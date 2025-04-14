장례식 영상 메이커는 사진, 동영상 클립, 음악을 하나로 모아 장례식장에서 상영하거나 온라인으로 공유할 수 있는 추모 영상으로 만들어 주는 온라인 도구입니다. 이 장례식 슬라이드쇼 메이커를 사용하면 소중한 추억을 업로드하고, 템플릿을 선택한 뒤 자막과 음악을 추가해, 별도의 영상 편집 기술 없이도 완성된 영상을 내보낼 수 있습니다. 브라우저에서 바로 몇 분 만에 온라인으로 추모 영상을 만들 수 있습니다.