇼가 담긴 유산 영상이 됩니다.
메모리얼 영상 제작기는 어떻게 작동하나요
우리의 추모 슬라이드쇼 메이커는 사진이 담긴 폴더만 있으면 3~4단계의 간단한 과정으로 바로 공유할 수 있는 추모 영상을 만들 수 있도록 도와줍니다. 이 추모 영상 메이커를 사용하면 복잡한 타임라인 편집 없이도 몇 분 안에 추모 슬라이드쇼를 제작하고 영상을 공유할 수 있습니다.
사진, 인물 사진, 짧은 클립을 업로드하세요. 거의 모든 형식이 지원되며, 나중에 더 추가할 수도 있습니다.
다양한 템플릿 중에서 선택하고 더 많은 영상 스타일을 살펴본 뒤, 배경과 글꼴을 원하는 대로 꾸며 보세요. 모든 영상 템플릿은 편집이 가능하므로, 추모식과 장례식에 모두 어울리는 아름다운 추모 슬라이드쇼 템플릿을 자유롭게 선택할 수 있습니다.
노래를 선택하거나 업로드해 음악이 들어간 영상을 만든 뒤, 이름·날짜·자막을 추가하고 자연스러운 음성으로 나레이션을 선택적으로 넣어 보세요.
HD 또는 4K로 렌더링한 뒤 추모 영상을 MP4 형식으로 다운로드하여 장례식장에 전달하거나, 비공개 링크로 보내세요.
추모 영상 제작 도구는 사진, 동영상 클립, 음악, 텍스트를 활용해 추모 슬라이드쇼를 만들 수 있게 도와주는 툴입니다. 이미지를 업로드하고 템플릿을 선택하면, 몇 분 안에 추모 영상을 완성할 수 있습니다. 많은 가족들이 장례식이나 추모 행사에서 상영할 영상이나 오래 간직할 추모 영상을 만들 때 이 도구를 사용합니다.
대부분의 가족들은 추모 사진 슬라이드쇼에 60~100장의 사진을 사용하며, 각 사진을 3~5초 정도 보여 주면 총 5~10분 분량의 영상이 됩니다. 반복 재생되는 리셉션 영상의 경우에는 10~15분 정도가 적당합니다. 음악과 사진이 함께 끝나도록 영상 길이를 사용하려는 곡의 재생 시간에 맞춰 주세요.
네, 움직임이 미묘하게 유지될 때 가능합니다. HeyGen의 Avatar IV 모델은 과장된 동작 대신 부드러운 미소나 살짝 고개를 돌리는 정도의 움직임만 더해 주기 때문에, 정지된 초상이 이질적으로 느껴지기보다는 마음을 울리는 추모 영상처럼 느껴집니다. 움직임의 정도는 사용자가 직접 조절할 수 있습니다.
각 인화 사진을 300 DPI로 스캔하거나, 평평한 상태에서 좋은 조명 아래 촬영한 뒤 파일을 업로드하세요. HeyGen은 JPG, PNG, HEIC 형식을 지원하며, 각 이미지를 선명하게 보정해 장례식 슬라이드쇼에 배치합니다. 상자에 보관해 둔 인화 사진들로 추모 영상을 간편하게 만드는 방법입니다.
가족이나 지인들만 보는 비공개 용도라면 의미 있는 노래라면 거의 어떤 곡이든 사용할 수 있습니다. 온라인에 공개적으로 게시할 경우에는 음소거되거나 삭제되지 않도록 반드시 로열티 프리 음악이나 정식 라이선스를 받은 곡을 선택하세요. 장례식 슬라이드쇼에는 보통 한두 곡이면 충분합니다.
대부분의 추모 영상 제작 도구는 사진 슬라이드쇼에서 끝납니다. HeyGen은 인물 사진을 애니메이션으로 만들고, 당신이 쓴 글을 내레이션하며, 전체 영상을 175개 이상의 언어로 다시 제작합니다. 이 조합을 통해 장례식은 물론 멀리 떨어진 가족을 위해서도 몇 분 만에 아름다운 추모 영상을 만들 수 있습니다.
네. HeyGen은 온라인 동영상 편집기 역할도 합니다. 프로젝트를 AI 동영상 편집기에서 열어 사진을 바꾸거나, 자막을 수정하거나, 음악을 변경한 뒤 몇 분 안에 다시 생성할 수 있습니다. 별도의 편집 프로그램을 새로 배울 필요도 없고, 처음부터 다시 만들 필요도 없습니다.
대부분의 예식장에서 선호하는 형식인 HD 또는 4K 해상도의 MP4 파일로 내보낸 뒤, 장례식장 측에서 미리 테스트할 수 있도록 최소 48시간 전에 담당 디렉터에게 보내세요. 비공개 링크를 사용하면 장례 추모 영상을 참석하지 못한 사람들에게도 전달할 수 있습니다.
네, 이 과정은 편집 경험이 전혀 없는 초보자도 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 스튜디오에서 일해 본 적이 없는 크리에이터들도 마찬가지로 쉽게 느끼고 있습니다. 교육자 Anton Voroniuk은 매주 15.5시간을 절약하고, 제작 비용이 최대 40배까지 절감되었다고 보고했습니다. 그들이 이렇게 빠르게 영상을 만들 수 있다면, 슬픔을 겪는 가족들도 충분히 할 수 있습니다.
네. 이 무료 추모 영상 메이커를 사용하면 선결제 없이 바로 시작해 완전한 추모 영상을 만들 수 있습니다. 유료 플랜은 월 $24부터 시작하며, 더 긴 영상, HD 및 4K 내보내기, 더 많은 언어 지원을 제공합니다. 무료 추모 영상 메이커로서, 스타터 플랜만으로도 한 번의 추모 예배(또는 장례식)를 위한 영상에는 충분한 경우가 많습니다.
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Avatar IV를 사용하여 사진에 초현실적인 목소리와 움직임을 불어넣으세요.
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