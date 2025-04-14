Our funeral video maker helps you create heartfelt tribute videos, turning photos, home video clips, and favorite songs into a polished tribute video in minutes. No cameras and no video editing software. Honor your loved one with a memorial you can play at the service, share online, or cherish as a keepsake.
장례식 영상 제작 도구의 주요 기능
Photo and video memorial slideshows
Upload the photos and video clips you have gathered, and this tribute video maker allows you to create a memorial slideshow set to a song you choose. Drag and drop images into the online video editor built on HeyGen's AI video generator, with no timeline to wrestle with and no software to install.
Ready-made memorial video templates
Select a template from a library of memorial and funeral designs instead of starting on a blank screen. Each tribute video template sets the background, transitions, title slide, and pacing for you. Customize the colors, fonts, and text to personalize your video and create an emotional tribute while you focus on choosing the right photos.
Names, dates, and quotes on screen
Add text such as names, dates, and quotes that help every guest follow the story. The subtitle generator keeps captions readable on a large screen, and you can add text to any slide and hold it long enough for people across the room to read every word.
Fitting music, timed to each slide
고인이 사랑했던 노래를 선택하거나 유가족이 준비한 곡을 업로드해, 그 순간에 어울리는 음악이 담긴 추모 영상을 만들어 보세요. 각 사진이 화면에 머무는 시간을 직접 조절할 수 있어, 슬라이드쇼 영상이 서두르지 않고 차분하고 온화한 분위기를 유지해 오래도록 소중히 간직할 수 있습니다.
Share the tribute in 175+ languages
When relatives are spread across countries, the AI video translator rebuilds the whole video tribute in 175+ languages with natural lip-synced voice, not subtitles alone. Share your video so one heartfelt memorial video reaches a grandmother abroad and cousins overseas in the language each of them speaks at home.
예전에는 가족들이 인화된 사진 상자를 장례식장에 맡기곤 했습니다. 이제는 직접 사진을 쉽게 추가하고, 소중한 한 장의 사진을 이미지 투 비디오 기능으로 생동감 있게 되살린 뒤, 감동적인 장례식에서 상영할 완성된 추모 영상을 준비해 보세요.
인생을 기리는 행사는 침울하기보다 따뜻한 분위기가 어울립니다. 아름다운 추모 슬라이드쇼를 선택하고, 가족·여행·일처럼 더 밝은 사진들을 챕터별로 묶어, 온전히 살아낸 삶을 기리는 특별한 추모 영상을 만들어 보세요.
추도사를 장례식 당일에 직접 읽어 내려가는 일은 매우 힘들 수 있습니다. 글을 그대로 붙여넣으면 AI 음성 생성기가 따뜻하고 안정된 내레이션으로 만들어 추모 슬라이드쇼에 담아 줍니다. 그래서 말문이 막히는 순간에도, 그들의 이야기는 끝까지 전해질 수 있습니다.
반려동물도 소중한 가족입니다. 휴대폰에 있는 반려견이나 반려묘의 사진과 짧은 영상들을 모아 잔잔한 음악과 함께 담아 보세요. 시간이 흘러도 언제든 다시 찾아볼 수 있는, 소중한 반려동물을 기리는 감동적인 추모 영상이 됩니다.
소중하지만 잃어버리기 쉬운 그 음성 메시지를 그대로 두지 마세요. 오디오를 영상으로 바꿔 공유 가능한 클립으로 만들고, 녹음 파일에 사진을 더해 온 가족이 함께 간직할 수 있는 추모 슬라이드쇼로 그들의 기억을 오래도록 이어가 보세요.
슬픔에는 국경이 없듯이, 추모의 방식에도 국경이 없어야 합니다. 추모 영상을 한 편 만든 뒤, 각 가족이 사용하는 언어로 영상 버전을 만들어 다른 나라에서 보는 이들도 마지막 인사에서 소외되지 않도록 하세요. 그렇게 그날을 모두가 함께 나누는 추억 영상으로 남길 수 있습니다.
장례식 영상 제작기는 어떻게 작동하나요
이 간단한 영상 제작 과정은 사진이 담긴 폴더에서 시작해, 단 네 단계만에 완성된 추모 영상을 만드는 방법을 보여줍니다. 이렇게 만든 영상은 같은 날 장례식장에서 바로 상영할 수 있습니다.
사진, 홈 비디오, 가족이 찍은 각종 영상 클립을 어떤 기기에서든, 일반적으로 쓰이는 모든 형식으로 추가하세요.
배경, 전환, 속도 등이 자동으로 설정되는 단정한 디자인을 선택한 뒤, 취향에 맞게 세부 내용을 자유롭게 수정하세요.
Drop in a meaningful song, add text like names, dates, and quotes, and set how long each slide holds.
Download your tribute video in HD, save it to a USB drive for the venue, or send a private link to family anywhere.
장례식 영상 메이커는 사진, 동영상 클립, 음악을 하나로 모아 장례식장에서 상영하거나 온라인으로 공유할 수 있는 추모 영상으로 만들어 주는 온라인 도구입니다. 이 장례식 슬라이드쇼 메이커를 사용하면 소중한 추억을 업로드하고, 템플릿을 선택한 뒤 자막과 음악을 추가해, 별도의 영상 편집 기술 없이도 완성된 영상을 내보낼 수 있습니다. 브라우저에서 바로 몇 분 만에 온라인으로 추모 영상을 만들 수 있습니다.
대부분의 장례식 슬라이드쇼는 5~8분 정도로, 사진 한 장당 4~5초 기준 약 40~80장의 사진에 한두 곡의 음악을 곁들여 구성합니다. 오래된 사진이 몇 장밖에 없다면 각 사진을 더 오래 보여 주고, 의미 있는 장소의 사진을 함께 넣어 보세요. 추모 슬라이드쇼 메이커를 사용하면 이렇게 해서도 충분히 풍성하게 느껴지는 추모 사진 슬라이드쇼를 만들 수 있습니다.
Yes. Add a song from the library or upload an MP3 that mattered to them, and customize the timing so photos land with the music. If the video will play in a public service, check that you have the right to use the track, since venues can have licensing rules.
Export in HD as a standard MP4, which plays on venue projectors, TVs, and laptops. Save a copy to a USB drive and email a backup link to the funeral director ahead of time. Testing playback the day before is the safest way to avoid surprises with a funeral memorial video.
네. 추모 영상 템플릿은 레이아웃, 전환, 영상 흐름까지 모두 알아서 처리해 주기 때문에, 처음 만드는 사람도 저녁 한나절이면 영상을 완성할 수 있습니다. 사진을 업로드하고, 음악을 넣고, 몇 줄의 캡션만 추가한 뒤 내보내기만 하면 되며, 슬픔 속에서 복잡한 소프트웨어를 새로 배울 필요가 없습니다.
Beyond building the slideshow, HeyGen turns a written eulogy into a spoken narration and can create memorial videos in 175+ languages with lip-synced voice. Other tools stop at photos and music, so relatives who speak another language get subtitles at best when they should feel part of the goodbye.
네. 제작 경험이 전혀 없는 사람도 HeyGen에서 스튜디오급 결과물을 얻을 수 있으며, 교육자 Anton Voroniuk은(는) 전환 후 제작 비용을 약 40배 절감하고 주당 15.5시간을 아꼈습니다. 슬픔에 잠긴 가족도 며칠이 아니라 한 번에 앉아서 감동적인 추모 영상을 만들 수 있습니다.
영상 파일을 다운로드한 뒤 추모 웹사이트, YouTube에 올리거나 문자나 이메일로 보낼 비공개 링크로 공유할 수 있습니다. 또한 Facebook에 게시해 멀리 있는 가족과 친구들도 시청하고, 이 감동적인 추모 영상에 자신의 추억을 더할 수 있도록 해 보세요. 이렇게 하면 언제든 다시 찾아볼 수 있는 개인 맞춤형 추모 영상으로 오래도록 기억을 이어갈 수 있습니다.
무료 영상으로 시작해 비용 없이 완전한 추모 영상을 만들 수 있어, HeyGen은 1회성 서비스에 적합한 진정한 무료 추모 영상 제작 도구이자 무료 추모 슬라이드쇼 제작 도구입니다. 유료 플랜은 월 약 24달러부터 시작하며, 더 긴 재생 시간, HD 및 4K 내보내기, 그리고 워터마크 제거 기능을 제공합니다.
네. 프로젝트를 열어서 AI 비디오 편집기에서 나중에 도착한 사진을 추가하거나, 음악을 바꾸거나, 처음부터 다시 시작하지 않고 자막을 수정할 수 있습니다. 많은 가족들이 이 온라인 추모 영상 제작 도구로 영상을 만들 때, 완벽하다고 느껴질 때까지 여러 번 다듬으며, 변경 사항은 매번 몇 분 안에 다시 내보내집니다.
AI 도구 더 탐색해보세요
Avatar IV를 사용하여 사진에 초현실적인 목소리와 움직임을 불어넣으세요.
AI로 당신의 아이디어를 전문적인 영상으로 바꾸세요.